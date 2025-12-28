„Enervantă pentru femei, excitantă pentru bărbați”. Brigitte Bardot, un simbol al libertății feminine și al revoluției sexuale
HotNews.ro, 28 decembrie 2025 14:20
În Franța postbelică, cu mult înainte ca termenii să existe, ea a întruchipat revoluția sexuală și emanciparea femeilor, scrie Le Figaro, duminică, ziua în care legendara actriță s-a stins din viață la vârsta de 91…
• • •
Acum 5 minute
14:40
Armata ucraineană a anunțat că a lovit cu drone rafinăria de la Sîzran din regiunea Samara în noaptea de sâmbătă spre duminică, informează Reuters. Este al doilea atac asupra rafinăriei în acestă lună și al…
Acum 30 minute
14:20
Acum o oră
14:10
Un lup cenuşiu a evadat duminică din ţarcul său de la o grădină zoologică din vestul capitalei nipone Tokyo, ceea ce a obligat instituţia să-şi închidă temporar porţile şi să le ceară vizitatorilor să se…
13:50
Salvamont Gorj a anunțat că viscolul a distrus cabinetul medical pe care îl amenajase, într-un container metalic, în zona pârtiei de schi de pe vârful Păpușa. „Puterea naturii… Cabinetul medical al Serviciului Public Salvamont Gorj,…
Acum 2 ore
13:40
Mesajul pe care Brigitte Bardot a ținut să-l transmită public, la începutul lunii, despre starea ei de sănătate # HotNews.ro
Pe 1 decembrie anul acesta, Brigitte Bardot le transmitea fanilor săi un mesaj, după informațiile apărute în presă privind o nouă internare a ei în spital. Într-un comunicat publicat la acel moment de către fundația…
13:20
Aproape 300 de persoane au manifestat sâmbătă, la Irkuţk, în Siberia, împotriva defrişărilor din jurul lacului Baikal, informează EFE, preluată de Agerpres. „Baikalul a căzut pradă topoarelor. Nu exploatării forestiere în Baikal!”, se putea citi…
13:20
Incendiu puternic în București, coloane de fum, mesaj Ro-Alert pentru locuitori. Zeci de pompieri intervin acum # HotNews.ro
Un puternic incendiu a izbucnit duminică la un depozit de materiale sanitare, mase plastice şi alte materiale combustibile, situat pe bulevardul Iuliu Maniu, din Sectorul 6 al Capitalei, transmite News.ro. Pompierii intervin cu 16 autospeciale…
13:10
Germania și Marea Britanie, acord de 70 de milioane de dolari pentru sistemele mobile de artilerie RCH 155 # HotNews.ro
Marea Britanie a anunțat duminica aceasta că a semnat un contract comun de achiziție în valoare de 52 de milioane de lire sterline (70 de milioane de dolari) cu Germania pentru cumpărarea de artilerie avansată…
Acum 4 ore
12:40
Elon Musk, replici cu scântei cu noul primar al New Yorkului, după numirea unei femei la șefia pompierilor # HotNews.ro
Miliardarul Elon Musk l-a criticat dur pe primarul ales al New Yorkului, Zohran Mamdani, după desemnarea pe care a făcut-o la șefia Departamentului de Pompieri al orașului. Replica a venit imediat. Șeful Tesla l-a mustrat…
12:30
Cine a fost Brigitte Bardot, legenda filmului francez, care a murit la 91 de ani: De la sex-simbol la activismul pentru drepturile animalelor și simpatia pentru Frontul Național / Filmele care au făcut-o celebră # HotNews.ro
Brigitte Bardot, legenda ecranului francez, a devenit un simbol sexual al anilor 1950 și 1960, dar mai târziu a îmbrățișat activismul pentru drepturile animalelor și o poziție politică din ce în ce mai controversată. Celebra…
12:00
„O afacere internă”. Lavrov transmite poziția fermă a Rusiei privind „problema” Taiwanului / Săgeți către Japonia # HotNews.ro
Moscova se opune independenței Taiwanului sub orice formă și consideră insula o „parte inseparabilă a Chinei”, a declarat șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, într-un interviu publicat duminică de agenția de presă de stat TASS. „Poziția…
12:00
Marea actriță franceză Brigitte Bardot a murit la vârsta de 91 de ani, potrivit unui anunț făcut de către fundația care-i poartă numele, informează AFP. Brigitte Bardot, actriță devenită celebră în anii 60 și ferventă…
11:40
Erdogan anunță suma finală a pagubelor produse de cutremurul din 2023. Sute de mii de locuințe au fost reconstruite # HotNews.ro
Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a estimat sâmbătă costul cutremurului din februarie 2023, care a provocat peste 50.000 de morţi în ţară, la aproximativ 150 de miliarde de dolari, echivalentul a 13% din PIB-ul naţional…
11:30
Zeci de oameni au fost reținuți după ce au aprins fumigene și artificii în centrul Parisului, a relatat sâmbătă presa franceză, potrivit agenției de presă DPA. Grupul de persoane s-ar fi aflat în celebra piață…
11:10
O sectă din Rusia se ruga pentru Zelenski și armata ucraineană. Poliția a făcut zeci de arestări # HotNews.ro
Forţele de securitate ruse au reţinut aproape 70 de membri ai unei secte religioase din Sankt Petersburg, care şi-au dedicat rugăciunile preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski şi armatei ucrainene, a relatat sâmbătă site-ul independent de ştiri…
10:50
Crimă la comandă pentru avere. Femeie acuzată că și-a omorât mama, i-a vândut proprietățile și s-a mutat la Dubai # HotNews.ro
O femeie din Sibiu este acuzată că și-a omorât mama pentru moștenire cu ajutorul unei asistente medicale, care a procurat și administrat victimei un sedativ care să îi provoace moartea, conform News.ro. Ca să se…
Acum 6 ore
10:40
Alegeri anticipate: Două milioane de oameni, așteptați la urne în Kosovo, pentru depășirea impasului politic care durează de un an # HotNews.ro
Alegătorii din Kosovo au început, duminică, să se prezinte la urne pentru alegeri parlamentare anticipate, cu speranța de a obține o majoritate clară care să pună capăt crizei politice cu care se confruntă țara de…
10:40
Uraniu dispărut în Niger. Guvernul respinge acuzația de furt: „Nu poți fura ceea ce deții în mod legitim” # HotNews.ro
Regimul militar din Niger a respins sâmbătă „cu cea mai mare fermitate” acuzaţiile de furt aduse împotriva sa, după deschiderea la Paris a unei anchete pentru furt organizat legată de dispariţia uraniului de la o…
10:20
Meteorologii au emis o nouă avertizare de vreme extremă pentru zone din 11 județe. Alerta a intrat în vigoare duminică la ora 10. Codul roșu va fi valabil în intervalul 28 decembrie, ora 10 –…
10:10
Orice fel de contingente de trupe europene dislocate în Ucraina ar deveni „ținte legitime” pentru forțele armate ruse, a spus ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, conform unor declarații publicate duminică de agenția de știri…
10:00
Homari în valoare de 400.000 de dolari, furați în drum spre magazine. „Nu a fost întâmplător” # HotNews.ro
Un transport de homari în valoare de 400.000 de dolari a fost furat în timpul ce se îndrepta către magazinele en-gros Costco din SUA, potrivit NBC și Sky News. Homarii, care nu erau vii, erau…
09:30
Întâlnire crucială Zelenski-Trump, în Florida. Înainte de a ajunge în SUA, liderul ucrainean a dezvăluit prioritatea-zero pe care o urmărește # HotNews.ro
Viitorul Ucrainei depinde de garanțiile de securitate occidentale, le-a spus sâmbătă președintele ucrainean Volodimir Zelenski jurnaliștilor, în timp ce se îndrepta spre Florida pentru o întâlnire esențială cu omologul său american, Donald Trump, și pentru…
09:20
Bulgaria trece la euro. Un salt economic marcat de promisiuni de câștiguri „substanțiale” și instabilitate politică # HotNews.ro
Bulgaria va adera joi la zona euro și va deveni astfel cea de-a 21-a țară care adoptă moneda unică europeană, o integrare de care unii se tem că va favoriza inflația și va accentua instabilitatea…
08:50
Fostul preşedinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost supus sâmbătă unei „proceduri de blocare a nervului frenic” pentru a trata sughiţurile persistente, a anunțat soţia acestuia, pe reţelele de socializare. „Iubirea mea tocmai a intrat…
Acum 8 ore
08:40
Noul sezon al Superligii a început la 11 iulie, cu meciul Metaloglobus – U Cluj 1-4. Ultimul meci din 2025 s-a jucat pe 22 decembrie, Universitatea Craiova – Csikszereda 5-0, scrie News.ro. În cele 21…
08:30
SURPRIZĂ Apă gratuită în metrou, aeroport, gări. Toate instituțiile publice, de la școli, spitale, până la ANAF, primării, judecătorii, gări și autogări – obligate să asigure apă potabilă prin dozatoare certificate – nou proiect # HotNews.ro
Instituțiile și autoritățile publice, unitățile sanitare publice, unitățile de învățământ, precum și operatorii economici care administrează stații de metrou, gări feroviare, autogări și aeroporturi vor avea obligația de a asigura accesul gratuit la apă potabilă…
08:30
Cum va fi vremea de Revelion 2026. Val de aer polar în România. Unde va ninge în noaptea dintre ani # HotNews.ro
Meteorologii anunță că valul de aer rece va continua să traverseze România în zilele următoare, aducând temperaturi negative în toată țara și ninsori în mai multe regiuni de Revelion. Mihai Timu, meteorolog în cadrul ANM,…
08:10
Președintele rus Vladimir Putin a afirmat că Ucraina nu se grăbește să obțină pacea și că, dacă nu dorește să rezolve conflictul în mod pașnic, atunci Moscova își va atinge toate obiectivele prin forță, informează…
07:40
Alerte de vreme severă azi în aproape toată țara. Cod portocaliu și galben de viscol, ger și vânt puternic # HotNews.ro
Duminică, va fi mai frig în majoritatea regiunilor din cauza vântului care suflă cu putere și amplifică percepția temperaturii. Aproape toată țara se află în ultima duminică din 2025 sub avertizare meteo de vreme rea.…
07:30
Ce a aflat șeful spionajului militar ucrainean despre obiectivul de mobilizare al Rusiei pentru 2026. „Așa atrag oamenii în armată” # HotNews.ro
Rusia și-a îndeplinit anul acesta obiectivele de mobilizare și și-a stabilit ca obiectiv de mobilizare recrutarea a 409.000 de soldați ruși în 2026, a afirmat șeful serviciului de informații militare al Ucrainei, generalul Kirilo Budanov,…
07:20
Furtuna Johannes a lovit puternic țările scandinave. Bilanț tragic și mii de locuințe rămase în întuneric # HotNews.ro
Două persoane au murit sâmbătă în Suedia, au declarat autoritățile, în timp ce furtuna Johannes a lovit Norvegia, Suedia și Finlanda, lăsând mii de persoane fără curent electric, notează AFP. Institutul meteorologic suedez a emis…
07:00
La aproape două săptămâni de prima amânare și de la protestele pe tema justiției declanșate de documentarul Recorder, CCR decide azi dacă legea privind pensiile magistraților este constituțională # HotNews.ro
Judecătorii Curții Constituționale se întrunesc duminică pentru a stabili dacă legea care crește vârsta de pensionare a magistraților și care micșorează cuantumul pensiei de serviciu este constituțională sau nu. Într-o ședință care va începe la…
Acum 24 ore
23:00
VIDEO Momentul în care Mirabela Grădinaru plânge într-o emisiune: „Eram împreună cu Nicușor și țin minte că amândoi am început să plângem” # HotNews.ro
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a plâns când a fost întrebată în emisiunea „La Cină” de pe Digi24 care au fost cele mai fericite și cele mai dure momente din viața sa. La întrebarea…
23:00
Polonia își va face fortificații anti-drone la frontiera estică. Proiect de 2 miliarde de euro # HotNews.ro
Polonia intenționează să finalizeze un set nou de fortificații anti-drone de-a lungul frontierelor sale estice în termen de doi ani, conform anunțului făcut de ministrul adjunct al apărării, în contextul incursiunii de drone rusești care…
22:40
UE cere respectarea suveranității Somaliei, după ce Israelul a recunoscut Somalilandul ca stat independent # HotNews.ro
Uniunea Europeană a insistat sâmbătă că suveranitatea Somaliei trebuie respectată, după ce Israelul a recunoscut oficial regiunea sa nordică, Somaliland, ca stat independent, notează AFP. Israelul a anunţat vineri că recunoaşte oficial Somaliland, fiind prima…
22:30
SuperLiga: Mihai Stoica anunță plecarea unui fotbalist de la FCSB: „Ne-am strâns mâinile și e jucător liber” # HotNews.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului FCSB, a anunțat că mijlocașul Malcom Edjouma va părăsi gruparea bucureșteană. Edjouma a fost criticat în mai multe rânduri de Gigi Becali, fiind chiar și exclus din…
22:10
Mirabela Grădinaru povestește cum s-a schimbat viața copiilor după ce a devenit Nicușor Dan președinte. „Cel mic a avut un șoc când l-am dus la grădiniță în prima zi” # HotNews.ro
Mirabela Grădinaru, partenera de viață a actualului președinte, a dezvăluit că și-au încurajat copiii să nu prezinte profesia tatălui lor când sunt întrebați de colegi, ci să îl descrie cel mult ca „Nicușor Dan –…
21:40
Rusia susține că a cucerit încă două localități din estul Ucrainei. Vladimir Putin, mesaj amenințător înaintea întâlnirii Trump-Zelenski # HotNews.ro
Kremlinul susține că forțele ruse au cucerit încă două localități din estul Ucrainei, Mîrnohrad și Huleaipole, cu o zi înainte de întâlnirea pe care o va avea președintele ucrainean Volodimir Zelenski cu omologul său american,…
21:20
SuperLiga: Reacția lui Florin Tănase după ce impresarul său a vorbit despre un posibil transfer: „Da, e a doua casă” # HotNews.ro
Florin Tănase, golgheterul echipei FCSB, a anunțat în ce condiții ar putea părăsi gruparea bucureșteană, după ce agentul său a afirmat că mai multe cluburi s-au interesat de situația sa. „Decarul” campioanei en-titre a României…
20:50
Pentru „o pace justă și durabilă” este nevoie de „o Rusie dispusă”. Premierul Canadei a anunțat ajutoare economice de 2,5 miliarde de dolari pentru Ucraina # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a oprit sâmbătă în Halifax, Canada, pentru o discuție cu premierul Mark Carney și mai mulți lideri europeni, înainte de a merge duminică în Florida pentru a se întâlni cu omologul…
20:30
223 de apartamente din Sectorul 3, fără gaze din cauza unui incident la instalația comună # HotNews.ro
223 de consumatori casnici din Sectorul 3 al Capitalei sunt afectați, sâmbătă, de întreruperea alimentării cu gaze naturale a instalației comune de utilizare, ca urmare a unui incident produs la instalația care deservește imobilul. Distrigaz…
20:20
FOTO/VIDEO Vremea din nord-estul SUA a dat peste cap mii de zboruri. New York, la cea mai abundentă ninsoare din ultimii aproape patru ani # HotNews.ro
Peste 3.900 către, dinspre și în interiorul SUA au suferit întârzieri, conform datelor de sâmbătă dimineață de pe site-ul de monitorizare FlightAware, pe fondul ninsorilor din nord-estul țării. În New York a avut loc cea…
20:10
Revolta generației Z va continua în 2026? Tinerii sunt gata să răstoarne sistemul, dar nu știu ce să pună în loc. „O țară diferită de cea a părinților lor” # HotNews.ro
Și în alegerile din România, dar și în alte țări, tinerii generației aflate în jurul vârstei de 23-29 de ani s-au exprimat puternic în anul care a trecut. „Politica lor este o explozie de frustrare”,…
19:50
Iranul este într-un „război total cu Statele Unite, Israel și Europa”, spune președintele Pezeshkian: „Este mai rău decât cel lansat de Irak” # HotNews.ro
Președintele iranian Masoud Pezeshkian a acuzat Statele Unite, Israelul și Europa că poartă un „război total” împotriva țării sale, într-un interviu publicat sâmbătă, potrivit AFP. „În opinia mea, suntem în război total cu Statele Unite,…
19:50
Iuliu Mureșan, președintele clubului CFR Cluj, a anunțat sâmbătă achiziționarea unui atacant spaniol de 18 de ani care se va alătura lotului condus de Daniel Pancu, fără a dezvălui numele acestuia. „Vom face transferuri în…
19:30
Brendan Fraser „a dat cel mai dezarmant răspuns pe care l-ar putea da un om în toată firea despre motivul pentru care ar vrea să închirieze un arici”, scrie IndieWire. Subiectul a apărut în timpul…
19:20
Doi copii, de 12 și 14 ani, găsiți morți într-o acumulare de apă din Vaslui, după ce gheața s-a rupt. Făceau parte dintr-un grup de colindători # HotNews.ro
Doi copii, un băiat de 12 ani și o fată de 14 ani, au fost găsiți morți sâmbătă seară în acumularea Tăcuta, din localitatea Protopopești, județul Vaslui, după ce gheața pe care o traversau s-a…
18:50
Oana Țoiu, după atacurile Rusiei asupra Kievului: „În timp ce liderii din SUA, UE și Ucraina lucrează pentru pace, Moscova răspunde prin a ucide și teroriza femei, copii și familii întregi” # HotNews.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a transmis un mesaj de solidaritate față de Ucraina, în contextul atacurilor lansate de forțele ruse asupra Kievului, pe care le-a descris drept „o campanie de teroare împotriva populației civile”.…
18:30
Povestea tânărului care a devenit milionar la 21 de ani. „Nici nu știam ce să fac cu atâția bani” # HotNews.ro
Timothy Shultz a câțtigat în 1999 al premiului cel mare la Powerball, o loterie din Statele Unite – 28 de milioane de dolari. „Nu voiam să ajung o statistică a câștigătorilor la loto care dau…
18:20
Patru drumeți dați dispăruți în prima zi de Crăciun au fost găsiți morți, după ce au fost surprinși și îngropați de o avalanșă în Munții Vardousia din centrul Greciei, potrivit BBC. Corpurile neînsuflețite ale celor…
