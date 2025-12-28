Cum au blocat judecătorii numiți de PSD la CCR de două ori decizia pe pensiile magistraților
G4Media, 28 decembrie 2025 15:20
Judecătorii Bogdan Licu, Mihai Busuioc, Gheorghe Stan și Cristian Deliorga de la Curtea Constituțională -, toți numiți de PSD – au blocat, duminică, 28 decembrie, pentru a doua oară decizia privind constituționalitatea reformei pensiilor magistraților, o hotărâre așteptată de întreaga societate. Cei patru judecători numiți de PSD au ieșit din sală, astfel că ședința de […] © G4Media.ro.
• • •
Acum 30 minute
15:20
Acum 2 ore
13:40
Vicepremierul Oana Gheorghiu, numită de Ilie Bolojan, anunță că anul viitor va începe ”confruntarea reală cu rezistența la schimbare” # G4Media
Vicepremierul Oana Gheorghiu, numită de premierul Ilie Bolojan, transmite că anul viitor va începe ”confruntarea reală cu rezistența la schimbare”, într-un mesaj publicat duminică, pe Facebook. În postarea sa, vicepremierul folosește și sintagma ”nu va fi ușor”, care în timpul campaniei prezidențiale a devenit un simbol al susținerii lui Nicușor Dan: ”Anul viitor va începe […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
13:20
Incendiu puternic în cartierul Militari din Capitală / Intervin 16 autospeciale / A fost emis mesaj RO-Alert # G4Media
Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu puternic din Capitală, în cartierul Militari. Se manifestă cu degajări mari de fum la un spațiu de depozitare de pe Bulevardul Iuliu Maniu, pe o suprafață de aproximativ 800 mp, în sector 6. Ard materiale sanitare, mase plastice și alte materiale combustibile, iar pentru stingerea incendiului a fost realizat […] © G4Media.ro.
12:50
„Nu prietenia contează”: Verstappen spune cum trebuie să arate coechipierul perfect de la RedBull # G4Media
Max Verstappen a fost promovat la echipa mare a RedBull în 2016, iar de la acel moment niciun coechipier nu a reușit să-i țină piept olandezului. Ultima „victimă” a fost Yuki Tsunoda. Citat de Marca, multiplul campion mondial din Formula 1 a vorbit despre cum trebuie să fie „coechipierul perfect” pe care-l poate avea la […] © G4Media.ro.
12:20
Cum pot adolescenții învăța să mănânce conștient și deprinde obiceiuri sănătoase / „Mindful eating reduce mâncatul pe fond emoțional, crește încrederea în semnalele propriului corp și susține o relație sănătoasă cu alimentația” # G4Media
Alimentația adolescenților este tot mai des influențată de grabă, stres, ecrane și gustări luate pe pilot automat. În acest context, conceptul de mindful eating – alimentația conștientă – devine un instrument valoros nu doar pentru echilibrul nutrițional, ci și pentru sănătatea emoțională. Psihologul Iulia Avădanii și mentorul de mindfulness Dana Dobrescu au explicat, pentru G4Food, […] © G4Media.ro.
12:10
Lewis Hamilton a trecut prin multe provocări de-a lungul carierei, iar schimbarea importantă de regulament din 2026 îl găsește undeva la jumătatea distanței dintre optimism și pesimism. Scuderia Ferrari încearcă să-i ofere monopostul cu care să realizeze ultimul vis înainte de retragere: titlul mondial din Formula 1. Revoluție totală în F1 – Tot ce trebuie […] © G4Media.ro.
12:00
Aproape doi ani și jumate de când SRI a rămas fără director. Cum evoluează negocierile președintelui Nicușor Dan # G4Media
Au trecut peste doi ani și cinci luni de când Eduard Hellvig și-a anunțat demisia de la șefia Serviciului Român de Informații (SRI), iar în momentul de față încă se fac speculații în privința deciziei de numire a unui nou director. Președintele României, Nicușor Dan – cel care are atribuția de a face nominalizarea pentru […] © G4Media.ro.
12:00
Brigitte Bardot, actriță franceză legendară și simbol feminin al anilor 1960 a murit la vârsta de 91 de ani, a anunțat duminică Fundația Brigitte Bardot, citată de Le Figaro. Brigitte Bardot a devenit o vedetă mondială cu filmul lui Roger Vadim Et Dieu créa la femme (Și Dumnezeu a creat femeia), turnat la Saint-Tropez în […] © G4Media.ro.
11:40
Jimmy White (63 de ani) este o adevărată legendă a snookerului, iar în calitate de bun prieten și-a permis să-i dea un sfat lui Ronnie O’Sullivan. Cel supranumit „The Rocket” joacă din ce în ce mai puțin în Europa, iar White îl sfătuiește să participe la Masters 2026, competiție care va debuta pe 11 ianuarie. […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
11:10
ANALIZĂ Mirabela Grădinaru, „prima doamnă” jucătoare, o premieră în România după regimul Ceaușescu # G4Media
Mirabela Grădinaru a apărut, sâmbătă seara, într-un interviu la Digi24, primul în calitate de „primă doamnă”, într-un format de emisiune creată pentru a „umaniza” personajele și în care partenera de viață a președintelui Nicușor Dan a vorbit despre copilărie, familie, viața de student, bucurii și momente grele prin care a trecut, cu emoție dusă până […] © G4Media.ro.
10:20
RedBull a suferit multe schimbări la nivelul de conducere în 2025, iar ultima despărțire a fost cea de Helmut Marko (personaj cu 20 de ani vechime în cadrul echipei). Marcin Budkowski, fost director executiv la Alpine, vorbește despre tensiunile interne de la echipa din Milton Keynes. Revoluție totală în F1 – Tot ce trebuie să […] © G4Media.ro.
10:00
Nu utilizați telefonul mobil în prima oră după ce vă treziți, este sfatul unui medic din Spania / Care este explicația # G4Media
Utilizarea continuă a telefoanelor mobile încă de la primele ore ale dimineții s-a dovedit a fi mai dăunătoare decât credem, transmite Mediafax. În prezent, trăim „lipiți” de ecrane: smartphone-urile, tabletele, laptopurile sau computerele desktop nu fac parte doar din munca noastră, ci și din timpul nostru liber, fiind baza relațiilor noastre sociale actuale datorită rețelelor […] © G4Media.ro.
09:40
Daria Dmitrieva a semnat un contract cu CSM București, campioana României la handbal feminin. Rusoaica a cucerit titlul olimpic alături de naționala țării sale la ediția din 2016. Contractul Dariei cu CSM București se va întinde pe perioada 2026-2028. În vârstă de 30 de ani, Daria a jucat de-a lungul carierei la echipele Dinamo Volgograd, […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
09:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va întâlni duminică cu președintele SUA, Donald Trump, pentru discuții privind un plan de încheiere a războiului cu Rusia, transmite Mediafax. Întâlnirea, care va fi găzduită de Trump la opulenta sa reședință Mar-a-Lago, este programată pentru duminică, la ora 13:00 (20:00 ora României), potrivit Casei Albe, și va fi prima […] © G4Media.ro.
09:20
Cea mai veche navă din lume va fi restaurată în public la Marele Muzeu Egiptean / Are 4000 de mp și a aparținut faraonului Keops # G4Media
Cea mai veche navă din lume va fi restaurată și expusă publicului la Marele Muzeu Egiptean, transmite Mediafax. Este vorba despre barca solară a faraonului Keops. Operațiunea va dura patru ani și va costa milioane de dolari. Barca funerară regală, considerată „cea mai veche navă arheologică cunoscută”, a fost mutată la Marele Muzeu Egiptean. Programul […] © G4Media.ro.
09:00
Cristiano Ronaldo a reusit o „dublă” în victoria pe care Al-Nassr a bifat-o, scor 3-0, contra celor de la Al-Okhdood. Acest succes o face pe Al-Nassr singura echipă din istoria Saudi Pro League care a câștigat primele zece partide ale sezonului. Ronaldo continuă să scrie istorie în fotbal, atacantul portughez înregistrând al 14-lea sezon consecutiv […] © G4Media.ro.
08:30
Peste 20% dintre videoclipurile afișate noilor utilizatori YouTube sunt generate cu ajutorul AI # G4Media
Un studiu realizat recent arată că peste 20% dintre videoclipurile afișate noilor utilizatori YouTube sunt „AI slop” – conținut de calitate scăzută generat de inteligența artificială – pentru a atrage vizualizări, transmite Mediafax. Compania de editare video Kapwing a analizat 15.000 dintre cele mai populare canale YouTube din lume, iar rezultatele studiului au scos la […] © G4Media.ro.
08:30
Cele mai ieftine destinații de călătorie din Europa și Asia în 2026: București înlocuiește Praga # G4Media
Anul 2026 aduce noi oportunități pentru destinații de călătorie ieftine în Europa și Asia. București, Tirana, Batumi și Sofia apar în topul destinațiilor accesibile care înlocuiesc orașele scumpe clasice, transmite Mediafax. Diferențele de preț ajung la sute de dolari per persoană. Capitala României devine alternativa principală la Praga pentru 2026. Un zbor în august către […] © G4Media.ro.
08:20
O femeie din Sibiu a fost reținută pentru că și-ar fi ucis mama pentru moștenire, cu ajutorul unei asistente medicale / Ar fi sedat-o și asfixiat-o # G4Media
O femeie de 38 de ani și o asistentă medicală au fost reținute de procurori, fiind inculpate pentru un omor premeditat. Anchetatorii susțin că fiica victimei, ajutată de asistentă și-a sedat și axfisiat mama pentru moștenirea acesteia, transmite Mediafax. „Cele două inculpate au fost reținute în data de 27.12.2025 și s-a formulat propunere de arestare […] © G4Media.ro.
08:20
METEO Cod roșu de vânt extrem în Suceava și cod galben de ceață în patru județe din Moldova # G4Media
Administrația Națională de Meteorologie a emis, în noapte de sâmbătă spre duminică, mai multe avertizări de fenomene periculoase printre care vânt extrem de puternic la munte și ceață densă, transmite Mediafax. Județul Suceava se va afla sub incidența unei avertizări Cod roșu de vânt puternic. Fenomenul va afecta zonele aflate la altitudini de peste 1800 […] © G4Media.ro.
08:20
Jair Bolsonaro, fostul președinte al Braziliei, va fi supus unei noi operații pentru a trata crizele de sughiț cronic de care suferă de mai multe luni. În decursul săptămânii, acesta a suferit și o intervenție chirurgicală pentru hernie inghinală, notează Le Figaro citat de Mediafax. „Iubirea mea tocmai a intrat în sala de operație pentru […] © G4Media.ro.
08:10
Cum a dispărut uraniul dintr-o mină din Niger: Franța anchetează sub acuzația că ar fi folosit ”intereselor unei puteri străine” # G4Media
Uraniul dintr-o mină din Niger a dispărut. Este vorba despre o mină care a aparținut unei companii franceze și care a fost naționalizată de conducerea militară a țării africane. Autoritățile din Franța încearcă să afle unde a ajuns metalul radioactiv folosit la funcționarea centralelolor nucleare, transmite Mediafax. În luna decembrie, la Paris a fost deschisă […] © G4Media.ro.
08:00
Nicușor Dan s-a întâlnit la Londra cu Sir George Iacobescu, inginer constructor român care a dezvoltat celebrul centru financiar Canary Wharf # G4Media
Nicușor Dan s-a întâlnit la Londra cu Sir George Iacobescu, inginer constructor român care a dezvoltat celebrul centru financiar Canary Wharf, transmite Mediafax. „A fost o veritabilă plăcere să îl revăd, la Londra, pe Sir George Iacobescu, unul dintre cei mai respectați și apreciați români din Marea Britanie”, a postat Nicușor Dan. De profesie inginer […] © G4Media.ro.
07:50
Un bărbat în vârstă de 36 de ani a fost pus sub acuzare după ce ar fi afișat în public tatuaje cu simboluri naziste și care promovează supremația albă, pe o plajă din New South Wales, relatează The Guardian citat de Mediafax. „A fost dus la secția de poliție și acuzat de afișare publică, cu […] © G4Media.ro.
07:50
Marea Britanie încheie acorduri cu Angola și Namibia pentru returnarea migranților veniți ilegal sau infractori # G4Media
Guvernul de la Londra a anunțat sâmbătă că a ajuns la un acord cu Angola și Namibia pentru returnarea migranților ilegali și infractori, după ce autoritățile britanice au anunțat sancțiuni pentru statele care refuză cooperarea, relatează Sky News citat de Mediafax. Guvernul a anunțat că Angola și Namibia au fost de acord să își îmbunătățească […] © G4Media.ro.
07:40
Ucraina a atacat o rafinărie rusească din regiunea Samara / Atacul ar fi avut loc în mai multe valuri, fiind atacată și o stație electrică # G4Media
Drone ucrainene au atacat, în noaptea de sâmbătă, spre duminică rafinăria de petrol din orașul Syzran din regiunea Samara, relatează The Kyiv Independent citat de Mediafax. Potrivit informațiilor apărute pe rețelele de socializare, atacul ar fi avut loc în mai multe valuri, fiind lovită și o stație electrică din Syzran. Imaginile publicate online arată impactul […] © G4Media.ro.
07:40
Au loc alegeri parlamentare anticipate în Kosovo pentru depășirea impasului politic care durează de aproape un an # G4Media
Duminică se deschid urnele în Kosovo pentru alegeri parlamentare anticipate, în încercarea de a pune capăt unui impas politic care durează de peste zece luni. Activitatea parlamentară a fost blocată și au fost întârziate împrumuturi internaționale, informează Reuters citată de Mediafax. Scrutinul de duminică este a doua rundă de alegeri din decursul anului curent. Partidul […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
07:30
Amazon suspendă proiectul de livrări cu drone în Italia după testul din 2024 / Condițiile necesare lipsesc, anunță gigantul american # G4Media
Amazon a suspendat proiectul de livrări cu drone în Italia. Decizia vine la mai puțin de un an de la primul zbor de testare. Gigantul american invocă lipsa condițiilor necesare pentru implementarea serviciului Prime Air, anunță Il Giornale citat de Mediafax. „În urma unei revizuiri strategice, am decis să întrerupem planurile noastre comerciale de livrare […] © G4Media.ro.
07:20
Umbra pe care Rusia o aruncă asupra Europei a forțat continentul să se confrunte cu adevărul: Riscul unui război este din nou real (analiză CNN) # G4Media
Când un grup de experți din domeniul apărării s-a reunit luna trecută la Whitehall, sediul guvernului britanic, pentru a discuta cât de pregătite sunt Regatul Unit și aliații săi pentru un război despre care cred că ar putea avea loc în următorii câțiva ani, verdictul lor a fost destul de sumbru: nu sunt pregătiți, arată […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
00:10
Zi decisivă pentru pensiile speciale ale magistraților: CCR dezbate proiectul de reformă asumat de Guvernul Bolojan de la ora 13:00 # G4Media
Este zi decisivă pentru pensiile speciale ale magistraților: Curtea Constituțională a României (CCR) va dezbate proiectul începând cu ora 13:00. Sentința CCR va veni după ce inițial decizia a fost amânată, în ședința din 10 decembrie. Reforma pensiilor magistraților a stârnit un val de proteste în instanțele și parchetele din România. Magistrații au respins orice […] © G4Media.ro.
27 decembrie 2025
22:40
Nicușor Dan a promovat pe Facebook o emisiune a Mirabelei Grădinaru de la Digi24 / Prima doamnă a plâns în mai multe momente din interviu # G4Media
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a participat la emisiunea-interviu ”La cină, cu Ionela Năstase și Adi Hădean”, difuzată de Digi24 sâmbătă. Interviul a fost promovat de Nicușor Dan pe Facebook în ziua emisiunii, cu mesajul: ”Aştept cu nerăbdare să aflu ce a spus Mirabela despre mine în emisiunea care va fi difuzată la ora […] © G4Media.ro.
22:30
Polonia investește 2 miliarde de euro în sisteme anti-drone, pe fondul amenințărilor Rusiei # G4Media
O țară NATO pregătește fortificații anti-drone în valoare de 2 miliarde de euro de-a lungul frontierei sale estice, în contextul amenințării Rusiei, transmite Mediafax. Polonia intenționează să finalizeze un sistem anti-drone de-a lungul frontierelor sale estice în termen de doi ani, a declarat un înalt oficial din domeniul apărării. Decizia vine după o incursiune masivă […] © G4Media.ro.
22:10
Biroul Național Anticorupție din Ucraina acuză că anchetatorii săi au fost împiedicați de forțele de securitate în timpul investigației privind mita la parlamentari # G4Media
Biroul Național Anticorupție din Ucraina afirmă că anchetatorii săi au fost împiedicați de forțele de securitate în timpul unei investigații privind mita oferită unor parlamentari, transmite Mediafax. Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) a anunțat sâmbătă că anchetatorii săi s-au confruntat cu piedici serioase în timpul unor acțiuni oficiale de investigare. Potrivit instituției, ofițeri ai […] © G4Media.ro.
21:50
Trafic aerian perturbat pe aeroportul Hanovra, după apariția unor drone neidentificate în zonă # G4Media
Traficul aerian de pe aeroportul din Hanovra, din nordul Germaniei, a fost întrerupt vineri seara și sâmbătă, după ce în zonă au fost detectate drone, transmite Mediafax. Anunțul a fost făcut sâmbătă de un purtător de cuvânt al aeroportului din Hanovra, potrivit Deutsche Welle (DW). Traficul aerian a fost întrerupt pentru câteva ore începând de […] © G4Media.ro.
21:30
Nouă persoane, arestate în Italia pentru că ar fi strâns 7 milioane de euro către Hamas / Banii erau colectați ca ajutor umanitar pentru civilii palestinieni # G4Media
Nouă persoane au fost arestate în Italia pentru că ar fi strâns milioane de euro care au ajuns la organizația teroristă Hamas, sub pretextul ajutorului umanitar, transmite Mediafax. Poliția din Italia a reținut nouă persoane acuzate că ar fi strâns aproximativ 7 milioane de euro (6 milioane de lire sterline) pentru Hamas, pe o perioadă […] © G4Media.ro.
21:20
Marea Britanie anunță un program militar plătit, de un an, în rândul tinerilor pentru a-i ”reconecta” cu Apărarea # G4Media
Marea Britanie va lansa, în primăvara anului viitor, un program militar de un an, ca parte a eforturilor de a stimula recrutarea și de a reconecta tinerii cu apărarea. Anunțul a fost făcut sâmbătă de guvernul britanic, transmite Mediafax. Marea Britanie va lansa, în martie 2026, un program ce le va permite tinerilor care au […] © G4Media.ro.
21:00
Doi copii din Vaslui s-au înecat în acumularea Tăcuta / Traversau pe gheață împreună cu un grup de colindători și tatăl victimelor # G4Media
Conform ISU Vaslui, doi copii din Vaslui, de 12 și 14 ani, s-au înecat sâmbătă după ce gheața pe care au mers s-a rupt. Aceștia au fost declarați decedați, transmite Mediafax. Doi copii, în vârstă de 12 și 14 ani, au murit după ce s-au înecat în acumularea Tăcuta, din județul Vaslui. Adolescenții, cel mai […] © G4Media.ro.
20:30
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat sâmbătă, într-o postare pe Facebook, că s-a întâlnit la Londra cu Nicolae Rațiu, fiul lui Ion Rațiu, în cadrul unei reuniuni cu membri ai comunității românești din Regatul Unit, transmite Mediafax. „Pe fiul marelui Ion Rațiu, Nicolae Rațiu, l-am revăzut la Londra, alături de familia sa, în mijlocul comunității […] © G4Media.ro.
19:30
Cum aranjezi un platou perfect de aperitive pentru masa de Revelion/ Mezeluri, brânzeturi și alte gusturi complementare ce vor încânta invitații # G4Media
Nicio masă de sărbătoare nu începe fără aperitive. Iar dacă salata de boeuf sau ouăle umplute rămân mândria gazdei, un platou de tip charcuterie board poate fi prezentat ca o mică operă de artă, care să încânte atât privirea, cât și gustul invitaților. Ingrediente complementare pentru un platou cu gust Un astfel de platou permite […] © G4Media.ro.
19:20
Un amestec de zăpadă şi gheaţă a lovit sâmbătă dimineaţă nord-estul Statelor Unite, perturbând traficul aerian de după Crăciun şi determinând oficialii din New York şi New Jersey să emită declaraţii de urgenţă meteorologică chiar dacă furtuna se potolise spre mijlocul dimineţii, transmite Reuters, citat de Agerpres. Oamenii din mare parte a nord-estului au fost […] © G4Media.ro.
19:10
Zelenski, înaintea întâlnirii cu Trump: Există cu siguranță linii roșii pentru poporul ucrainean. Nicio concesie teritorială # G4Media
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune, înaintea întâlnirii Donald Trump, că Ucraina nu va face nicio concesie teritorială și nu va recunoaște controlul Rusiei asupra centralei nucleare de la Zaporojie, acestea fiind „liniile roșii” ale Kievului în cadrul discuțiilor, transmite Mediafax. Volodimir Zelenski și Donald Trump se vor întâlni duminică, în Florida. În drumul său, Zelenski […] © G4Media.ro.
18:30
SURSE Nemulțumiri în rândul unor lideri USR după numirea Ralucăi Rogoz la ANAP / Dominic Fritz, acuzat că ia decizii în mod autoritar și că sunt numiți în funcții oameni din afara partidului sau dintr-un număr mic de organizații USR # G4Media
Nemulțumiri în rândul unor lideri USR după ce premierul Ilie Bolojan a numit-o pe Raluca Rogoz, în Ajun de Crăciun, la conducerea Agenției Naționale de Achiziții Publice (ANAP), o instituție-cheie în statul român, au declarat surse din partid pentru G4Media. Dominic Fritz, președintele USR, este acuzat de colegi că ia decizii în mod autoritar, împreună […] © G4Media.ro.
18:30
Doi pacienți cu arsuri grave au fost transportați cu o aeronavă Spartan, din România la Bruxelles # G4Media
O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române a decolat sâmbătă, la solicitarea DSU, pentru o misiune umanitară de transport medical, ducând doi pacienți cu arsuri din România la Bruxelles, transmite Mediafax. Forțele Aeriene Române desfășoară o misiune umanitară de urgență, după ce o aeronavă C-27J Spartan, configurată pentru transport medical, a decolat sâmbătă, 27 […] © G4Media.ro.
18:30
Un cutremur cu magnitudinea 7 s-a produs sâmbătă seară în mare, la aproximativ 32 de kilometri oraşul taiwanez de coastă Yilan (nord-est), conform unui anunţ al Administraţiei meteorologie taiwaneze, transmit agenţiile internaţionale de presă, transmite Agerpres. Cutremurul a fost resimţit puternic şi în capitala Taipei. Epicentrul seismului s-a aflat la o adâncime de 73 de […] © G4Media.ro.
18:20
SURSE Val de nemulțumiri în USR după numirea Ralucăi Rogoz la ANAP / Dominic Fritz, acuzat că ia decizii în mod autoritar și că sunt numiți în funcții oameni din afara partidului sau dintr-un număr mic de organizații USR # G4Media
Un val de nemulțumiri a apărut în USR după ce premierul Ilie Bolojan a numit-o pe Raluca Rogoz, în Ajun de Crăciun, la conducerea Agenției Naționale de Achiziții Publice (ANAP), o instituție-cheie în statul român, au declarat surse din partid pentru G4Media. Dominic Fritz, președintele USR, este acuzat de colegi că ia decizii în mod […] © G4Media.ro.
18:00
Fernando Alonso, surprins în Monaco la volanul unui Mercedes rar, în valoare de câteva milioane de dolari # G4Media
Fernando Alonso a devenit viral pe rețelele sociale după ce a fost filmat la volanul unui Mercedes-Benz CLK GTR pe străzile din Monaco, transmite Motorsport.com. Michael Schumacher nu are rival: Averea uriașă care-l menține în fruntea F1 și după retragere Aflat în pauza de iarnă înainte de startul pregătirilor alături de Aston Martin pentru sezonul […] © G4Media.ro.
17:20
Jolyon Palmer, fost pilot în Marele Circ și analist tv, consideră că nimeni nu ar trebui să aibă vreun dubiu după sezonul 2025 din Formula 1: Max Verstappen a fost cel mai bun pilot, chiar dacă titlul mondial a mers la rivalul Lando Norris de la McLaren. Revoluție totală în F1 – Tot ce trebuie […] © G4Media.ro.
17:10
Thailanda și Cambodgia au convenit, sâmbătă, asupra unui nou armistițiu privind conflictul de la frontieră, transmite Mediafax. Anunțul vine în contextul în care ciocnirile au reizbucnit la începutul acestei luni. Într-o declarație pentru agenția Reuters, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării din Thailanda a declarat că armistițiul a fost respectat, la aproximativ două ore după […] © G4Media.ro.
16:50
Marco Schwarz a bifat sâmbătă câștigarea primului său Super-G din cadrul Cupei Mondiale de schi alpin, la Livigno, în Italia. Este a doua victorie a sezonului pentru austriacul în vârstă de 30 de ani. Schwarz a fost mai rapid decât elvețienii Alexis Monney şi Franjo von Allmen, cei care au încheiat proba pe locul doi, […] © G4Media.ro.
16:30
Cum a fost afectată Cupa Africii de bișnițari: Numeroase meciuri de fotbal se joacă în fața tribunelor goale # G4Media
Escrocii și bișnițarii au perturbat Cupa Africii pe Națiuni, transmite Mediafax. Numeroase partide de fotbal din cea mai importantă competiție africană se joacă în fața unor tribune goale. De la începutul competiției, mai multe meciuri de la Cupa Africii pe Națiuni (CAN 2025) s-au jucat în fața unor tribune aproape goale. Competiția care se desfășoară […] © G4Media.ro.
