Secretarul general al NATO: ”Trump este singurul care îl poate forţa pe Putin să facă pace”

20:40

Judecătorii care au cerut să fie preluați „din benzinării” de către președintele Nicușor Dan de teamă să nu fie văzuți de colegi, cei care nu au avut nimic de criticat în legătură cu sistemul judiciar sunt șefii delegați pe funcții de către Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Președintele Nicușor Dan s-a […]