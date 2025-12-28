Filmul tragediei din Vaslui, unde 2 copii s-au înecat într-un lac de acumulare înghețat. Tatăl a încercat să-i salveze
Click.ro, 28 decembrie 2025 12:50
O tragedie care a îndoliat o întreagă comunitate s-a produs sâmbătă seara în județul Vaslui, unde doi copii, un băiat de 14 ani și o fată de 12 ani, și-au pierdut viața după ce au căzut într-un lac de acumulare înghețat.
• • •
Acum 30 minute
12:50
12:40
Cod roșu de vânt la munte: turiști izolați la Bâlea Lac, infrastructură de salvare afectată de viscol # Click.ro
Un nou episod de vreme severă lovește munții României, unde vântul extrem și ninsorile abundente au creat situații critice pentru turiști și pentru serviciile de intervenție.
Acum o oră
12:30
Viaţa interzisă a lui Brigitte Bardot: peste 100 de iubiţi, patru soţi, patru tentative de sinucidere şi un final care a şocat lumea # Click.ro
A fost imaginea absolută a libertăţii feminine, femeia care a făcut planeta să se oprească în loc şi care a schimbat pentru totdeauna felul în care cinema-ul privea senzualitatea. Pentru milioane de oameni, Brigitte Bardot a fost perfecţiunea întruchipată.
12:20
Cum a ajuns Donald Trump să joace în Singur acasă 2. Puțini își mai aduc aminte de scena în care a apărut președintele SUA # Click.ro
Donald Trump, actualul președinte al Statelor Unite, are un parcurs atipic pentru un lider politic, fiind cunoscut mult timp ca om de afaceri și personaj monden înainte de a ajunge la Casa Albă.
12:20
A murit Brigitte Bardot! Legenda cinematografiei franceze s-a stins din viață la 91 de ani # Click.ro
Actrița franceză Brigitte Bardot, faimoasă în anii ’60 și cunoscută pentru implicarea sa în protecția animalelor, a încetat din viață, a anunțat fundația care îi poartă numele
Acum 2 ore
12:10
Cum să asortezi machiajul cu rochia de Revelion? Detaliile care fac diferența într-o noapte specială # Click.ro
Revelionul este momentul în care fiecare detaliu contează, iar machiajul trebuie să completeze perfect rochia aleasă, nu să concureze cu ea. Fie că petreci într-un cadru elegant, la o petrecere glam sau într-un cerc restrâns de prieteni, armonia dintre ținută și machiaj este cheia unui look reușit.
11:50
Mâncarea preferată a lui Nicușor Dan, dezvăluită de Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating calitatea sau gustul mâncării din copilărie” # Click.ro
Chiar și liderii politici au mici plăceri ascunse, gusturi care le amintesc de copilărie și momente speciale alături de familie. Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, a vorbit despre felurile de mâncare care au un loc aparte în inimile lor și despre încercările ei de a recrea savoarea prepa
11:50
Șorici umplut, rețeta bănățeană uitată. Cum o prepara regretatul gastronom Radu Anton Roman # Click.ro
În Banatul cunoscut pentru tihna și bogăția sa, porcul a fost dintotdeauna mai mult decât o simplă sursă de hrană. A reprezentat o rânduială a locului, un ritual și o sărbătoare transmisă din generație în generație. Printre preparatele aproape uitate astăzi se numără și șoriciul umplut, o mâncare ra
11:50
Crăciun separat pentru Cornel Păsat și soția sa. Mărturisirea Biancăi: „Anul ăsta m-a învățat multe” # Click.ro
Crăciunul nu a adus liniștea și bucuria obișnuită în familia lui Cornel Păsat. După luni de tensiuni și încercări de reconciliere, fostul dansator și soția sa, Bianca, au ales să petreacă sărbătorile separat. În ciuda despărțirii temporare a căminului lor, ambii părinți și-au concentrat atenția asup
11:30
Dispariția fotbalistului a șocat o lume întreagă.
11:20
Caz cutremurător în Sibiu. Cum a plănuit o femeie să-și ucidă mama cu ajutorul unei asistente medicale. Motivul e șocant # Click.ro
Un caz de o gravitate extremă a fost scos la iveală de anchetatori în municipiul Sibiu. O femeie în vârstă de 38 de ani și o asistentă medicală au fost reținute de procurori, fiind acuzate de omor calificat cu premeditare.
11:20
Portughezul a consemnat o „dublă”, în cel mai recent meci.
11:10
Cel supranumit „Regele” este considerat printre primii 100 ai lumii.
Acum 4 ore
11:00
Cum își educă Paula Chirilă fiica adolescentă și ce reguli impune pentru a o feri de anturaje periculoase: „Nu uit că eu sunt părintele ei” # Click.ro
Fiica Paulei Chirilă are 16 ani și se află într-o etapă a vieții care vine cu multe provocări, atât pentru un adolescent, cât și pentru un părinte. Deși a trecut printr-un divorț în urmă cu opt ani, actrița a reușit să construiască o relație solidă cu Carla, una bazată pe apropiere, dialog și încred
11:00
Raluca Podea își dorește să își găsească sufletul pereche în 2026: „Pe partea sentimentală chiar nu am avut noroc” # Click.ro
Raluca Podea (38 de ani) adoră să petreacă sărbătorile acasă, fie Crăciunul cât și Revelionul, cel puțin când vine vorba despre anul acesta care este pe sfârșite.
11:00
Cum au fost sărbătorile pentru soții Oana și Viorel Lis Ce l-a supărat cel mai tare pe fostul edil al Capitalei: „Anul ăsta a fost cel mai groaznic Crăciun” # Click.ro
Oana Lis (46 de ani), soția lui Viorel Lis (81 de ani), a avut parte de cel mai trist Crăciun din viața ei de până acum.
10:50
Românul are misiunea de a redresa imediat echipa.
10:40
24 de ore de cod roșu de viscol. ANM anunță o nouă alertă pentru mai multe județe. Harta zonelor afectate # Click.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o nouă alertă meteo cu cod roșu de viscol, valabilă timp de 24 de ore, în intervalul 28 decembrie, ora 10:00 – 29 decembrie, ora 10:00.
10:30
Vijelii extreme lovesc România: rafale de până la 180 km/h, cod portocaliu de vânt în jumătate de țară # Click.ro
România se confruntă cu un episod sever de vreme extremă, marcat de rafale violente de vânt care au atins intensități comparabile cu cele ale unui uragan în zonele montane. Fenomenele au produs pagube semnificative în mai multe județe, iar autoritățile au extins avertizarea de cod portocaliu.
10:10
Rugăciunea pe care trebuie să o rostești la miezul nopții, de Revelion. Se spune că deschide Cerurile și schimbă destinul unui an întreg # Click.ro
În noaptea de Revelion, când secundele dintre ani par să stea pe loc, iar cerul devine martorul tuturor speranțelor nerostite, tradițiile spirituale capătă o putere aparte. De-a lungul timpului, această noapte a fost considerată un prag simbolic între ceea ce a fost și ceea ce urmează, un moment în
10:10
Ce putem face cu cadourile nedorite primite de Crăciun. Moduri de a scăpa de grija lor într-un mod elegant # Click.ro
Mulți români se trezesc, după Crăciun, în fața unei alegeri delicate, adesea însoțite de regrete: ce vor face cu cadourile nedorite.
09:10
Pâinea din Anatolia, o poveste de 8.000 de ani și una dintre cele mai puternice tradiții ale lumii # Click.ro
Turcia își spune o parte din istorie prin pâinea pe care o pune zilnic pe masă, fie că e vorba de bucătării la sate, de restaurante mici sau cu pretenții sau celebrele cafenele urbane, atât de căutate de turiști.
Acum 6 ore
08:10
Nu exită detoxifiere prin diete, totul e doar marketing. Specialiștii explică adevăratul proces al detoxifierii # Click.ro
În ultimii ani, ideea de „detox” a devenit una dintre cele mai profitabile povești din industria wellness. Ceaiuri, cure cu sucuri, plasturi și suplimente promit să elimine toxine misterioase și să refacă organismul.
07:10
Locul din Europa unde un austriac, un ungur și un slovac stau la aceeași masă, fiecare în țara lui # Click.ro
În sud-estul Europei Centrale există un loc în care granițele nu despart, ci adună. Trei state se întâlnesc într-un singur punct. Aici a fost amplasată o masă triunghiulară, aliniată perfect cu fiecare frontieră,
Acum 24 ore
23:10
Casă de 375.000 de euro, scoasă la licitație de un cuplu de britanici. Biletele pornesc de la 6 euro # Click.ro
Un cuplu din Marea Britanie a decis să-și scoată casa la licitație după ce metodele tradiționale nu au dat rezultate. Proprietatea, evaluată la peste 370.000 de euro, poate fi câștigată printr-o tombolă: biletele pornesc de la 6 euro, iar câștigătorul va primi locuința fără ipotecă.
22:40
George Tănase, confesiuni rare despre Crăciunul în care a fost singur: „Așteptam diagnosticele ce urmau să vină de la spital” # Click.ro
Pentru George Tănase, Crăciunul nu a fost întotdeauna despre bucurie și liniște. Actorul a vorbit deschis despre sărbători petrecute în singurătate, cu probleme de sănătate, dar și despre felul în care, în timp, a învățat să transforme această perioadă într-un moment de pace și apropiere de familie.
22:10
Europa ridică un aeroport gigant care va depăși Heathrow și va crea 60.000 de locuri de muncă # Click.ro
Unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură din Europa prinde contur în Spania. Autoritățile pregătesc extinderea masivă a unui aeroport, care ar urma să devină cel mai mare hub aerian al Uniunii Europene.
21:10
Fără turiști de Crăciun, un cabanier a făcut un gest disperat: „Plătiți cât vă permiteți” # Click.ro
Un cabanier din Predeal, disperat că nu și-a ocupat camerele de Crăciun, a venit cu o ofertă inedită: „plătiți cât vă permiteți”. În loc să primească rezervări, postarea sa pe un grup de Facebook dedicat vacanțelor a stârnit o dezbatere aprinsă despre prețuri, turism și adaptarea afacerilor la reali
20:10
Gestul făcut la miezul nopții care îți poate schimba anul. Așa vei începe 2026 cu dreptul # Click.ro
Miezul nopții de Anul Nou este mai mult decât momentul în care ceasul bate ora 00:00. Pentru mulți, este un simbol al începuturilor, un punct de resetare care promite speranță, energie și șansa de a face lucrurile diferit. Psihologii și experții în dezvoltare personală susțin că un gest simplu făcut
20:10
Dan Bălan pregătește “Soundstalgic” la Chișinău Arena, pe 21 februarie. Show-ul unic care va scrie istorie în muzică e deja sold out # Click.ro
După succesul fulminant și show-urile incendiare pe care le-a susținut pe scena Sălii Palatului din București, pe 27 și 28 septembrie, Dan Bălan se pregătește să facă senzație la Chișinău.
19:10
Cum a fost Crăciunul pentru Fuego? Unde îl va prinde Revelionul pe celebrul artist și ce superstiții are: „Viața este mult prea scurtă și prea compactă” # Click.ro
Paul Ciprian Surugiu cunoscut ca Fuego (49 de ani) a avut un an plin. A alergat mult, s-a bucurat de tot, a primit și cadouri la scenă, din partea fanilor, de tot felul, și a fost cel mai fericit.
18:10
Sărbători dificile pentru Randi. Artistul se confruntă cu o afecțiune medicală: „Nu pot mânca foarte mult” # Click.ro
Crăciunul a adus pentru Randi momente speciale alături de familie, chiar dacă problemele de stomac i-au împiedicat să se bucure pe deplin de preparatele tradiționale. Artistul a respectat tradițiile și a petrecut sărbătorile acasă, la Pitești, alături de cei dragi.
17:40
Cum alegem vinul potrivit pentru masa de Revelion? Combinații inspirate pentru un început de an reușit # Click.ro
Masa de Revelion nu este completă fără un vin ales cu grijă. Fie că vorbim despre toastul de la miezul nopții sau despre asocierea băuturilor cu preparatele festive, vinul potrivit poate ridica întreaga experiență culinară. Înainte de a pune sticlele în coșul de cumpărături, este important să ținem
17:30
Povestea fetiței din România care a primit o scrisoare de la Papa Leon: „Ei suferă foarte tare, rămân fără părinți” # Click.ro
Isabela, o fetiță din România, a devenit un simbol al empatiei și al speranței după ce a primit o scrisoare de mulțumire de la Papa Leon, drept răspuns la un desen și o scrisoare pe care i le-a trimis Suveranului Pontif.
17:20
Intrarea în noul an aduce, pentru milioane de familii din România, întrebarea legată de data la care vor fi virate alocațiile pentru copii. Chiar dacă elevii se află încă în vacanța de iarnă, interesul pentru plata alocațiilor din ianuarie 2026 este ridicat.
17:20
Horoscop duminică, 28 decembrie. Doi nativi norocoși trag lozul câștigător: primesc bani pe neașteptate! # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de duminică, 28 decembrie.
17:20
Irina Loghin, imagini emoționante alături de nepoțica Ana. Artista a petrecut un Crăciun de poveste în sânul familiei. FOTO # Click.ro
Pentru Irina Loghin, Crăciunul din acest an a fost unul cu totul special. Marea doamnă a folclorului românesc a întâmpinat sărbătorile alături de nepoțica sa, Ana, cu care a cântat și l-a așteptat pe Moș Crăciun, într-un moment plin de tandrețe și emoție.
17:20
Alimentul tradițional de Crăciun care ajută la funcționarea optimă a creierului. Explicațiile neurochirurgului Vlad Ciurea # Click.ro
Un aliment nelipsit de pe masa de Crăciun ar putea contribui la stimularea activității cerebrale și la îmbunătățirea memoriei, susțin specialiștii. Este vorba despre cacaua, ingredient prezent frecvent în deserturile tradiționale, în special în cozonac.
17:10
Serialul care a devenit un fenomen pe Netflix, de sărbători: „E atât de bun, încât spectatorii au urlat în fața ecranelor” # Click.ro
O producție norvegiană lansată anul trecut pe Netflix a ajuns rapid în topul celor mai apreciate titluri, mai ales datorită apariției sale înainte de Crăciun, oferind telespectatorilor o alternativă la poveștile tradiționale de sărbători.
16:50
Cum s-au pozat vedetele de Crăciun! În ce ipostaze au apărut Adi Mutu, Andreea Esca sau Anda Adam # Click.ro
Adrian Mutu, Valentina Pelinel și Cristi Borcea, Andreea Esca, Anda Adam, Denise Rifai, Andreea Bălan și multe alte vedete au profitat din plin de sărbătoarea Crăciunului pentru a petrece mai mult timp în familie și a se relaxa alături de cei dragi.
16:50
Drama care i-a schimbat viața! O artistă cunoscută din România a lăsat scena pentru o meserie complet diferită, după moartea tatălui # Click.ro
O cunoscută artistă din România a luat o decizie care i-a surprins pe mulți, după o pierdere dureroasă în familie. La doi ani de la moartea tatălui său, cântăreața de muzică populară Daniela Ploia a ales să pornească pe un drum complet diferit și să urmeze o școală de asistenți medicali. Experiențel
16:40
Stațiunile de pe Valea Prahovei au pierdut masiv turiști în sezonul de iarnă, după ani în care hotelierii au practicat tarife considerate exagerate. Dacă altădată Crăciunul și Revelionul aduceau mii de români la munte, în 2025 mulți au ales să stea acasă sau să plece în alte țări, nemulțumiți de rap
16:40
Cum își petreceau politicienii Crăciunul în 1999. Motivul pentru care alegeau să se retragă departe de agitația din Capitală # Click.ro
Crăciunul anului 1999 a adus în România mirosul de cozonac proaspăt, zăpadă și emoția trecerii într-un nou mileniu. În timp ce majoritatea românilor își petreceau sărbătorile acasă, în familie, cu sarmale, cârnați și vin fiert, liderii politici au preferat discreția, retrăgându-se în cabane montane
16:20
Vreme extremă în toată țara. ANM a emis coduri galben și portocaliu ninsori, viscol, vânt și polei. Care sunt zonele afectate # Click.ro
Administrația Națională de Meteorologie a actualizat, sâmbătă, avertizările de vreme rea, anunțând că până luni seară majoritatea teritoriului României se va afla sub incidența unor fenomene meteo periculoase.
16:20
Antrenorul s-a remarcat pentru al doilea an la rând.
16:10
Anul Nou vine întotdeauna cu promisiuni mari și planuri mărețe. În primele ore ale lui 1 ianuarie, mulți dintre noi ne facem rezoluții care mai de care mai ambițioase: să slăbim, să economisim, să citim mai mult, să petrecem mai mult timp cu familia sau să învățăm ceva nou. Însă realitatea este că,
16:10
Sinaia, lovită de vânt puternic: copaci doborâți și apel al autorităților către populație # Click.ro
Sinaia traversează un episod sever de vreme extremă, după ce rafale puternice de vânt au provocat pagube în mai multe zone ale orașului. Sub avertizare cod portocaliu până luni dimineață, autoritățile fac apel la populație să evite ieșirile neesențiale.
15:20
Mirela Retegan cunoscută ca Tanti Prezentatoarea și fondatoarea Găștii Zurli, căreia i se mai spune și “Femeia Uragan” pentru forța de care dă mereu dovadă și pentru că găsește puterea de a se reinventa mereu, știe ce trebuie să facă ca să aibă grijă de ea.
15:20
Bârlogul Lupului, locul din care Hitler a coordonat războiul împotriva Rusiei. Buncărele din pădure pot fi vizitate # Click.ro
Regiunea Masuria, din nord-estul Poloniei, este cunoscută pentru peisajele sale naturale și activitățile în aer liber, precum plimbările cu bicicleta, caiacul sau echitația. În ultimii ani însă, zona a devenit atractivă și pentru un alt tip de vizitatori, interesați de așa-numitul „turism morbid”. M
15:20
România se apropie de epidemie de gripă: spitalele din Capitală și din țară, tot mai aglomerate # Click.ro
România se află într-un moment critic în ceea ce privește răspândirea gripei, cu spitale tot mai aglomerate și un număr în creștere de pacienți care necesită îngrijiri medicale. Specialiștii avertizează că situația ar putea deveni și mai dificilă în perioada imediat următoare.
