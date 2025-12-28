Ciprian Marica a analizat faza controversată din Premier League și a dat verdictul: „Aici este o discuție!”
Sport.ro, 28 decembrie 2025 17:20
Explicația lui Ciprian Marica pentru golul marcat de Chelsea în partida cu Aston Villa din Premier League.
Pancu, șocat de ce a putut face Louis Munteanu în vacanță: „Lasă tricoul FCSB-ului! Aici e problema!“ # Sport.ro
Antrenorul CFR-ului, un fost mare fotbalist, obișnuit cu rigorile profesionismului, a rămas cu gura căscată, când a văzut ce face elevul său, în aceste zile.
Adrian Mutu (46 de ani) crede că o repatriere spectaculoasă în această fereastră de mercato ar putea avea un impact important în Superliga.
Ciprian Marica a analizat faza controversată din Premier League și a dat verdictul: „Aici este o discuție!” # Sport.ro
Explicația lui Ciprian Marica pentru golul marcat de Chelsea în partida cu Aston Villa din Premier League.
AC Milan a obținut o victorie clară contra Veronei, duminică, scor 3-0, iar formația de pe San Siro a urcat, cel puțin temporar, pe primul loc în Serie A.
Cosmin Olăroiu (56 de ani) e un om foarte exigent, care cu greu poate fi impresionat. Un fost fotbalist însă, pe care l-a avut elev, l-a lăsat aproape fără cuvinte prin tăria sa de caracter.
Englezii au rămas surprinși! Reacția lui Pep Guardiola după ce Manchester City a câștigat iar în Premier League și amenință Arsenal # Sport.ro
Premier League, în direct și în exclusivitate pe VOYO.
Louis Munteanu s-a revanșat. Cum a apărut la câteva zile după scandalul cu tricoul lui FCSB # Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani), atacantul lui CFR Cluj, a participat la un nou eveniment în Vaslui.
Un fotbalist român îi face concurență lui Gigi Becali și a devenit Latifundiarul din Corbeanca. "Riscul maxim este doar de a-mi recupera banii" # Sport.ro
Internaționalul român este poreclit "Hulk" de fanii echipei sale și iubita sa este o fostă sportivă de performanță.
Arabii au „furat“ Crăciunul: starul Barcelonei își face vacanța în orașul cu „cea mai frumoasă iarnă din lume“ # Sport.ro
În Orientul Mijlociu s-a ridicat un veritabil „Las Vegas“, o destinație căutată, în această perioadă, de VIP-uri și celebrități din toate domeniile.
Real Madrid îl poate vinde pe cel mai dur jucător din lot. PSG e gata să plătească suma cerută # Sport.ro
Deși ar putea să-l transfere gratis în vara viitoare, parizienii sunt dispuși să plătească o sumă de transfer în această iarnă.
Un club din Superliga României ar putea pune mâna pe Denis Alibec (34 de ani).
Cel mai bine cotat „tricolor” la final de 2025: Drăgușin domină topul, deși cota i-a scăzut # Sport.ro
Naționala României încheie anul 2025 pe locul 47 în clasamentul FIFA, iar ierarhia valorică a jucătorilor pregătiți de Mircea Lucescu suferă modificări importante față de anul precedent.
Crystal Palace - Tottenham, ora 18:30, LIVE pe VOYO. Radu Drăgușin ar putea debuta în acest sezon de Premier League # Sport.ro
Meciurile din Premier League se văd LIVE PE VOYO.
Iuliu Mureșan a intervenit decisiv duminică pentru a stinge conflictul izbucnit la CFR Cluj.
Gigi Becali, patronul FCSB, i-a făcut o caracterizare tăioasă președintelui României, Nicușor Dan, afirmând tranșant la TV că acesta nu posedă cunoștințele necesare pentru cea mai înaltă funcție în stat.
Un fost jucător de la Liverpool riscă pedeapsa cu închisoarea.
"Stadionul-fantomă" de 400 de milioane € ar putea fi inaugurat după 21 de ani! A început montarea acoperișului # Sport.ro
Epopeea noului stadion din Valencia se apropie de final. Clubul a obținut finanțarea necesară pentru încheierea lucrărilor, iar în prezent se montează acoperișul.
Marko Dugandzic (31 de ani) va rămâne liber de contract din ianuarie și poate reveni în Superliga României.
Noul an bate la ușă, astfel că ne pregătim de perioada de mercato. Aruncăm un ochi și peste situația jucătorilor aflați pe final de contract, deoarece aceștia pot negocia cu oricine de la 1 ianuarie.
Atalanta - Inter Milano, LIVE TEXT, ora 21:45! Gazdele au un complex incredibil în fața liderului # Sport.ro
Liderul Inter Milano merge duminică la Bergamo pentru a o înfrunta pe Atalanta în ultima etapă din 2025, o partidă decisivă pentru trupa lui Cristi Chivu care este obligată să câștige pentru a nu pierde șefia în Serie A în fața rivalelor AC Milan și Napoli.
Leonard Doroftei (55 de ani) și-a inaugurat propria sală de box în zona Pipera din București, la finalul acestui an, marcând o revenire triumfală în România la cinci ani după ce a ales calea exilului în Canada.
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
Viitoarea destinație a lui Marius Șumudică! Antrenorul a spus tot: „Mă simt ca peștele în apă!” # Sport.ro
Marius Șumudică (54 de ani), liber de contract din luna mai după despărțirea de Rapid, a anunțat duminică faptul că prioritatea sa rămâne o revenire în campionatul Turciei.
În câteva zile, fereastra de mercato se va deschide în cele mai importante campionate din Europa, iar Radu Drăgușin ar putea fi unul dintre protagoniști.
Cristiano Ronaldo s-a cerut la Inter Miami! Portughezul vrea să joace alături de Messi pe final de carieră # Sport.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) le-a cerut imperativ impresarilor săi să îl transfere la Inter Miami, fiind dispus să renunțe la salariul colosal din Arabia Saudită doar pentru a juca alături de Lionel Messi înainte de retragere.
Real Madrid rămâne cu buza umflată! Cei mai importanți patru jucători din lot și-au prelungit contractele cu Bayern # Sport.ro
Un jucător care era dat ca aproape transferat pe Bernabeu rămâne în Bavaria până în 2030.
Răzvan Lucescu, tehnicianul lui PAOK Salonic, a intervenit personal în negocierile din această iarnă.
Adrian Mutu (46 de ani) a oferit un interviu în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro în care a vorbit despre ”antrenorul anului”.
Finala Roland Garros 2025 a fost mai mult decât un meci de tenis. În acest sport, când salvezi mingi de meci, devii nemuritor.
Fotbalistul care i-a băgat trei milioane de euro în conturi FCSB-ului: „Atât am câștigat” # Sport.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a dezvăluit numele fotbalistului care i-a adus o sumă impresionantă campioanei în acest sezon.
Micky van de Ven (24 de ani), fundașul titular de la Tottenham, este pe lista de transferuri a lui Real Madrid.
Decizia care îi poate schimba viitorul lui Florinel Coman! Mutarea qatarezilor dă peste cap planul FCSB # Sport.ro
Florinel Coman a primit o șansă nesperată la Al Gharafa în acest final de an, primind mai multe minute în ultimul meci de campionat, semn că oficialii qatarezi și-au reconsiderat poziția față de „Mbappe”.
10:10
Noul sezon al Superligii a început la 11 iulie, cu meciul Metaloglobus – U Cluj 1-4. Ultimul meci din 2025 s-a jucat pe 22 decembrie, Universitatea Craiova – Csikszereda 5-0.
Jake Paul, KO din nou după umilința cu Joshua: logodnica boxerului s-a izbit de parapet în calificări la Olimpiadă # Sport.ro
Încă o lovitură încasată de Jake Paul.
Retras de doi ani și jumătate, Ștefan Radu (39 de ani), fostul fundaș de la Dinamo și Lazio, este o prezență constantă la meciurile echipei biancoceleste.
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunțat o ”revoluție” la echipa sa în această perioadă de mercato, nemulțumit fiind de rezultatele campioanei din prima parte a sezonului.
Mutarea surpriză pregătită de Cristi Chivu la Inter: negocieri avansate pentru puștiul-minune de la Verona # Sport.ro
Inter Milano, antrenată de Cristi Chivu, își conturează strategia pentru sezoanele viitoare și a deschis deja negocierile, în finalul acestui an, cu impresarul lui Giovane de la Hellas Verona.
FCSB a anunțat deja despărțirea de un jucător, prin intermediul managerului general Mihai Stoica.
MM Stoica a ales cel mai bun 11 din Superliga: 4 nume de la Dinamo și Rapid în echipa ideală # Sport.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a alcătuit sâmbătă seară echipa ideală din Superliga, excluzând jucătorii campioanei.
Denis Drăguș (26 de ani) ar putea fi protagonistul unei mutări neașteptate pe piața transferurilor la finalul acestui an, în contextul în care aventura sa la Eyupspor nu a fost un succes.
Internaționalul nostru a ajuns să evolueze tot mai puțin, la Pisa. Chiar și așa, a fost pe teren în ultima partidă a zilei, în Serie A.
Amelia del Castillo, femeia care a scris istorie în lumea fotbalului, a decedat la 82 de ani.
Real Madrid și-a făcut planul! Cu banii pentru Vinicius vrea să cumpere un star al PSG-ului # Sport.ro
Real Madrid are un plan valabil în cazul în care Vinicius nu își va prelungi contractul. Îl vinde și cu banii obținuți încearcă să îl cumpere pe Vitinha de la PSG.
Războinicul luptă până la ultima picătură de sânge. Andru Nenciu scrie despre românul dătător de speranțe # Sport.ro
Și-a creat o fundație solidă de fotbal la Timișoara. Sorin Vlaicu, fostul mare mijlocaș al lui Poli, l-a învățat Abecedarul sportului pe care-l iubește.
Ianis Stoica, meci nebun în Portugalia: final spectaculos de an pentru fostul jucător al FCSB-ului # Sport.ro
La 23 de ani, românul poate avea satisfacția că, treptat, și-a câștigat locul în echipa celor de la Estrela Amadora, în prima ligă portugheză.
Rareș Ilie, decisiv contra liderului! Nota primită de decarul român după remiza cu Frosinone # Sport.ro
Rareș Ilie a fost omul providențial pentru Empoli în duelul de sâmbătă după-amiază contra liderului din Serie B, Frosinone.
Veste uriașă pentru Interul lui Chivu! Lider absolut la încasări în Serie A și un profit colosal # Sport.ro
Inter Milano, pregătită de Cristi Chivu, a confirmat supremația în fotbalul italian nu doar prin prestațiile sportive, ci și prin rezultatele financiare spectaculoase publicate la final de 2025.
Baba Alhassan, dezastruos pe fază defensivă la Cupa Africii! A fost schimbat primul și a primit cea mai mică notă # Sport.ro
Prestație foarte modestă a lui Baba Alhassan, în Uganda - Tanzania 1-1, cel mai recent meci al său la Cupa Africii pe Națiuni.
Gigi Becali i-a pus contractul pe masă, dar el a ales să plece! Ruptură definitivă la FCSB: „E jucător liber!” # Sport.ro
FCSB, despărțire neașteptată la final de an.
Sezonul nunților la națională: cinci tricolori și-au cerut iubitele în căsătorie de sărbători # Sport.ro
Indiferent dacă vor obține sau nu biletele pentru Cupa Mondială, fotbaliștii echipei naționale și-au asigurat un program încărcat pentru vara viitoare, transformând luna decembrie într-un veritabil festival al cererilor în căsătorie.
