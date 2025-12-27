Intensificări ale vântului și precipitații predominant sub formă de ninsoare, ghețuș, polei și viscol în cea mai mare parte a țării

08:10

Înainte de a se întâlni duminică cu Volodimir Zelenski, care va fi înarmat cu noi propuneri pentru a pune capăt războiului cu Rusia, președintele american Donald Trump l-a avertizat vineri pe omologul său ucrainean că nimic nu este garantat până când nu își va da ”acordul”. Șeful statului ucrainean ”nu are nimic până când nu […]