SRS: De ce merge Ilie Bolojan cu capul înainte?

După acel Decembrie, mă gândeam că Istoria va fi greu de rescris, cum se întâmpla în vremi ceaușiste. Acum, cred că se poate. Urmează condamnări pentru opinie, pentru ce simți că trebuie spus, conform Legii Vexler, care cere pușcărizare de la doi la cinci ani pentru abordarea unor teme considerate tabu?