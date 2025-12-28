COMENTARIU: Datoria globală nu mai este mare. A devenit absurdă

10:20

Curtea Constituţională a României este aşteptată să se pronunţe astăzi asupra sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind legea referitoare la pensiile magistraţilor, potrivit News.ro. CCR a amânat, în 10 decembrie, luarea unei decizii, stabilind un nou termen, 28 decembrie, ora 13, a mai relatat sursa amintită, iar proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, care a făcut parte din al doilea pachet de măsuri pe care Guvernul şi-a angajat răspunderea, a mai fost contestat la CCR.