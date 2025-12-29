”Am scăpat de comunism?” - Părintele Justin Pârvu
ActiveNews.ro, 29 decembrie 2025 02:20
La 36 de ani de la Revoluția română din 1989, cuvântul Părintelui Justin pare mai actual ca oricând. Chiar dacă forțele întunericului adumbresc România, noi să rămânem drepți și încrezători: Să iubim România! Iar milostivul Dumnezeu să îi dăruiască credință, har, independență, suveranitate deplină
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum o oră
02:20
La 36 de ani de la Revoluția română din 1989, cuvântul Părintelui Justin pare mai actual ca oricând. Chiar dacă forțele întunericului adumbresc România, noi să rămânem drepți și încrezători: Să iubim România! Iar milostivul Dumnezeu să îi dăruiască credință, har, independență, suveranitate deplină
Acum 4 ore
23:10
Nicușor Dan a promulgat Legea Vexler de ștergere a identității naționale chiar de Crăciun, la 36 de ani de la asasinarea lui Nicolae Ceaușescu. Simbolismul diabolic este frapant. AVERTIZĂRI: S-A INSTAURAT CENZURA ȘI AUTO-CENZURA TOTALĂ # ActiveNews.ro
Promulgată pe 23 decembrie 2025 cu Nr. 241, așa-zisa Lege „Vexler” - în fapt Legea dușmanilor României și românilor și a anihilării oricărei forme de opoziție și liberă exprimare - a ajuns la Monitorul Oficial chiar de Ajunul Nașterii Domnului, constituindu-se într-un „cadou” ocult, diabolic, pentru poporul român, la fel ca asasinarea ritualică
Acum 6 ore
22:30
Va fi groaznic să merg cu metroul știind că toți cei din jurul meu îmi sunt dușmani. Dar va fi deosebit de agreabil să știu că sunt singurul om normal din vagon. Avantaj eu. Educația nu-mi permite să dau glas adevăratelor mele sentimente în cuvintele potrivite, așa că zic doar atât:
22:20
Ucraina construiește o stațiune de lux de 1,5 miliarde de euro cu bani de la Nicușor și Papahagi # ActiveNews.ro
In timp ce Papahagi cere închisoare pe viață pentru cei care contestă ajutoarele financiare date de România ucrainenilor, Ucraina dezvoltă, la granița sa cu Polonia, un complex turistic de lux, o stațiune de schi, de 1 miliard și jumătate de Euro!
Acum 8 ore
20:20
Brigitte Bardota murit la 91 de ani. Odată cu ea, se închide nu doar un capitol alcinematografiei franceze, ci o epocă întreagă a feminității neîmblânzite, alibertății trăite fără explicații și fără scuze.
20:10
Întâlnire crucială Zelenski–Trump la Mar-a-Lago: președintele ucrainean prezintă planul de pace în 20 de puncte. Trump: ”Nu are nimic până nu aprob eu. Am avut o convorbire telefonică bună și foarte productivă cu președintele Putin al Rusiei” # ActiveNews.ro
Donald Trump îl va primi astăzi, 28 decembrie, pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un nou demers de a pune capăt celor patru ani de război. Întâlnirea este programată pentru ora 20:00, ora României.
20:00
Medicii palestinieni au ținut ceremonia de absolvire în ruinele spitalului al-Shifa din Gaza, distrus în urma atacurilor israeliene - Fotografia Zilei # ActiveNews.ro
Un grup de 168 de medici palestinieni au primit certificatele medicale avansate în Gaza, în mijlocul ruinelor celui care a fost odată cel mai mare spital din teritoriul palestinian, transmite AlJazeera.
19:40
A murit internautul suveranist Viorel Patrana - Angelo Davidescu. Redăm unul dintre ultimele articole: NEVOIA DE PSIHOLOGI # ActiveNews.ro
„A murit Viorel Patrana, patriotul care posta în mediul online sub pseudonimul Angelo Davidescu sau David Angelo. Am distribuit aproape toate postările lui! O inteligență și o viziune cum rar am văzut! Am rezonat cu aproape tot ce scria! Păcat! Mare păcat pentru că am pierdut un luptător în slujba adevărului adevărat!
Acum 12 ore
18:50
Întâlnire crucială Zelenski–Trump la Mar-a-Lago: președintele ucrainean prezintă planul de pace în 20 de puncte. Trump: ”Nu are nimic până nu aprob eu” # ActiveNews.ro
Donald Trump îl va primi astăzi, 28 decembrie, pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un nou demers de a pune capăt celor patru ani de război. Întâlnirea este programată pentru ora 20:00, ora României.
18:10
Legea Vexler și Legea Șandru: Ființa națională a românilor – între simbol și adversități # ActiveNews.ro
Coincidența face așadar ca data de 17 decembrie și apoi cea de 24 decembrie să însemne în același timp restaurarea tristă a versiunii bolșevice asupra istoriei naționale a românilor, care devine astfel răstignită pentru a nu știu câta oară.
18:10
Ziarul Lumina al Patriarhiei Române: Crăciunul sfinților mărturisitori din temnițele comuniste ale secolului XX # ActiveNews.ro
În universul concentraționar românesc de la mijlocul veacului trecut, aproape trei milioane de deținuți, mulți dintre ei știuți sau neștiuți, candidați la sfințenie, au devenit adevărați magi ai dorului. Încătușați, aceștia au întâmpinat Crăciunul cu aurul iertării, smirna răbdării și tămâia credinței, păstrând colinda ca mărturie a dimensiunii spirituale
17:00
Nicușor Dan a promulgat Legea Vexler de ștergere a identității naționale chiar de Crăciun, la 36 de ani de la asasinarea lui Nicolae Ceaușescu. Simbolismul diabolic este frapant. AVERTIZĂRI: S-A INSTAURAT CENZURA ȘI AUTO-CENZURA TOTALĂ # ActiveNews.ro
Promulgată pe 23 decembrie 2025 cu Nr. 241, așa-zisa Lege „Vexler” - în fapt Legea dușmanilor României și românilor și a anihilării oricărei forme de opoziție și liberă exprimare - a ajuns la Monitorul Oficial chiar de Ajunul Nașterii Domnului, constituindu-se într-un „cadou” ocult, diabolic, pentru poporul român, la fel ca asasinarea ritualică
16:50
Nicușor Dan a promulgat Legea Vexler de ștergere a identității naționale chiar de Crăciun, la 36 de ani de la asasinarea lui Nicolae Ceaușescu. Simbolismul diabolic este frapant. AVERTIZĂRI # ActiveNews.ro
Promulgată pe 23 decembrie 2025 cu Nr. 241, așa-zisa Lege „Vexler” - în fapt Legea dușmanilor României și românilor și a anihilării oricărei forme de opoziție și liberă exprimare - a ajuns la Monitorul Oficial chiar de Ajunul Nașterii Domnului, constituindu-se într-un „cadou” ocult, diabolic, pentru poporul român, la fel ca asasinarea ritualică
14:40
28 decembrie 1989: Avionul TAROM care-l transporta pe fotograful Ian Parry a fost doborât. Misterul motivului real nu a fost descifrat niciodată # ActiveNews.ro
Pe 28 decembrie 1989, în apropierea comunei Vișina (județul Dâmbovița), șapte oameni - șase români și un englez, fotograful Ian Parry, mureau într-un accident aviatic, fiind printre ultimele victime ale evenimentelor din acel an.
14:10
Duminica de după Sărbătoarea Nașterii Domnului - Fuga în Egipt: Predica Părintelui Vasile Mihoc: ”Și noi astăzi, ne îngrozim de mulțimea de irozi contemporani dar și putem urmări cum sfârșesc cei răi...”. Sf. Arsenie Boca ne spune cum # ActiveNews.ro
În duminica de după Sărbătoarea Nașterii Domnului, în cadrul Sfintei Liturghii oficiate în Biserica Ortodoxă este rânduit să se citească din Sfânta Evanghelie după Matei, un fragment din capitolul al II-lea, versetele 13-23, în care este relatată fuga în Egipt a Sfintei Familii a Domnului Iisus Hristos, cauzată de genocidul provocat de Irod
14:00
28 decembrie: Sfântul Simeon Izvorâtorul de mir, întemeietorul Mănăstirii Simonos-Petra - Noul Bethleem de la Sf. Munte Athos, unde printre ctitori se află și Domnitorul cel sfânt Mihai Viteazul. Sfinții 20.000 de Mucenici din Nicomidia # ActiveNews.ro
Sfântul Simon a strălucit în Grădina Maicii Domnului în timpul veacului al XIII-lea. „Noul Betleem” a revenit la viața de obște în 1801. Din 1973, călugării care au venit aici de la Meteora i-au dat o viață nouă. Astăzi o comunitate de de monahi călătorește către împărăția lui Dumnezeu apărată de Sfântul Simon.
Acum 24 ore
12:20
Avertismentele privind spargerea bulei IA – cu efectemasive asupra economiei, mai ales a celei americane – se înmulțesc.
Ieri
01:40
Sprijinul populației Serbiei pentru aderarea țării la Uniunea Europeană este în scădere, la patru ani de la deschiderea negocierilor de aderare, doar puțin peste o treime dintre sârbi susținând intrarea țării lor în blocul comunitar, indică un sondaj recent prezentat sâmbătă de Tanjug, informează Agerpres
00:00
Cristela și Călin Georgescu: La Nașterea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, să înălțăm colindul minunat al renașterii naționale # ActiveNews.ro
Călin Georgescu și Cristela Georgescu au transmis la Nașterea Domnului 2025 două mesaje calde, de speranță și încredere în voia Domnului. Începem cu cel al doamnei Georgescu:
27 decembrie 2025
23:50
25 decembrie 1941 - Nașterea marelui patriot și poet creștin Ioan Alexandru, fondatorul mișcării românești pentru viață - PRO VITA. Film: CRUCE ȘI ÎNVIERE. Foto: Copiii și Sfântul Cleopa # ActiveNews.ro
Ioan Alexandru este unul dintre cei mai mari poeți creștini români. Mulți români nu au cum să uite ziua de 21 decembrie 1989, când Ioan Alexandru umbla pe străzile din centrul capitalei, printre soldați, răniți și revoluționari,
23:30
GÂNDITORII ÎNCHISORILOR. Florin Duțu: COMOARA ORTODOXIEI - MISTICA BIZANTINĂ, HUGO BALL, NICHIFOR CRAINIC ȘI SFINȚII SĂI UCENICI RECENT CANONIZAȚI DE SF. SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE # ActiveNews.ro
„Data exactă a nașterii mele este 24 decembrie 1889 stil vechi, în ajunul Crăciunului. Cealaltă e greșită, bineînțeles. Mama, Dumnezeu s-o odihnească, m-a apropiat prea mult de Bethleem, de unde s-au tras toate nenorocirile mele, lucru de care nu-mi pare rău absolut deloc, mai ales acum [1970], când mi-am făcut și cruce, la început de călătorie.”
22:30
vestit de-o stea veni Hristos / trimis de Tatăl / Bunul / și ăi irozi să’L piardă vrură / și prunci / în mări de sânge înecară
21:30
25 decembrie 1941 - Nașterea marelui patriot și poet creștin Ioan Alexandru, fondatorul mișcării românești pentru viață - PRO VITA. Film: CRUCE ȘI ÎNVIERE # ActiveNews.ro
Ioan Alexandru este unul dintre cei mai mari poeți creștini români. Mulți români nu au cum să uite ziua de 21 decembrie 1989, când Ioan Alexandru umbla pe străzile din centrul capitalei, printre soldați, răniți și revoluționari,
21:30
Astfel, se poate deduce că textul de față este destinat, în primul rând, românilor din structurile de forță ale României și politicienilor, mulți sau puțini, câți or mai fi ei nevirusați total.
20:20
Audi alteram partem. Colonelul (r) Radu Tinu: Numai generalul Iulian Vlad a prevăzut deznodământul violent din 1989. Laszlo Tokes era împotriva României, nu a lui Ceaușescu. VIDEO # ActiveNews.ro
Despre Revoluția din 1989 cu colonel în rezervă Radu Tinu, fost adjunct al Securității Timiș în decembrie 1989.
20:20
Ce mi se pare deosebit de subliniat în ansamblul de intercondiționări Malta-Europa de Est – România și lovitura de stat cu asasinarea rituală a soților Ceaușescu este sinteza algoritmului folosit de serviciile speciale sovietice pentru a realiza perestroika lui Gorbaciov
20:20
Președinții care au îngropat Dosarul Crimelor din Decembrie 1989. Părintele Justin Pârvu: Politicienii de azi stau acum și benchetuiesc pe osemintele martirilor din 1989 # ActiveNews.ro
Părintele Justin Pârvu: „În urmă sunt însă martirii de la Timișoara, martirii revoluției, pe care acum calcă în picioare. Jertfa lor îi mai ustură.”
20:10
„Am tot fost și eu pe străzile din București, din 21 până în 25 decembrie 1989, dar nu m-am lăudat cu asta și n-am cerut certificate, carnete și drepturi pentru așa ceva. Aveți aici un film de 3 ore și 3 minute NECENZURATE cu diverse imagini” - de acum 36 de ani
20:00
Răzvan Belciuganu: "Teroriștii" din decembrie '89 și crimele pentru care nu este răspunzător nimeni, după 36 de ani # ActiveNews.ro
Despre „teroristii” din decembrie '89, care trageau din toate pozitiile, s-ar fi putut afla mai multe, in 36 de ani, daca cineva ar fi anchetat cu adevarat un moment despre care nu se vorbeste deloc
20:00
Dacă doriți să (re)vedeți: Cum și-a bătut joc Iliescu de Comisia Decembrie 1989. Marius Mioc: Audierea lui Ion Iliescu la Comisia Senatorială. VIDEO și TRANSCRIERE # ActiveNews.ro
În 16 decembrie 1994 (la 5 ani de la revoluție) a avut loc audierea președintelui Ion Iliescu la această comisie. Prezint acum înregistrarea video aproape întreagă a audierii domnului Ion Iliescu la respectiva comisie.
15:00
Ingrid Irina Ioan, o fetita care a fost atinsa, in noaptea de 22 spre 23 Decembrie 1989, de un glont ratacit, in timpul schimburilor de focuri din fata fostului sediu al Ministerului Apararii Nationale.
14:00
Klaus Iohannis: Campania de vaccinare începe pe 27 decembrie. Vaccinul este sigur și eficient. REMEMBER PLANDEMIA # ActiveNews.ro
Campania de vaccinare împotrivia COVID începe în România pe 27 decembrie, a anunțat președintele Klaus Iohannis, joi, după ședința de lucru cu noul Guvern. Șeful statului a precizat că vaccinul este sigur, eficient și autorizat.
12:50
Prăpădul care urmează, distrugerea acestui edificiu creat în plină curbă de sacrificii, pentru țara care înregistrează cele mai rele performanțe din Europa, nu va fi însă generat, din păcate pentru ceea ce înseamnă mecanisme democratice într-un stat european, nici de către partidele politice, nici de către societatea civilă,
12:40
27 decembrie, praznicul Sfântului Ștefan, primul martir pentru Hristos. Sfântul Sofian Boghiu și Monahul Nicolae Steinhardt despre întâiul mucenic creștin # ActiveNews.ro
Pe 27 decembrie îl sărbătorim pe Sfântul Ștefan, primul martir pentru Iisus Hristos. Ștefan, al cărui nume înseamnă "cunună" sau "coroană", a fost ales primul dintre diaconi de către apostoli pentru a-i ajuta pe săracii din Ierusalim.
11:40
Nunțiul apostolic al Vaticanului în Ucraina a declarat cădialogul pentru „sincronizarea calendarului”, dar nu există progrese notabile.
Mai mult de 2 zile în urmă
00:20
Cinste Părintelui Mircea Alexă Uță, fiul mucenicului Dumitru Uță, râvnitor pentru capela ”Martiri și mărturisitori ai temnițelor comuniste”! ”Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că a lor este Împărăția cerurilor” # ActiveNews.ro
Arhiepiscopia Bucureștilor a cedat linșajului presei securist-wieselist-soroșiste și a dispus îndepărtarea unor fresce cu chipuri de mucenici ai lui Hristos din închisorile bolșevice, pictate cu har la Biserica Sfântul Ambrozie și capela acesteia închinată „Martirilor și mărturisitorilor temnițelor comuniste”.
26 decembrie 2025
22:40
În a doua zi de Crăciun a lui 1989 ILIESCU a legalizat AVORTUL și l-a numit pe fiul NKVD-istului Walter Roman Prim-ministru. În 1990, s-au produs peste 1 MILION de întreruperi de sarcină, victime ale Guvernului Petre Roman. CINE A FOST WALTER ROMAN # ActiveNews.ro
Pe 26 decembrie 1989, Consiliul Frontului Salvării Naționale (CFSN), organismul care preluase puterea în stat de la Nicolae Ceaușescu, ucis cu o zi în urmă, chiar de Crăciun, împreună cu soția sa, a anunțat primele măsuri ale noului regim „revoluționar”.
21:40
USR este un eșec al psihiatriei, pentru că chiar dacă în principiu nu cred în medicație pentru stările psihice, agitaților trebuie să li se administreze, măcar până se calmează și depășesc episodul psihotic. Este aberant ca o țară să fie condusă de niște oameni săriți de pe fix, deliranți, care sunt un pericol pentru ei înșiși și pentru cei din jur
20:40
Gorbaciov, ostil României. Larry Watts: România a fost nevoită să se opună Uniunii Sovietice și celorlalți membri ai blocului sovietic luptând din interior # ActiveNews.ro
Surprinzător într-o anumită măsură este răspunsul ostil pe care l-a dat Mihail Gorbaciov la propunerile României din 1985, când noul lider sovietic încă nu adoptase „Noua Gândire” în domeniul politicii externe, iar abordarea sa încă semăna îndeaproape cu cea a predecesorilor săi, Brejnev, Andropov și Cernenko
19:50
A murit și Radu Alexandru Feldman. Ca evreu, susținea că geniilor legionare nu li se poate cenzura opera și adăuga un PS: ”Ca fapt divers, Alexandru Florian nu este membru al Comunității Evreilor din România” # ActiveNews.ro
Radu Alexandru Feldman, cunoscut și ca Radu F. Alexandru, fost scriitor și senator în trei legislaturi ale Parlamentului României, a murit azi, în a doua zi de Crăciun. Înmormântarea va avea loc luni, 29 decembrie, la ora 12.00, la Cimitirul evreiesc din Șoseaua Giurgiului nr. 2.
19:20
În ciuda controverselor legate de atitudinea sa, considerată adesea ”inadecvată”, Donald Trump a reușit în 2025 să zguduie din temelii globalismul. Iată, mai jos, Top 10 măsuri luate de președintele american în cel de-al doilea mandat.
19:00
Mircea Dinescu a făcut parte din conspirația sovietică a lui Ion Iliescu alături de agentul KGB Gogu Rădulescu, arată Parchetul ICCJ. L-a tras după el și pe Andrei Pleșu. Ambii au devenit ștabi în FSN și GDS. RECHIZITORIUL INTEGRAL - PDF # ActiveNews.ro
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a publicat după vreo trei decenii de la „investigarea” evenimentelor din decembrie 1989 rechizitoriul din „Dosarul „Revoluției” (disponibil PDF mai jos).
17:00
Iarasi aflam despre grupul de conspiratori, de sorginte sovietica, din jurul generalului Militaru si Ion Iliescu. Insa dimensiunea aceasta nu e deloc completa.
16:50
Tartorul kominternist Brucan, legătura dintre Soros și Gorbaciov - De la New York la Moscova. Mărturia lui Eugen Mihăescu: Atunci l-am văzut pe călăul lui Ceaușescu # ActiveNews.ro
Da, îl întâlnise atunci, în 1988, pe Gorbaciov care îl asigurase de sprijinul său, dar îi ceruse să păstreze discreție totală, amenințându-l că, dacă va divulga ceva, el va nega că întrevederea avusese loc. Îmi amintesc că l-am întrebat pe Tache ce a discutat cu Gorbaciov și am primit un răspuns care m-a făcut să zâmbesc: "Despre Caucaz!”
15:40
Reacțiunea: Cine a furat Crăciunul din Occident în timp ce ideologii sovieticii îl preschimbau în Europa ocupată, inclusiv în România # ActiveNews.ro
Când eram mici, Crăciunul fusese furat de Moș Gerilă, o traducere a sovieticului Ded Moroz. Comuniștii aveau propria lor corectitudine politică, potrivit căreia Nașterea Domnului trebuia eclipsată de Revelion (pentru care TVR se întrebuința serios). Ambalate împreună, erau înlocuite cu formule generale despre anotimp: Sărbătorile de Iarnă,
15:30
EXCLUSIV Cristian Botez: La Târgoviște, Ceaușescu a fost împușcat ca un câine. Creierul Elenei a fost înfulecat de maidanezul unității # ActiveNews.ro
Cristian Botez: Paul Signeanu, a cărui relatare, în calitate de martor ocular la execuția lui Nicolae și Elena Ceaușescu, a stat la baza acestui articol, a decedat
14:00
Pe 26 decembrie, a doua zi de Crăciun, Biserica Ortodoxă prăznuiește Soborul Maicii Domnului. Maica Mântuitorului nostru Iisus Hristos este prima cea mai mare persoană sfântă din ceruri după Sfânta Treime
14:00
SFINȚII ÎNCHISORILOR ÎN CALENDARE: 26 decembrie - Sfântul Gherasim Iscu de la Tismana, care a plecat la ceruri de Crăciun de mână cu torționarul său. A contribuit direct la salvarea Aurului României # ActiveNews.ro
Duminică, 21 septembrie 2025, la Mănăstirea Tismana a avut loc slujba solemnă a proclamării locale a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana. Evenimentul a adunat mii de credincioși din toată țara, alături de un impresionant sobor de ierarhi, preoți și diaconi
13:50
Europa, din nou în panică: Franța confirmă primele cazuri ale virusului MERS - ”mai mortal decât COVID”. Cora Muntean: ”O, dar se putea să stea experții liniștiți în așteptarea încheierii războiului?” # ActiveNews.ro
Franța a confirmat primele cazuri de sindrom respirator din Orientul Mijlociu (MERS). Este un virus mortal care a declanșat temeri legate de o nouă epidemie în Europa încă afectată de pandemia de COVID-19.
13:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că se va întâlni în curând cu președintele SUA, Donald Trump, în cadrul eforturilor de a pune capăt războiului cu Rusia, informează agențiile de presă internaționale.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.