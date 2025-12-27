Meteorologii au emis cod roşu de vijelie pentru zona montană înaltă a judeţului Suceava. Viteza vântului va depăşi, la rafală, 140 de km/oră/ Coduri portocalii de vând pentru judeţele Braşov, Argeş, Prahova şi Dâmboviţa
News.ro, 28 decembrie 2025 01:00
Meteorologii au emis, sâmbătă, după miezul nopţii, cod roşu de vânt puternic pentru zona de munte a judeţului Suceava, la peste 1.800 de metri altitudine, unde viteza vântului la rafală va depăşi 140 de km/oră. Avertizarea este valabilă în această noapte, până duminică dimineaţă, la ora 5.00. Pentru zonele montane ale judeţelor Braşov, Argeş, Prahova şi Dâmboviţa, au fost emise coduri portocalii de vânt, valabile până la ora 2.00, în aceste zone vântul având viteze între 120 şi 140 de km/oră.
Sibiu: O femeie a angajat o asistentă medicală ca să-i dea mamei sale un sedativ care să-i provoacea moartea/ Ca să fie sigure, cele două au asfixiat-o pe victimă cu o pernă/ După decesul mamei sale, fiica i-a vândut bunurile şi s-a mutat în Dubai # News.ro
O femeie a angajat o asistentă medicală pentru a-i administra mamei sale un sedativ care să îi provoace moarte, iar fapta s-a petrecut la domiciliul victimei din Sibiu. Ulterior, cele două femei au asfixiat-o pe victimă cu o pernă pentru a fi sigure că o să moară. După decesul mamei, fiica a intrat în posesia bunurilor moştenite pe care le-a vândut şi s-a mutat în Dubai. Cele două femei au fost reţinute pentru 24 de ore la un an şi jumătate de la comiterea faptei.
Mirabela Grădinaru: Eu mi-aş dori ca ai noştri copii să rămână în România, să studieze, eventual, în afară, dar ulterior să se întoarcă în ţară # News.ro
Partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, spune că a avut ocazia de a pleca din ţară, însă a refuzat. „Eu mi-aş dori ca ai noştri copii să rămână în România, să studieze, eventual, în afară, dar ulterior să se întoarcă în ţară”, spune ea.
Echipa italiană Juventus Torino a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-0, formaţia Pisa, în etapa a 17-a din Serie A.
Mirabela Grădinaru, despre ce o impresionează: O persoană autentică, asta mă emoţionează foarte tare. Excepţie, tot ce se întâmplă în raport cu copiii, ei rămân prioritatea şi bucuria mea nemărginită # News.ro
Mirabela Grădinaru dezvăluie că o emoţionează foarte mult „oamenii autentici” şi „căldura umană”. Ea a vorbit, într-un interviu televizat, despre decizia de a nu fi prezentă la ceremonia de învestitură a lui Nicuşor Dan în funcţia de preşedinte, decizie pe care a luat-o pentru a sta acasă cu mezinul familiei, care era bolnav, arătând că, dacă situaţia s-ar repeta, ar proceda la fel.
Prim-ministrul canadian Mark Carney a anunţat sâmbătă acordarea unui sprijin economic suplimentar de 1,8 miliarde de dolari americani pentru Ucraina, relatează Reuters şi AA.
Victor Rebengiuc ar fi personalitatea vieţii publice cu care Mirabela Grădinaru şi-ar dori să ia cina: Aş fi onorată şi recunoscătoare # News.ro
Partenera preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, dezvăluie că, dacă ar fi să ia cina cu o personalitate a vieţii publice din România, aceea ar fi actorul Victor Rebengiuc.
Mirabela Grădinaru, în lacrimi, într-o emisiune televizată, în care a fost întrebată despre cele mai fericite, dar şi despre cele mai dure momente din viaţa sa # News.ro
Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, a vorbit, în lacrimi, într-un interviu televizat, despre cele mai fericite, dar şi despre cele mai grele momente din viaţa sa. Ea a dezvăluit că fiica sa şi a lui Nicuşor Dan s-a născut prematur şi că fiecare moment care marca o evoluţie în dezvoltarea acesteia a reprezentat o bucurie.
Mirabela Grădinaru: Nu mi-am pus eticheta de „primă doamnă”. Mă implic în acţiuni în care cred. Dacă pot să fac ceva, să unesc societatea civilă cu clasa politică, cu oamenii care ar putea să ia decizii şi să transforme speranţe în realitate, o voi face # News.ro
„Sunt Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a lui Nicuşor Dan”, se prezintă cea care îşi împarte viaţa cu primul om în stat. Mirabela Grădinaru mărturiseşte că evită eticheta de „primă doamnă”, că se implică în acele cauze în care crede, aşa cum a făcut şi înainte ca Nicuşor Dan să fie ales preşedinte şi că îşi doreşte ca, în măsura în care poate, să aducă laolaltă politicienii cu cauzele în care crede.
Partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan: Avem acelaşi stil de parenting, Le-am spus copiilor că tatăl lor e Nicuşor Dan, matematicianul # News.ro
Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan şi mama celor doi copii ai acestuia, povesteşte că cei mici ştiu că tatăl lor este Nicuşor Dan, „eventual”, matematicianul şi că aceştia percep responsabilitatea pe care tatăl lor o are prin faptul că îl văd mai rar de când acesta a fost ales preşedintele ţării. În ceea ce priveşte modul în care îşi educă fiul şi fiica, Mirabela Grădinaru a dezvăluit că ea şi Nicuşor Dan au acelaşi stil de parenting şi cad împreună de acord cu privire la deciziile care îi vizează pe copii.
Constanţa: O maşină de poliţie aflată în misiune, implicată într-un accident rutier / Doi poliţişti şi celălalt şofer, transportaţi la spital # News.ro
O maşină de poliţie aflată în misiune a fost implicată într-un accident rutier, sâmbătă seara, în Medgidia, îar in urma impactului, doi poliţişti şi celălalt şofer au fost transportaţi la spital.
Mirabela Grădinaru: Am încercat să ne păstrăm obiceiurile, acelaşi cartier, aceeaşi şcoală, aceeaşi grădiniţă. Pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor, rutina este importantă # News.ro
Prima doamnă a României spune că, după alegerea lui Nicuşor Dan în funcţia de preşedinte, familia păstrează vechile obiceiuri. Mirabela Grădinaru şi-a păstrat locul de muncă, fiica şi fiul cuplului prezidenţial au rămas la aceleaşi unităţi de învăţământ la care erau înscrişi înainte de alegerea tatălui lor ca şef al statului, iar prietenii sunt aceiaşi, dar „cunoştinţele sunt mai multe”.
Mirabela Grădinaru, despre prima întâlnire cu Nicuşor Dan: M-a atras felul lui de a fi, de a privi şi de a se raporta la oameni. Şi recunosc că m-a atras foarte mult şi părul lui creţ/ Întrebată dacă preşedintele „a cerut-o”, a răspuns: „Nu încă” # News.ro
Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, a vorbit despre prima întâlnire cu cel cu care formează un cuplu de peste 20 de ani, având împreună o fiică şi un fiu. „M-a atras felul lui de a fi, de a privi şi de a se raporta la oameni. Şi recunosc că m-a atras foarte mult şi părul lui creţ”, spune Mirabela Grădinaru. Întrebată dacă Nicuşor Dan a „cerut-o”, ea a răspuns: „Nu încă”.
Echipa italiană Udinese a încheiat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea romană Lazio, în etapa a 17-a din Serie A.
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia a observat că Ucraina nu se grăbeşte să pună capăt conflictului prin mijloace paşnice, relatează Interfax, potrivit Reuters.
Mirabela Grădinaru: Primul loc de muncă, part time, l-am avut în anul doi de facultate. Sunt corporatistă, lucrez de 19 ani în cadrul aceleiaşi companii # News.ro
Partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, munceşte din al doilea an de facultate. Aceasta a vorbit, într-o emisiune televizată, despre parcursul său profesional, arătând că şi-ar fi dorit să fie profesoară de geografie, dar că, din cauza veniturilor mici din învăţământ, a ales să lucreze într-o corporaţie, având acelaşi angajator, de 19 ani, pentru care a lucrat în diverse domenii.
Partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, despre familie şi mâncare: Nu îmi place să gătesc, nu am veleităţi, dar pentru copiii mei fac acest exerciţiu # News.ro
Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, povesteşte că îi place mâncarea şi că nu face parte din categoria celor care mănâncă pentru a trăi, ci, dimpotrivă, apreciază foarte mult mâncarea. Prima doamnă mărturiseşte că, deşi nu îi place să gătească face acest lucru pentru copiii săi. Mirabela Grădinaru a vorbit şi despre felul preferat de mâncare al preşedintelui.
Fotbal: „Dubla” lui Cristiano Ronaldo a ajutat-o pe Al-Nassr să scrie istorie în Arabia Saudită # News.ro
Atacantul portughez a înscris o dublă pentru Al-Nassr, sâmbătă, în victoria cu 3-0 obţinută în faţa formaţiei Al-Okhdood. Cu această victorie, Al-Nassr a devenit astfel prima echipă din istoria Saudi Pro League care a câştigat primele zece meciuri ale sezonului.
Asociaţia Ad-Astra, despre viitorul ministru al Educaţiei: Nu trebuie să fie o simplă opţiune administrativă, ci liderul care va modela generaţiile ce vor construi România de mâine/ Ce calităţi şi competenţe trebuie să aibă acesta # News.ro
Asociaţia Ad-Astra solicită Guvernului şi Parlamentului să trateze cu „gravitatea cuvenită” numirea viitorului ministru al Educaţiei şi Cercetării, considerând că acesta trebuie să dea dovadă de transparenţă şi competenţă şi, mai ales, „să răsundă nevoilor viitorului”. „Viitorul ministru nu trebuie să fie o simplă opţiune administrativă, ci liderul care va modela generaţiile ce vor construi România de mâine”, precizează asociaţia cercetătorilor români, într-un comunicat de presă.
Traficul aerian a fost perturbat în Hanovra, după ce drone neidentificate au fost detectate în zonă, a declarat sâmbătă un purtător de cuvânt al aeroportului din Hanovra, potrivit dw.com.
Cupa Africii pe Naţiuni: Benin, echipa lui Roche şi Kiki, a întrecut Botswana, scor 1-0 / Golul, marcat de „petrolistul” Roche # News.ro
Echipa naţională a Beninului, pentru care a marcat „petrolistul” Roche, a învins sâmbătă seara, la Rabat, în Maroc, echipa naţională din Botswana, scor 1-0, în grupa D a Cupei Africii pe Naţiuni.
Un turist în vârstă de 55 de ani a murit în urma unui stop-cardiorespirator, pe un traseu din Piatra Craiului/ Doi tineri au fost răniţi grav după ce s-au răsturnat cu ATV-ul în Parâng/ Alte intervenţii ale salvamontiştiştilor VIDEO FOTO # News.ro
Salvamontiştii din Zărneşti, judeţul Braşov, au intervenit, sâmbătă, în urma unui apel de urgenţă care anunţa că un bărbat în vârstă de 55 de ani, aflat pe traseul de urcare de la Fântâna lui Botorog spre Poiana Zănoaga, din Masivul Piatra Craiului, se află în stop cardio-respirator. În pofida eforturilor depuse de salvatorii montani, inclusiv de un medic transportat cu un elicopter foarte aproape de locul respectiv, bărbatul nu a mai putut fi salvat. Tot sâmbătă, salvamontiştii din Gorj au acordat primul ajutor unor tineri răniţi grav după ce s-au răsturnat cu un ATV, în Masivul Parâng. Şi salvatorii montani din Neamţ şi Argeş au avut intervenţii în cursul zilei de sâmbătă, pentru transportarea unor turişti care şi-au fracturat picioarele sau mâinile pe munte.
R. Moldova: Vlad Filat după ce a fost dat în urmărire internaţională – “Sunt pe loc. Nu mă eschivez” # News.ro
Vlad Filat, fost prim-ministru şi lider al Partidului Liberal Democrat din Moldova, a declarat, după ce a fost dat în urmărire internaţională în urma unei condamnări în Franţa într-un dosar de corupţie, că este “pe loc” şi nu se eschivează.
Modelul Holly Ramsay şi înotătorul Adam Peaty, triplu medaliat cu aur la Jocurile Olimpice, s-au căsătorit sâmbătă, la Bath Abbey. Tatăl lui Holly este celebrul chef Gordon Ramsey, relatează BBC.
Premier League: FC Liverpool – Wolverhampton 2-1. Ambele echipe au adus un omagiu memoriei lui Diego Jota - VIDEO # News.ro
Echipa engleză FC Liverpool a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Wolverhampton, în etapa a 18-a din Premier League. Ele două cluburi au ţinut să aducă un omagiu fostului lor jucător, Diego Jota.
Argeş: Bărbat arestat preventiv după ce a omorât în bătaie alt bărbat/ Scandalul, produs pe fondul consumului de alcool/ Agresorul a fost prins de Poliţie în timp ce pleca de la locul faptei cu hainele pline de sânge şi cu urme de violenţă pe mâini # News.ro
Un bărbat din judeţul Braşov a fost arestat preventiv, după ce a omorât în bătaie alt bărbat, scandalul având loc pe fondul consumului de alcool. Agresorul a fost prins de Poliţie în timp ce pleca de la locul faptei cu hainele pline de sânge şi cu urme de violenţă pe mâini. Poliţiştii l-au dus încătuşat la locul unde victima sa a fost găsită fără viaţă.
Botoşani: Patru persoane au fost rănite într-un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme # News.ro
Patru persoane au fost rănite, sâmbătă seara, în urma unui accident rutier care a avut loc la ieşirea din municipiul Botoşani spre Suceava şi în care au fost implicate două autoturisme. Trei victime au avut nevoie de ajutorul pompierilor pentru a ieşi din maşini, un al patrulea rănit reuşind să iasă singur din autovehicul.
Fotbal: Antrenorul echipei feminine a Valenciei şi-a pierdut viaţa în naufragiul din Indonezia # News.ro
Antrenorul spaniol Fernando Martin, tehnicianul echipei feminine de fotbal Valencia, a murit sâmbătă, alături de trei dintre copiii săi, în naufragiul din Indonezia.
Peste 220 de consumatori din Sectorul 3 al Capitalei au rămas fără gaze naturale după ce Distrigaz Sud Reţele a întrerupt furnizarea acestei utilităţi din cauza unei defecţiuni # News.ro
Peste 220 de bucureşteni din Sectorul 3 al Capitalei au rămas fără gaze naturale, sâmbătă seară, după ce Distrigaz Sud Reţele a întrerupt furnizarea acestei utilităţi din cauza unei defecţiuni la instalaţia de utilizare ce alimentează blocul, informează Biroul de Presă al societăţii de gaze.
UPDATE Intervenţie în judeţul Vaslui pentru căutarea a doi copii de 12 şi 14 ani care s-ar fi înecat în acumularea Tăcuta/ Copiii erau într-un grup de colindători care au traversat gheaţa, iar aceasta s-a rupt/ Ambii copii, scoşi din apă decedaţi # News.ro
Echipele de intervenţie de la Detaşamentul Vaslui caută, sâmbătă seară, doi doi copii cu vârste de 12 şi 14 ani, dintr-un grup de colindători, care s-ar fi înecat în acumularea Tăcuta, după ce gheaţa pe care o traversau s-a rupt, informează inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui. Potrivit sursei citate, poliţiştii au luat legătura cu părinţii celor doi copii, care au spus că nu i-au mai văzut pe aceştia de la ora 15.15. În jurul orei 18.40, ISU Vaslui a informat că ambii copii au fost scoşi din apă decedaţi.
Cutremur de magnitudinea 7,0 în largul coastei de est a Taiwanului, resimţit în tot nordul insulei şi la Taipei # News.ro
Un cutremur de magnitudinea 7,0 a avut loc sâmbătă în largul coastei de est a Taiwanului, anunţă Agenţia Meteorologică taiwaneză, fără să se semnaleze imediat răniţi sau pagube, relatează AFP.
Intervenţie în judeţul Vaslui pentru căutarea a doi copii de 12 şi 13 ani care s-ar fi înecat în acumularea Tăcuta/ Copiii erau într-un grup de colindători care au traversat gheata, iar aceasta s-a rupt # News.ro
Echipele de intervenţie de la Detaşamentul Vaslui caută, sâmbătă seară, doi doi copii cu vârste de 12 şi 13 ani, dintr-un grup de colindători, care s-ar fi înecat în acumularea Tăcuta, după ce gheaţa pe care o traversau s-a rupt, informează inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui. Potrivit sursei citate, poliţiştii au luat legătura cu părinţii celor doi copii, care au spus că nu i-au mai văzut pe aceştia de la ora 15.15.
Aproape 400 de migranţi au fost salvaţi, în largul Insuliţei greceşti Gavdos, situată la sud de Creta, în a doua zi de Crăciun, de către Paza de Coastă, potrivit presei greceşti, relatează AFP.
Misiune umanitară a Forţelor Aeriene Române: Doi pacienţi cu arsuri vor fi transportaţi în Belgia cu o aeronavă C-27 J Spartan # News.ro
Doi pacienţi care au suferit arsuri vor fi transportaţi în Belgia cu o aeronavă C-27 J Spartan dotată special pentru misiuni medicale. Aparatul de zbor a decolat de la Bacău sâmbătă, în jurul orei 17.30 şi va ateriza la Bruxelles. La bordul aeronavei sunt specialişti ai Forţelor Aeriene Române şi ai Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti, care îi vor monitoriza pe pecienţi pe timpul zborului, informează Ministerul Apărării Naţionale (MApN).
Echipa italiană Como a dispus sâmbătă, în deplasare, scor 3-0, de formaţia Lecce, în etapa a 17-a din Serie A.
Şapte persoane arestate în Italia, suspectate de finanţarea Hamas. mandate internaţionale de arestare pe numele altor două # News.ro
Şapte persoane au fost arestate, iar pe numele altor două, care se află în străinătate, a fost emis un mandat internaţional de arestare, în cadrul unei anchete cu privire la trei asociaţii italiene, suspectate de finanţarea mişcării islamiste palestiniene Hamas - sub acoperirea susţinerii poporului palestinian -, anunţă sâmbătă poliţia, relatează AFP.
Zeci de gospodării din localităţi de lângă Ploieşti, fără apă din cauza unei avarii la o conductă a operatorului Exploatare Sistem Zonal Prahova # News.ro
Zeci de consumatori din două sate de lângă Ploieşti nu au apă în sistem centralizat, din cauza unei avarii produse sâmbătă la o conductă de alimentare a operatorului Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova. Printre consumatorii afectaţi se numără locuitori din două cartiere rezidenţiale de lângă Ploieşti.
Alba: Bărbat reţinut, după ce a distrus anvelopele a opt autoturisme parcate în Alba Iulia # News.ro
Un bărbat din Alba Iulia a fost reţinut, fiind acuzat de distrugere după ce a vandalizat opt autoturisme parcate în municipiu. Fapta a avut loc în noaptea de Crăciun, el fiind reţinut sâmbătă.
Echipa italiană Parma a dispus sâmbătă, pe teren propriu, scor 1-0, de gruparea AC Fiorentina, în etapa a 17-a din Serie A.
NABU acuză deputaţi de luare de mită în schimbul votului şi încearcă să percheziţioneze birouri guvernamentale la Kiev, într-un nou scandal, dezvăluit după plecarea lui Zelenski în SUA la o întâlnire cu Trump # News.ro
Agenţia anticorupţie ucraineană (NABU) acuză sâmbătă mai mulţi deputaţi de faptul că au acceptat mită în schimbul votului lor în Parlament şi au încercat să percheziţioneze birouri guvernamentale la Kiev - într-un nou scandal, dezvăluit imediat după plecarea lui Volodimir Zelenski la o întâlnire cu Donald Trump în Statele Unite, relatează AFP.
CS Dinamo a anunţat, sâmbătă, că înotătorul Denis Laurean Popescu (22 de ani) intră de la 1 ianuarie 2026 în familia sportului dinamovist.
Israelul înfurie Somalia prin recunoaşterea regiunii separatiste somaleze Somaliland ca stat. Mogadiscio denunţă un un ”atac deliberat” împotriva suveranităţii sale. Val de condamnări în regiune şi dezacord cu Trump # News.ro
Israelul, care a anunţat că recunoaşte oficial Somaliland, o premieră în cazul acestei republici autoproclamate care s-a desprins prin secesiune din Somalia, a înfuriat Mogadiscio, care a denunţat un ”atac deliberat” împotriva suveranităţii sale, relatează AFP.
Salvamont Braşov: La altitudini mari, condiţiile meteo pot provoca rapid situaţii critice, precum dezorientarea, accidentele grave, hipotermia sau blocarea în zone greu accesibile - VIDEO # News.ro
Salvamontiştii din Braşov avertizează din nou asupra riscurilor la care se expun cei care urcă pe munte în această perioadă, în care viteza vântului ajunge, la altitudini mari, la peste 110 kilometri pe oră. Potrivit salvatorilor, vremea rea poate „genera rapid situaţii critice, precum dezorientarea, accidentele grave, hipotermia sau blocarea în zone greu accesibile”.
Patru spanioli au fost daţi dispăruţi în naufragiul unui vapor de turism în Indonezia, la bordul căruia se aflau 11 persoane, care a făcut o pană de motor în apropierea Insulei Padar, situată în vecinătatea Labuan Bajo, o destinaţie frecventată de către turişti, care vizează Parcul Naţional Komodo, relatează Euronews.
Austriacul Marco Schwarz a câştigat sâmbătă primul său Super-G de Cupă Mondială, obţinând a doua victorie a sezonului, în faţa elveţienilor Alexis Monney şi Franjo von Allmen, la Livigno, relatează Reuters.
