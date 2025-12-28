Etna intră în erupţie noaptea şi le oferă schiorilor de pe piste vecine un spectacol nocturn

06:00

Curtea Constituţională a României dezbate duminică, 28 decembrie 2025, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind legea referitoare la pensiile magistraţilor. CCR a amânat, în 10 decembrie, luarea unei decizii, stabilind un nou termen. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, care a făcut parte din al doilea pachet de măsuri pe care Guvernul şi-a angajat răspunderea, a mai fost contestat la CCR, iar în 20 octombrie magistraţii au stabilit că este neconstituţional, întrucât nu a fost respectat termenul legal pentru emiterea avizului consultativ al CSM. În 2 decembrie, Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament pe noul proiect, avizat negativ de Consiliul Superior al Magistraturii. Proiectul stabileşte condiţiile în care se pot pensiona magistraţii şi modul de calcul al pensiilor lor.