George Tănase, confesiuni rare despre Crăciunul în care a fost singur: „Așteptam diagnosticele ce urmau să vină de la spital”

Anul Nou vine întotdeauna cu promisiuni mari și planuri mărețe. În primele ore ale lui 1 ianuarie, mulți dintre noi ne facem rezoluții care mai de care mai ambițioase: să slăbim, să economisim, să citim mai mult, să petrecem mai mult timp cu familia sau să învățăm ceva nou. Însă realitatea este că,