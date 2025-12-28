Reacțiile liderilor europeni după negocierile de pace dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski din Florida
HotNews.ro, 29 decembrie 2025 01:00
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a transmis că mai mulți lideri europeni au purtat o convorbire telefonică de o oră cu Trump și Zelenski privind negocierile de pace, în marja întrevederii dintre cei…
• • •
Acum 2 ore
01:00
Acum 4 ore
22:50
Partidul premierului Albin Kurti, dat câștigător al alegerilor din Kosovo. Printre mizele scrutinului, deblocarea unor finanțări internaționale cheie # HotNews.ro
Vetevendosje (VV), formațiunea premierului naționalist Albin Kurti, se îndreaptă spre victorie la alegerile de duminică din Kosovo, dar este neclar dacă va obține îndeajuns de multe mandate pentru ieșirea din impasul politic care paralizează parlamentul…
22:40
VIDEO Mesaj legat de justiție la concertul de la Târgul de Crăciun din Piața Constituției # HotNews.ro
Solistul trupei Bosquito, Radu Almășan, a transmis duminică seară un mesaj legat de justiție, în timpul concertului susținut la Târgul de Crăciun din Piața Constituției, în ultima zi a evenimentului. Artistul a modificat versurile unei…
Acum 6 ore
22:20
Președintele Rapidului, Victor Angelescu, a spus că reprezentanții clubului poartă mai multe negocieri în această perioadă și sunt „aproape înțeleși cu un atacant”. Rapidul încearcă să aducă atacantul sub formă de împrumut, cu opțiune de…
22:00
Principalele puncte discutate de Donald Trump și Vladimir Putin în conversația telefonică de o oră și 15 minute # HotNews.ro
Dialogul telefonic dintre președintele Statelor Unite și omologul său rus a durat o oră și 15 minute și a avut loc la inițiativa părții americane, potrivit TASS, care susține că discuția a început cu un…
21:40
„Totul a fost inundat”, deplânge Jamil al-Charafi, unul dintre sutele de mii de palestinieni strămutați din Fâşia Gaza, care s-au trezit duminică neajutoraţi, după o noapte de ploi în acest teritoriu palestinian devastat de război,…
21:30
VIDEO Ploi torențiale și inundații în Spania. O persoană a murit și alte două sunt de negăsit # HotNews.ro
Ploile torențiale au inundat provincii din sudul și estul Spaniei în acest weekend, provocând victime și pagube însemnate. Până duminică seară, o persoană a murit, iar alte două au fost date dispărute, transmite Reuters. În…
20:50
VIDEO Forțele israeliene desfășoară Iron Beam, primul lor sistem de interceptare laser. Marele avantaj al armei # HotNews.ro
Iron Beam, sau Raza de Fier, urmează să fie integrat în capacitățile forțelor aeriene și a efectuat deja zeci de interceptări în războiul lansat de Israel împotriva Hamas ca ripostă la atacul din 7 octombrie…
Acum 8 ore
20:00
Carlos Ghosn, celebrul CEO evadat din Japonia, dă lecții de business: Companiile care au dominat un secol riscă să devină note de subsol # HotNews.ro
Unul dintre cei mai renumiți executivi din industria auto a acestui secol, Carlos Ghosn, pare că încearcă să-și refacă imaginea și să revină în activitate, după șapte ani de la prima sa arestare. El și-a…
20:00
Critici din PNL după ce s-a intamplat azi la CCR: „PSD poartă, la rândul său, o responsabilitate majoră” # HotNews.ro
Deputatul PNL Alexandru Muraru susține că situația de duminică de la Curtea Constituțională a României (CCR), unde decizia privind pensiile magistraților a fost amânată, „ridică un semn de întrebare major asupra capacității unei instituții fundamentale…
19:50
Patru turiști din Republica Moldova, blocați în Refugiul Călțun din Munții Făgăraș. Salvamont poate interveni abia luni, din cauza codului roșu de vreme extremă # HotNews.ro
Un grup de patru persoane din Republica Moldova se află blocat în Refugiul Călțun, din Munții Făgăraș, din cauza condițiilor meteo severe. Salvamont Argeș a anunțat că turiștii nu au probleme medicale, însă intervenția de…
19:30
Marea Britanie și Germania, contract major pentru artilerie mobilă de ultimă generație. Lecția învățată din războiul din Ucraina # HotNews.ro
Regatul Unit și Germania au semnat un contract de 52 de milioane de lire sterline (aproximativ 60 de milioane de euro) pentru artilerie militară de ultimă generație, conform anunțului făcut duminică de guvernul de la…
19:10
Donald Trump, discuție cu Vladimir Putin înaintea întâlnirii cu Volodimir Zelenski. Anunțul președintelui american # HotNews.ro
Liderul Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că a avut o convorbire telefonică „bună și foarte productivă” cu omologul său rus, Vladimir Putin, înaintea întâlnirii pe care urmează să o aibă cu președintele Ucrainei, Volodimir…
19:00
Norul de fum de la incendiul din Sectorul 6 se deplasează spre est–sud-est. Ministerul Mediului: Nu sunt depășiri semnificative ale valorilor de particule în suspensie # HotNews.ro
Ministerul Mediului atenționează că norul de fum degajat în urma incendiului puternic izbucnit duminică la un depozit de materiale sanitare și mase plastice din Sectorul 6 al Capitalei se deplasează către est–sud-est, iar locuitorii din…
18:40
Întâlnire crucială pentru viitorul războiului din Ucraina. Donald Trump îl primește în scurt timp pe Volodimir Zelenski pentru discuții despre acordul de pace # HotNews.ro
Întâlnirea de la ora 20.00, ora României, de la Mar-a-Lago, între Volodimir Zelenski și Donald Trump, anunțată cu doar două zile înainte, are ca scop eliminarea discrepanțelor din planul de pace inițial în 28 de…
18:40
SuperLiga: În cel mai dificil moment pentru FCSB, conducerea a avut un mesaj clar pentru Pintilii: „Să nu mai veniți niciodată cu propuneri de genul ăsta!” # HotNews.ro
Mihai Stoica, președintele consiliului de administrație al clubului FCSB, a vorbit despre momentul în care antrenorii Elias Charalambous și Mihai Pintilii au vrut să părăsească gruparea roș-albastră. Rezultatele din prima parte a sezonului au fost…
18:30
VIDEO Circulație închisă între Novaci și Rânca din cauza viscolului. Zona se află sub cod roșu # HotNews.ro
Circulația rutieră este închisă pe Transalpina, între Novaci și Rânca, începând de duminică de la ora 18, conform anunțului făcut de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova. DRDP Craiova a sugerat că drumarii încă…
Acum 12 ore
18:20
Patronul revelației din SuperLiga vrea să transfere doi fotbaliști care au rupt plasele în România: „El trebuie să se lupte la titlu” # HotNews.ro
Valeriu Iftime, patronul echipei FC Botoșani, a declarat că este interesat de serviciile atacanților Marko Dugandzic (31 de ani) și Denis Alibec (34 de ani). Dugandzic, fotbalist pe care FC Botoșani îl aducea în România…
18:10
LOTO. Tradiționala tragere loto de duminică a fost mutată de astăzi într-o zi atipică. Când au loc următoarele extrageri la LOTO 6 din 49. Premiul cel mai mare e însă la altă categorie # HotNews.ro
Loteria Națională nu organizează duminică 28 decembrie, extrageri la LOTO. Următoarele extrageri au loc abia săptămâna viitoare. Obișnuiții de duminică ai tragerilor LOTO mai au de așteptat câteva zile pentru a afla dacă sunt norocoși…
18:00
FOTO / VIDEO Erupție spectaculoasă a vulcanului Etna în Sicilia. Spectacol nocturn cu fântâni de lavă de până la 400 de metri # HotNews.ro
Craterul de nord-est al Vulcanului Etna a aprins cerul iernii siciliene în acest weekend printr-o nouă activitate stromboliană, relatează Euronews, conform News.ro. Erupţiile, vizibile de pe pistele de schiat vecine, le-au oferit turştilor şi locuitorilor…
18:00
Amenințate cu restricționarea vizelor, două țări africane acceptă să primească imigranți ilegali returnați de Marea Britanie # HotNews.ro
Secretarul britanic al afacerilor interne, Shabana Mahmood, amenințase Namibia și Angola că le va impune restricții privind vizele, astfel că statele în cauză au căzut de acord să își intensifice eforturile pentru a-și reprimi cetățenii…
17:20
O nouă lansare de sateliți iranieni din Rusia. Printre ele, cel mai greu și mai avansat satelit de imagistică fabricat vreodată în Iran # HotNews.ro
Încă trei sateliți iranieni au fost lansați pe orbită cu racheta rusească Soyuz, duminică, potrivit anunțului făcut de presa iraniană de stat, pe măsură ce națiunile vizate de sancțiuni americane își extind colaborarea în spațiu,…
17:10
Marine Le Pen anunță viitorul candidat al extremei-drepte franceze la alegerile prezidențiale. „Poate câștiga în locul meu” # HotNews.ro
Marine Le Pen a spus că „viitorul Franței este asigurat” dacă următorul său președinte va proveni de la Rassemblement National (RN), ea apreciind că europarlamentarul Jordan Bardella poate câștiga alegerile prezidențiale, în cazul în care…
17:10
O femeie și-a băgat, fără să vrea, pisica la mașina de spălat și a plecat apoi să facă curățenie. După câteva ore i-a văzut coada prin geam. „Era Ajunul Crăciunului și eram ocupată cu ultimele pregătiri” # HotNews.ro
Incidentul a avut loc în localitatea italiană Induno Olona (Varese): proprietarul și-a dat seama că animalul se afla în tambur după ce i-a văzut coada prin fereastra mașinii de spălat, care era în funcțiune. Un…
16:50
Mesajele transmise de Macron și Marine Le Pen după moartea lui Brigitte Bardot. „O existență franceză, o strălucire universală” # HotNews.ro
Președintele francez Emmanuel Macron, dar și Marine Le Pen, lider al extremei drepte franceze, i-au adus omagii lui Brigitte Bardot după moartea celebrei actrițe, care s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani.…
16:50
Sinuciderea fecioarelor. Cum ne poate ajuta cinemaul să-i înțelegem pe copiii care cad victimă suicidului? # HotNews.ro
Un recent „Raport despre Starea de Bine și Sănătatea Mintală a Copiilor din Învățământul Gimnazial din România” arată o serie de rezultate care ar trebui să ne îngrijoreze, scrie criticul de film Iulia Blaga, într-un…
16:20
Număr crescut de pacienți cu arsuri grave în perioada sărbătorilor. Ministrul Sănătății: România depășește media UE # HotNews.ro
Numărul pacienților cu arsuri severe a crescut în ultimele zile la nivel național, în contextul sărbătorilor, iar România se situează peste media Uniunii Europene la acest capitol, a transmis ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Oficialul a…
16:20
Fost judecător CCR, despre situația de azi de la ședința Curții: Eu am fost 10 ani judecător și n-am întâlnit situația asta / De câte ori pot bloca judecătorii numiți de PSD ședințele # HotNews.ro
Ședința Curții Constituționale de astăzi, în care trebuia să fie tranșată soarta pensiilor speciale ale magistraților a fost închisă din lipsă de cvorum. Cei patru judecători propuși de PSD au plecat din ședință, astfel că…
16:20
Cine sunt cei patru judecători CCR, numiți de PSD, care au blocat legea pensiilor speciale ale magistraților # HotNews.ro
Curtea Constituțională a amânat din nou o decizie privind legea care reglementează pensiile magistraților, după ce patru judecători au părăsit ședința astfel că plenul CCR nu a mai avut cvorumul necesar, de minim șase judecători.…
16:00
Bombă de aproape jumătate de tonă, găsită pe un șantier din zona centrală a Belgradului # HotNews.ro
O bombă aeriană din Al Doilea Război Mondial, cu o greutate de 470 de kilograme, a fost îndepărtată în siguranță duminică de pe un șantier dintr-un cartier situat în zona centrală a capitalei sârbe, potrivit…
15:30
Daniel Brelaz, considerat în Elveția primul politician Verde ales într-un parlament național de pe glob, a murit în cursul nopții, la vârsta de 75 de ani, conform anunțului făcut duminică de familia sa, transmite AFP.…
15:20
Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale Augustin Zegrean a declarat, la Antena 3 după ce CCR a amânat pentru a doua oară decizia privind legea de modificare a pensiilor magistraţilor, că a prevăzut că în şedinţa…
15:10
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis duminică o serie de recomandări locuitorilor din București, în urma incendiului violent, cu coloane mari de fum, produs la un depozit din zona Bulevardului Iuliu Maniu. „Evitați zona afectată;…
15:00
Cea mai mare bucătăreasă din România n-a avut podcast, ci Conservatorul din Paris. Formidabila Sanda Marin, care știa la perfecție trei limbi străine # HotNews.ro
Cu Sanda Marin au crescut generații după generații. Le-a învățat pe bunicile și, pe mamele noastre, apoi și pe noi, să facem cozonac, sarmale cu un simplu, dar extraordinar de eficient secret, pesmeți delicioși și…
14:50
Acordul care poate pune capăt războiului: Toate cele 20 de puncte ale planului aflat astăzi pe masa discuțiilor dintre Trump și Zelenski # HotNews.ro
Proiectul în 20 de puncte al celei mai noi propuneri de pace va fi în centrul discuțiilor dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și omologul său american, Donald Trump, în cadrul întâlnirii de duminică, din Florida.…
14:40
Armata ucraineană a anunțat că a lovit cu drone rafinăria de la Sîzran din regiunea Samara în noaptea de sâmbătă spre duminică, informează Reuters. Este al doilea atac asupra rafinăriei în acestă lună și al…
14:20
„Enervantă pentru femei, excitantă pentru bărbați”. Brigitte Bardot, un simbol al libertății feminine și al revoluției sexuale # HotNews.ro
În Franța postbelică, cu mult înainte ca termenii să existe, ea a întruchipat revoluția sexuală și emanciparea femeilor, scrie Le Figaro, duminică, ziua în care legendara actriță s-a stins din viață la vârsta de 91…
14:10
Un lup cenuşiu a evadat duminică din ţarcul său de la o grădină zoologică din vestul capitalei nipone Tokyo, ceea ce a obligat instituţia să-şi închidă temporar porţile şi să le ceară vizitatorilor să se…
13:50
Salvamont Gorj a anunțat că viscolul a distrus cabinetul medical pe care îl amenajase, într-un container metalic, în zona pârtiei de schi de pe vârful Păpușa. „Puterea naturii… Cabinetul medical al Serviciului Public Salvamont Gorj,…
13:40
Mesajul pe care Brigitte Bardot a ținut să-l transmită public, la începutul lunii, despre starea ei de sănătate # HotNews.ro
Pe 1 decembrie anul acesta, Brigitte Bardot le transmitea fanilor săi un mesaj, după informațiile apărute în presă privind o nouă internare a ei în spital. Într-un comunicat publicat la acel moment de către fundația…
Acum 24 ore
13:20
Aproape 300 de persoane au manifestat sâmbătă, la Irkuţk, în Siberia, împotriva defrişărilor din jurul lacului Baikal, informează EFE, preluată de Agerpres. „Baikalul a căzut pradă topoarelor. Nu exploatării forestiere în Baikal!”, se putea citi…
13:20
Incendiu puternic în București, coloane de fum, mesaj Ro-Alert pentru locuitori. Zeci de pompieri intervin acum # HotNews.ro
Un puternic incendiu a izbucnit duminică la un depozit de materiale sanitare, mase plastice şi alte materiale combustibile, situat pe bulevardul Iuliu Maniu, din Sectorul 6 al Capitalei, transmite News.ro. Pompierii intervin cu 16 autospeciale…
13:10
Germania și Marea Britanie, acord de 70 de milioane de dolari pentru sistemele mobile de artilerie RCH 155 # HotNews.ro
Marea Britanie a anunțat duminica aceasta că a semnat un contract comun de achiziție în valoare de 52 de milioane de lire sterline (70 de milioane de dolari) cu Germania pentru cumpărarea de artilerie avansată…
12:40
Elon Musk, replici cu scântei cu noul primar al New Yorkului, după numirea unei femei la șefia pompierilor # HotNews.ro
Miliardarul Elon Musk l-a criticat dur pe primarul ales al New Yorkului, Zohran Mamdani, după desemnarea pe care a făcut-o la șefia Departamentului de Pompieri al orașului. Replica a venit imediat. Șeful Tesla l-a mustrat…
12:30
Cine a fost Brigitte Bardot, legenda filmului francez, care a murit la 91 de ani: De la sex-simbol la activismul pentru drepturile animalelor și simpatia pentru Frontul Național / Filmele care au făcut-o celebră # HotNews.ro
Brigitte Bardot, legenda ecranului francez, a devenit un simbol sexual al anilor 1950 și 1960, dar mai târziu a îmbrățișat activismul pentru drepturile animalelor și o poziție politică din ce în ce mai controversată. Celebra…
12:00
„O afacere internă”. Lavrov transmite poziția fermă a Rusiei privind „problema” Taiwanului / Săgeți către Japonia # HotNews.ro
Moscova se opune independenței Taiwanului sub orice formă și consideră insula o „parte inseparabilă a Chinei”, a declarat șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, într-un interviu publicat duminică de agenția de presă de stat TASS. „Poziția…
12:00
Marea actriță franceză Brigitte Bardot a murit la vârsta de 91 de ani, potrivit unui anunț făcut de către fundația care-i poartă numele, informează AFP. Brigitte Bardot, actriță devenită celebră în anii 60 și ferventă…
11:40
Erdogan anunță suma finală a pagubelor produse de cutremurul din 2023. Sute de mii de locuințe au fost reconstruite # HotNews.ro
Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a estimat sâmbătă costul cutremurului din februarie 2023, care a provocat peste 50.000 de morţi în ţară, la aproximativ 150 de miliarde de dolari, echivalentul a 13% din PIB-ul naţional…
11:30
Zeci de oameni au fost reținuți după ce au aprins fumigene și artificii în centrul Parisului, a relatat sâmbătă presa franceză, potrivit agenției de presă DPA. Grupul de persoane s-ar fi aflat în celebra piață…
11:10
O sectă din Rusia se ruga pentru Zelenski și armata ucraineană. Poliția a făcut zeci de arestări # HotNews.ro
Forţele de securitate ruse au reţinut aproape 70 de membri ai unei secte religioase din Sankt Petersburg, care şi-au dedicat rugăciunile preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski şi armatei ucrainene, a relatat sâmbătă site-ul independent de ştiri…
