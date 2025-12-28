250 de ani de la semnarea Declaraţiei de Independenţă, sărbătoriţi de SUA la intrarea în 2026
Bursa, 28 decembrie 2025 14:20
În 2026, Statele Unite ale Americii vor celebra 250 de ani de la semnarea Declaraţiei de Independenţă, potrivit TVR Info, care a mai precizat că evenimentul va fi marcat încă din primele minute ale noului an în Times Square din New York.
Actriţa franceză Brigitte Bardot, care a încetat din viaţă la vârsta de 91 de ani, and #8222;a întruchipat o viaţă de libertate, plângem o legendă a secolului and #8221;, a reacţionat preşedintele francez Emmanuel Macron duminică, pe platforma X, potrivit AFP.
Datoria globală a depăşit pragul de 315 trilioane de dolari, potrivit Institute of International Finance, într-un moment în care produsul intern brut global creşte lent şi inegal, sub nivelul necesar pentru a stabiliza raportul dintre datorie şi activitatea economică reală, conform evaluărilor International Monetary Fund.
Traiectoria finanţelor publice ale României indică o schimbare de regim: datoria şi deficitul au depăşit zona de ajustare ciclică şi au intrat într-o logică structurală de constrângere, confirmată convergent de instituţiile oficiale europene şi internaţionale.
Ţările cele mai sărace se bazează mai mult pe numerar, potrivit unei analize efectuată de Visual Capitalist.
Forţele armate britanice urmează să lanseze, în martie, un program care să permită persoanelor în vârstă de până la 25 de ani să urmeze o formare militară pe o perioadă de un an remunerată, anunţă Ministerul britanic al Apărării, care speră astfel să atragă mai mulţi tineri în armată, potrivit AFP.
Marea Britanie a anunţat duminica aceasta că a semnat un contract comun de achiziţie în valoare de 52 milioane de lire sterline (70 milioane de dolari) cu Germania pentru cumpărarea de artilerie avansată montată pe vehicule blindate, care poate trage în mişcare şi poate lovi ţinte aflate la o distanţă de peste 70 de kilometri (44 mile), potrivit Reuters.
Actriţa franceză Brigitte Bardot, devenită celebră în anii 60 şi ferventă susţinătoare a drepturilor animalelor, s-a stins din viaţă, a anunţat fundaţia care-i poartă numele, potrivit AFP.
Amazon a blocat peste 1.800 de cereri de angajare de la persoane suspectate că lucrează pentru Coreea de Nord, potrivit Corriere della Sera.
Incertitudinile geopolitice persistente au împins aurul la peste 2.100 de dolari uncia, în decembrie 2025, atingând zona maximelor istorice, potrivit Investopedia, care leagă aprecierea metalului de scăderea randamentelor reale şi consemnează revenirea aurului în strategiile de protecţie ale investitorilor instituţionali.
Serghei Lavrov, ministrul de externe rus, a declarat că orice fel de trupe europene desfăşurate în Ucraina and #8222;ar deveni ţinte legitime pentru forţele armate ale Rusiei and #8221;, potrivit TASS.
Papa Leon al XIV-lea a trimis trei camioane cu ajutor umanitar în zonele cele mai afectate de bombardamente din Ucraina, acolo unde electricitatea, apa şi încălzirea lipsesc, potrivit Digi24. Anunţul a fost făcut de cardinalul Almoner Konrad Krajewsk, a mai transmis Digi24, care punctează că gestul arată că suveranul pontif and #8222;nu numai că se roagă pentru pace, ci doreşte să fie prezent şi alături de familiile care suferă and #8221;.
Moscova a transmis că se opune independenţei Taiwanului sub orice formă şi consideră insula o and #8222;parte inseparabilă a Chinei and #8221;, a declarat şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, potrivit TASS.
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat sâmbătă, în emisiune la Digi24, că and #8222;România nu trimite trupe atâta timp cât se desfăşoară conflictul în Ucraina and #8221;. Despre ce va face ţara noastră după un eventual armistiţiu de pace, Miruţă a mai declarat în emisiune că and #8222;vom vedea cum va arăta ipotetica finalizare a discuţiilor despre pace, după care preşedintele României, CSAT şi Ministerul Apărării vor lua decizii and #8221;.
Centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa, reprezintă unul dintre cele mai sensibile puncte din planul de pace promovat de preşedintele SUA, Donald Trump, pentru încheierea războiului de aproape patru ani dintre Rusia şi Ucraina, potrivit Reuters, care a amintit că situaţia instalaţiei este inclusă printre cele 20 de puncte prezentate de preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-un cadru de propuneri pentru un acord de pace.
Preşedintele iranian, Masoud Pezeshkian, a declarat, sâmbătă, că ţara sa se află într-un război total cu SUA, Israelul şi Europa, înaintea întâlnirii de luni dintre premierul israelian Benjamin Netanyahu şi preşedintele american Donald Trump, conform AP.
Vladimir Putin a afirmat că Ucraina nu se grăbeşte să obţină pacea şi că, dacă nu doreşte să rezolve conflictul în mod paşnic, atunci Moscova îşi va atinge toate obiectivele prin forţă, potrivit Reuters.
ServiceNow a ajuns la un acord pentru achiziţia startupului de securitate cibernetică Armis, pentru 7,75 miliarde de dolari, într-un context în care atacurile informatice se intensifică odată cu adoptarea pe scară largă a inteligenţei artificiale, potrivit Reuters.
Rusia nu consideră că regimul ucrainean al lui Volodimir Zelenski şi aliaţii săi occidentali sunt pregătiţi pentru negocieri constructive, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, potrivit TASS.
Volodimir Zelenski se întâlneşte astăzi cu Donald Trump, în Florida, pentru a pleda cauza Ucrainei şi a încerca să obţină acordul preşedintelui american asupra ultimei versiuni a planului de pace care vizează încheierea a aproape patru ani de război cu Rusia, conform AFP.
Premierul canadian Mark Carney a condamnat sâmbătă and #8222;barbaria and #8221; atacurilor ruse survenite vineri noaptea asupra Kievului şi a insistat pe faptul că orice acord de pace în Ucraina va avea nevoie de and #8222;o Rusie pregătită să coopereze and #8221;, potrivit France Presse.
Volodimir Zelenski, care a făcut o escală sâmbătă în oraşul canadian Halifax în drum spre Florida, a primit un sprijin puternic din partea europenilor şi a Canadei înaintea unei întâlniri cruciale cu omologul său american Donald Trump, potrivit AFP.
Drone ucrainene au atacat, în noaptea de sâmbătă, spre duminică rafinăria de petrol din oraşul Syzran din regiunea Samara, conform The Kyiv Independent.
Zi decisivă la CCR: legea privind reforma pensiilor magistraţilor, în analiză de constituţionalitate # Bursa
Curtea Constituţională a României este aşteptată să se pronunţe astăzi asupra sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind legea referitoare la pensiile magistraţilor, potrivit News.ro. CCR a amânat, în 10 decembrie, luarea unei decizii, stabilind un nou termen, 28 decembrie, ora 13, a mai relatat sursa amintită, iar proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, care a făcut parte din al doilea pachet de măsuri pe care Guvernul şi-a angajat răspunderea, a mai fost contestat la CCR.
Suntem în perioada Sărbătorilor de Iarnă, când încep să se audă vocile colindătorilor, motiv pentru care am ales să aducem în atenţia cititorilor datini şi obiceiuri ale poporului român. Mihaela Savu - #NepoataChiosnacilor -, un om modern ca un tezaur viu al zonei din care provine, ne povesteşte despre obiceiurile din fostul judeţ Vlaşca - o regiune situată în sudul Munteniei
Perturbare gravă a traficului aerian, declanşată de apariţia unor drone neidentificate, a dus la închiderea temporară a aeroportului din Hanovra şi la devierea şi anularea mai multor zboruri
Vlad Filat respinge acuzaţiile după urmărirea internaţională: and #8222;Sunt pe loc, nu mă eschivez and #8221; # Bursa
Declaraţie fermă privind statutul său juridic, formulată după emiterea unui mandat internaţional de arestare ca urmare a unei condamnări în Franţa, vizează clarificarea situaţiei şi contestarea efectelor deciziei
Peste 220 de bucureşteni din Sectorul 3, rămaşi fără gaze după o defecţiune la instalaţia comună # Bursa
Întrerupere neprevăzută a alimentării cu gaze, provocată de o defecţiune la instalaţia de utilizare a unui imobil, a lăsat fără acest serviciu 223 de consumatori casnici
Avertisment dur, presiune diplomatică şi risc de confruntare armată marchează poziţia coaliţiei conduse de Arabia Saudită, care anunţă că va contracara orice mişcare militară a separatiştilor yemeniţi ce subminează eforturile de dezescaladare, după ce aceştia au preluat controlul asupra unor provincii estice
Peste 1.500 de zboruri au fost anulate şi alte mii au înregistrat întârzieri în Statele Unite, vineri, din cauza furtunii de iarnă Devin, afectând semnificativ călătoriile aeriene în perioada de vârf a sărbătorilor
Cutremur puternic de 7,0 în largul coastei estice a Taiwanului, resimţit la Taipei şi nordul insulei # Bursa
Un seism de magnitudinea 7,0 a zguduit sâmbătă largul coastei de est a Taiwanului, fără a fi raportate imediat victime sau pagube semnificative
Polonia plănuieşte construirea unei noi linii de apărare anti-dronă de-a lungul graniţelor sale estice, proiect care va fi finalizat în aproximativ doi ani, după ce mai multe drone ruseşti au intrat masiv în spaţiul aerian polonez în septembrie
Operaţiune italiană împotriva finanţării Hamas: şapte arestări şi două mandate internaţionale # Bursa
Autorităţile italiene au arestat şapte persoane şi au emis mandate internaţionale de arestare pe numele altor două, aflate în străinătate, în cadrul unei anchete asupra a trei asociaţii suspectate de finanţarea mişcării islamiste palestiniene Hamas, sub pretextul sprijinirii poporului palestinian
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a reafirmat că Ucraina nu va accepta nicio concesie teritorială şi nu va recunoaşte controlul Rusiei asupra centralei nucleare de la Zaporojie, înainte de întâlnirea programată cu preşedintele american Donald Trump
Agenţia Naţională Anticorupţie a Ucrainei (NABU) a acuzat mai mulţi deputaţi că au acceptat mită în schimbul voturilor exprimate în parlament şi a anunţat că anchetatorii săi au fost împiedicaţi să percheziţioneze sedii ale unor comisii parlamentare din Kiev
Recunoaşterea Somalilandului de către Israel declanşează tensiuni regionale şi reacţii dure din partea Somaliei # Bursa
Decizie diplomatică controversată, recunoaşterea oficială a Somalilandului de către Israel a provocat reacţii vehemente din partea Somaliei şi un val de condamnări regionale, pe fondul implicaţiilor geopolitice majore
Diminuare accentuată a resurselor de cereale, cauzată de scăderea producţiei agricole şi de reducerea exporturilor, cu efecte directe asupra disponibilului intern, indică datele oficiale pentru anul 2024
Creştere modestă, presiuni de cost şi perspective de stabilizare definesc evoluţia turismului din Croaţia, care a înregistrat în 2025 un avans limitat al sosirilor şi înnoptărilor, iar pentru 2026 se conturează mai degrabă un scenariu de stagnare
Fostul premier al Republicii Moldova Vlad Filat a fost dat în urmărire internaţională, după ce autorităţile franceze au obţinut emiterea unui mandat de arestare Interpol, ca urmare a unei condamnări definitive la doi ani de închisoare
Ministerul Mediului activează Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă şi lansează avertismente către populaţie # Bursa
Vremea severă de iarnă a determinat autorităţile să activeze mecanismele de urgenţă, pe fondul avertizărilor de cod galben şi portocaliu, cu riscuri pentru populaţie şi infrastructură
Acuzaţii dure, presiuni asupra Justiţiei şi un nou scandal politic izbucnesc după publicarea unor documente despre Jeffrey Epstein, pe fondul unor referiri directe la Donald Trump şi al disputelor dintre republicani şi democraţi
Zelenski avertizează: Atacul devastator asupra Kievului confirmă refuzul Rusiei de a opri războiul # Bursa
Atacuri intense cu drone şi rachete ruseşti au lovit capitala Ucrainei, provocând moartea a cel puţin trei persoane şi rănirea altor 28, inclusiv doi copii
Societatea Complexul Energetic Oltenia a fost ţinta unui atac informatic de tip ransomware denumit and #8222;Gentlemen and #8221;, în noaptea de 26 decembrie 2025, care a criptat unele fişiere şi a făcut temporar indisponibile aplicaţii IT esenţiale, inclusiv ERP, management documente, e-mail şi site-ul companie
Romsilva înregistrează venituri de aproape 7 milioane de euro din produse nelemnoase, vânătoare şi salmonicultură # Bursa
Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva a obţinut aproape şapte milioane de euro până la finele lunii noiembrie 2025 din valorificarea cărnii de vânat, a fazanilor vii, a păstrăvilor de consum şi a produselor nelemnoase, precum fructe de pădure, plante medicinale, trufe şi ciuperci
Vânzările mărcilor străine de telefoane, inclusiv iPhone-ul de la Apple Inc, au urcat cu 124,8% în noiembrie faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, atingând 6,93 milioane de unităţi pe piaţa chineză
Aeroporturile europene cer revizuirea urgentă a sistemului Entry/Exit, după cozi şi întârzieri majore # Bursa
Cozi enorme şi întârzieri semnificative provocate de aplicarea unui nou sistem de control în aeroporturile europene au determinat Aeroporturile din Uniunea Europeană să solicite o intervenţie rapidă asupra noului sistem de control la frontieră Entry/Exit (EES)
Rusia a lansat peste 40 de rachete şi aproape 500 de drone asupra Kievului, vizând infrastructura energetică şi clădirile civile, soldându-se cu cel puţin o persoană decedată şi 28 de răniţi
Paul Nowak, liderul confederaţiei britanice a sindicatelor TUC, a afirmat că Partidul Laburist, condus de Keir Starmer, ar trebui să caute o relaţie mai strânsă cu Uniunea Europeană, inclusiv printr-o posibilă uniune vamală, pentru a stimula economia Marii Britanii
Coreea de Nord şi Rusia au împărţit and #8222;sângele, viaţa şi moartea and #8221; în războiul din Ucraina
