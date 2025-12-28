Hackerii iranieni afirmă că au accesat telefonul unui consilier apropiat al lui Netanyahu implicat în scandalul Qatargate. Biroul premierului neagă
Aktual24, 28 decembrie 2025 11:50
Un grup de hackeri iranieni care a accesat telefonul fostului prim-ministru israelian Naftali Bennett săptămâna trecută susține că a reușit să spargă telefonul șefului de cabinet al premierului Benjamin Netanyahu, Tzachi Braverman. Hackerii Handala spun că vor publica astăzi noi informații care îl leagă pe Braverman de scandalul Qatargate. Biroul premierului a declarat pentru The […]
• • •
Acum 15 minute
12:20
Homari în valoare de 400.000 de dolari furați în drum spre magazinele Costco. Directorul companiei de transport crede că șoferul se dădea drept transportator autorizat și a furat fructele de mare # Aktual24
Un transport uriaș de homari în valoare de 400.000 de dolari a fost furat în timp ce se îndrepta spre magazinele Costco din SUA, potrivit NBC News. Dylan Rexing, președintele și directorul executiv al companiei de logistică Rexing Companies, crede că homarii au fost furați de o persoană care s-a dat drept șoferul care trebuia […]
Acum 30 minute
12:10
Dansul pe melodia „Dancing Queen” a formației ABBA ar putea îmbunătăți sănătatea inimii, sugerează un studiu recent # Aktual24
Legendarul hit al trupei ABBA, „Dancing Queen” din 1976, nu doar că a dominat topurile și a fost interpretat de Meryl Streep în filmul „Mamma Mia!”, dar ar putea avea și beneficii surprinzătoare pentru sănătatea cardiovasculară. Un nou studiu efectuat în China și citat de Daily Mail arată că dansul pe ritmuri de aproximativ 100 […]
Acum o oră
12:00
Actrița care a declanșat o adevărată revoluție jucând în „Și Dumnezeu… a creat femeia” a murit la vârsta de 91 de ani, a anunțat Le Monde. A apărut în 56 de filme înainte de a-și încheia cariera în 1973 și de a se dedica apărării drepturilor animalelor. Și Dumnezeu a creat-o pe Bardot… Cutremurul a […]
11:50
Un grup de hackeri iranieni care a accesat telefonul fostului prim-ministru israelian Naftali Bennett săptămâna trecută susține că a reușit să spargă telefonul șefului de cabinet al premierului Benjamin Netanyahu, Tzachi Braverman. Hackerii Handala spun că vor publica astăzi noi informații care îl leagă pe Braverman de scandalul Qatargate. Biroul premierului a declarat pentru The […]
11:40
O furtună puternică de iarnă a perturbat unul dintre cele mai aglomerate weekenduri de călătorie ale anului în New York City și nord-estul SUA. Aproximativ 10 cm de zăpadă au căzut în New York City sâmbătă, deși multe drumuri erau curățate până sâmbătă dimineață, potrivit Sky News. Totuși, furtuna a provocat perturbări semnificative în traficul […]
11:40
Președintele Iranului declară că țara sa este în „război total” cu SUA, Israelul și Europa, pe fondul tensiunilor nucleare crescânde # Aktual24
Președintele iranian Masoud Pezeshkian a afirmat că Iranul se află într-un „război total” cu Statele Unite, Israelul și Europa, acuzând Occidentul că încearcă să destabilizeze țara și să o aducă „în genunchi”. Declarațiile, făcute într-un interviu publicat sâmbătă pe site-ul oficial al liderului suprem Ayatollah Ali Khamenei și citate de The Times of Israel, vin […]
11:40
Salvatorii indonezieni caută un antrenor spaniol de fotbal și pe trei dintre copiii săi, după ce ambarcațiunea pe care se aflau s-a scufundat # Aktual24
Salvatorii indonezieni au căutat sâmbătă un antrenor de fotbal spaniol și pe cei trei copii ai săi, după ce o barcă în care se aflau 11 persoane s-a scufundat peste noapte în apropierea insulei Padar, o destinație populară din Parcul Național Komodo, au declarat autoritățile, potrivit CNN. Barca transporta o familie de șase persoane, patru […]
Acum 2 ore
11:10
Meteorologii anunță cod roșu de viscol în Carpați, cu rafale de peste 120 km/h și vizibilitatea aproape de zero # Aktual24
România se va confrunta cu un episod sever de vreme de iarnă în ultimele zile ale anului, odată cu intrarea în vigoare a unui cod roșu de viscol emis de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Avertizarea vizează Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1.700 de metri, unde vântul suflă cu rafale ce […]
10:50
Ghinion: Nava de croazieră care în octombrie a uitat un pasager pe o insula, a eșuat în prima sa călătorie de după incident # Aktual24
O navă de croazieră a eșuat în Papua Noua Guinee (PNG), în prima sa călătorie după moartea unui pasager în vârstă la sfârșitul lunii octombrie. Coral Adventurer este în prezent investigată pentru moartea lui Suzanne Rees, în vârstă de 80 de ani, care a murit pe o insulă australiană îndepărtată după ce a fost uitată […]
10:40
Congresul SUA propune interzicerea redenumirii proprietăților federale după Donald Trump, ca în Coreea de Nord și alte dictaturi # Aktual24
Un proiect de lege depus în Congresul american urmărește să interzică redenumirea oricărei clădiri, terenuri sau alte active federale în onoarea unui președinte în exercițiu. Inițiativa vine ca răspuns direct la controversata adăugare a numelui președintelui Donald Trump la John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington, scrie Newsweek. Democrata April McClain Delaney […]
Acum 4 ore
10:30
Tot mai multe țări au respins sâmbătă recunoașterea de către Israel a regiunii separatiste Somaliland din Somalia ca națiune independentă, prima declarație a unei țări din ultimii 30 de ani. Nu se știe de ce Israelul a făcut declarația vineri sau dacă aștepta ceva în schimb, scrie Associated Press. Somaliland și-a declarat independența față de […]
10:20
Frăția tiranilor: „Europa este principalul obstacol în calea păcii în Ucraina”, afirmă ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, în total acord cu Donald Trump # Aktual24
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acordat un amplu interviu agenției TASS, în care a trasat bilanțul anului 2025 în politica externă rusă. Diplomatul a criticat dur Uniunea Europeană, acuzând-o că a devenit „principalul obstacol în calea păcii” în Ucraina, după schimbarea administrației la Washington. „Europa și UE nu ascund că se pregătesc pentru […]
10:10
Mai ceva ca la Netflix: O femeie din Sibiu, acuzată că și-a ucis mama pentru moștenire, cu ajutorul unei asistente medicale. Cele două au fost reținute de procurori # Aktual24
Un caz cutremurător a ieșit la iveală în județul Sibiu, unde o femeie de 38 de ani este suspectată că și-a omorât propria mamă, în vârstă de 59 de ani, pentru a intra rapid în posesia moștenirii. Planul macabru ar fi fost executat cu complicitatea unei asistente medicale de 46 de ani, care i-ar fi […]
09:40
Tragedie cumplită de Crăciun, în Vaslui: Doi frați au murit înecați în lacul Tăcuta, după ce gheața a cedat sub ei # Aktual24
O dramă sfâșietoare a îndoliat comunitatea din comuna Tăcuta în cea de-a treia zi de Crăciun. Doi frați, o fată de 14 ani și un băiat de 12 ani, și-au pierdut viața sâmbătă seară după ce au căzut în apele înghețate ale lacului de acumulare Tăcuta, din localitatea Protopopești. Copiii plecaseră de acasă cu gând […]
09:10
Pentru Trump, situația e „albastră”: la alegerile locale din statul „roșu” Kentucky, candidatul democrat l-a zdrobit pe cel republican, cu 73% din voturi față de 26% # Aktual24
În contextul unei Americi profund divizate după realegerea lui Donald Trump, rezultatele alegerilor speciale din 2025 arată un val neașteptat de susținere pentru democrați, chiar în state tradițional republicane precum Kentucky, Georgia sau Tennessee. Aceste victorii, deși limitate ca amploare, sunt interpretate de analiști ca un semn clar că o parte din electorat este nemulțumită […]
08:40
Volodimir Zelenski a primit un sprijin puternic din partea Canadei și a liderilor europeni, înainte de întâlnirea cu Donald Trump # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a făcut o escală sâmbătă în orașul canadian Halifax în drum spre Florida, a primit un sprijin puternic din partea europenilor și a Canadei în ajunul unei întâlniri cruciale cu omologul său american Donald Trump. În cursul nopții de vineri spre sâmbătă, cu puțin timp înainte de călătoria președintelui ucrainean, […]
Acum 6 ore
08:10
Cum a intervenit China în alegeri din străinătate: ”Este aproape imposibil să mai fie identificate pe rețelele sociale conturile care folosesc personaje generate cu AI” # Aktual24
Documente interne ale unei companii chineze de inteligență artificială (AI) arată că China ar fi folosit această tehnologie pentru a interveni în alegeri din străinătate, inclusiv prin propagandă direcționată către alegerile locale din Taiwan de anul viitor și alegerile prezidențiale din 2028. Institutul pentru Securitate Națională al Universității Vanderbilt a obținut aproape 400 de pagini […]
Acum 24 ore
22:20
Uniunea Europeană a cerut, sâmbătă, respectarea suveranității Somaliei, după ce Israelul a recunoscut oficial regiunea separatistă Somaliland ca stat independent. Potrivit The Times of Israel, purtătorul de cuvânt al UE pentru afaceri externe, Anouar El Anouni, a declarant, într-un comunicat, că blocul „reafirmă importanța respectării unității, suveranității și integrității teritoriale a Republicii Federale Somalia, în […]
21:50
Mirabela Grădinaru: ”Mâncarea preferată a lui Nicușor este fasolea cu ciolan. Nu este mofturos la mâncare, mănâncă normal, fără pretenții” # Aktual24
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, Nicușor Dan, a declarat la Digi24 că mâncarea preferată a șefului statului este fasolea cu ciolan, dar a recunoscut că nu a reușit să reproducă gustul din copilăria acestuia. Invitată la emisiunea „La cină”, difuzată de Digi24, Grădinaru a vorbit pe larg despre relația sa cu mâncarea și despre experiențele […]
21:40
Putin dă iar vina pe Ucraina: ”Nu doreşte să soluţioneze paşnic conflictul. Vom continua cu forța militară” # Aktual24
Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat sâmbătă că, dacă Ucraina nu doreşte să soluţioneze paşnic conflictul cu Rusia, atunci Moscova va rezolva toate obiectivele ”operaţiunii militare speciale” prin forţă, transmite Reuters, care citează agenţia rusă Interfax. Agresiunea militară rusă, neprovocată şi nejustificată, contra Ucrainei este numită de Kremlin ”operaţiune militară specială”. Şeful statului rus a […]
21:40
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit sâmbătă la Halifax, în Canada, pentru a se întâlni cu premierul Mark Carney, o escală înainte de întâlnirea sa prevăzută pentru duminică, în Florida, cu omologul său american Donald Trump, transmit AFP și DPA. „Am sosit la Halifax. Va exista o reuniune bilaterală între președinte și premierul Carney, urmată […]
21:30
Tapiseria de la Bayeux va ajunge în Marea Britanie. Artefactul neprețuit va fi asigurat pentru 800 de milioane de lire sterline # Aktual24
Tapiseria Bayeux va fi asigurată pentru aproximativ 800 de milioane de lire sterline când va ajunge în Marea Britanie anul viitor. Trezoreria va susține acoperirea pentru artefactul neprețuit în cadrul Schemei de Indemnizare a Guvernului – o alternativă la asigurarea comercială care permite expunerea obiectelor de artă și culturale în Marea Britanie. Susținută indirect de […]
21:30
Sârbii nu mai vor în UE, propaganda rusă are tot mai mare efect. Doar 35,8% dintre sârbi ar vota pentru aderarea la UE # Aktual24
Sprijinul populaţiei Serbiei pentru aderarea ţării la Uniunea Europeană este în scădere, la patru ani de la deschiderea negocierilor de aderare, doar puţin peste o treime dintre sârbi susţinând intrarea ţării lor în blocul comunitar, indică un sondaj recent prezentat sâmbătă de Tanjug, citat de Agerpres. Sondajul, realizat de portalul Suvremena politika, arată că 35,8% […]
21:00
Un armistițiu între Thailanda și Cambodgia a intrat în vigoare de-a lungul frontierei, unde aproape trei săptămâni de ciocniri mortale au forțat aproape un milion de oameni să-și părăsească locuințele. Într-o declarație comună, miniștrii Apărării din cele două țări au convenit să înghețe liniile frontului acolo unde se află acum, să interzică întăririle și să […]
20:50
Președintele Centrului Kennedy solicit daune de 1 milion de dolari muzicianului care a anulat concertul de Crăciun # Aktual24
Președintele Centrului Kennedy a cerut daune de 1 milion de dolari și a criticat aspru decizia bruscă a muzicianului Chuck Redd de a anula un spectacol de Ajunul Crăciunului la locație, la câteva zile după ce Casa Albă a anunțat că numele lui Donald Trump va fi adăugat pe clădire. „Decizia dumneavoastră de a vă […]
20:50
Poliția italiană a arestat nouă persoane acuzate că au strâns aproximativ 7 milioane de euro pentru Hamas pe parcursul a peste doi ani. Banii au fost aparent colectați ca ajutor umanitar pentru civilii palestinieni, se arată într-un comunicat al poliției, dar au fost trimiși în schimb grupării militante printr-un „sistem complex de strângere de fonduri”, […]
20:30
Peste 20% dintre videoclipurile afișate utilizatorilor noi de YouTube sunt conținut de calitate slabă generat cu AI, arată un studiu # Aktual24
Peste 20% dintre videoclipurile pe care algoritmul YouTube le afișează noilor utilizatori sunt „conținut artificial generat” – conținut de calitate slabă, generat de inteligență artificială, conceput pentru a atrage vizualizări, conform unui studiu. Compania de editare video Kapwing a verificat 15.000 dintre cele mai populare canale YouTube din lume – primele 100 din fiecare țară […]
19:50
Un cutremur cu magnitudinea de 7,0 grade a lovit coasta nord-estică a Taiwanului sâmbătă seară, a anunțat Administrația Centrală de Meteorologie. Cutremurul, care a lovit la aproximativ 32 km în largul orașului Yilan, a avut loc la ora 23:05, ora locală, la o adâncime de 73 km, potrivit DW. Presa locală a relatat că s-au […]
19:40
În ianuarie, reclamele la săli de fitness, programe de slăbit și diete „minune” ne invadează rețelele sociale, iar conversațiile de la muncă ajung inevitabil la ce își propune fiecare să schimbe, să elimine sau să înceapă din prima lună a anului. Realitatea e însă descurajantă: majoritatea rezoluțiilor nu rezistă. Statistic, foarte mulți oameni renunță la […]
19:30
Vaslui: Doi copii plecați la colindat s-au înecat într-un lac de acumulare după ce gheața s-a rupt sub ei # Aktual24
Doi copii, un băiat în vârstă de 12 ani şi sora sa în vârstă de 14 ani s-au înecat în acumularea Tăcuta din județul Vaslui, după ce gheața pe care o traversau s-a rupt. Polițiștii au luat legătura cu părinții celor doi copii, care au spus că nu i-au mai văzut de la ora 15:15, […]
19:20
Presshub: Dosarul ușilor de 11.000 de lei bucata și rolul-cheie al procurorului DNA Ardeleanu, specialistul în uși # Aktual24
Procuroarea Laura Deriuș, dată afară din DNA de Marius Voineag, i-a acuzat într-un interviu la Hotnews pe șefii Direcției Naționale Anticorupție că au stopat un dosar care îl viza pe primarul PNL din Chiajna (Ilfov), Mircea Minea. În principal, era vizat Ionuț Ardelean, șeful Secţiei de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie din cadrul […]
19:20
Intensificări ale vântului și precipitații predominant sub formă de ninsoare, ghețuș, polei și viscol în cea mai mare parte a țării # Aktual24
Administrația Național de Meteorologie a emis sâmbătă o atenționare de intensificări ale vântului și precipitații predominant sub formă de ninsoare, ghețuș, polei și viscol, care vizează, până pe 29 decembrie, ora 21:00, zona montană, Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, Carpații Meridionali și Orientali. Potrivit meteorologilor, vântul va avea intensificări în nordul Moldovei și […]
19:10
O aeronavă C-27 J Spartan a Forţelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat sâmbătă, din Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, la solicitarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, pentru a efectua o misiune de transport umanitar pe ruta Otopeni – Bacău – Bruxelles (Belgia), a doi pacienţi cu arsuri. Echipa medicală care monitorizează […]
18:30
Zelenski merge la discuțiile cu Trump cu un mesaj dur: „Există linii roșii pentru Ucraina” # Aktual24
Ucraina nu va recunoaşte modificările teritoriale, „sub nicio formă şi în nicio circumstanţă”, a declarat preşedintele Volodimir Zelenski, în faţa presei, înaintea întâlnirii cu preşedintele SUA, Donald Trump, subliniind că teritoriile ocupate, centrala nucleară din Zaporojia (ZAES) şi garanţiile de securitate constituie „linii roşii” pentru Kiev, în cadrul viitoarelor negocieri de pace. Preşedintele a precizat […]
17:30
Rusia a adus mercenari străini din 25 de țări pentru a lupta în Ucraina. Mulți provin din țări africane foarte sărace # Aktual24
Rusia continuă să recruteze sistematic cetăţeni străini pentru a lupta în războiul său împotriva Ucrainei, au anunţat oficiali ai serviciilor de informaţii ucrainene. Oleh Ivashcenko, şeful Serviciului de Informaţii Externe al Ucrainei, a declarat că numai în decembrie au fost identificaţi peste 150 de cetăţeni străini din 25 de ţări recrutaţi în armata rusă, iar […]
17:20
Iar au apărut drone neidentificate în Germania. Zborurile de pe aeroportul Hanovra au fost perturbate # Aktual24
Spaţiul aerian deasupra aeroportului din oraşul Hanovra, din nordul Germaniei, a fost închis din cauza prezenţei în zonă a unor drone neidentificate, a anunţat sâmbătă un purtător de cuvânt al aeroportului, potrivit DPA, citată de Agerpres. Aeroportul din Hanovra a fost închis de vineri seara, ora 21:47 (20:47 GMT), până sâmbătă la ora 12:16 (11:16 […]
17:10
Noi valuri de migranți vin către Europa. 840 de migranţi au fost salvaţi de paza de coastă elenă în numai cinci zile # Aktual24
Peste 840 de migranţi au fost salvaţi de paza de coastă elenă în numai cinci zile, la sud de insula grecească Creta, a declarat sâmbătă pentru AFP un purtător de cuvânt al poliţiei portuare, informează AFP, citată de Agerpres. Paza de coastă a salvat 131 de migranţi sâmbătă dimineaţă, în largul coastei de sud a […]
16:40
Indonezia: O familie spaniolă a dispărut pe mare în după ce o ambarcaţiune turistică s-a scufundat # Aktual24
Un bărbat spaniol şi trei dintre copiii săi sunt dispăruţi după ce o ambarcaţiune turistică s-a scufundat în apropierea insulei indoneziene Padar, nu departe de populara destinaţie turistică Labuan Bajo, a relatat sâmbătă agenţia de ştiri de stat Antara, transmite AFP. Ambarcaţiunea transporta 11 persoane şi s-a scufundat vineri seara. Soţia bărbatului dispărut şi una […]
16:10
Aceste comenzi pentru AI îți afectează abilitățile de gândire? Ce spune o specialistă româncă, Alexandra Tomescu # Aktual24
Când a fost ultima dată când ai apelat la un chatbot AI pentru a te ajuta cu o sarcină? Poate a fost pentru a construi un plan de eseu, a analiza un set complex de date sau a verifica dacă scrisoarea ta de intenție corespunde cerințelor unui job. În epoca inteligenței artificiale, astfel de instrumente […]
15:40
Croația anunță că nu mai are nevoie de ajutor militar străin pentru protejarea spațiului său aerian # Aktual24
Croaţia va prelua controlul deplin asupra supravegherii şi protejării spaţiului său aerian începând cu 1 ianuarie, folosind avioane de vânătoare Rafale în cadrul sistemului integrat de apărare aeriană şi antirachetă al NATO (NATINAMDS), a anunţat sâmbătă Ministerul Apărării, citat de agenţia de presă croată HINA. Ministerul croat a declarat că antrenamentul intensiv din timpul introducerii […]
15:20
”Maia” nu s-a lăsat. Fostul premier Vlad Filat a fost dat în urmărire internaţională de Interpol # Aktual24
Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost dat în urmărire internaţională de Interpol, în baza unei notificări emise de Biroul Central Interpol Paris, transmite sâmbătă Moldpres. Potrivit sursei citate, informaţia a fost confirmată de către purtătorul de cuvânt al Inspectoratului General al Poliţiei, Diana Fetco. „Confirm faptul că Direcţia cooperare internaţională poliţienească a […]
15:10
Google și viitorul calculului cuantic: Marea Britanie, poarta către o nouă eră tehnologică # Aktual24
Într-o lume în care tehnologia evoluează mai rapid decât ne-am putea imagina, Google face un pas spectaculos în domeniul calculului cuantic. Compania americană, recunoscută pentru inovațiile sale care au transformat internetul și viața digitală a miliarde de oameni, își deschide porțile colaborării cu cercetătorii din Regatul Unit, invitându-i să exploreze potențialul unui cip cuantic de […]
14:50
Nou scandal de corupție la Kiev. Anchetatorii au fost împiedicați să percheziționeze sedii guvernamentale # Aktual24
Agenţia anticorupţie a Ucrainei (NABU) a acuzat sâmbătă mai mulţi deputaţi că au acceptat mită în schimbul voturilor lor în parlament şi au încercat să percheziţioneze sedii guvernamentale din Kiev, informează AFP, citată de Agerpres. NABU a informat pe aplicaţia de mesagerie Telegram că a „descoperit un grup criminal organizat, inclusiv membri actuali ai parlamentului” […]
14:40
A fost ucis liderul rușilor care luptă de partea Ucrainei. El era comandantul Corpului Voluntarilor Ruși # Aktual24
Fondatorul și liderul Corpului Voluntarilor Ruși (RVC), o unitate paramilitară care luptă alături de armata ucraineană, a fost ucis în timpul unei misiuni de luptă pe frontul din Ucraina, a anunțat gruparea sâmbătă, pe canalele sale publice. Potrivit Moscow Times, Denis Kapustin, în vârstă de 41 de ani, a murit în noaptea de sâmbătă spre […]
14:10
Toți străinii care intră în SUA sunt fotografiați și le sunt colectate date biometrice: ”Preocupări legate de securitatea naţională” # Aktual24
Autorităţile americane au început de vineri să fotografieze toţi străinii şi să colecteze date biometrice de la unii dintre ei la intrarea şi ieşirea din ţară pe calea aerului, terestră sau maritimă, după intrarea în vigoare a unei noi reglementări a Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), informează EFE. Regulamentul, anunţat în octombrie, permite DHS să […]
13:50
Nemaivăzut într-o țară musulmană: mulțimi de oameni mulțumesc Israelului și flutură steaguri israeliene – VIDEO # Aktual24
Mulțimi de oameni au ieșit pe străzile orașului Hargeisa din Somaliland, vineri seară, fluturând steaguri israeliene și lansând focuri de artificii, după ce Israelul a devenit primul stat membru al Organizației Națiunilor Unite care a recunoscut oficial Somaliland ca stat independent și suveran. Imagini video distribuite în spațiul public arată sute de persoane adunate în […]
13:30
Chiar și Elveția se teme că ar putea fi atacată: ”Există mai multe ţări neutre care erau neînarmate şi au fost atrase în război” # Aktual24
Elveţia nu se poate apăra împotriva unui atac pe scară largă şi trebuie să îşi sporească cheltuielile militare, având în vedere riscurile în creştere din partea Rusiei, a declarat şeful forţelor armate ale ţării alpine, Thomas Suessli, informează sâmbătă Reuters, citată de Reuters. Ţara este pregătită pentru atacuri ale „actorilor nestatali” asupra infrastructurii critice şi […]
Ieri
12:10
Dezastrele climatice provocate de încălzirea globală în 2025 au costat omenirea peste 120 de miliarde de dolari # Aktual24
Valuri de căldură, incendii de vegetație, secete și furtuni au provocat pagube economice de peste 122 de miliarde de dolari doar prin cele 10 cele mai costisitoare evenimente din 2025, potrivit raportului anual „Counting the Cost 2025” al ONG-ului britanic Christian Aid. Raportul, citat de The Guardian, subliniază că aceste dezastre nu sunt „naturale”, ci […]
11:50
O barcă a faraonului Cheops va fi asamblata la Marele Muzeu Egiptean sub privirile vizitatorilor # Aktual24
O barcă aparținând faraonului egiptean Cheops este asamblată la vedere, în sala de expoziții a Marelui Muzeu Egiptean. Personalul a început asamblarea bărcii din lemn de cedru, una dintre cele două găsite care aparțin acestui faraon, sub privirile a zeci de vizitatori. Asamblarea bărcii lungi de 42 de metri, care se află lângă geamăna sa […]
11:40
Ocupanții ruși au dus la Moscova toate operele de artă din muzeele din Mariupol și au transformat edificiile în centre de propagandă pro-Kremlin # Aktual24
Autoritățile de ocupație ruse au transformat muzeele din Mariupol în instrumente de propagandă, înlocuind artefacte istorice valoroase cu expoziții care glorifică invazia și militanții separatiști, potrivit Consiliului Local al orașului, citat de agenția UNN. Înainte de războiul la scară largă, colecțiile muzeelor includeau circa 60.000 de obiecte. După bombardamentele care au provocat incendii, exponatele supraviețuitoare […]
