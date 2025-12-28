Două elicoptere s-au prăbușit după ce s-au ciocnit în aer, în New Jersey VIDEO

15:40

INTERPOL Paris a emis, începând cu vineri 26 decembrie, un mandat de arestare internațional pe numele fostului prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, condamnat recent în Franța la 2 ani de închisoare, pentru că ar fi fost implicat într-un mecanism de spălare de bani legat de mituirea unui funcționar public străin.