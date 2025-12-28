Bolojan taie indemnizația de hrană pentru 137 de copii cu handicap sau care suferă de HIV/SIDA: „Lasă oamenii vulnerabili şi mai vulnerabili”

08:00

Meteorologii ANM au dat un mesaj pe Facebook prin care au anunțat prognoza meteo pentru noaptea de Revelion. Astfel, în noaptea dintre ani, vor fi temperaturi minime negative în toată ţara, iar la munte, la peste 2000 m altitudine, vor fi minime de până la -19 grade Celsius și posibilitatea de ninsori. „În urma analizei […]