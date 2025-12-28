Brigitte Bardot a scandalizat publicul și a devenit un simbol al Franței. Care a fost ultimul mesaj al actriței, înainte să moară

06:10

Volodimir Zelenski se va întâlni astăzi, la ora 22:00 (ora României) cu Donald Trump la reședința de la Mar-a-Lago din Florida. Această întrevedere dintre cei doi lideri este considerată un moment critic în eforturile diplomatice de a opri războiul din Ucraina înainte de sfârșitul anului. Zelenski merge în Florida cu un plan de pace în […]