Drăgușin, cel mai spectaculos verdict vine din Anglia: Radu, descris printr-un singur cuvânt
Sport.ro, 28 decembrie 2025 23:00
Internaționalul nostru a încheiat un capitol de coșmar, în această seară: 332 de zile pe tușă din cauza unei accidentări suferite pe 30 ianuarie 2025.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 30 minute
23:00
Drăgușin, cel mai spectaculos verdict vine din Anglia: Radu, descris printr-un singur cuvânt # Sport.ro
Internaționalul nostru a încheiat un capitol de coșmar, în această seară: 332 de zile pe tușă din cauza unei accidentări suferite pe 30 ianuarie 2025.
Acum o oră
22:30
Revenirea stoperului român pe teren, după o absență de 11 luni, e analizată de presa internațională.
22:30
Ioan Andone se înclină în fața unui antrenor din Superliga: "E excepțional! Clar va merge în cupele europene" # Sport.ro
Ioan Andone (65 de ani), triplu campion al României în calitate de antrenor, are numai cuvinte de laudă pentru unul dintre actualii tehnicieni din Superliga.
22:20
CSM București a numit-o în funcția de manager pe Aurelia Brădeanu, vicecampioană mondială. Comunicatul oficial # Sport.ro
Aurelia Brădeanu a cucerit argintul cu naționala României în urmă cu 20 de ani, la CM din St. Petersburg.
22:20
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet # Sport.ro
Radu Drăgușin s-a întors pe teren după aproape un an de absență. S-a întâmplat duminică seară, în meciul din Premier League dintre Crystal Palace și Tottenham (0-1), transmis de VOYO.
22:20
Marica, răspuns senzațional după ce Gardoș a spus că Drăgușin putea să marcheze la revenire # Sport.ro
Ciprian Marica l-a făcut să râdă pe Florin Gardoș, după ce fostul fundaș a zis despre Radu Drăgușin că ar fi putut puncta la revenirea din Crystal Palace - Tottenham 0-1.
Acum 2 ore
22:10
Stoperul de 23 de ani și-a făcut apariția pe teren, într-un meci oficial, după o accidentare care l-a ținut pe tușă 332 de zile.
21:40
Radu Drăgușin a revenit pe teren chiar de ziua logodnicei sale: "Nu pot exprima în cuvinte ce simt" # Sport.ro
Ioana Stan, logodnica lui Radu Drăgușin, a urmărit din tribune revenirea pe teren a fundașului de la Tottenham.
21:40
VIDEO | Rezumatul meciului în care Radu Drăgușin a revenit pe teren: Crystal Palace - Tottenham 0-1 (VOYO) # Sport.ro
Radu Drăgușin a revenit duminică pe teren într-un meci oficial pentru echipa sa, Tottenham, în Premier League, campionatul transmis de VOYO.
21:20
Esteban Orozco, la a doua înfrângere la Cupa Africii pe Națiuni. Nota primită de fundașul din Superligă # Sport.ro
Cum s-a descurcat Esteban Orozco în Guineea Ecuatorială - Suadan 0-1.
Acum 4 ore
21:10
Mikel Arteta simte că îi fuge pământul de sub picioare după ultimul meci! Arsenal tremură în cursa pentru titlu # Sport.ro
Toate meciurile din Premier League sunt transmise exclusiv de VOYO.
21:00
Gardoș și Marica, primele reacții după revenirea lui Drăgușin în Premier League: "În locul lui, eu aș pleca! / Tottenham și-l dorește" # Sport.ro
Radu Drăgușin a revenit pe teren într-un meci oficial după 332 de zile. Fundașul lui Tottenham a fost introdus pe finalul partidei cu Crystal Palace, câștigată de echipa sa, scor 1-0, în Premier League, LIVE pe VOYO.
20:40
Radu Drăgușin a revenit în Crystal Palace - Tottenham 0-1, exclusiv pe VOYO! Cum s-a descurcat internaționalul român.
20:20
Compagno, coșmar la finalul unui sezon de vis: ce se întâmplă cu atacantul gonit de Gigi Becali # Sport.ro
Italianul de 29 de ani, care a fost forțat să plece de la FCSB în februarie 2024, a ajuns într-o situație dureroasă, în Coreea de Sud.
19:50
Oficialul roș-albaștrilor, în vârsta de 60 de ani, e un om care le-a cam văzut pe toate în lumea „sportului-rege“. Și, totuși, ce a reușit un fotbalist al FCSB-ului, transferat pentru doar 200,000 de euro, l-a dat pe spate.
19:40
Pep Guardiola, confesiune despre omul momentului de la Manchester City: „Sunt momente în care vreau să-l sărut” # Sport.ro
Pep Guardiola a vorbit despre sentimentele contradictorii pe care i le stârnește decarul Rayan Cherki, prin evoluțiile sale la Manchester City.
19:30
Cristiano Ronaldo a cucerit încă un trofeu și a făcut o promisiune istorică: "Sunt sigur că voi reuși!" # Sport.ro
Cristiano Ronaldo continuă să aibă un randament impresionat în Arabia Saudită, la Al Nassr, chiar dacă se apropie de împlinirea vârstei de 41 de ani.
19:20
„Sexy football“ în Premier League: Gardoș și Marica, încântați de un gol de PlayStation în Sunderland - Leeds # Sport.ro
Primul meci al zilei, transmis de VOYO, a oferit o fază fabuloasă, în debutul părții secunde.
Acum 6 ore
19:00
Florinel Coman (27 de ani) a ajuns într-un fotbal în care, periodic, se petrec niște gafe pe care nu prea le vezi în Europa.
18:50
Neymar este pe final de carieră. În urmă cu mulți ani, el părea că va atinge nivelul lui Messi și Ronaldo.
18:40
Louis Munteanu și-a pierdut și cel mai mare susținător: "Acest gest mă lasă mască! A făcut-o intenționat" # Sport.ro
Gestul lui Louis Munteanu de a îmbrăca tricoul lui FCSB a stârnit o mulțime de reacții dure în fotbalul românesc. Nici explicațiile golgheterului de la CFR Cluj nu au fost tocmai convingătoare.
18:10
Barcelona pregătește o lovitură din iarnă! Fotbalistul de clasă mondială, transferat cu doar un milion de euro # Sport.ro
Barcelona încearcă să îl transfere pe campionul mondial Nicolas Otamendi pentru doar un milion de euro.
18:00
Florin Tănase (30 de ani), golgheterul celor de la FCSB, a primit o ofertă pentru un transfer în această iarnă.
17:40
Pancu, șocat de ce a putut face Louis Munteanu în vacanță: „Lasă tricoul FCSB-ului! Aici e problema!“ # Sport.ro
Antrenorul CFR-ului, un fost mare fotbalist, obișnuit cu rigorile profesionismului, a rămas cu gura căscată, când a văzut ce face elevul său, în aceste zile.
17:30
Adrian Mutu (46 de ani) crede că o repatriere spectaculoasă în această fereastră de mercato ar putea avea un impact important în Superliga.
17:20
Ciprian Marica a analizat faza controversată din Premier League și a dat verdictul: „Aici este o discuție!” # Sport.ro
Explicația lui Ciprian Marica pentru golul marcat de Chelsea în partida cu Aston Villa din Premier League.
Acum 8 ore
17:00
AC Milan a obținut o victorie clară contra Veronei, duminică, scor 3-0, iar formația de pe San Siro a urcat, cel puțin temporar, pe primul loc în Serie A.
16:50
Cosmin Olăroiu (56 de ani) e un om foarte exigent, care cu greu poate fi impresionat. Un fost fotbalist însă, pe care l-a avut elev, l-a lăsat aproape fără cuvinte prin tăria sa de caracter.
16:40
Englezii au rămas surprinși! Reacția lui Pep Guardiola după ce Manchester City a câștigat iar în Premier League și amenință Arsenal # Sport.ro
Premier League, în direct și în exclusivitate pe VOYO.
16:30
Louis Munteanu s-a revanșat. Cum a apărut la câteva zile după scandalul cu tricoul lui FCSB # Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani), atacantul lui CFR Cluj, a participat la un nou eveniment în Vaslui.
16:20
Un fotbalist român îi face concurență lui Gigi Becali și a devenit Latifundiarul din Corbeanca. "Riscul maxim este doar de a-mi recupera banii" # Sport.ro
Internaționalul român este poreclit "Hulk" de fanii echipei sale și iubita sa este o fostă sportivă de performanță.
16:10
Arabii au „furat“ Crăciunul: starul Barcelonei își face vacanța în orașul cu „cea mai frumoasă iarnă din lume“ # Sport.ro
În Orientul Mijlociu s-a ridicat un veritabil „Las Vegas“, o destinație căutată, în această perioadă, de VIP-uri și celebrități din toate domeniile.
15:40
Real Madrid îl poate vinde pe cel mai dur jucător din lot. PSG e gata să plătească suma cerută # Sport.ro
Deși ar putea să-l transfere gratis în vara viitoare, parizienii sunt dispuși să plătească o sumă de transfer în această iarnă.
15:30
Un club din Superliga României ar putea pune mâna pe Denis Alibec (34 de ani).
Acum 12 ore
15:10
Cel mai bine cotat „tricolor” la final de 2025: Drăgușin domină topul, deși cota i-a scăzut # Sport.ro
Naționala României încheie anul 2025 pe locul 47 în clasamentul FIFA, iar ierarhia valorică a jucătorilor pregătiți de Mircea Lucescu suferă modificări importante față de anul precedent.
14:50
Crystal Palace - Tottenham, ora 18:30, LIVE pe VOYO. Radu Drăgușin ar putea debuta în acest sezon de Premier League # Sport.ro
Meciurile din Premier League se văd LIVE PE VOYO.
14:30
Iuliu Mureșan a intervenit decisiv duminică pentru a stinge conflictul izbucnit la CFR Cluj.
14:10
Gigi Becali, patronul FCSB, i-a făcut o caracterizare tăioasă președintelui României, Nicușor Dan, afirmând tranșant la TV că acesta nu posedă cunoștințele necesare pentru cea mai înaltă funcție în stat.
14:00
Un fost jucător de la Liverpool riscă pedeapsa cu închisoarea.
13:50
"Stadionul-fantomă" de 400 de milioane € ar putea fi inaugurat după 21 de ani! A început montarea acoperișului # Sport.ro
Epopeea noului stadion din Valencia se apropie de final. Clubul a obținut finanțarea necesară pentru încheierea lucrărilor, iar în prezent se montează acoperișul.
13:50
Marko Dugandzic (31 de ani) va rămâne liber de contract din ianuarie și poate reveni în Superliga României.
13:40
Noul an bate la ușă, astfel că ne pregătim de perioada de mercato. Aruncăm un ochi și peste situația jucătorilor aflați pe final de contract, deoarece aceștia pot negocia cu oricine de la 1 ianuarie.
13:30
Atalanta - Inter Milano, LIVE TEXT, ora 21:45! Gazdele au un complex incredibil în fața liderului # Sport.ro
Liderul Inter Milano merge duminică la Bergamo pentru a o înfrunta pe Atalanta în ultima etapă din 2025, o partidă decisivă pentru trupa lui Cristi Chivu care este obligată să câștige pentru a nu pierde șefia în Serie A în fața rivalelor AC Milan și Napoli.
13:10
Leonard Doroftei (55 de ani) și-a inaugurat propria sală de box în zona Pipera din București, la finalul acestui an, marcând o revenire triumfală în România la cinci ani după ce a ales calea exilului în Canada.
13:10
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
12:40
Viitoarea destinație a lui Marius Șumudică! Antrenorul a spus tot: „Mă simt ca peștele în apă!” # Sport.ro
Marius Șumudică (54 de ani), liber de contract din luna mai după despărțirea de Rapid, a anunțat duminică faptul că prioritatea sa rămâne o revenire în campionatul Turciei.
12:10
În câteva zile, fereastra de mercato se va deschide în cele mai importante campionate din Europa, iar Radu Drăgușin ar putea fi unul dintre protagoniști.
12:00
Cristiano Ronaldo s-a cerut la Inter Miami! Portughezul vrea să joace alături de Messi pe final de carieră # Sport.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) le-a cerut imperativ impresarilor săi să îl transfere la Inter Miami, fiind dispus să renunțe la salariul colosal din Arabia Saudită doar pentru a juca alături de Lionel Messi înainte de retragere.
12:00
Real Madrid rămâne cu buza umflată! Cei mai importanți patru jucători din lot și-au prelungit contractele cu Bayern # Sport.ro
Un jucător care era dat ca aproape transferat pe Bernabeu rămâne în Bavaria până în 2030.
11:30
Răzvan Lucescu, tehnicianul lui PAOK Salonic, a intervenit personal în negocierile din această iarnă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.