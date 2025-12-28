Drăgușin a revenit pe gazon! FOTO. Fundașul lui Tottenham a bifat primele minute după 11 luni de pauză, din cauza accidentării grave
Golazo.ro, 28 decembrie 2025 21:10
CRYSTAL PALACE - TOTTENHAM 0-1. Radu Drăgușin (23 de ani), internaționalul român al oaspeților, a bifat primele sale minute după 11 luni de pauză din cauza unei accidentări grave.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 5 minute
21:40
„Are noroc că joacă la CFR” Victor Angelescu nu-l menajează pe Louis Munteanu: „La Rapid, FCSB sau Dinamo nu mai intrai pe stadion!” # Golazo.ro
Victor Angelescu, președintele de la Rapid, a vorbit despre scandalul în care Louis Munteanu este implicat de câteva zile.
Acum o oră
21:10
Drăgușin a revenit pe gazon! FOTO. Fundașul lui Tottenham a bifat primele minute după 11 luni de pauză, din cauza accidentării grave # Golazo.ro
CRYSTAL PALACE - TOTTENHAM 0-1. Radu Drăgușin (23 de ani), internaționalul român al oaspeților, a bifat primele sale minute după 11 luni de pauză din cauza unei accidentări grave.
Acum 2 ore
20:40
„Cea mai mare surpriză” Oficialul de la FCSB, fermecat de evoluțiile unui titular: „Faza aceasta îl definește perfect” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație de la FCSB, a vorbit la superlativ despre Juri Cisotti (32 de ani).
20:40
FCSB sau Rapid? Dinamovistul Cîrjan a închis discuția: „Niciuna, mă las!” + Care e căpitanul lui favorit din istoria roș-albilor # Golazo.ro
Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul celor de la Dinamo, spune că nu are de gând să îi trădeze pe „câini”.
20:20
Neantrenat, australianul Nick Kyrgios a câștigat fără mai eforturi Battle of the Sexes cu numărul 1 mondial WTA, Aryna Sabalenka.
Acum 4 ore
19:40
Construiți pentru performanță Rigorile din spatele succesului: cum e programată dezvoltarea fizică a viitorilor fotbaliști din Academia Hagi # Golazo.ro
Discuție cu unul dintre preparatorii fizici din Academia Hagi despre etapele pe care fiecare junior le urmează, atenția la detalii și principalii inamici din aceste vremuri în dezvoltarea unui copil.
19:40
Cine din fotbal face audiență TV Din cele mai vizionate 20 de meciuri în 2025, doar într-unul nu au jucat nici FCSB și nici naționala României # Golazo.ro
Anul acesta a fost unul cu audiențe bune pentru posturile care au transmis meciurile de fotbal.
19:40
„Nu am cum să uit” Daniel Pancu, șocat de ce a găsit în vestiarul lui CFR Cluj: „Îmi pare rău că nu am făcut o poză” # Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a rememorat atmosfera apăsătoare din vestiarul echipei, după ce a ajuns în Gruia.
19:40
Așteaptă oferta de la FCSB Jucătorul din Liga 1 propus la campioana României nu dă înapoi: „Pot face față” # Golazo.ro
Diego Zivulic (32 de ani), fundașul celor de la Oțelul Galați, a oferit o primă reacție după ce a fost propus la FCSB.
19:30
Brigitte Bardot și sportul Regretata actriță l-a cunoscut pe președintele Franței pe pârtia de schi + Întâlnire memorabilă cu Pele # Golazo.ro
Brigitte Bardot a decedat astăzi, la vârsta de 91 de ani. Celebra actriță din Franța a practicat mai multe discipline sportive de-a lungul vieții.
19:00
Dinamo, ca Allianz Arena Detaliul noului stadion al „câinilor”: „Orice scris și orice imagine” # Golazo.ro
Noul stadion Dinamo ar urma să beneficieze de o fațadă decorativă ce va îngloba un sistem de iluminare totală tip led asemănător cu cel de pe „Allianz Arena”, casa celor de la Bayern Munchen.
18:50
Incidente în Franța 40 de suporteri ai celor de la PSG, reținuți de poliție: situația a scăpat de sub control! # Golazo.ro
Fanii celor de la PSG au organizat o petrecere de amploare la final de an pentru a sărbători reușitele favoriților, care cucerit șase trofee în 2025.
18:10
Tragedie la final de an pentru Barcelona Fostul președinte al catalanilor a murit la 71 de ani » Părăsise clubul cu scandal # Golazo.ro
Carles Vilarrubi, fost vicepreședinte la FC Barcelona, a decedat la 71 de ani.
18:10
Alibec, dorit cu insistență Revelația sezonului din Liga 1 crede că îi poate revitaliza cariera: „L-aș pune pe picioare instantaneu” # Golazo.ro
Denis Alibec (34 de ani), atacantul celor de la FCSB, este dorit cu insistență de Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani.
Acum 6 ore
17:40
„Clubul trebuie să intervină” Pancu a răbufnit după ce l-a văzut pe Louis Munteanu! Nu tricoul FCSB l-a deranjat: „Nu ai voie să faci asta” # Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre scandalul în care a fost implicat Louis Munteanu (23 de ani).
17:20
Plecarea lui Stanciu, iminentă Ce scrie presa din Italia despre situația românului de la Genoa » Schimbări drastice la clubul lui Șucu # Golazo.ro
Genoa ar urma să renunțe la serviciile lui Nicolae Stanciu în această iarnă.
17:00
Aurel Țicleanu, în conflict cu statul Fostul fotbalist al Craiovei a dat în judecată Casa de Pensii » Ce a transmis instanța # Golazo.ro
Aurel Țicleanu (66 de ani) a dat în judecată Casa de Pensii după ce contribuțiile plătite în vremea în care era fotbalist nu au fost recunoscute.
16:50
McLaren a dat lovitura Noul monopost, vândut înainte de a ieși pe circuit » E printre cele mai scumpe din istoria Formula 1 # Golazo.ro
McLaren a stabilit un precedent fără egal în Formula 1. Monopostul echipei britanice pentru sezonul 2026, MCL40A, a fost vândut la licitație pentru aproximativ 10 milioane de euro.
16:20
Pasiune fără limite Deplasare de 43 de ore și 3.400 de km pentru un fan al celor de la Arouca: „Nu există comparație” # Golazo.ro
Francisco Esteves, un fan al portughezilor de la Arouca, a făcut o deplasare incredibilă de 43 ore pentru a-și susține echipa favorită.
16:00
„Chivu e doar antrenor la Inter” Răspunsul surprinzător al lui Adrian Mutu când a fost întrebat cine este antrenorul român al anului # Golazo.ro
Adrian Mutu (46 de ani), fost internațional român, a vorbit despre cine ar merita titlul de „antrenorul anului”, atât în Liga 1, cât și la nivel internațional.
15:50
De Rossi, așteptat pe Olimpico Ce au pregătit fanii lui AS Roma pentru legenda clubului. Se întoarce ca adversar # Golazo.ro
Fanii lui AS Roma se pregătesc înaintea duelului cu Genoa de luni și vor să-l primească pe Daniele de Rossi, legendă a clubului, într-un mare fel!
Acum 8 ore
15:20
„Toți care susțin Rusia, excluși!” Shevchenko, vocea sportului ucrainean contra războiului. Protest legat de Jocurile Olimpice # Golazo.ro
Andrei Shevchenko, 49 de ani, internațional, selecționer și, acum, președinte al federației ucrainene de fotbal, e supărat după ce Tribunalul de Arbitraj al Sportului a permis participarea sportivilor ruși și bieloruși la Jocurile Olimpice de Iarnă
15:00
Revine în Liga 1? Fostul golgheter al campionatului este dorit de revelația acestui sezon: „Îl am în vedere. E de top!” # Golazo.ro
Valeriu Iftime, patronul clubului FC Botoșani, a declarat că și-ar dori să îl transfere pe Marko Dugandzic, fostul golgheter al Ligii 1.
14:50
„Hagi s-a supărat foarte tare” S-a retras din fotbal la 25 de ani și face dezvăluiri: „Mi-a reproșat că n-am făcut ce mi-a cerut” # Golazo.ro
Constantin Dima (26 de ani), fostul jucător de la Sepsi și Astra Giurgiu, a vorbit despre perioada în care a colaborat cu Gică Hagi.
14:20
Planurile lui Nadal Ce spune Rafa despre revenirea în tenis: „Poate mi-ar face plăcere... sau poate nu” # Golazo.ro
Rafael Nadal (39 de ani) a vorbit despre cum este viaţa sa de când s-a retras din tenisul profesionist. Spaniolul ia în calcul eventuale apariții în meciuri demonstrative, însă a precizat clar că nu intenționează să revină în circuitul profesionist.
14:10
Riscă închisoarea! Fostul star din Premier League, ex-Liverpool și Newcastle, a încălcat legea! # Golazo.ro
Andy Carroll, fostul atacant al lui Liverpool și Newcastle, riscă o pedeapsă cu închisoarea. Motivul, în rândurile de mai jos.
14:00
„Parcă eram paralizat” Starul în devenire din Liga 1, despre cel mai înspăimântător moment al carierei: „Nu mai puteam de durere” # Golazo.ro
Narcis Ilaș (18 ani), puștiul promițător de la FC Botoșani, a vorbit pe larg despre accidentarea groaznică suferită la finalul lunii octombrie.
14:00
Mattia Perin (33 de ani), portarul celor de la Juventus, ar fi aproape de o revenire la Genoa, echipa la care Dan Șucu (62 de ani) este acționar majoritar.
14:00
Regula U21, apreciată de străini Un fost dinamovist propune în Portugalia metoda de promovare a jucătorilor tineri din România # Golazo.ro
Fostul atacant dinamovist, Goncalo Gregorio, laudă România pentru promovarea jucătorilor tineri și ar dori ca o regulă similară să fie aplicată și în țara sa natală, Portugalia.
Acum 12 ore
13:30
„A fost numărul 1 pe lista noastră” Mihai Stoica, despre jucătorul dorit de FCSB care a fost transferat de o altă echipă # Golazo.ro
Mihai Stoica a vorbit despre Lindon Emerllahu, fotbalist pe care FCSB nu a reușit să-l transfere, acesta ajungând în Ucraina, la Polissya Zhytomyr.
13:10
S-au luat la bătaie pe teren! VIDEO: Nu i-a păsat că adversarul e cu un cap mai înalt decât el și l-a lovit cu pumnul în față » De la ce a pornit totul # Golazo.ro
New Orleans Pelicans - Phoenix Suns 114-123. Jose Alvarado și Mark Williams s-au luat la bătaie în timpul meciului.
12:50
Unde se vede Bătălia Sexelor Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios se duelează astăzi » Cine transmite meciul și ce reguli au fost schimbate # Golazo.ro
Tenisul se pregătește pentru o nouă „bătălie a sexelor”, de această dată între Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios.
12:50
„Cine suntem noi să nu fim răstigniți?” Boban, simbolul Croației, despre critici, război și libertate. Atacă dur UEFA și FIFA: „Drumul e pierdut” # Golazo.ro
Zvonimir Boban, 57 de ani, cel care a pornit revolta croată în 1990, povestește ce a simțit atunci când a lovit polițistul pe teren. Protestul său împotriva UEFA și FIFA
12:40
Extind căutările Reacția tulburătoare a familiei antrenorului spaniol dispărut în naufragiul din Indonezia alături de 3 dintre fiii săi # Golazo.ro
Autoritățile indoneziene au reluat căutările, după naufragiul din apropierea insulei Padar, în care mai multe persoane au dispărut. Printre ele, și Fernando Martin Carreras, antrenorul echipei feminine Valencia B, alături de 3 dintre fiii săi.
12:20
Încă o grijă pentru Lucescu? VIDEO: Atacantul turc a făcut spectacol în Serie A! Gol decisiv, după o cursă în stilul lui Maradona # Golazo.ro
Semih Kilicsoy, fotbalistul celor de la Cagliari, a înscris golul decisiv în victoria cu Torino, scor 2-1. Poate reprezenta o opțiune pentru selecționerul Turciei în vederea meciului cu România din semifinalele barajului pentru CM 2026.
12:00
Guardiola recidivează FOTO: Antrenorul lui Manchester City, moment tensionat după victorie » L-a privit cu dispreț # Golazo.ro
Nottingham Forest - Manchester City 1-2. Pep Guardiola, antrenorul oaspeților, a fost vizibil nemulțumit de momentul când era filmat de un cameraman, în finalul partidei.
11:40
„Mai visez câteodată” În ce condiții ar reveni Victor Pițurcă în antrenorat: „Așa aș putea fi convins” # Golazo.ro
Victor Pițurcă (69 de ani) a vorbit din nou despre posibilitatea de a reveni pe banca tehnică a unei echipe.
11:20
Osimhen, celebrare controversată FOTO: Cum a ales starul Nigeriei să sărbătorească golul de la Cupa Africii » Arbitrul l-a sancționat # Golazo.ro
Nigeria - Tunisia 3-2. Victor Osimhen (26 de ani) a fost sancționat cu un cartonaș galben pentru modul în care a sărbătorit golul din minutul 44.
10:50
„Urmează ceva bun” Mesajul lui Andrei Nicolescu pentru suporterii lui Dinamo, la finalul anului 2025 # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, le-a transmis un mesaj plin de optimism fanilor la final de an.
10:30
Îl apără pe Louis Munteanu Opinie contracurent în privința gestului făcut de atacant: „Mie îmi place! Nu cred că a gândit altceva” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a venit cu un punct de vedere diferit legat de scandalul în care Louis Munteanu este implicat de câteva zile.
10:10
Pedepsit după gafe FOTO: Al doilea meci, a doua eroare comisă de fotbalistul de FCSB la Cupa Africii » Antrenorul și-a pierdut răbdarea # Golazo.ro
Baba Alhassan, mijlocașul de la FCSB, a comis un penalty în minutul 57 al partidei dintre Uganda și Tanzania, scor 1-1.
09:50
Decizie clară la Rayo Clubul spaniol i-a stabilit viitorul lui Andrei Rațiu, după ce cota de piață a românului a explodat # Golazo.ro
Rayo Vallecano a luat o decizie în legătură cu viitorul lui Andrei Raţiu (27 de ani). Fundaşul român este una dintre cele mai importante piese în angrenajul echipei din La Liga.
09:40
Mahbub Ali Zaki (59 de ani), antrenorul secund al echipei de cricket Dhaka Capitals, a decedat, sâmbătă, înaintea meciului cu Rajshahi Warriors.
09:20
„Ne despărțim!” Mihai Stoica anunță o nouă plecare de la FCSB + ultimele detalii despre transferuri # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație al lui FCSB, a vorbit despre posibila despărțire de Denis Alibec.
09:10
Blat cu 6 jucători arestați! Al 3-lea val declanșat de procurori în scandalul meciurilor trucate. Nume important al lui Galatasaray, după gratii # Golazo.ro
Alți 29 de jucători, arbitri și conducători de club, arestați în scandalul pariurilor care a lovit dur fotbalul din Turcia. Șase dintre fotbaliști sunt legați de un singur meci
Acum 24 ore
23:20
Grealish, petrecere extravagantă Câți bani a cheltuit într-o singură seară înainte de Crăciun! A fost lăsat în afara lotului de antrenor # Golazo.ro
Jack Grealish (30 de ani), jucătorul împrumutat de Manchester City la Everton, a organizat o petrecere costisitoare cu câteva zile înainte de Crăciun.
23:00
Real Madrid a ochit vedeta rivalei Jucătorul lui Bayern Munchen ar putea ajunge gratis pe „Bernabeu”: „Îndeplinește toate condițiile” # Golazo.ro
Leon Goretzka (30 de ani), mijlocașul celor de la Bayern Munchen, ar putea ajunge gratis la Real Madrid vara viitoare.
22:50
„Semnezi azi sau gata!” Bătuse palma cu FCSB, apoi a vrut să renegocieze contractul: „La miezul nopții el voia să discute! Ne-am strâns mâinile prin intermediari” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație de la FCSB, a anunțat că Malcom Edjouma (29 de ani) nu mai este jucătorul campioanei.
22:40
„Sper să obțină ce și-a propus!” Lucrează de 50 de ani pentru CSA Steaua, dar vrea ca FCSB să devină campioană # Golazo.ro
Radu Troi (76 de ani), fostul fotbalist al Stelei în anii '70 și actualmente antrenor în cadrul academiei din Ghencea a surprins, după ce a declarat că FCSB are cele mai mari șanse câștige titlul.
22:40
Șansă ratată Ce s-a întâmplat cu Răzvan Sava la meciul cu Lazio, după ce a luat 5 goluri de la ultima clasată # Golazo.ro
Răzvan Sava (23 de ani), portarul român al lui Udinese, a fost lăsat pe bancă pentru duelul cu Lazio, 1-1.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.