Nicuşor Dan, după întâlnirea cu românul care a dezvoltat cartierul financiar al Londrei: Parcursul profesional remarcabil şi ataşamentul constant faţă de ţara noastră demonstrează că performanţa românească poate deveni o poveste de succes oriunde în lume
News.ro, 28 decembrie 2025 11:50
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, după întâlnirea avută cu Sir George Iacobescu, românul care a dezvoltat cartierul financiar al Londrei, că parcursul profesional remarcabil al acestuia şi ataşamentul constant faţă de ţara noastră demonstrează că performanţa românească poate deveni o sursă de inspiraţie şi o poveste de succes oriunde în lume.
Rogobete: Se înregistrează un număr crescut de pacienţi cu arsuri severe / România, peste media UE în ceea ce priveşte numărul pacienţilor cu arsuri severe / Această realitate arată cât de necesară e conştientizarea responsabilităţii individuale şi colect # News.ro
Miistrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că, în ultimele zile, se înregistrează un număr crescut de pacienţi cu arsuri severe ”generate de violenţă, autoagresiune, incendieri intenţionate, utilizarea unor instalaţii improvizate, dar şi de electrocuţii apărute ca urmare a neglijenţei.”, el subliniind că România se situează peste media UE în ceea ce priveşte numărul pacienţilor cu arsuri severe. ”Această realitate arată cât de necesară e conştientizarea responsabilităţii individuale şi colective”, spune ministrul în contextul în care doi pacienţi cu arsuri severe în urma exploziei produse într-un bloc din Oneşti au fost transportaţi la un spital din Belgia, cu o aeronvă a Forţelor Aeriene Române.
Brigitte Bardot, alias ”BB”, care a reprezentat în cinematograful francez al anilor 1950-1970 emanciparea feminină şi libertatea sexuală, după care a devenit o pionieră în lupta împotriva maltratării animalelor, a murit duminică, la vârsta de 91 de ani, anunţă într-un comunicat Fundaţia Brigitte Bardot, relatează AFP.
Formula 1: Noul monopost McLaren pentru sezonul 2026 a fost vândut cu 9,5 milioane de euro la o licitaţie # News.ro
Scos la licitaţie la începutul lunii decembrie, deşi nu a fost încă testat oficial, monopostul McLaren pentru sezonul 2026 de Formula 1 a fost vândut cu 9,5 milioane de euro.
Uniunea Europeană îndeamnă la respectarea suveranităţii Somaliei, după ce Israelul recunoaşte regiunea separatistă Somaliland ca stat # News.ro
Uniunea Europană (UE) îndeamnă la respectarea suveranităţii Somaliei, după ce Israelul a recunoscut în mod oficial independenţa Somaliland, o premieră pentru această republică autoproclamată care s-a desprins prin secesiune din Somalia în 1991, relatează AFP.
Forţele armate britanice urmează să lanseze - în martie - un program care să permită persoanelor în vârstă de până la 25 de ani să urmeze o formare militară pe o perioadă de un an remunerată, anunţă Ministerul britanic al Apărării, care speră astfel să atragă mai mulţi tineri în armată, relatează AFP.
Botoşani: Pompierii au intervenit pentru îndepărtarea unui copac căzut pe acoperişul spitalului din Darabani / Arborele a fost tăiat controlat, fără să fie afectată clădirea spitalului - FOTO # News.ro
Pompierii din Botoşani au intervenit, duminică, pentru îndepărtarea unui copac care a căzut pe acoperişul spitalului din Darabani după ce a fost rupt de vânt. Arborele a fost tăiat în mod controlat şi nu a fost afectată clădirea spitalului.
Olt: Un bărbat a provocat un accident rutier după care a fugit de la locul faptei / El a fost prins ulterior şi a refuzat să fie testat pentru consum de alcool şi să îi fie recoltate probe biologice / Două persoane au fost rănite # News.ro
Un bărbat de 29 de ani a provocat un accident rutier în judeţul Olt şi a fugit de la locul faptei, fiind prins ulterior de poliţişti. El a refuzat să fie testat pentru consum de alcool, dar şi să meargă la spital pentru a-i fi recoltate probe de sânge. În urma evenimentului rutier, două persoane au fost rănite.
Trecerea cu bacul la punctul de frontieră Oryahovo (Bulgaria) - Bechet (România) suspendată din cauza vremii # News.ro
Trecerea cu bacul la punctul de frontieră Oryahovo (Bulgaria) - Bechet (România) a fost suspendată duminică din cauza vremii.
Campioana Volei Alba Blaj a anunţat, duminică, transferul jucătoarei Marija Miljević, componentă a naţionalei Serbiei. În România a mai jucat la CSM Lugoj.
Meteorologii actualizează prognoza - Codul portocaliu de vânt şi viscol se transformă în avertizare cod roşu în mai multe regiuni, iar în altele, avertizarea cod galben este înlocuită de cod portocaliu / Vântul poate ajunge la peste 120 de km/h - HARTA # News.ro
Codul portocaliu de vânt şi viscol se transformă duminică în avertizare cod roşu în mai multe regiuni, iar în altele, avertizarea cod galben este înlocuită de cod portocaliu, anunţă ANM, care precizează că aproape toată ţara va fi afectată de vânt puternic.
Paris: Mai mulţi suporteri care s-au adunat pentru a sărbători anul istoric al PSG au fost reţinuţi după ce au aprins fumigene în Trocadéro - VIDEO # News.ro
La Paris, petrecerea continuă. În timp ce anul 2025, istoric pentru Paris-Saint-Germain, este pe cale să se încheie, suporterii clubului au vrut să sărbătorească pentru ultima oară acest sezon cu şase trofee. Pentru a face acest lucru, un grup mic de suporteri a aprins fumigene şi artificii în zona Trocadéro - Turnul Eiffel, sâmbătă seară, relatează L'Equipe.
The Guardian: Bulgaria se pregăteşte să intre în zona euro, în contextul temerilor legate de dezinformarea susţinută de Rusia # News.ro
Bulgaria se pregăteşte să adopte moneda euro în ianuarie, pe fondul unor noi tulburări politice interne şi al temerilor că dezinformarea susţinută de Rusia adânceşte neîncrederea faţă de noua monedă, relatează The Guardian.
RETROSPECTIVĂ Sportul ca spectacol în 2025 – Şuşovitina pe podium la 50 de ani. Regină medaliată cu aur. Japonezul care a escaladat muntele Fuji la 102 ani # News.ro
Anul 2025 ne-a făcut să asistăm şi la momente deosebite în sport, cum ar fi escaladarea muntelui Fuji la 102 ani, o regină pe podium sau o gimnastă legendară câştigând argintul la vârsta de 50 de ani.
Handbalista Daria Dmitrieva a semnat un contract valabil în sezoanele 2026-2028 cu campioana CSM Bucureşti. Dmitrieva a câştigat titlul olimpic cu Rusia, în 2016.
Boala Alzheimer ar putea fi reversibilă, cu recuperare neurologică completă, potrivit unui studiu preclinic # News.ro
Un nou studiu preclinic contrazice o teorie veche de un secol despre boala Alzheimer. Cercetătorii au arătat că boala Alzheimer poate fi reversibilă în modele animale, cu recuperare neurologică completă, nu doar prevenită sau încetinită.
FOTBALUL ÎN 2025 ŞI 2026 – mai mare sau mai bun? Creşterea jocului frumos nu cunoaşte limite # News.ro
Mai mare nu înseamnă întotdeauna mai bun, dar încercaţi să le spuneţi asta celor care guvernează cel mai popular sport din lume, în timp ce reflectează asupra unui an plin şi încep numărătoarea inversă pentru o Cupă Mondială de proporţii uriaşe, care va face ca turneele anterioare să pălească.
Statul New York va obliga platformele de social media să afişeze avertismente privind sănătatea mintală # News.ro
Platformele de social media care folosesc funcţii precum derulare infinită, redare automată sau fluxuri algoritmice vor fi obligate să afişeze avertismente despre potenţialele efecte negative asupra sănătăţii mintale a tinerilor, potrivit unei noi legi anunţate vineri de guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, citată de Reuters.
ServiceNow cumpără Armis pentru 7,75 miliarde de dolari, pe fondul creşterii riscurilor cibernetice alimentate de AI # News.ro
ServiceNow a ajuns la un acord pentru achiziţia startupului de securitate cibernetică Armis, pentru 7,75 miliarde de dolari, cea mai mare tranzacţie din istoria companiei, într-un context în care atacurile informatice se intensifică odată cu adoptarea pe scară largă a inteligenţei artificiale, relatează Reuters.
Regimul lui Zelenski nu este pregătit să se angajeze în discuţii constructive, afirmă Serghei Lavrov # News.ro
Rusia nu consideră că regimul ucrainean al lui Volodimir Zelenski şi aliaţii săi occidentali sunt pregătiţi pentru negocieri constructive, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, într-un interviu acordat agenţiei TASS.
RETROSPECTIVĂ - Superliga: În cele 21 de etape disputate până acum au fost utilizaţi 506 jucători / Câte cartonaşe roşii au fost acordate # News.ro
Noul sezon al Superligii a început la 11 iulie, cu meciul Metaloglobus – U Cluj 1-4. Ultimul meci din 2025 s-a jucat pe 22 decembrie, Universitatea Craiova – Csikszereda 5-0
O pană de curent în San Francisco a ridicat semne de întrebare privind capacitatea robotaxiurilor Waymo de a gestiona situaţii de criză # News.ro
O pană de curent de amploare produsă în San Francisco la începutul acestei luni, care a dus la blocarea mai multor robotaxiuri Waymo şi la perturbarea traficului, a reaprins dezbaterea privind gradul de pregătire a vehiculelor autonome pentru situaţii majore de urgenţă, precum cutremurele sau inundaţiile, transmite Reuters.
CCR, aşteptată să se pronunţe duminică asupra legii referitoare la pensiile magistraţilor/ Proiectul pe această temă a mai fost declarat neconstituţional din cauză că lipsea avizul CSM/ Noul proiect, asumat de Guvern în Parlament, avizat negativ de CSM # News.ro
Curtea Constituţională a României este aşteptată să se pronunţe duminică, asupra sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind legea referitoare la pensiile magistraţilor. CCR a amânat, în 10 decembrie, luarea unei decizii, stabilind un nou termen. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, care a făcut parte din al doilea pachet de măsuri pe care Guvernul şi-a angajat răspunderea, a mai fost contestat la CCR, iar în 20 octombrie magistraţii au stabilit că este neconstituţional, întrucât nu a fost respectat termenul legal pentru emiterea avizului consultativ al CSM. În 2 decembrie, Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament pe noul proiect, avizat negativ de Consiliul Superior al Magistraturii. Proiectul stabileşte condiţiile în care se pot pensiona magistraţii şi modul de calcul al pensiilor lor.
Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian afirmă că ţara sa este în război total cu SUA,Israel şi Europa # News.ro
Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat, sâmbătă, că ţara sa se află într-un război total cu SUA, Israelul şi Europa, înaintea întâlnirii de luni dintre premierul israelian Benjamin Netanyahu şi preşedintele american Donald Trump, relatează AP.
Bahram Beyzaï, unul dintre cei mai importanţi regizori şi dramaturgi iranieni, a murit chiar în ziua în care împlinea 87 de ani # News.ro
Unul dintre cei mai importanţi regizori şi dramaturgi iranieni, Bahram Beyzaï, a încetat din viaţă la vârsta de 87 de ani în Statele Unite, unde locuia de ani buni, au relatat sâmbătă mass-media din Iran.
Volodimir Zelenski se întâlneşte duminică, în Florida, cu Donald Trump, pentru a pleda cauza Ucrainei # News.ro
Volodimir Zelensky se întâlneşte duminică cu Donald Trump în Florida pentru a pleda cauza Ucrainei şi a încerca să obţină acordul preşedintelui american asupra ultimei versiuni a planului de pace care vizează încheierea a aproape patru ani de război cu Rusia, relatează AFP.
China propune reguli stricte pentru inteligenţa artificială cu interacţiune ”umană” şi emoţională # News.ro
Autoritatea chineză pentru reglementarea internetului a publicat sâmbătă, pentru consultare publică, un set de reguli preliminare care urmăresc să întărească controlul asupra serviciilor de inteligenţă artificială concepute pentru a simula personalităţi umane şi pentru a interacţiona emoţional cu utilizatorii, relatează Reuters.
Alegeri parlamentare aniticipate în Kosovo, în încercarea de a ieşi din criza politică în care ţara se află de zece luni # News.ro
Alegătorii kosovari sunt chemaţi la urne duminică pentru alegeri parlamentare anticipate, cu speranţa de a obţine o majoritate clară pentru a ieşi din criza politică în care ţara se află de zece luni.
Centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa, reprezintă unul dintre cele mai sensibile puncte din planul de pace promovat de preşedintele SUA, Donald Trump, pentru încheierea războiului de aproape patru ani dintre Rusia şi Ucraina. Situaţia instalaţiei este inclusă printre cele 20 de puncte prezentate de preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-un cadru de propuneri pentru un acord de pace.
Fostul preşedinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost supus sâmbătă unei „proceduri de blocare a nervului frenic” pentru a trata sughiţurile persistente, a declarat soţia sa, Michelle Bolsonaro, pe reţelele de socializare.
Meteorologii au emis cod roşu de vijelie pentru zona montană înaltă a judeţului Suceava. Viteza vântului va depăşi, la rafală, 140 de km/oră/ Coduri portocalii de vând pentru judeţele Braşov, Argeş, Prahova şi Dâmboviţa # News.ro
Meteorologii au emis, sâmbătă, după miezul nopţii, cod roşu de vânt puternic pentru zona de munte a judeţului Suceava, la peste 1.800 de metri altitudine, unde viteza vântului la rafală va depăşi 140 de km/oră. Avertizarea este valabilă în această noapte, până duminică dimineaţă, la ora 5.00. Pentru zonele montane ale judeţelor Braşov, Argeş, Prahova şi Dâmboviţa, au fost emise coduri portocalii de vânt, valabile până la ora 2.00, în aceste zone vântul având viteze între 120 şi 140 de km/oră.
Sibiu: O femeie a angajat o asistentă medicală ca să-i dea mamei sale un sedativ care să-i provoacea moartea/ Ca să fie sigure, cele două au asfixiat-o pe victimă cu o pernă/ După decesul mamei sale, fiica i-a vândut bunurile şi s-a mutat în Dubai # News.ro
O femeie a angajat o asistentă medicală pentru a-i administra mamei sale un sedativ care să îi provoace moarte, iar fapta s-a petrecut la domiciliul victimei din Sibiu. Ulterior, cele două femei au asfixiat-o pe victimă cu o pernă pentru a fi sigure că o să moară. După decesul mamei, fiica a intrat în posesia bunurilor moştenite pe care le-a vândut şi s-a mutat în Dubai. Cele două femei au fost reţinute pentru 24 de ore la un an şi jumătate de la comiterea faptei.
Mirabela Grădinaru: Eu mi-aş dori ca ai noştri copii să rămână în România, să studieze, eventual, în afară, dar ulterior să se întoarcă în ţară # News.ro
Partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, spune că a avut ocazia de a pleca din ţară, însă a refuzat. „Eu mi-aş dori ca ai noştri copii să rămână în România, să studieze, eventual, în afară, dar ulterior să se întoarcă în ţară”, spune ea.
Echipa italiană Juventus Torino a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-0, formaţia Pisa, în etapa a 17-a din Serie A.
Mirabela Grădinaru, despre ce o impresionează: O persoană autentică, asta mă emoţionează foarte tare. Excepţie, tot ce se întâmplă în raport cu copiii, ei rămân prioritatea şi bucuria mea nemărginită # News.ro
Mirabela Grădinaru dezvăluie că o emoţionează foarte mult „oamenii autentici” şi „căldura umană”. Ea a vorbit, într-un interviu televizat, despre decizia de a nu fi prezentă la ceremonia de învestitură a lui Nicuşor Dan în funcţia de preşedinte, decizie pe care a luat-o pentru a sta acasă cu mezinul familiei, care era bolnav, arătând că, dacă situaţia s-ar repeta, ar proceda la fel.
Prim-ministrul canadian Mark Carney a anunţat sâmbătă acordarea unui sprijin economic suplimentar de 1,8 miliarde de dolari americani pentru Ucraina, relatează Reuters şi AA.
Victor Rebengiuc ar fi personalitatea vieţii publice cu care Mirabela Grădinaru şi-ar dori să ia cina: Aş fi onorată şi recunoscătoare # News.ro
Partenera preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, dezvăluie că, dacă ar fi să ia cina cu o personalitate a vieţii publice din România, aceea ar fi actorul Victor Rebengiuc.
Mirabela Grădinaru, în lacrimi, într-o emisiune televizată, în care a fost întrebată despre cele mai fericite, dar şi despre cele mai dure momente din viaţa sa # News.ro
Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, a vorbit, în lacrimi, într-un interviu televizat, despre cele mai fericite, dar şi despre cele mai grele momente din viaţa sa. Ea a dezvăluit că fiica sa şi a lui Nicuşor Dan s-a născut prematur şi că fiecare moment care marca o evoluţie în dezvoltarea acesteia a reprezentat o bucurie.
Mirabela Grădinaru: Nu mi-am pus eticheta de „primă doamnă”. Mă implic în acţiuni în care cred. Dacă pot să fac ceva, să unesc societatea civilă cu clasa politică, cu oamenii care ar putea să ia decizii şi să transforme speranţe în realitate, o voi face # News.ro
„Sunt Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a lui Nicuşor Dan”, se prezintă cea care îşi împarte viaţa cu primul om în stat. Mirabela Grădinaru mărturiseşte că evită eticheta de „primă doamnă”, că se implică în acele cauze în care crede, aşa cum a făcut şi înainte ca Nicuşor Dan să fie ales preşedinte şi că îşi doreşte ca, în măsura în care poate, să aducă laolaltă politicienii cu cauzele în care crede.
Partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan: Avem acelaşi stil de parenting, Le-am spus copiilor că tatăl lor e Nicuşor Dan, matematicianul # News.ro
Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan şi mama celor doi copii ai acestuia, povesteşte că cei mici ştiu că tatăl lor este Nicuşor Dan, „eventual”, matematicianul şi că aceştia percep responsabilitatea pe care tatăl lor o are prin faptul că îl văd mai rar de când acesta a fost ales preşedintele ţării. În ceea ce priveşte modul în care îşi educă fiul şi fiica, Mirabela Grădinaru a dezvăluit că ea şi Nicuşor Dan au acelaşi stil de parenting şi cad împreună de acord cu privire la deciziile care îi vizează pe copii.
Constanţa: O maşină de poliţie aflată în misiune, implicată într-un accident rutier / Doi poliţişti şi celălalt şofer, transportaţi la spital # News.ro
O maşină de poliţie aflată în misiune a fost implicată într-un accident rutier, sâmbătă seara, în Medgidia, îar in urma impactului, doi poliţişti şi celălalt şofer au fost transportaţi la spital.
Mirabela Grădinaru: Am încercat să ne păstrăm obiceiurile, acelaşi cartier, aceeaşi şcoală, aceeaşi grădiniţă. Pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor, rutina este importantă # News.ro
Prima doamnă a României spune că, după alegerea lui Nicuşor Dan în funcţia de preşedinte, familia păstrează vechile obiceiuri. Mirabela Grădinaru şi-a păstrat locul de muncă, fiica şi fiul cuplului prezidenţial au rămas la aceleaşi unităţi de învăţământ la care erau înscrişi înainte de alegerea tatălui lor ca şef al statului, iar prietenii sunt aceiaşi, dar „cunoştinţele sunt mai multe”.
Mirabela Grădinaru, despre prima întâlnire cu Nicuşor Dan: M-a atras felul lui de a fi, de a privi şi de a se raporta la oameni. Şi recunosc că m-a atras foarte mult şi părul lui creţ/ Întrebată dacă preşedintele „a cerut-o”, a răspuns: „Nu încă” # News.ro
Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, a vorbit despre prima întâlnire cu cel cu care formează un cuplu de peste 20 de ani, având împreună o fiică şi un fiu. „M-a atras felul lui de a fi, de a privi şi de a se raporta la oameni. Şi recunosc că m-a atras foarte mult şi părul lui creţ”, spune Mirabela Grădinaru. Întrebată dacă Nicuşor Dan a „cerut-o”, ea a răspuns: „Nu încă”.
Echipa italiană Udinese a încheiat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea romană Lazio, în etapa a 17-a din Serie A.
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia a observat că Ucraina nu se grăbeşte să pună capăt conflictului prin mijloace paşnice, relatează Interfax, potrivit Reuters.
Mirabela Grădinaru: Primul loc de muncă, part time, l-am avut în anul doi de facultate. Sunt corporatistă, lucrez de 19 ani în cadrul aceleiaşi companii # News.ro
Partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, munceşte din al doilea an de facultate. Aceasta a vorbit, într-o emisiune televizată, despre parcursul său profesional, arătând că şi-ar fi dorit să fie profesoară de geografie, dar că, din cauza veniturilor mici din învăţământ, a ales să lucreze într-o corporaţie, având acelaşi angajator, de 19 ani, pentru care a lucrat în diverse domenii.
Partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, despre familie şi mâncare: Nu îmi place să gătesc, nu am veleităţi, dar pentru copiii mei fac acest exerciţiu # News.ro
Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, povesteşte că îi place mâncarea şi că nu face parte din categoria celor care mănâncă pentru a trăi, ci, dimpotrivă, apreciază foarte mult mâncarea. Prima doamnă mărturiseşte că, deşi nu îi place să gătească face acest lucru pentru copiii săi. Mirabela Grădinaru a vorbit şi despre felul preferat de mâncare al preşedintelui.
Fotbal: „Dubla” lui Cristiano Ronaldo a ajutat-o pe Al-Nassr să scrie istorie în Arabia Saudită # News.ro
Atacantul portughez a înscris o dublă pentru Al-Nassr, sâmbătă, în victoria cu 3-0 obţinută în faţa formaţiei Al-Okhdood. Cu această victorie, Al-Nassr a devenit astfel prima echipă din istoria Saudi Pro League care a câştigat primele zece meciuri ale sezonului.
