Un tren cu peste 240 de călători a deraiat în Mexic / Deocamdată nu există informaţii despre eventuale victime
G4Media, 28 decembrie 2025 23:00
Un tren având la bord 241 de călători şi nouă angajaţi feroviari a deraiat duminică în statul Oaxaca din sudul Mexicului, a comunicat marina mexicană, care exploatează această linie, fără a anunţa deocamdată morţi sau răniţi, transmite AFP conform Agerpres. 'Locomotiva principală a deraiat', a informat marina într-un comunicat, precizând că 'pasagerii au fost luați […]
• • •
Acum 30 minute
23:00
Acum o oră
22:40
Au început reparațiile la liniile electrice din apropierea centralei nucleare ucrainene Zaporojie # G4Media
Reparaţii cruciale ale liniilor electrice au început în apropierea Centralei Nucleare Zaporojie (ZNPP), în urma unui armistiţiu local mediat de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), a anunţat AIEA duminică pe platforma X, transmite Agerpres. Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, şi-a exprimat recunoştinţa faţă de Rusia şi Ucraina pentru că au acceptat armistiţiul temporar, […]
Acum 2 ore
22:10
Armata israeliană a recepţionat un sistem de interceptare laser de mare putere, cunoscut ca 'Raza de fier', care va fi integrat în actualele scuturi antirachetă multistratificate, transmite dpa. Sistemul laser a fost predat forţelor armate după ce a fost dezvoltat de firmele israeliene Elbit Systems şi Rafael, a indicat duminică Ministerul Apărării, transmite Agerpres. Sistemul […]
21:40
Când bucătăria merge mână în mână cu antropologia culturală, educația și proiectele sociale/ Chef Adrian Hădean: Vrem să oferim bucătarilor o interpretare a gastronomiei plecând de la niște origini pe care le avem în comun cu alte culturi # G4Media
Într-o seară de sfârșit de noiembrie, l-am întâlnit pe Adrian Hădean, la Barcelona, unde pregătise un bufet cu mâncare de-a noastră pentru românii de aici. Am profitat să-l trag de limbă despre proiectele de ultimă oră pe care derulează în zona gastronomică și socială deopotrivă. Cunoscutul chef român este implicat nu doar în activități culinare, […]
21:30
Incident feroviar în Halta Romula, duminică, care a blocat circulaţia feroviară pe raza Regionalei Craiova # G4Media
Circulaţia feroviară a fost oprită duminică seara pe raza Regionalei Craiova, în urma unui incident produs în Halta de Mişcare Romula, unde un tren de marfă a depăşit un semnal aflat pe indicaţia „oprire", informează Compania Naţională de Căi Ferate „CFR" SA, transmite Agerpres. „În data de 28 decembrie 2025, în jurul orei 17:56, pe […]
21:20
Politica Japoniei în domeniul orezului se află la o răscruce de drumuri, pe fondul schimbării producției și al prețurilor ridicate # G4Media
Politica Japoniei în domeniul orezului se află la o răscruce de drumuri, întrucât prețurile alimentului de bază al țării se mențin la niveluri record, punând presiune pe gospodării, relatează japantimes.co.jp. „Vom schimba cursul și vom stimula producția", a declarat în august 2025 primul ministru de atunci, Shigeru Ishiba, anunțând o schimbare în politica guvernului în […]
Acum 4 ore
20:20
BREAKING Cei patru judecători CCR numiți de PSD care au boicotat ședința de azi au cerut un nou termen după 15 ianuarie, deși reforma pensiilor speciale ale magistraților prevede intrarea în vigoare de la 1 ianuarie – SURSE # G4Media
Cei patru judecători ai Curții Constituționale numiți de PSD care au boicotat ședința de azi dedicată reformei pensiilor speciale ale magistraților au cerut în cursul zilei de duminică un nou termen de ședință după 15 ianuarie, au declarat pentru G4Media surse politice. Cererea vine în contextul în care conducerea CCR a decis că următoarea ședință […]
20:10
Ușor de preparat, delicios de degustat: Wine & Cheese pentru serile de iarnă / Patru preparate perfecte pentru o seară relaxantă lângă șemineu, cu un pahar de vin și o gustare rapidă # G4Media
Serile friguroase de iarnă aduc dorința de relaxare și arome care încălzesc casa: vin, brânză maturată și fructe coapte. Puține combinații sunt mai potrivite pentru un moment de relaxare decât un platou de gustări simple, dar rafinate, alături de un pahar de vin bun, lângă un șemineu în care arde focul.
19:50
Se estimează că numărul execuțiilor la moarte în Iran s-a dublat în 2025, potrivit unui raport al IHR # G4Media
Grupul Iran Human Rights (IHR) cu sediul în Norvegia a declarat pentru BBC că a verificat cel puțin 1.500 de execuții la moarte până la începutul lunii decembrie, adăugând că de atunci au avut loc multe altele, estimându-se că în 2025 execuțiile s-au dublat față de anul anterior. În 2024, IHR a putut verifica 975 […]
19:40
Critici la adresa CCR din partea liberalilor Raluca Turcan și Alexandru Muraru, după ce ședința privind pensiile magistraților a fost amânată din lipsă de cvorum /„Ar putea fi o strategie, amânarea la infinit, prin blocaj instituțional” # G4Media
Deputata PNL Raluca Turcan insinuează că lipsa de cvorum la ședința CCR de duminică ar fi o strategie de amânare la infinit a soluționării pensiilor magistraților. „Tot o coincidență este și faptul că toți cei patru judecători numiți de PSD au lăsat Curtea Constituțională fără cvorum? Vreau să cred că nu vom asista la o […]
19:20
Patru cetățeni din Republica Moldova, blocați în Refugiul Călțun, după ce au pornit pe un traseu spre vârful Negoiu / Salvamont nu poate interveni, până luni dimineața, din cauza condițiilor meteo # G4Media
Un grup de patru persoane din Republica Moldova este blocat în Refugiul Călțun, transmite Salvamont Argeș. Sunt patru turiști care au plecat spre vârful Negoiu fără să țină cont de avertizările meteo, astfel că au rămas blocați în zona lacului Călțun. În acest moment, bărbații se află într-un refugiu, așteptând intervenția salvamontiștilor. Cristi Toma de […]
Acum 6 ore
19:00
Între susţinători şi oponenţi ai guvernului sirian au izbucnit duminică violenţe soldate cu mai mulţi morţi şi zeci de răniţi, în cea mai recentă explozie de tulburări, au relatat activişti şi mass-media de stat, transmite dpa, conform Agerpres. Doi protestatari antiguvernamentali au fost ucişi în provincia de coastă Latakia, după ce susţinători ai guvernului şi […]
18:50
Ministrul ungar, Péter Szijjártó: Nu vom permite niciunui migrant să intre în Ungaria în 2026 și nu vom plăti niciun forint pentru alți migranți # G4Media
Ministrul Afacerilor Externe din Ungariei Péter Szijjártó transmite un nou mesaj în care subliniază că țara sa nu va ceda politicilor europene privind migrația. „Este important să fie clar pentru toată lumea: la fel ca în 2025, nu vom permite niciunui migrant să intre în Ungaria în 2026 și nu vom plăti niciun forint maghiar […]
18:30
Bulgaria trece la euro într-un context marcat de teamă cu privire la inflaţie / Croaţia, în 2023, este ultima ţară care a adoptat moneda unică # G4Media
Bulgaria se va alătura joi zonei euro şi va deveni astfel a 21-a ţară care adoptă moneda unică europeană, o integrare care provoacă îngrijorări în rândul unor locuitori, care se tem că euro va alimenta inflaţia şi va accentua instabilitatea politică, transmite AFP, conform Agerpres. În timpul verii, a apărut o mişcare de protest, în […]
18:10
Iranul a lansat trei sateliţi de observaţie din Rusia / Un satelit e dotat cu inteligenţă artificială # G4Media
Iranul a lansat duminică, de pe cosmodromul Vostocinîi din Extremul Orient rus, trei sateliţi proprii de observaţie, dintre care unul dotat cu inteligenţă artificială, a relatat televiziunea de stat, transmite AFP, transmite Agerpres. Lansarea este o nouă etapă în programul spaţial iranian, în pofida sancţiunilor occidentale. Iranul, izolat pe scana internaţională, dispune de o industrie […]
17:40
Când stai într-o gară dintr-un oraș mare, căutând trenul tău pe panoul de plecări, nu contează dacă ești un călător experimentat sau un începător nervos. Puține momente din călătorie se compară cu acea scurtă senzație de anticipare, pe măsură ce posibilitățile de aventură îți trec prin minte. Stând sub ecranele electronice gigantice din gările din […]
17:40
Federația internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului (IFFHS) a anunțat duminică echipa ideală din fotbal în 2025. Din formația stelară nu lipsesc nume precum Mbappe, Yamal, Kane, Dembele sau Haaland. Acesta este cel mai bun 11 din anul 2025, conform sursei citate. Portarul titular este Gianluigi Donnarumma. Italianul a prins meciuri în 2025 atât […]
Acum 8 ore
17:10
La Brașov, vântul puternic a avariat acoperişuri şi fire electrice şi a smuls din rădăcini copaci # G4Media
Acoperişuri avariate, fire electrice scurtcircuitate şi copaci smulşi din rădăcină sunt efecte ale vântului puternic care s-a manifestat duminică în zona de sud a judeţului Braşov, inclusiv în municipiul reşedinţă, transmite Agerpres. Nu au fost raportate victime. Vântul puternic care a suflat duminică a smuls tabla de pe două blocuri, bucăţi de bitum din acoperişul […]
17:10
Saltul în necunoscut al RedBull: Ford, detalii interesante despre noul motor și speranțele lui Verstappen # G4Media
RedBull a încheiat o eră după despărțirea de Honda, iar acum echipa de la Milton Keynes se pregătește de primul sezon în care va avea un motor propriu în Formula 1. Unitea de propulsie este realizată împreună cu Ford, iar șefii gigantului american dau asigurări că totul este conform planului. O veste bună pentru Max […]
17:10
Opt persoane, arestate în Italia pentru presupusă finanţare a organizației teroriste Hamas prin intermediul unor asociaţii caritabile # G4Media
Procurorii italieni au anunţat sâmbătă că au arestat nouă persoane suspectate de a finanţa organizația teroristă Hamas prin intermediul unor asociaţii caritabile cu sediul în Italia, transmite duminică Reuters, conform Agerpres. Operaţiunea a fost coordonată cu brigăzi antimafia şi antiterorism. Suspecţii sunt acuzaţi de 'apartenenţă la şi de a fi finanţat' Hamas, mişcarea palestiniană inclusă […]
16:30
„Cronologia apei”, filmul de debut regizoral al actriței Kristen Stewart, ajunge în ianuarie în România # G4Media
Cronologia apei, debutul regizoral în lungmetraj al lui Kristen Stewart marchează o intrare puternică în cinemaul de autor contemporan. Adaptare a romanului autobiografic semnat de Lidia Yuknavitch, filmul a avut premiera mondială în selecția Un Certain Regard a Festivalului de Film de la Cannes din acest an, unde a fost întâmpinat cu aplauze îndelungate și […]
16:10
Fâşia Gaza şi Iranul, pe agenda reuniunii de luni dintre premierul israelian Netanyahu şi preşedintele american Trump # G4Media
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu este aşteptat luni în Statele Unite, unde se va întâlni cu marele său aliat, preşedintele american Donald Trump, în cadrul unei vizite care se va concentra pe mai multe probleme majore, de la programul nuclear al Iranului până la viitorul fragilului armistiţiu din Gaza, informează duminică EFE şi AFP, transmite Agerpres. […]
16:00
Băile fierbinți îmbunătățesc rezistența? Creatina vă întărește puterea creierului? Sucul de murături previne crampele? Iată ce am învățat despre a trăi bine în acest an, scrie The Guardian. „Cel mai bun sfat pentru a duce o viață sănătoasă și echilibrată – mâncați legume, dormiți bine noaptea, refuzați politicos când vi se oferă Jägerbombs – nu […]
15:50
AC Milan a urcat provizoriu pe locul întâi din Serie A după ce a trecut, scor 3-0, de Verona. Interul lui Cristi Chivu poate reveni în fotoliul de lider dacă trece în această seară de Atalanta, în deplasare. Milan a deschis scorul în minutul 45+1, Pulisic trimițând în poartă după o deviere cu capul a […]
15:50
Miniştrii de externe thailandez şi cambodgian au sosit în China pentru consultări în urma acordului de încetare a focului # G4Media
Ministrul de externe thailandez şi omologul său cambodgian au sosit în China pentru discuţii după ce cele două state vecine au convenit o încetare a focului în urma mai multor săptămâni de ciocniri la frontieră, au anunţat duminică surse oficiale, transmite dpa, conform Agerpres. Şeful diplomaţiei chineze, Wang Yi, va fi gazda întrevederilor de duminică […]
15:40
Zeci de certificate de înmatriculare, autorizaţii de taxi şi atestate profesionale, retrase de Poliţia Transporturi după acţiuni de control în zona aeroporturilor # G4Media
Zeci de certificate de înmatriculare, autorizaţii de taxi sau atestate de pregătire profesională au fost retrase în urma acţiunilor derulate, în primele 11 luni ale anului, de Poliţie în zona aeroporturilor cu privire la transportatorii în regim de taxi şi transportul alternativ, a informat, duminică, Inspectoratul General al Poliţiei Române, conform Agerpres. Poliţiştii de transporturi […]
15:40
Vulcanul Etna a erupt din nou, acoperit de zăpadă, aruncând lavă și cenușă/ Avertizare roșie pentru aeronavele din zonă # G4Media
Cel mai activ vulcan din Italia a erupt din nou, după aproape 30 de ani. Oamenii de știință au emis o avertizare roșie pentru aviație, semnalând un potențial risc pentru aeronave, scrie The Guardian. În ciuda alertei, autoritățile au declarat că zborurile au continuat să funcționeze normal la aeroportul Catania-Fontanarossa. Tot declarațiile oficiale spun că […]
15:20
Cum au blocat judecătorii numiți de PSD la CCR de două ori decizia pe pensiile magistraților # G4Media
Judecătorii Bogdan Licu, Mihai Busuioc, Gheorghe Stan și Cristian Deliorga de la Curtea Constituțională -, toți numiți de PSD – au blocat, duminică, 28 decembrie, pentru a doua oară decizia privind constituționalitatea reformei pensiilor magistraților, o hotărâre așteptată de întreaga societate. Cei patru judecători numiți de PSD au ieșit din sală, astfel că ședința de […]
Acum 12 ore
13:40
Vicepremierul Oana Gheorghiu, numită de Ilie Bolojan, anunță că anul viitor va începe ”confruntarea reală cu rezistența la schimbare” # G4Media
Vicepremierul Oana Gheorghiu, numită de premierul Ilie Bolojan, transmite că anul viitor va începe "confruntarea reală cu rezistența la schimbare", într-un mesaj publicat duminică, pe Facebook. În postarea sa, vicepremierul folosește și sintagma "nu va fi ușor", care în timpul campaniei prezidențiale a devenit un simbol al susținerii lui Nicușor Dan
13:20
Incendiu puternic în cartierul Militari din Capitală / Intervin 16 autospeciale / A fost emis mesaj RO-Alert # G4Media
Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu puternic din Capitală, în cartierul Militari. Se manifestă cu degajări mari de fum la un spațiu de depozitare de pe Bulevardul Iuliu Maniu, pe o suprafață de aproximativ 800 mp, în sector 6. Ard materiale sanitare, mase plastice și alte materiale combustibile, iar pentru stingerea incendiului a fost realizat […] © G4Media.ro.
12:50
„Nu prietenia contează”: Verstappen spune cum trebuie să arate coechipierul perfect de la RedBull # G4Media
Max Verstappen a fost promovat la echipa mare a RedBull în 2016, iar de la acel moment niciun coechipier nu a reușit să-i țină piept olandezului. Ultima „victimă” a fost Yuki Tsunoda. Citat de Marca, multiplul campion mondial din Formula 1 a vorbit despre cum trebuie să fie „coechipierul perfect” pe care-l poate avea la […] © G4Media.ro.
12:20
Cum pot adolescenții învăța să mănânce conștient și deprinde obiceiuri sănătoase / „Mindful eating reduce mâncatul pe fond emoțional, crește încrederea în semnalele propriului corp și susține o relație sănătoasă cu alimentația” # G4Media
Alimentația adolescenților este tot mai des influențată de grabă, stres, ecrane și gustări luate pe pilot automat. În acest context, conceptul de mindful eating – alimentația conștientă – devine un instrument valoros nu doar pentru echilibrul nutrițional, ci și pentru sănătatea emoțională. Psihologul Iulia Avădanii și mentorul de mindfulness Dana Dobrescu au explicat, pentru G4Food, […] © G4Media.ro.
12:10
Lewis Hamilton a trecut prin multe provocări de-a lungul carierei, iar schimbarea importantă de regulament din 2026 îl găsește undeva la jumătatea distanței dintre optimism și pesimism. Scuderia Ferrari încearcă să-i ofere monopostul cu care să realizeze ultimul vis înainte de retragere: titlul mondial din Formula 1. Revoluție totală în F1 – Tot ce trebuie […] © G4Media.ro.
12:00
Aproape doi ani și jumate de când SRI a rămas fără director. Cum evoluează negocierile președintelui Nicușor Dan # G4Media
Au trecut peste doi ani și cinci luni de când Eduard Hellvig și-a anunțat demisia de la șefia Serviciului Român de Informații (SRI), iar în momentul de față încă se fac speculații în privința deciziei de numire a unui nou director. Președintele României, Nicușor Dan – cel care are atribuția de a face nominalizarea pentru […] © G4Media.ro.
12:00
Brigitte Bardot, actriță franceză legendară și simbol feminin al anilor 1960 a murit la vârsta de 91 de ani, a anunțat duminică Fundația Brigitte Bardot, citată de Le Figaro. Brigitte Bardot a devenit o vedetă mondială cu filmul lui Roger Vadim Et Dieu créa la femme (Și Dumnezeu a creat femeia), turnat la Saint-Tropez în […] © G4Media.ro.
11:40
Jimmy White (63 de ani) este o adevărată legendă a snookerului, iar în calitate de bun prieten și-a permis să-i dea un sfat lui Ronnie O’Sullivan. Cel supranumit „The Rocket” joacă din ce în ce mai puțin în Europa, iar White îl sfătuiește să participe la Masters 2026, competiție care va debuta pe 11 ianuarie. […] © G4Media.ro.
11:10
ANALIZĂ Mirabela Grădinaru, „prima doamnă” jucătoare, o premieră în România după regimul Ceaușescu # G4Media
Mirabela Grădinaru a apărut, sâmbătă seara, într-un interviu la Digi24, primul în calitate de „primă doamnă”, într-un format de emisiune creată pentru a „umaniza” personajele și în care partenera de viață a președintelui Nicușor Dan a vorbit despre copilărie, familie, viața de student, bucurii și momente grele prin care a trecut, cu emoție dusă până […] © G4Media.ro.
10:20
RedBull a suferit multe schimbări la nivelul de conducere în 2025, iar ultima despărțire a fost cea de Helmut Marko (personaj cu 20 de ani vechime în cadrul echipei). Marcin Budkowski, fost director executiv la Alpine, vorbește despre tensiunile interne de la echipa din Milton Keynes. Revoluție totală în F1 – Tot ce trebuie să […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
10:00
Nu utilizați telefonul mobil în prima oră după ce vă treziți, este sfatul unui medic din Spania / Care este explicația # G4Media
Utilizarea continuă a telefoanelor mobile încă de la primele ore ale dimineții s-a dovedit a fi mai dăunătoare decât credem, transmite Mediafax. În prezent, trăim „lipiți” de ecrane: smartphone-urile, tabletele, laptopurile sau computerele desktop nu fac parte doar din munca noastră, ci și din timpul nostru liber, fiind baza relațiilor noastre sociale actuale datorită rețelelor […] © G4Media.ro.
09:40
Daria Dmitrieva a semnat un contract cu CSM București, campioana României la handbal feminin. Rusoaica a cucerit titlul olimpic alături de naționala țării sale la ediția din 2016. Contractul Dariei cu CSM București se va întinde pe perioada 2026-2028. În vârstă de 30 de ani, Daria a jucat de-a lungul carierei la echipele Dinamo Volgograd, […] © G4Media.ro.
09:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va întâlni duminică cu președintele SUA, Donald Trump, pentru discuții privind un plan de încheiere a războiului cu Rusia, transmite Mediafax. Întâlnirea, care va fi găzduită de Trump la opulenta sa reședință Mar-a-Lago, este programată pentru duminică, la ora 13:00 (20:00 ora României), potrivit Casei Albe, și va fi prima […] © G4Media.ro.
09:20
Cea mai veche navă din lume va fi restaurată în public la Marele Muzeu Egiptean / Are 4000 de mp și a aparținut faraonului Keops # G4Media
Cea mai veche navă din lume va fi restaurată și expusă publicului la Marele Muzeu Egiptean, transmite Mediafax. Este vorba despre barca solară a faraonului Keops. Operațiunea va dura patru ani și va costa milioane de dolari. Barca funerară regală, considerată „cea mai veche navă arheologică cunoscută”, a fost mutată la Marele Muzeu Egiptean. Programul […] © G4Media.ro.
09:00
Cristiano Ronaldo a reusit o „dublă” în victoria pe care Al-Nassr a bifat-o, scor 3-0, contra celor de la Al-Okhdood. Acest succes o face pe Al-Nassr singura echipă din istoria Saudi Pro League care a câștigat primele zece partide ale sezonului. Ronaldo continuă să scrie istorie în fotbal, atacantul portughez înregistrând al 14-lea sezon consecutiv […] © G4Media.ro.
08:30
Peste 20% dintre videoclipurile afișate noilor utilizatori YouTube sunt generate cu ajutorul AI # G4Media
Un studiu realizat recent arată că peste 20% dintre videoclipurile afișate noilor utilizatori YouTube sunt „AI slop” – conținut de calitate scăzută generat de inteligența artificială – pentru a atrage vizualizări, transmite Mediafax. Compania de editare video Kapwing a analizat 15.000 dintre cele mai populare canale YouTube din lume, iar rezultatele studiului au scos la […] © G4Media.ro.
08:30
Cele mai ieftine destinații de călătorie din Europa și Asia în 2026: București înlocuiește Praga # G4Media
Anul 2026 aduce noi oportunități pentru destinații de călătorie ieftine în Europa și Asia. București, Tirana, Batumi și Sofia apar în topul destinațiilor accesibile care înlocuiesc orașele scumpe clasice, transmite Mediafax. Diferențele de preț ajung la sute de dolari per persoană. Capitala României devine alternativa principală la Praga pentru 2026. Un zbor în august către […] © G4Media.ro.
08:20
O femeie din Sibiu a fost reținută pentru că și-ar fi ucis mama pentru moștenire, cu ajutorul unei asistente medicale / Ar fi sedat-o și asfixiat-o # G4Media
O femeie de 38 de ani și o asistentă medicală au fost reținute de procurori, fiind inculpate pentru un omor premeditat. Anchetatorii susțin că fiica victimei, ajutată de asistentă și-a sedat și axfisiat mama pentru moștenirea acesteia, transmite Mediafax. „Cele două inculpate au fost reținute în data de 27.12.2025 și s-a formulat propunere de arestare […] © G4Media.ro.
08:20
METEO Cod roșu de vânt extrem în Suceava și cod galben de ceață în patru județe din Moldova # G4Media
Administrația Națională de Meteorologie a emis, în noapte de sâmbătă spre duminică, mai multe avertizări de fenomene periculoase printre care vânt extrem de puternic la munte și ceață densă, transmite Mediafax. Județul Suceava se va afla sub incidența unei avertizări Cod roșu de vânt puternic. Fenomenul va afecta zonele aflate la altitudini de peste 1800 […] © G4Media.ro.
08:20
Jair Bolsonaro, fostul președinte al Braziliei, va fi supus unei noi operații pentru a trata crizele de sughiț cronic de care suferă de mai multe luni. În decursul săptămânii, acesta a suferit și o intervenție chirurgicală pentru hernie inghinală, notează Le Figaro citat de Mediafax. „Iubirea mea tocmai a intrat în sala de operație pentru […] © G4Media.ro.
08:10
Cum a dispărut uraniul dintr-o mină din Niger: Franța anchetează sub acuzația că ar fi folosit ”intereselor unei puteri străine” # G4Media
Uraniul dintr-o mină din Niger a dispărut. Este vorba despre o mină care a aparținut unei companii franceze și care a fost naționalizată de conducerea militară a țării africane. Autoritățile din Franța încearcă să afle unde a ajuns metalul radioactiv folosit la funcționarea centralelolor nucleare, transmite Mediafax. În luna decembrie, la Paris a fost deschisă […] © G4Media.ro.
08:00
Nicușor Dan s-a întâlnit la Londra cu Sir George Iacobescu, inginer constructor român care a dezvoltat celebrul centru financiar Canary Wharf # G4Media
Nicușor Dan s-a întâlnit la Londra cu Sir George Iacobescu, inginer constructor român care a dezvoltat celebrul centru financiar Canary Wharf, transmite Mediafax. „A fost o veritabilă plăcere să îl revăd, la Londra, pe Sir George Iacobescu, unul dintre cei mai respectați și apreciați români din Marea Britanie”, a postat Nicușor Dan. De profesie inginer […] © G4Media.ro.
