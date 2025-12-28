5 lucruri pe care să le faci la pensie ca să trăiești până la 90 de ani. Câță apă trebuie să consumi?

Newsweek.ro, 28 decembrie 2025 11:50

Nu vrem să trăim veșnic, ci să trăim mai mult și mai bine. Acestea sunt 5 lucruri pe care să le faci...

Acum 15 minute
12:20
Actrița franceză Brigitte Bardot a murit la 91 de ani Newsweek.ro
Brigitte Bardot, legendara actriță franceză, star al anilor 1960 și ferventă apărătoare a animalelor...
Acum o oră
11:50
11:40
Secretele cameristelor. Lenjerie de pat luxoasă și moale ca la hotel. De ce excesul de detergent dăunează Newsweek.ro
Lenjeria de pat din hoteluri este apreciată pentru textura sa moale și aspectul impecabil, însă spec...
Acum 2 ore
11:20
METEO. Alertă de fenomene extreme. E cod roșu de viscol. Zonele afectate Newsweek.ro
Meteorologii au emis o avertizare Cod roșu de viscol până luni la ora 10.00. Vor fi ninsori și rafal...
11:10
Ce să nu faci niciodată când organizezi o petrecere de Revelion? 4 greșeli care pot strica totul Newsweek.ro
Experții în etichetă ne dau câteva ponturi pentru a organiza petreceri reușite de Revelion sau Crăci...
10:50
Misterul Bermudelor, dezvăluit: cum rămân insulele vulcanice suspendate deasupra oceanului Newsweek.ro
Un strat gros de rocă sub Bermude ar putea explica de ce legendarele insule vulcanice se află atât d...
10:50
SUA, în urmă cu 4,8 microsecunde în urmă față de timpul universal. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
SUA a rămas în urmă cu 4,8 microsecunde, după o furtună care a lovit statul Colorado săptămâna trecu...
Acum 4 ore
10:20
Sistemul de Garanție-Returnare se apropie de 5 miliarde de ambalaje returnate în 2025 Newsweek.ro
Aproape 4,9 miliarde de ambalaje SGR au fost returnate anul acesta, iar RetuRO a predat către recicl...
10:20
Ce este escrocheria denumită „Gentleman” care a vizat Complexul Energetic Oltenia? Newsweek.ro
Un atac informatic denumit „Gentleman” a vizat recent Complexul Energetic Oltenia afectând o parte d...
10:10
Revelion 2026. Bila din Times Square va cădea de două ori la începutul anului 2026. Iată de ce Newsweek.ro
Cu câteva zile înainte de emblematicul eveniment de Revelion din Times Square, New York City, Americ...
10:10
Sfârșit de criză politică în Kosovo? Kosovarii sunt chemați la urne anticipat, după doar 10 luni Newsweek.ro
Peste două milioane de kosovari sunt chemați duminică, 28 decembrie 2025, la urne anticipat pentru a...
09:40
Caz halucinant, la Sibiu. Fiica și-a omorât mama cu ajutorul unei asistente pentru a trăi în lux în Dubai Newsweek.ro
Un caz halucinant se afla pe masa magistraților din Sibiu. Fiica și-a omorât mama cu ajutorul unei a...
09:10
Anchetă „nucleară”. Uraniul dintr-o mină din Niger, care a fost naționalizată, a dispărut Newsweek.ro
Uraniul dintr-o mină din Niger, care a aparținut unei firme din Franța și a fost naționalizată, a di...
08:50
Iarnă năpraznică, în Nordul Europei. Furtuna Johannes a omorât 2 oameni, peste 160.000 de case fără curent Newsweek.ro
Țările din Nordul Europei, Norvegia, Suedia și Finlanda, sunt lovite de o iarnă năpraznică. Furtuna ...
08:40
Întâlnire Trump - Zelenski, în SUA. Putin acuză Ucraina că nu vrea pace și zice că va rezolva prin forță Newsweek.ro
În timp ce Zelenski se află în SUA, pentru a se întâlni astăzi, 28 decembrie 2025, cu Trump, Putin a...
Acum 6 ore
08:10
Ce amendă iei dacă nu îndepărtezi țurțurii care pot să cadă pe spațiul public? Când poți chema pompierii? Newsweek.ro
Ce amendă iei dacă nu îndepărtezi țurțurii care pot să cadă pe spațiul public? Pe perioada iernii, c...
07:50
Greșeala pe care o fac mulți români. Cât timp rezistă cârnații de porc la frigider. Poți să-i congelezi? Newsweek.ro
Greșeala multor români: cârnații de porc nu rezistă la nesfârșit în frigider. De obicei, se păstreaz...
07:40
Ce trebuie să facă femeile dimineața ca să aibă succes? Apa cu lămâie, printre secretele din rutina lor Newsweek.ro
Femeile de succes dezvăluie câteva dintre secretele lor care le ajută să aibă acest statut. Totul în...
07:20
VIDEO De ce nu mai avem umor și ne sare țandăra din orice? „Ce se întâmplă acum e o reglare de conturi” Newsweek.ro
Societatea tinde să devină tot mai încrâncenată și pare că tot mai puțini oameni știu de glumă. Psih...
07:00
Horoscop 29 decembrie. Luna în Taur aduce câștiguri financiare Peștilor. Vărsătorii, plini de speranță Newsweek.ro
Horoscop 29 decembrie. Luna în Taur aduce câștiguri financiare Peștilor. Vărsătorii sunt plini de sp...
06:40
Pensionar nevoit să intre în șomaj pentru că nu poate ieși la pensie. Ce i-a răspuns Casa de Pensii Newsweek.ro
Un pensionar din România a fost nevoit să se înscrie în șomaj, fiind incapabil să iasă la pensie din...
Acum 24 ore
21:40
Aeroport din Germania, închis din cauza unor drone neidentificate. Trafic aerian perturbat Newsweek.ro
Traficul aerian a fost perturbat în Hannover, după ce drone neidentificate au fost detectate în zonă...
21:20
Cum s-a schimbat viața Mirabelei Grădinaru după ce a devenit prima doamnă? Colegii mă întrebau «Mai vii?» Newsweek.ro
„Colegii mei mă întrebau «Mai vii?» Am primit întrebări și de la grădiniță, de la școală”, a spus Mi...
21:10
Regatul Unit lansează program pentru tineri sub 25 de ani: un an de pregătire militară remunerată Newsweek.ro
Forțele armate britanice vor lansa în martie un program care oferă tinerilor sub 25 de ani oportunit...
20:50
Duminică, zi importantă pentru pensiile speciale. Judecătorii CCR decid pe legea asumată de guvernul Bolojan Newsweek.ro
Judecătorii CCR decid duminică ce se întâmplă cu pensiile magistraților. Se așteaptă pronunțarea pe ...
20:30
Ce se întâmplă cu organismul dacă mănânci lămâi în fiecare zi. Ce organe au beneficii? Newsweek.ro
Consumarea zilnică a lămâilor aduce multiple beneficii pentru sănătate, sprijinind funcția inimii, p...
20:20
Explozie de gripă severă: spitalele, sufocate de pacienţi nevaccinaţi ajunşi zilnic la urgenţe Newsweek.ro
Situația gripală devine critică: sute de pacienți ajung zilnic la urgențe, majoritatea nevaccinați, ...
20:00
Întâlnire Trump - Zelenski. Președintele Ucrainei a ajuns în California. Dronele lui Putin au atacat Kievul Newsweek.ro
Volodimir Zelenski a ajuns în California de unde va pleca spre Florida. Președintele ucrainean va fi...
20:00
Trenul Transsiberian, cea mai lungă rută feroviară din lume, traversează 3 ţări şi 8 fusuri orare Newsweek.ro
Calea ferată Transsiberiană reprezintă cea mai lungă rută feroviară din lume, legând Rusia, Mongolia...
19:50
Cele mai bune destinații gastronomice în 2026: Boston, liderul mondial pentru iubitorii de mâncare Newsweek.ro
Topul celor mai apreciate destinaţii gastronomice din 2026 a fost publicat, iar Boston, Massachusett...
19:40
Cutremur de 7,0 în largul estului Taiwanului, resimţit în nordul insulei şi la Taipei Newsweek.ro
Un cutremur cu magnitudinea 7,0 s-a produs sâmbătă în largul coastei de est a Taiwanului, fiind resi...
19:20
Mulți oameni dorm în această poziție, dar în realitate este foarte dăunătoare. Un medic a explicat de ce Newsweek.ro
Mulţi oameni preferă să doarmă într-o anumită poziţie fără să ştie că aceasta poate afecta sănătatea...
19:10
Grecia: aproape 400 de migranţi salvaţi de Paza de Coastă în largul insulei Gavdos, la sud de Creta Newsweek.ro
Aproape 400 de migranţi au fost salvaţi de Paza de Coastă grecească, în a doua zi de Crăciun, în lar...
18:50
5 „adevăruri dure” despre căsătorie pe care majoritatea oamenilor le învață prea târziu în viață Newsweek.ro
Căsătoria este una dintre cele mai satisfăcătoare, dar și cele mai provocatoare călătorii din viață....
18:40
Ce a făcut un bărbat în noaptea de Crăciun? „Cadourile” de groază pentru mai mulți șoferi din Alba Newsweek.ro
Un bărbat din Alba Iulia a fost reţinut, fiind acuzat de distrugere după ce a vandalizat opt autotur...
18:20
Anchetă privind finanțarea Hamas. Este vorba despre 7.000.000 €. În Italia au fost arestate 7 persoane Newsweek.ro
Şapte persoane arestate în Italia iar pentru alte două, aflate în străinătate, au fost smise madnate...
18:10
Solicitarea lui Donald Trump referitoare la dosarele Epstein. Ce a cerut Departamentului de Justiție? Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a îndemnat Departamentul de Justiție din SUA să facă publice numele oricăr...
17:50
Carambol cu 67 de mașini pe o autostradă înzăpezită din Japonia. Cel puțin 2 morți și 26 răniți Newsweek.ro
Cel puţin doi morţi şi 26 de răniţi în Japonia, într-un carambol de 67 de vehicule produs pe o autos...
17:40
VIDEO Scobitul în nas are o legătură surprinzătoare cu Alzheimerul. Descoperirea bizară a oamenilor de știință Newsweek.ro
Scobitul în nas nu este doar un gest neplăcut pentru cei din jur. Cercetătorii au descoperit o legăt...
17:20
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, anunț emoționat de Crăciun: „E Raiul pe Pământ” Newsweek.ro
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a făcut un anunț emoționat în a doua zi de Căr...
17:00
8 lucruri de care trebuie să scapi din casă după Crăciun. Anul Nou nu trebuie să le mai prindă la tine Newsweek.ro
Noul an aduce un nou început, iar curățarea casei este o modalitate excelentă de a te reseta. Este m...
16:50
Val de concedieri, în România, în 2026. Care sunt domeniile unde mii de oameni rămân fără locuri de muncă? Newsweek.ro
România va fi lovită de un val de concedieri, în anul 2026. Mii de oameni rămân fără locuri de muncă...
16:40
Cât timp se pot păstra sarmalele în frigider și cum se congelează corect. Verifică mirosul și gustul acestora Newsweek.ro
Sarmalele se păstrează în frigider până la 3-4 zile, în recipiente bine închise. Pentru congelare, a...
16:20
La ce sume a înghețat Guvernul pensiile contributive, pensiile de invaliditate și de urmaș? Neschimbate 2 ani Newsweek.ro
Guvernul a menținut neschimbate timp de doi ani pensiile contributive, precum și pensiile de invalid...
16:10
Atac cibernetic la Complexul Energetic Oltenia. A fost atacată infrastructura IT de business Newsweek.ro
Un atac informatic de tip ransomware, denumit „Gentlemen” a afectat, în noaptea de 26 decembrie, inf...
15:50
Resursele totale de cereale şi produse din cereale au scăzut anul trecut cu 6,384 milioane tone Newsweek.ro
Resursele totale de cereale şi produse din cereale (în echivalent cereale boabe) au fost mai mici cu...
15:30
Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, dat în urmărire internaţională de Interpol. Care e motivul? Newsweek.ro
Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, dat în urmărire internaţională de Interpol
15:30
Criză de combustibili. Rusia extinde până în 28 februuarie interdicţia privind exporturile de benzină Newsweek.ro
Guvernul rus a anunţat sâmbătă extinderea până în 28 februarie 2026 a interdicţiei temporare privind...
15:20
Austriacul Marco Schwarz a câştigat slalomul super-uriaş de la Livigno, din cadrul Cupei Mondiale Newsweek.ro
Austriacul Marco Schwarz a câştigat surprinzător sâmbătă proba masculină de slalom super-uriaş de la...
15:10
Agenţia anticorupţie a Ucrainei acuză parlamentari de luare de mită și face percheziții Newsweek.ro
Agenţia anticorupţie a Ucrainei (NABU) a acuzat sâmbătă mai mulţi deputaţi că au acceptat mită în sc...
