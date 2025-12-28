Unde se vede Bătălia Sexelor Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios se duelează astăzi » Cine transmite meciul și ce reguli au fost schimbate
Golazo.ro, 28 decembrie 2025 12:50
Tenisul se pregătește pentru o nouă „bătălie a sexelor”, de această dată între Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 5 minute
13:10
S-au luat la bătaie pe teren! VIDEO: Nu i-a păsat că adversarul e cu un cap mai înalt decât el și l-a lovit cu pumnul în față » De la ce a pornit totul # Golazo.ro
New Orleans Pelicans - Phoenix Suns 114-123. Jose Alvarado și Mark Williams s-au luat la bătaie în timpul meciului.
Acum 30 minute
12:50
Unde se vede Bătălia Sexelor Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios se duelează astăzi » Cine transmite meciul și ce reguli au fost schimbate # Golazo.ro
Tenisul se pregătește pentru o nouă „bătălie a sexelor”, de această dată între Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios.
12:50
„Cine suntem noi să nu fim răstigniți?” Boban, simbolul Croației, despre critici, război și libertate. Atacă dur UEFA și FIFA: „Drumul e pierdut” # Golazo.ro
Zvonimir Boban, 57 de ani, cel care a pornit revolta croată în 1990, povestește ce a simțit atunci când a lovit polițistul pe teren. Protestul său împotriva UEFA și FIFA
12:40
Extind căutările Reacția tulburătoare a familiei antrenorului spaniol dispărut în naufragiul din Indonezia alături de 3 dintre fiii săi # Golazo.ro
Autoritățile indoneziene au reluat căutările, după naufragiul din apropierea insulei Padar, în care mai multe persoane au dispărut. Printre ele, și Fernando Martin Carreras, antrenorul echipei feminine Valencia B, alături de 3 dintre fiii săi.
Acum o oră
12:20
Încă o grijă pentru Lucescu? VIDEO: Atacantul turc a făcut spectacol în Serie A! Gol decisiv, după o cursă în stilul lui Maradona # Golazo.ro
Semih Kilicsoy, fotbalistul celor de la Cagliari, a înscris golul decisiv în victoria cu Torino, scor 2-1. Poate reprezenta o opțiune pentru selecționerul Turciei în vederea meciului cu România din semifinalele barajului pentru CM 2026.
Acum 2 ore
12:00
Guardiola recidivează FOTO: Antrenorul lui Manchester City, moment tensionat după victorie » L-a privit cu dispreț # Golazo.ro
Nottingham Forest - Manchester City 1-2. Pep Guardiola, antrenorul oaspeților, a fost vizibil nemulțumit de momentul când era filmat de un cameraman, în finalul partidei.
11:40
„Mai visez câteodată” În ce condiții ar reveni Victor Pițurcă în antrenorat: „Așa aș putea fi convins” # Golazo.ro
Victor Pițurcă (69 de ani) a vorbit din nou despre posibilitatea de a reveni pe banca tehnică a unei echipe.
11:20
Osimhen, celebrare controversată FOTO: Cum a ales starul Nigeriei să sărbătorească golul de la Cupa Africii » Arbitrul l-a sancționat # Golazo.ro
Nigeria - Tunisia 3-2. Victor Osimhen (26 de ani) a fost sancționat cu un cartonaș galben pentru modul în care a sărbătorit golul din minutul 44.
Acum 4 ore
10:50
„Urmează ceva bun” Mesajul lui Andrei Nicolescu pentru suporterii lui Dinamo, la finalul anului 2025 # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, le-a transmis un mesaj plin de optimism fanilor la final de an.
10:30
Îl apără pe Louis Munteanu Opinie contracurent în privința gestului făcut de atacant: „Mie îmi place! Nu cred că a gândit altceva” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a venit cu un punct de vedere diferit legat de scandalul în care Louis Munteanu este implicat de câteva zile.
10:10
Pedepsit după gafe FOTO: Al doilea meci, a doua eroare comisă de fotbalistul de FCSB la Cupa Africii » Antrenorul și-a pierdut răbdarea # Golazo.ro
Baba Alhassan, mijlocașul de la FCSB, a comis un penalty în minutul 57 al partidei dintre Uganda și Tanzania, scor 1-1.
09:50
Decizie clară la Rayo Clubul spaniol i-a stabilit viitorul lui Andrei Rațiu, după ce cota de piață a românului a explodat # Golazo.ro
Rayo Vallecano a luat o decizie în legătură cu viitorul lui Andrei Raţiu (27 de ani). Fundaşul român este una dintre cele mai importante piese în angrenajul echipei din La Liga.
09:40
Mahbub Ali Zaki (59 de ani), antrenorul secund al echipei de cricket Dhaka Capitals, a decedat, sâmbătă, înaintea meciului cu Rajshahi Warriors.
09:20
„Ne despărțim!” Mihai Stoica anunță o nouă plecare de la FCSB + ultimele detalii despre transferuri # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație al lui FCSB, a vorbit despre posibila despărțire de Denis Alibec.
Acum 6 ore
09:10
Blat cu 6 jucători arestați! Al 3-lea val declanșat de procurori în scandalul meciurilor trucate. Nume important al lui Galatasaray, după gratii # Golazo.ro
Alți 29 de jucători, arbitri și conducători de club, arestați în scandalul pariurilor care a lovit dur fotbalul din Turcia. Șase dintre fotbaliști sunt legați de un singur meci
Acum 24 ore
23:20
Grealish, petrecere extravagantă Câți bani a cheltuit într-o singură seară înainte de Crăciun! A fost lăsat în afara lotului de antrenor # Golazo.ro
Jack Grealish (30 de ani), jucătorul împrumutat de Manchester City la Everton, a organizat o petrecere costisitoare cu câteva zile înainte de Crăciun.
23:00
Real Madrid a ochit vedeta rivalei Jucătorul lui Bayern Munchen ar putea ajunge gratis pe „Bernabeu”: „Îndeplinește toate condițiile” # Golazo.ro
Leon Goretzka (30 de ani), mijlocașul celor de la Bayern Munchen, ar putea ajunge gratis la Real Madrid vara viitoare.
22:50
„Semnezi azi sau gata!” Bătuse palma cu FCSB, apoi a vrut să renegocieze contractul: „La miezul nopții el voia să discute! Ne-am strâns mâinile prin intermediari” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație de la FCSB, a anunțat că Malcom Edjouma (29 de ani) nu mai este jucătorul campioanei.
22:40
„Sper să obțină ce și-a propus!” Lucrează de 50 de ani pentru CSA Steaua, dar vrea ca FCSB să devină campioană # Golazo.ro
Radu Troi (76 de ani), fostul fotbalist al Stelei în anii '70 și actualmente antrenor în cadrul academiei din Ghencea a surprins, după ce a declarat că FCSB are cele mai mari șanse câștige titlul.
22:40
Șansă ratată Ce s-a întâmplat cu Răzvan Sava la meciul cu Lazio, după ce a luat 5 goluri de la ultima clasată # Golazo.ro
Răzvan Sava (23 de ani), portarul român al lui Udinese, a fost lăsat pe bancă pentru duelul cu Lazio, 1-1.
22:30
Dramă în fotbalul spaniol Un antrenor de la Valencia și cei 3 fii, victime după un naufragiu în Indonezia! Soția și fiica au fost salvate # Golazo.ro
Fernando Martin Carreras, antrenorul echipei feminine Valencia B, și cei trei fii ai săi au fost dați dispăruți în Indonezia.
22:10
Pe cine a crezut Louis Munteanu că prostește cu mesajul acela scris cu sensibilitatea generată de Inteligența Artificială?
21:50
Atacant nou la CFR Clujenii anunță prima mutare după scandalul provocat de Louis Munteanu: „Am adus un vârf din Spania” # Golazo.ro
Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a anunțat că formația din Gruia a rezolvat primul transfer al iernii.
21:30
Vinicius, așteptat în Arabia Saudită Un club de top din Golf are ușile deschise pentru starul brazilian # Golazo.ro
Ramon Flores, directorul sportiv al celor de la Al Ittihad, îl așteaptă pe Vinicius Jr. (25 de ani), vedeta lui Real Madrid, să se alăture echipei.
21:10
Continuă cursa spre 1.000 de goluri VIDEO. Cristiano Ronaldo, „dublă” în Golf! Gol spectaculos cu călcâiul # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani), atacantul portughez al celor de la Al Nassr este de neoprit.
20:30
Încă o lovitură dată de Dinamo După David Popovici, un alt mare talent ajunge în „Ștefan cel Mare” # Golazo.ro
Înotătorul Denis Laurean Popescu (22 de ani) a semnat un contract cu CS Dinamo, valabil începând cu 1 ianuarie 2026.
20:20
„Poate remedia problemele” Legenda Interului are încredere maximă în Chivu: „Sunt primii în Serie A, asta trebuie să însemne ceva” # Golazo.ro
Christian Vieri (52 de ani), atacantul lui Inter din perioada 1999-2005, are încredere în echipa lui Chivu.
20:10
Jules Kounde (27 de ani) a ales să-și petreacă Crăciunul în Benin, țara în care s-a născut tatăl său.
19:50
Moment emoționant pe Anfield Copiii lui Diogo Jota au intrat pe teren înainte de Liverpool - Wolves » Gest superb făcut de Van Dijk # Golazo.ro
Liverpool - Wolves 2-1. Copiii lui Diogo Jota au intrat alături de jucători pe teren înaintea partidei de pe Anfield.
19:40
Explicații din interiorul FRF Ce s-a întâmplat cu Louis Munteanu: „Au fost multe greșeli! L-a afectat foarte mult situația” # Golazo.ro
Marius Niculae (44 de ani), membru al comisiei tehnice a FRF, a identificat motivul crizei de formă a lui Louis Munteanu (23 de ani).
19:30
„M-au crezut spion!” Fostul secund al lui Zenga a ajuns azi selecționer la Cupa Africii! Povești cu dictatorul Gaddafi și șeful Hamas # Golazo.ro
Stefano Cusin, selecționerul Insulelor Comore la CAN 2025, a povestit cum i-a întâlnit pe Muammar Gaddafi, dictatorul Libiei, și pe Ismail Haniyeh, liderul politic Hamas. Ce i s-a întâmplat în Iran!
19:00
„Aș fi ipocrit să afirm asta” Cristi Chivu, mesaj ferm înaintea ultimul meci al anului pentru Inter: „Nu mi-aș pierde nici demnitatea, nici loialitatea” # Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul celor de la Inter, a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Atalanta.
18:30
Primul refuz Drăgușin ar fi spus pas unei reveniri în Serie A: nu vrea să se bată la retrogradare # Golazo.ro
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul celor de la Tottenham, este dorit de Fiorentina, ultima clasată din Serie A.
18:10
Rechemat de Dinamo Cine e jucătorul pe care „câinii” au insistat să-l ia în cantonament » Rapid l-a pierdut după o gafă uriașă # Golazo.ro
Codruț Sandu (19 ani), portarul împrumutat la Corvinul Hunedoara, va merge în cantonament, în Antalya, cu Dinamo.
17:50
Bagă miliarde în Stadioane SF FOTO: Arenele ultramoderne vor împânzi țara: case noi pentru 11 echipe de tradiție # Golazo.ro
11 cluburi din fotbalul britanic au în plan să-și construiască noi stadioane sau să le renoveze pe cele actuale. Când ar putea fi inaugurate arenele ultramoderne și cine are proiecte grandioase.
17:30
Decisiv la Cupa Africii FOTO: Fotbalistul din Liga 1 s-a revanșat după eroarea imensă din primul meci! A marcat golul victoriei # Golazo.ro
Yohan Roche (28 de ani), fundașul echipei Petrolul Ploiești, a fost decisiv pentru naționala Beninului în victoria cu Botswana, scor 1-0, la Cupa Africii.
16:40
„Sper să obțină ce și-a propus!” Lucrează de 50 de ani pentru CSA Steaua, dar vrea ca FCSB să devină campioană # Golazo.ro
Radu Troi (76 de ani), fostul fotbalist al Stelei în anii '70 și actualmente antrenor în cadrul academiei din Ghencea a surprins, după ce a declarat că FCSB are cele mai mari șanse câștige titlul.
15:50
Surpriză pe axa Trump - Abramovich Pe cine a angajat oligarhul rus să-i salveze banii. La mijloc, 6 miliarde! # Golazo.ro
Roman Abramovich, oligarhul rus apropiat de Vladimir Putin și fostul patron al lui Chelsea, vrea să-și protejeze 6 miliarde de euro, sumă înghețată acum într-o anchetă de guvernul insulei Jersey
15:30
S-au răzgândit în privința lui Louis Au văzut ce a făcut și nu-l mai vor la echipă: „Nu ar fi fost tolerat! Extrem de neprofesionist” # Golazo.ro
O publicație dedicată suporterilor lui Celtic Glasgow a scris despre gestul lui Louis Munteanu (23 de ani), cel care a fost pozat în tricoul rivalei FCSB.
14:50
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult” # Golazo.ro
Louis Munteanu (23 de ani), atacantul lui CFR Cluj, a oferit o primă reacție, după ce poza în care purta tricoul rivalei FCSB a provocat un scandal de proporții în fotbalul românesc.
14:20
Louis Munteanu, pe urmele lui Balotelli Apariția atacantului de la CFR Cluj în tricoul FCSB amintește de rebelul italian # Golazo.ro
Louis Munteanu a provocat un scandal imens după ce a purtat tricoul rivalei FCSB la o miuță cu prietenii.
14:00
„Mă întrebam dacă să dau gol sau nu” Lewandowski, despre cererea șocantă pe care i-a făcut-o Barcelona: „Căuta fiecare euro” # Golazo.ro
Robert Lewandowski confirmă o informație uimitoare apărută în ultima carte scrisă despre el. Ce i-a cerut Joan Laporta, președintele Barcelonei
Ieri
13:10
„Unii n-au pensia în sânge” Un mare antrenor european vorbește despre Mircea Lucescu: „Ei bine, există unul!” # Golazo.ro
Mircea Lucescu, 80 de ani, amintit de un tehnician englez important, Roy Hodgson, care s-a retras, deși mai tânăr decât el
12:50
„Ganea nu menționează asta” Ungurii au reacționat dur la acuzațiile aduse clubului Ujpest: „Nu-l iubesc din cauză că e român!” # Golazo.ro
Presa din Ungaria l-a contrazis pe Ionel Ganea (52 de ani), după ce acesta a declarat că fiul său, George (26 de ani) a plecat de la Ujpest pentru că era român.
12:10
„S-a pripit când a ales FCSB” Sfatul unui dinamovist pentru Denis Alibec: „Ar trebui să schimbe puțin” # Golazo.ro
Marius Niculae (44 de ani), fostul atacant al lui Dinamo, a vorbit despre situația lui Denis Alibec (34 de ani) la FCSB.
11:50
„Dacă nu fac asta, la revedere” Patronul FCSB, ultimatum pentru Dennis Politic și Octavian Popescu: „Dacă înțelege, bine! Dacă nu...” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul lui FCSB, a transmis un avertisment pentru Octavian Popescu (23 de ani) și Dennis Politic (25 de ani).
11:20
UEFA a decis! Când și unde își află România adversarii. Totul despre Liga Națiunilor 2026-2027. Marea noutate a programului # Golazo.ro
România va descoperi la începutul anului viitor grupa în care va juca în Nations League 2026-2027. Va fi în Liga B
11:10
Gigi Becali, pe „mute” în Parlament Statistica finalului de an: de ce tace deputatul Becali, cel mai vorbăreț om din fotbal # Golazo.ro
La finalul anului 2024, Gigi Becali a fost ales din nou deputat, la 12 ani distanță de primul mandat câștigat. Patronul FCSB a candidat pe listele AUR și a câștigat un loc în Camera Deputaților. De atunci, a avut o singură luare de cuvânt în plen.
10:20
Interes pentru Florin Tănase Golgheterul ar putea pleca în această iarnă de la FCSB: „Mă întreabă foarte multă lume de el” # Golazo.ro
Agentul Florin Vulturar a vorbit despre posibila plecare a lui Florin Tănase (30 de ani) de la FCSB, în această iarnă.
09:20
„Vrei să devii președinte?” Legenda fotbalului african a driblat răspunsul: „E întrebarea care îmi creează 99% din probleme” # Golazo.ro
Samuel Eto'o (44 de ani), președintele Federației Cameruneze de Fotbal, a răspuns zvonurilor legate de o presupusă candidatură pentru președinția țării.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.