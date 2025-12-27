Nouă persoane, arestate în Italia pentru că ar fi strâns 7 milioane de euro către Hamas / Banii erau colectați ca ajutor umanitar pentru civilii palestinieni

11:50

Cercetătorii din întreaga lume și-au pus pălăriile de detectivi în acest an pentru a oferi răspunsuri la întrebări care au rămas fără răspuns de zeci de ani sau chiar secole. Descoperirile care dau de gândit oferă noi modalități de înțelegere a trecutului, scrie CNN. Explorarea arheologică a siturilor istorice a adus noi perspective. Analiza unei […] © G4Media.ro.