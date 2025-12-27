Marea Britanie anunță o nouă eră - cheamă tineri în armată, contra cost
Profit.ro, 27 decembrie 2025 21:30
Armata britanică va lansa un program ce va permite persoanelor cu vârste sub 25 de ani să urmeze o pregătire remunerată.
Peste 220 de bucureșteni, din Sectorul 3, au rămas fără gaze.
INEDIT Partenera lui Nicușor Dan: Nu îmi place să gătesc, nu am veleități, dar fac acest exercițiu. Președintelui îi place fasolea cu ciolan # Profit.ro
Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, dezvăluie, într-un rar interviu, că îi place mâncarea și că nu face parte din categoria celor care mănâncă pentru a trăi.
Extinderea rețelei de autostrăzi a înregistrat în România un ritm susținut în ultimii ani.
Două sate și două cartiere rezidențiale de lângă Ploiești - rămase fără apă din cauza unei avarii # Profit.ro
Mai multe zeci de gospodării din două sate de lângă Ploiești, printre care și două cartiere rezidențiale, au rămas fără apă potabilă, din cauza unei avarii produse sâmbătă la o conductă de alimentare a operatorului Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova.
Statul New York va obliga rețelele de socializare să afișeze avertismente privind sănătatea mintală # Profit.ro
Rețelele de socializare cu funcții de derulare, redare automată și fluxuri algoritmice vor fi obligate să afișeze mesaje de avertizare despre potențialele lor efecte negative asupra sănătății mintale a tinerilor utilizatori, a anunțat vineri guvernatorul New York-ului, Kathy Hochul.
Arestări în Italia la ONG-uri pro-palestiniene acuzate că ar fi finanțat Hamas cu 7 milioane de euro # Profit.ro
Șapte angajați la trei asociații italiene suspectate de finanțarea mișcării islamiste palestiniene Hamas sub acoperirea susținerii poporului palestinian, au fost arestate, iar pe numele altor două persoane, care nu se aflau în țară, a fost emis un mandat internațional de arestare.
Președintele pro-rus Vucic: Serbia va produce drone în colaborare cu „una dintre principalele puteri străine” # Profit.ro
Președintele sârb pro-rus Aleksandar Vučić a anunțat că Belgradul va începe producția de drone de înaltă tehnologie în Serbia la finalul lunii martie, și că uzina care le va produce va fi rezultatul cooperării cu „una dintre principalele puteri străine”.
TABEL Pașaportul românesc pe locul al doilea ca atractivitate pentru antreprenorii străini # Profit.ro
Se pare că antreprenorii străini, dar și cetățenii bogați ai altor state, au toate motivele să dorească să obțină un pașaport românesc, acesta situându-se pe locul secund în indexul Nomad Capitalist Passport, realizat de firma de consultanță Nomad Capitalist, fiind depășit ca atractivitate doar de cel maltez.
VIDEO Premieră - Mașină electrică de serie lansată de Foxconn, producătorul telefoanelor iPhone # Profit.ro
Compania taiwaneză Foxconn, care produce telefoanele iPhone pentru Apple, cu planuri solide pentru dezvoltarea și producția de autovehicule electrice, tocmai a lansat primul său vehicul electric de serie, Bria.
ULTIMA ORĂ Avarie în capitală, cartiere întregi afectate. Mai multe blocuri primesc căldură și apă caldă la nivel scăzut # Profit.ro
Mai multe blocuri din capitală primesc căldură și apă caldă la nivel scăzut.
Desant al procurorilor anticorupție de la Kiev în mai multe sedii guvernamentale, blocat de forțele de securitate # Profit.ro
Agenția anticorupție a Ucrainei (NABU) a declanșat sâmbătă percheziții la mai multe sedii guvernamentale din Kiev, anunțând ca a descoperit un grup criminal organizat, compus inclusiv din membri actuali ai parlamentului” care “primeau sistematic avantaje ilegale pentru a vota în Rada”, legislativul ucrainean.
Rusia a prelungit interdicția privind exporturile de benzină și motorină până la sfârșitul lunii februarie # Profit.ro
Guvernul rus a prelungit interdicția temporară privind exportul de benzină, motorină și alți combustibili până la 28 februarie 2026, potrivit serviciului de presă al executivului rus, citat de Kommersant
Mai multe pârtii de schi sunt deja deschise la acest moment pentru turiști.
INTERPOL a emis un mandat de arestare pentru Vlad Filat, fost șef al guvernului de la Chișinău, condamnat în Franța pentru corupție # Profit.ro
INTERPOL Paris a emis, începând cu vineri 26 decembrie, un mandat de arestare internațional pe numele fostului prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, condamnat recent în Franța la 2 ani de închisoare, pentru că ar fi fost implicat într-un mecanism de spălare de bani legat de mituirea unui funcționar public străin.
Nu ești căpiat dacă mănânci multă brânză. Dimpotrivă: consumul zilnic te protejează de demență - studiu # Profit.ro
Consumul zilnic a cel puțin 50 de grame de brânză poate diminua riscul de demență, potrivit unui studiu suedez, care însă are nevoie de cercetări suplimentare pentru a clarifica modalitatea în care cele două fenomene se corelează.
EXIT-uri din România - Cu satisfacție, presa maghiară preia informațiile Profit.ro și anunță în Ungaria: Investitorii părăsesc România, unii rămân stabili la noi! # Profit.ro
Presa maghiară semnalează articolul Profit.ro conform căruia unul dintre cele mai mari branduri premium din Elveția, Calida, a închis, prin dizolvare, firma locală.
Alertă în România către turiști: Cei aflați în vacanță în zonele sub avertizare meteo să evite traseele pe munte # Profit.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a convocat Comitetul ministerial pentru situații de urgență.
Verificări dure pentru cine vrea să mai intre în SUA - Au început să fotografieze toți străinii și să le colecteze datele biometrice la intrarea și ieșirea din țară # Profit.ro
Autoritățile americane au început să fotografieze toți străinii și să le colecteze datele biometrice la intrarea și ieșirea din țară.
Un atac informatic de tip ransomware, denumit „Gentlemen” a afectat infrastructura IT a CE Oltenia.
Președintele Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională cu privire la o lege care ar permite companiilor miniere să-și extindă perimetrele exploatărilor inclusiv pe terenuri aflate în proprietatea publică a statutului ori a unităților administrative teritoriale.
Efectul mișcării anti-imigraționiste din Regatul Unit: Medicii expați evită serviciul public de sănătate # Profit.ro
Mediul ostil creat de retorica anti-imigraționistă și ascensiunea rasismului îi determină pe medicii și pe asistentele medicale străini din Marea Britanie să nu se angajeze în instituțiile operate de National Health Service (NHS).
Acționarul majoritar eMAG lansează un semnal de alarmă și își condiționează viitoarele strategii de dezvoltare: politicile de concurență UE afectează expansiunea economică # Profit.ro
Directorul general Prosus, acționar majoritar al eMAG, lansează un semnal de alarmă privind modul în care politicile de concurență UE afectează expansiunea economică.
Banca centrală a Rusiei își diminuează intervențiile pe piața valutară în apărarea rublei # Profit.ro
Rubla nu va mai beneficia de același sprijin din partea Băncii Centrale a Rusiei, care a anunțat că își va reduce la jumătate intervențiile pe piața valutară începând cu noul an.
Gmail vă pregătește o schimbare majoră - Apar noi informații privind schimbarea adresei de e-mail # Profit.ro
Noi informații, în continuare neoficiale, relevă că cel mai folosit serviciu de e-mail, deținut de Google, se pregătește să introducă o schimbare majoră.
Exporturile de gaze petroliere lichefiate (GPL) către fostele republici sovietice din Asia Centrală și către Afganistan în perioada ianuarie–noiembrie s-au majorat cu aproape 100%, ajungând la 1,016 milioane de tone metrice.
Viscolul și vântul puternic vor lovi mai multe zone din România de sâmbătă seară până luni dimineață, a anunțat ANRM, actualizând prognoza inițială.
Nu mai puțin de 19 persoane au fost rănite în urma unor explozii puternice care au zguduit sâmbătă Kievul provocate de un atac rusesc cu rachete. Aproape o treime din cetățenii capitalei ucrainene nu au căldură, iar unele zone se confruntă cu întreruperi de curent.
Autoritatea americană de reglementare în domeniu a lansat o investigație privind un posibil defect la Tesla Model 3, ca urmare a dificultății accesibilității și identificării în situații critice a sistemelor de deschidere de urgență a ușilor.
Guvernul chinez va solicita companiilor autohtone să aducă în țară sumele obținute din finanțările rezultate din listarea pe piețele de capital externe, potrivit unor noi reglementări de supraveghere a finanțărilor transfrontaliere, în contextul eforturilor Beijingului de a gestiona riscurile financiare și de a menține stabilitatea economică.
După Uniunea Europeană și Japonia, Apple a fost forțată să pună în aplicare reguli similare privind modul de distribuție și plată a aplicațiilor și în Brazilia.
Argintul a sărit vineri în premieră pragul de 75 de dolari pe uncie, în timp ce aurul și platina au atins noi recorduri istorice.
Asistență avansată la condus: Autopilot Tesla vs sisteme similare de la Volvo, BMW și alții # Profit.ro
Sistemele de asistență avansată la condus au devenit un argument de vânzare important în zona mașinilor electrice.
Alphabet, Apple și Microsoft conduc topul global al profitabilității, fiecare depășind 100 de miliarde de dolari profit net.
Vinul zilei: un crémant obținut din Chenin Blanc și Chardonnay, un vin elegant și complex, cu arome de mere verzi, caise, pâine prăjită, la care se adaugă tente de miere și tapenadă de măsline # Profit.ro
Excellence Crémant de Loire Blanc este un spumant premiat, realizat în stil tradițional din Chenin Blanc și Chardonnay
Cele mai rele perspective. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Moscova ar amplasa noi rachete balistice hipersonice cu capacitate nucleară.
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atenționează că de Sărbători apare un nou tip de fraudă, prin care se încearcă să fie obținute date sensibile de la persoanele care nu sunt atente.
SURPRIZĂ Apă gratuită în metrou, aeroport, gări. Toate instituțiile publice, de la școli, spitale, până la ANAF, primării, judecătorii, gări și autogări - obligate să asigure apă potabilă prin dozatoare certificate - nou proiect # Profit.ro
Instituțiile și autoritățile publice, unitățile sanitare publice, unitățile de învățământ, precum și operatorii economici care administrează stații de metrou, gări feroviare, autogări și aeroporturi vor avea obligația de a asigura accesul gratuit la apă potabilă pentru publicul vizitator, călători, pacienți sau beneficiari ai serviciilor publice.
Bolt a lansat în România serviciul de lux Bolt Chauffeur, prin care curse cu un grad ridicat de lux pot fi rezervate în avans.
Macron s-a prăbușit ca încredere. Urările de Revelion, așteptate de foarte puțini. Cel mai scăzut nivel din 2017 # Profit.ro
Cota de încredere a președintelui francez, Emmanuel Macron, s-a prăbușit.
Președintele Nicușor Dan petrece sărbătorilor alături de familie, în județul Brașov.
ULTIMA ORĂ România - implicată în favoarea Ucrainei în cea mai mare și discretă operațiune logistică de până acum a UE: relocarea unei centrale termice complete # Profit.ro
Comisia Europeană a finalizat cea mai mare operațiune logistică de până acum - relocarea unei centrale termice complete din Lituania în Ucraina.
Ministru român sincer la debut: Degeaba scrie pe hârtie că producem ceva anume dacă dăm multe rateuri și nu avem calitate # Profit.ro
Noul ministru al Economiei, Irineu Darău, spune că analiza referitoare la producția de armament în România trebuie să se bazeze pe indicatori de calitate.
Magazinul La Cocoș din Ploiești a fost vizitat, înainte de Crăciun, de Cătălin Petroșanu, care practică sport dintr-un scaun rulant.
ULTIMA ORĂ Apare un nou tip de concediu plătit, pentru ”refacere profesională”, cu scopul prevenirii epuizării profesionale/ burnout # Profit.ro
Angajatorii vor avea obligația să informeze salariații cu privire la riscurile de epuizare profesională și la metodele de prevenire, iar cei cu peste 50 de salariați vor trebuie să elaboreze anual un plan de prevenire a epuizării profesionale, cu o evaluare intemă specifică și cu un mecanism intem confidențial și accesibil pentru sesizarea riscurilor și situațiilor de epuizare profesională.
Secretarul general al NATO respinge ideea unei separări totale a UE de SUA în domeniul apărării.
Case încălzite cu bălegar de vacă. Soluția căutată de multe state stă sub picioarele fermierilor # Profit.ro
Marea Britanie caută, alături de multe alte state, soluții durabile pentru încălzire și reducerea emisiilor de carbon.
Veste proastă pentru salariile românilor anul viitor. România - singurul din 25 de state europene analizate care va avea un declin GRAFIC # Profit.ro
România este singurul dintre cele 25 de state europene analizate pentru care se estimează un declin al veniturilor reale și în 2026.
