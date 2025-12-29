Trump și Zelenski, discuție cu liderii europeni: Coaliția de Voință se va reuni la Paris pentru a finaliza contribuțiile fiecărei țări la garanții de securitate “de nezdruncinat” pentru Ucraina
CaleaEuropeana, 29 decembrie 2025 06:00
Liderii principalelor state europene susținătoare ale Ucrainei, precum și cei ai NATO și UE, au discutat duminică la telefon cu președinții Statelor Unite și Ucrainei, Donald Trump și Zelenski, în timpul întâlnirii din Florida a ultimilor doi cu scopul de a finaliza proiectul unui acord de pace ruso-ucrainean care să pună capăt războiului declanșat de
Garanțiile de securitate SUA-Europa-Ucraina, agreate "în proporție de 100%", afirmă Zelenski, în timp ce Trump asigură că SUA vor ajuta Europa "100% așa cum ne-ar ajuta și ei pe noi"
Garanțiile de securitate SUA – Europa – Ucraina sunt agreate în proporție de 100%, a anunțat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la finalul întrevederii sale din Florida cu președintele american Donald Trump. Trump a insistat duminică asupra faptului că Ucraina și Rusia sunt „mai aproape ca niciodată" de un acord de pace, în proporție de 95%,
Trump și Zelenski, discuție cu liderii europeni: Coaliția de Voință se va reuni la Paris pentru a finaliza contribuțiile fiecărei țări la garanții de securitate "de nezdruncinat" pentru Ucraina
Președintele Poloniei, după discuția cu Trump, Zelenski și liderii europeni: Poziția Poloniei la momentul semnării acordului de pace Ucraina-Rusia va fi crucială
Poziția Poloniei la momentul semnării unui eventual acord de pace privind Ucraina va fi crucială, a transmis Președinția de la Varșovia, după ce președintele Karol Nawrocki a participat la o teleconferință a liderilor europeni cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Liderii principalelor state europene susținătoare ale Ucrainei, precum și
Proiectul de pace Ucraina-Rusia este "95% finalizat", dar se poate destrăma, afirmă Trump după întâlnirea cu Zelenski la Mar-a-Lago. Liderul SUA, invitat să se adreseze Parlamentului de la Kiev
Președintele Donald Trump a insistat duminică asupra faptului că Ucraina și Rusia sunt „mai aproape ca niciodată" de un acord de pace, în proporție de 95%, în timp ce l-a găzduit pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la reședința sa de la Mar-a-Lago în Florida, dar a recunoscut că negocierile sunt complexe și s-ar putea totuși
Iulian Chifu: 2026 – Reconciliere, dialog și refacerea coeziunii societale. Lecțiile consensului transatlantic
de Iulian Chifu* Aburii și decantarea anului zbuciumat 2025 par să se fi risipit iar zona realistă a politicii românești pare să fi intrat în logica activității curente din afara confruntărilor electorale, bazată pe construcție și crearea unui instrumentar necesar viitoarelor confruntări electorale. Unii speră ca acestea să vină mai curând, dar o trecere în
Polonia pregătește fortificații anti-drone în valoare de 2 miliarde de euro de-a lungul frontierei sale estice, în contextul amenințării din partea Rusiei
Polonia intenționează să finalizeze în termen de doi ani un nou ansamblu de fortificații anti-drone de-a lungul granițelor sale estice, a declarat un înalt oficial din domeniul apărării, după o incursiune masivă a vehiculelor aeriene de luptă rusești fără pilot în spațiul aerian polonez în acest an, informează The Guardian. „Ne așteptăm ca primele capacități
Marea Britanie și Germania semnează un contract de 70 de milioane de dolari pentru sisteme de artilerie autopropulsate
Regatul Unit a anunțat semnarea unui contract comun de achiziții publice cu Germania în valoare de 52 de milioane de lire sterline (70 de milioane de dolari) „pentru achiziționarea de artilerie avansată montată pe vehicule blindate", care pot trage în timp ce se află în mișcare și lovi ținte aflate la o distanță mai mare
Înaintea întâlnirii dintre Zelenski și Trump, UE reiterează că „sprijinul pentru Ucraina nu va slăbi": Continuăm să lucrăm pentru o pace solidă și durabilă, în strânsă cooperare cu partenerii noștri americani
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, și-au exprimat sprijinul pentru Volodimir Zelenski și Ucraina înainte de întâlnirea pe care acesta din urmă urmează să o aibă cu președintele american Donald Trump, în Florida. Cei doi oficiali europeni s-au alăturat unei convorbiri telefonice cu mai mulți lideri din Europa,
Înaintea de întâlnirea cu Trump, Volodimir Zelenski a primit un sprijin puternic din partea europenilor și Canadei
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a făcut o escală sâmbătă în orașul canadian Halifax în drum spre Florida, a primit un sprijin puternic din partea europenilor și Canadei, în ajunul unei întâlniri cu președintele american Donald Trump, informează AFP, citat de Agepres. Alături de premierul Canadei, Zelenski a avut o discuție telefonică comună cu președintele
Premierul Canadei insistă asupra nevoii de a sprijini „Ucraina în această perioadă dificilă" și anunță un ajutor de 1,5 miliarde de euro pentru reconstrucția acestei țări
Premierul Canadei, Mark Carney, a condamnat sâmbătă „barbaria" atacurilor ruse ce au avut loc vineri noaptea asupra Kievului și a insistat asupra faptului că orice acord de pace va avea nevoie de o „Rusie pregătită să coopereze", anunță France Presse, citat de Agerpres. După discuția purtată la Halifax cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, oficialul canadian
Oana Țoiu își exprimă solidaritatea cu Ucraina după noul atac al Rusiei: În timp ce liderii SUA, UE și Ucrainei depun eforturi pentru pace, Moscova răspunde prin a ucide și teroriza
România, prin vocea ministrului de externe Oana Țoiu, și-a exprimat solidaritatea cu Ucraina, „care se confruntă cu atacuri rusești continue asupra infrastructurii energetice, a instituțiilor de învățământ și a zonelor rezidențiale din Kiev". „Au fost raportate zeci de victime civile, iar o mare parte a capitalei a rămas fără încălzire în mijlocul iernii și în
Donald Tusk condamnă atitudinea Rusiei față de eforturile de pace: Contrar așteptărilor lui Trump și în ciuda disponibilității lui Zelenski de a face compromisuri, Moscova a atacat din nou Kievul
Premierul polonez Donald Tusk a condamnat atitudinea Rusiei față de eforturile de a aduce pacea în Ucraina, țară care a fost din nou ținta unui nou atac aerian al Moscovei, ce a vizat de data aceasta Kievul, în contextul în care Volodimir Zelenski se pregătește să se întâlnească duminică, în Florida, cu președintele american Donald
Șeful armatei elvețiene atrage atenția asupra credinței false că neutralitatea oferă protecție: Neutralitatea este valoroasă doar dacă poate fi apărată cu arme
Elveția nu se poate apăra împotriva unui atac pe scară largă și trebuie să își sporească cheltuielile militare, având în vedere riscurile în creștere din partea Rusiei, a arătat șeful forțelor armate elvețiene, Thomas Süssli, informează sâmbătă Reuters, potrivit Agerpres. El a făcut aceste declarații într-un interviu acordat cotidianului elvețian Neue Zürcher Zeitung (NZZ), referindu-se
Volodimir Zelenski a discutat cu premierul Canadei, lideri europeni și secretarul general al NATO înainte de întâlnirea cu Trump: Ucraina nu a fost și nu va fi niciodată un obstacol în calea păcii
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut convorbiri telefonice separate cu premierul Canadei, lideri europeni – președintele finlandez Alexander Stubb, care a reușit să lege și să întrețină o relație apropiată cu președintele american Donald Trump, premierul Estoniei, Kristen Michael, premierul Danemarcei, țară a cărei președinție semestrială a Consiliului UE este pe final, Mette Frederiksen, cancelarul
Donald Trump se autoproclamă arbitru suprem al oricărui acord de pace: Zelenski „nu are nimic până nu aprob eu"
Președintele american Donald Trump s-a prezentat vineri ca arbitru suprem al oricărui acord de pace între Ucraina și Rusia, într-o conversație exclusivă cu Politico. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească cu Trump în Florida duminică și a declarat reporterilor că va aduce cu el un nou plan de pace în 20 de puncte.
„O Americă mai puternică se clădește prin alianțe solide și cooperare constantă cu partenerii cheie", subliniază Ambasada SUA la București: În 2025, Statele Unite și România au lucrat cot la cot pentru a întări securitatea regională
„O Americă mai puternică se clădește prin alianțe solide, angajamente credibile și cooperare constantă cu partenerii cheie", subliniază Ambasada Statelor Unite la București într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook în care evidențiază că, în 2025, „Statele Unite și România au lucrat cot la cot pentru a întări securitatea regională și a consolida poziția
Volodimir Zelenski se va întâlni cu Donald Trump duminică, în Florida, pentru a discuta despre planul de pace: Planul în 20 de puncte la care am lucrat este gata în proporție de 90%
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că se va întâlni duminică cu președintele american Donald Trump în Florida pentru a discuta despre proiectul de pace care, potrivit lui, este aproape gata, informează Politico Europe. „Planul în 20 de puncte la care am lucrat este gata în proporție de 90%. Sarcina noastră este să ne
Stenograme declasificate: Bush i-a cerut lui Putin să se comporte ca "un gentleman" la summitul NATO de la București. Discuțiile relevă ideea lui Putin de aderare a Rusiei la NATO și intențiile față de Ucraina și Georgia
Statele Unite au făcut publice mai multe stenograme ale discuțiilor dintre liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și fostul președinte american George W. Bush, în care Putin a adus în discuție ideea aderării Rusiei la NATO. Stenogramele au fost publicate de National Security Archive, un institut independent de cercetare și nonprofit, cu sediul la Universitatea
Președinții Poloniei și SUA, discuție telefonică în a doua zi de Crăciun: Trump îl așteaptă pe Nawrocki la summitul G20 găzduit de SUA anul viitor # CaleaEuropeana
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a avut vineri, în a doua zi de Crăciun, o convorbire telefonică cu președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, potrivit unui comunicat al Președinției poloneze. Cei doi șefi de stat și-au adresat, la începutul discuției, urări cu prilejul Sărbătorilor de Crăciun. Ulterior, Karol Nawrocki și Donald Trump au discutat despre […] The post Președinții Poloniei și SUA, discuție telefonică în a doua zi de Crăciun: Trump îl așteaptă pe Nawrocki la summitul G20 găzduit de SUA anul viitor appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ursula von der Leyen își exprimă speranța că în 2026 va fi încheiată o “pace dreaptă și durabilă” care va aduce Ucrainei, în timp, un “viitor sigur și prosper în UE” # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis joi un mesaj de Crăciun axat pe solidaritate, familie și sprijin pentru cei aflați în dificultate, într-un context internațional marcat de instabilitate și conflicte, exprimându-și speranța că în 2026 va fi încheiată o “pace dreaptă și durabilă” care va aduce Ucrainei, în timp, un “viitor sigur […] The post Ursula von der Leyen își exprimă speranța că în 2026 va fi încheiată o “pace dreaptă și durabilă” care va aduce Ucrainei, în timp, un “viitor sigur și prosper în UE” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Secretarul general al NATO respinge ideea unei autonomii totale a UE față de SUA în materie de apărare: Europa și NATO este mai mult decât UE # CaleaEuropeana
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, respinge ideea unei autonomii strategice totale a Uniunii Europene față de Statele Unite în domeniul apărării și insistă că întărirea capacităților europene trebuie făcută în continuare în cadrul alianței transatlantice, relatează vineri dpa, potrivit Agerpres. Într-un interviu acordat agenției germane, Rutte a subliniat că Washingtonul rămâne pe deplin angajat […] The post Secretarul general al NATO respinge ideea unei autonomii totale a UE față de SUA în materie de apărare: Europa și NATO este mai mult decât UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
Nicușor Dan, în mesajul de Crăciun: “Împreună, să ne recăpătăm forța unei națiuni conștientă de identitatea sa și hotărâtă să își construiască viitorul cu încredere” # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj Crăciun adresat românilor, în care a îndemnat la unitate, reflecție și regăsirea valorilor care definesc identitatea națională, subliniind nevoia de a construi viitorul cu încredere și solidaritate. În mesajul publicat pe pagina sa de Facebook, șeful statului a arătat că „Nașterea lui Hristos este pentru noi, creștinii, sărbătoarea […] The post Nicușor Dan, în mesajul de Crăciun: “Împreună, să ne recăpătăm forța unei națiuni conștientă de identitatea sa și hotărâtă să își construiască viitorul cu încredere” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Friedrich Merz reafirmă în mesajul de Crăciun angajamentul guvernului german față de pacea, securitatea și prosperitatea în Europa # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz a reafirmat miercuri, în mesajul său transmis cu ocazia Crăciunului, angajamentul guvernului său de a se asigura că pacea și securitatea prevalează în Europa, afirmă DPA, citat de Agerpres. „În aceste luni și în acești ani, este vorba despre pace, despre securitate și despre prosperitatea întregului nostru continent”, a scris Merz […] The post Friedrich Merz reafirmă în mesajul de Crăciun angajamentul guvernului german față de pacea, securitatea și prosperitatea în Europa appeared first on caleaeuropeana.ro.
Macron salută “contribuțiile în slujba Europei” ale lui Breton, care acuză revenirea “vânătorii de vrăjitoare” de tip McCarthy în SUA: Îi vom proteja pe europeni # CaleaEuropeana
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a vorbit miercuri la telefon cu fostul comisar european Thierry Breton după ce Statele Unite au impus restricții de viză acestuia și altor patru personalități europene, subliniind sprijinul pentru suveranitatea digitală a Uniunii Europene. „Tocmai am vorbit cu Thierry Breton și l-am felicitat pentru contribuțiile sale semnificative în slujba Europei. Ne […] The post Macron salută “contribuțiile în slujba Europei” ale lui Breton, care acuză revenirea “vânătorii de vrăjitoare” de tip McCarthy în SUA: Îi vom proteja pe europeni appeared first on caleaeuropeana.ro.
Comisia Europeană „condamnă cu fermitate decizia Statelor Unite de a impune restricții de călătorie pentru cinci cetățeni europeni, printre care și fostul comisar european Thierry Breton.” „Libertatea de exprimare este un drept fundamental în Europa și o valoare fundamentală comună cu Statele Unite în întreaga lume democratică. UE este o piață unică deschisă, bazată pe […] The post UE „condamnă cu fermitate” decizia SUA de sancționare a fostului comisar european Thierry Breton și a altor patru europeni, pe care Emmanuel Macron o califică drept „o formă de intimidare” appeared first on caleaeuropeana.ro.
UE „condamnă cu fermitate” decizia SUA de sancționare a fostului comisar european Thierry Breton și a altor patru europeni, pe care Emmanuel Macron o califică drept „o formă de intimidare” # CaleaEuropeana
Liderii instituțiilor UE, mesaj de Crăciun: Să-i sprijinim pe cei care încă luptă pentru libertățile pe care le considerăm prea des de la sine înțelese, să încercăm să găsim acea pace greu de atins # CaleaEuropeana
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, i-a îndemnat pe europeni la reflecție asupra adevăratei semnificații a Crăciunului, amintind că „aceasta este perioada anului care ne oferă tuturor ocazia să prețuim momentele care ne aduc împreună.” „Aceasta este perioada anului care ne oferă tuturor ocazia să prețuim momentele care ne aduc împreună: momentele de bucurie și râsete, […] The post Liderii instituțiilor UE, mesaj de Crăciun: Să-i sprijinim pe cei care încă luptă pentru libertățile pe care le considerăm prea des de la sine înțelese, să încercăm să găsim acea pace greu de atins appeared first on caleaeuropeana.ro.
Custodele Coroanei, mesaj de Crăciun: Am încredere în națiunea română și în puterea ei de a merge mai departe. În ciuda unor probleme economice și a unor neajunsuri, românii au dat dovadă de curaj și bun-simț # CaleaEuropeana
Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta, și-a exprimat încrederea „în națiunea română și în puterea ei de a merge mai departe”, reliefând că, în ciuda „unor probleme economice și a unor neajunsuri, în viața de zi cu zi, românii au dat dovadă de curaj și bun-simț.” „Anul 2025 a adus multe realizări admirabile, dar și greutăți, […] The post Custodele Coroanei, mesaj de Crăciun: Am încredere în națiunea română și în puterea ei de a merge mai departe. În ciuda unor probleme economice și a unor neajunsuri, românii au dat dovadă de curaj și bun-simț appeared first on caleaeuropeana.ro.
Comisia Europeană „condamnă cu fermitate decizia Statelor Unite de a impune restricții de călătorie pentru cinci cetățeni europeni, printre care și fostul comisar european Thierry Breton.” „Libertatea de exprimare este un drept fundamental în Europa și o valoare fundamentală comună cu Statele Unite în întreaga lume democratică. UE este o piață unică deschisă, bazată pe […] The post Comisia Europeană „condamnă cu fermitate” decizia SUA de sancționare a fostului comisar european Thierry Breton și a altor patru europeni, pe care Emmanuel Macron o califică drept „o formă de intimidare” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Michael Dickerson, mesaj de Crăciun: SUA și România au un parteneriat „puternic și în continuă creștere, bazat pe valori comune și interese strategice” # CaleaEuropeana
Statele Unite și România au un parteneriat „puternic și în continuă creștere, bazat pe valori comune și interese strategice”, a transmis însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la București, Michael Dickerson, în mesajul de Crăciun. „Privind înapoi la anul care a trecut, avem multe să sărbătorim. Statele Unite și România au un parteneriat puternic şi […] The post Michael Dickerson, mesaj de Crăciun: SUA și România au un parteneriat „puternic și în continuă creștere, bazat pe valori comune și interese strategice” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Volodimir Zelenski dezvăluie proiectul de pace în 20 de puncte negociat cu SUA: Reprezintă „cadrul principal pentru încheierea războiului” # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a explicat că noua versiune a planului convenit de negociatorii SUA și ai Ucrainei de a pune capăt războiului declanșat de Rusia nu impune Kievului să renunțe oficial la dorința de a adera la NATO, o solicitare majoră a Moscovei, arată AFP, citat de Agerpres. După săptămâni de discuții, Ucraina și […] The post Volodimir Zelenski dezvăluie proiectul de pace în 20 de puncte negociat cu SUA: Reprezintă „cadrul principal pentru încheierea războiului” appeared first on caleaeuropeana.ro.
O nouă fisură transatlantică: Administrația Trump interzice accesul în SUA pentru cinci europeni, inclusiv fostul comisar Thierry Breton, acuzați de presiuni pentru cenzurarea opiniilor americane online # CaleaEuropeana
Departamentul de Stat al SUA a anunțat marți că interzice accesul în Statele Unite pentru cinci europeni pe care îi acuză că au condus eforturi de a face presiuni asupra companiilor americane din domeniul tehnologiei pentru a cenzura sau a suprima puncte de vedere americane, relatează Associated Press despre o măsură care reprezintă cea mai […] The post O nouă fisură transatlantică: Administrația Trump interzice accesul în SUA pentru cinci europeni, inclusiv fostul comisar Thierry Breton, acuzați de presiuni pentru cenzurarea opiniilor americane online appeared first on caleaeuropeana.ro.
Volodimir Zelenski a discutat cu Ursula von der Leyen despre „ultimele evoluții ale discuțiilor de pace”: Deși întreaga lume așteaptă Crăciunul, nu încetăm să lucrăm pentru obținerea păcii și garantarea securității # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a discutat cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre „ultimele evoluții ale discuțiilor de pace”. Potrivit unui mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, von der Leyen l-a informat pe liderul ucrainean „despre Consiliul European și despre decizia noastră de a acorda Ucrainei o finanțare de 90 de miliarde […] The post Volodimir Zelenski a discutat cu Ursula von der Leyen despre „ultimele evoluții ale discuțiilor de pace”: Deși întreaga lume așteaptă Crăciunul, nu încetăm să lucrăm pentru obținerea păcii și garantarea securității appeared first on caleaeuropeana.ro.
Președintele Germaniei amintește de forța comunității în vremuri dificile și face apel la Europa să își redescopere „puterea și valorile și să acționeze în consecință” # CaleaEuropeana
Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a profitat de discursul său de Crăciun distribuit în avans presei germane pentru a sublinia importanța comunității, comunicării și cooperării și a făcut apel la concetățenii săi germani să lucreze împreună și să se ajute reciproc în vremuri dificile. „In der Dunkelheit erstrahlt ein Licht”, a spus el într-un discurs televizat: […] The post Președintele Germaniei amintește de forța comunității în vremuri dificile și face apel la Europa să își redescopere „puterea și valorile și să acționeze în consecință” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Delegația română din S&D reafirmă sprijinul ferm pentru parcursul european al Republicii Moldova (P) # CaleaEuropeana
Autor: Grupul S&D din Parlamentul European Delegația română din Grupul Socialiștilor și Democraților (S&D) din Parlamentul European își reafirmă susținerea deplină pentru parcursul european al Republicii Moldova și consideră că integrarea europeană a Chișinăului reprezintă atât o opțiune politică legitimă, cât și o investiție strategică în stabilitatea, securitatea și prosperitatea întregii regiuni. ”Republica Moldova se […] The post Delegația română din S&D reafirmă sprijinul ferm pentru parcursul european al Republicii Moldova (P) appeared first on caleaeuropeana.ro.
Mark Rutte îndeamnă la continuarea sprijinului pentru Ucraina: Securitatea Europei depinde de forța acestei țări # CaleaEuropeana
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat la continuarea sprijinului pentru Ucraina pe măsură ce anul 2025 se încheie și a atras atenția că Europa se va confrunta cu riscuri de securitate tot mai mari dacă va da semne de șovăială, anunță DPA, citat de Agerpres. Într-un interviu acordat recent publicației germane mai sus […] The post Mark Rutte îndeamnă la continuarea sprijinului pentru Ucraina: Securitatea Europei depinde de forța acestei țări appeared first on caleaeuropeana.ro.
Guvernul a lansat Comitetul pentru revizuirea legislației din justiție. Premierul Bolojan a deschis prima reuniune la Palatul Victoria # CaleaEuropeana
Guvernul a făcut primul pas formal în procesul de analiză și revizuire a legislației din domeniul justiției, prin convocarea, marți, la Palatul Victoria, a primei întruniri a Comitetului dedicat acestui demers, cu participarea reprezentanților sistemului judiciar, ai societății civile și ai principalelor instituții implicate, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Potrivit comunicatului de presă, ședința din […] The post Guvernul a lansat Comitetul pentru revizuirea legislației din justiție. Premierul Bolojan a deschis prima reuniune la Palatul Victoria appeared first on caleaeuropeana.ro.
Noii miniștri ai apărării și economiei, Radu Miruță și Irineu Darău, au depus jurământul la Cotroceni, în prezența lui Nicușor Dan și a lui Ilie Bolojan # CaleaEuropeana
Noii miniștri din Guvernul Bolojan – Radu Miruță (Apărare) și Irineu Darău (Economie) – au depus jurământul de învestitură, marți, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Palatul Cotroceni. La ceremonie a fost prezent și premierul Ilie Bolojan. Președintele Nicușor Dan a semnat marți decretele de numire în funcție a celor doi miniștri. Vinerea trecută, cei […] The post Noii miniștri ai apărării și economiei, Radu Miruță și Irineu Darău, au depus jurământul la Cotroceni, în prezența lui Nicușor Dan și a lui Ilie Bolojan appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ministrul german de externe: Rusia va continua să reprezinte o amenințare pentru Ucraina și securitatea Europei, indiferent dacă se va ajunge la un acord de încetare a focului # CaleaEuropeana
Ministrul german de externe Johann Wadephul a declarat marți că Rusia va continua să reprezinte o amenințare pentru Ucraina și securitatea Europei, indiferent dacă se va ajunge la un acord de încetare a focului. De fapt, Wadephul a declarat că Moscova va încerca să profite de orice pauză în ostilități pentru a pregăti un atac […] The post Ministrul german de externe: Rusia va continua să reprezinte o amenințare pentru Ucraina și securitatea Europei, indiferent dacă se va ajunge la un acord de încetare a focului appeared first on caleaeuropeana.ro.
Sezonul sărbătorilor a sosit, iar pentru mulți, cumpărarea de jucării este o sarcină crucială pe lista de lucruri de făcut. În 2024, UE a fost un importator net de jucării din restul lumii, cu jucării în valoare de 7,1 miliarde de euro importate din țări din afara UE (+0,6 miliarde de euro față de 2023), […] The post Eurostat: China este cel mai mare furnizor de jucării al Uniunii Europene appeared first on caleaeuropeana.ro.
Președinta Maia Sandu a avut o întâlnire cu ministrul Oana Țoiu: România rămâne partenerul strategic numărul unu al R. Moldova și principalul susținător al parcursului european # CaleaEuropeana
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut, la Chișinău, o întrevedere cu ministrul Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, aflată într-o vizită de lucru în Republica Moldova, cu prilejul Reuniunii anuale a ambasadorilor Republicii Moldova. În cadrul discuțiilor, Maia Sandu a reiterat că România rămâne partenerul strategic numărul unu al Republicii Moldova și principalul susținător […] The post Președinta Maia Sandu a avut o întâlnire cu ministrul Oana Țoiu: România rămâne partenerul strategic numărul unu al R. Moldova și principalul susținător al parcursului european appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ministrul Finanțelor prezintă măsuri fiscal-bugetare şi de relansare economicǎ pentru 2026: Construim un cadru fiscal mai simplu, mai echitabil și mai predictibil # CaleaEuropeana
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, propune pentru 2026 „un pachet structurat de măsuri agreate în coaliția de guvernare, care creează un cadru fiscal mai stabil și mai puțin birocratic, sprijină pe cei vulnerabili și stimulează investițiile, fără a pune presiune suplimentară pe buget.” „Mai multǎ siguranțǎ şi predictibilitate pentru 2026: am publicat azi proiectul de Ordonanțǎ […] The post Ministrul Finanțelor prezintă măsuri fiscal-bugetare şi de relansare economicǎ pentru 2026: Construim un cadru fiscal mai simplu, mai echitabil și mai predictibil appeared first on caleaeuropeana.ro.
Reacția UE după ce Trump a numit un emisar special al SUA pentru Groenlanda: „Integritatea teritorială și suveranitatea sunt principii fundamentale ale dreptului internațional” # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană este solidară cu Danemarca și Groenlanda, amintind că „integritatea teritorială și suveranitatea sunt principii fundamentale ale dreptului internațional”. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Antonio Costa, și Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, au reacționat la anunțul președintelui american Donald Trump de […] The post Reacția UE după ce Trump a numit un emisar special al SUA pentru Groenlanda: „Integritatea teritorială și suveranitatea sunt principii fundamentale ale dreptului internațional” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Statul polonez achiziționează o oțelărie pentru a o transforma în fabrică de blindaje: Va „consolida securitatea lanțului militar de aprovizionare, într-un context de reînarmare” # CaleaEuropeana
Ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a anunțat luni că Varșovia achiziționează o oțelărie pentru a o transforma într-o fabrică de blindaje militare, în cadrul planului statului de a cumpăra active de importanță strategică și cu dublă întrebuințare, civilă și militară, care vor contribui la consolidarea apărării statului de pe flancul estic al NATO, informează […] The post Statul polonez achiziționează o oțelărie pentru a o transforma în fabrică de blindaje: Va „consolida securitatea lanțului militar de aprovizionare, într-un context de reînarmare” appeared first on caleaeuropeana.ro.
SUA își extind ”flota de aur” cu o nouă clasă de nave de război mari, care vor purta numele președintelui Trump # CaleaEuropeana
Președintele Donald Trump a anunțat următorul obiectivul Marinei de a lansa o nouă clasă de nave de luptă de suprafață, proiectate în SUA, cu o greutate între 30.000 și 40.000 de tone, care vor fi utilizate pentru a „face față realităților conflictelor maritime moderne”, informează un comunicat oficial. „În calitate de comandant suprem, am marea […] The post SUA își extind ”flota de aur” cu o nouă clasă de nave de război mari, care vor purta numele președintelui Trump appeared first on caleaeuropeana.ro.
Zelenski: După atâția ani, este greu de crezut că Putin este capabil să trăiască fără ucideri și invazii # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, susține că Putin va continua acest război doar cât timp va mai avea bani pentru a „cumpăra loialitatea cercului său restrâns și a populației ruse, plătind în același timp pentru uciderile de pe linia frontului.” În urma celor mai recente negocieri purtate în SUA de către echipele americane și ucrainene, Zelenski […] The post Zelenski: După atâția ani, este greu de crezut că Putin este capabil să trăiască fără ucideri și invazii appeared first on caleaeuropeana.ro.
Comisia Europeană a acordat Ucrainei 2,3 miliarde de euro pentru a sprijini finanțele și administrația publică a țării, în contextul în care aceasta continuă să lupte împotriva invaziei Rusiei. Potrivit unui comunicat al executivului european, aceasta este a șasea plată periodică efectuată în cadrul Facilității pentru Ucraina, instrumentul-cheie al Uniunii pentru sprijinirea redresării, reformelor și […] The post UE acordă 2,3 miliarde de euro pentru a sprijini nevoile financiare ale Ucrainei appeared first on caleaeuropeana.ro.
INCAS, singura entitate din România în acceleratorul de apărare al NATO (DIANA), cu un proiect dedicat eficienței energetice în producția de structuri compozite pentru UAV-uri # CaleaEuropeana
150 de companii din 24 de state aliate se alătură, începând cu 2026, celei mai ample cohorte din istoria Acceleratorului de Inovare pentru Apărare DIANA al NATO. Acestea vor lucra la zece provocări critice de apărare și securitate, acoperind domenii precum infrastructura critică, logistică, operațiuni maritime și spațiale, precum și intervenții în medii extreme. Din […] The post INCAS, singura entitate din România în acceleratorul de apărare al NATO (DIANA), cu un proiect dedicat eficienței energetice în producția de structuri compozite pentru UAV-uri appeared first on caleaeuropeana.ro.
România este „de departe cel mai apropiat stat” de Republica Moldova și principalul său susținător în procesul de integrare europeană, afirmă Mihai Popșoi # CaleaEuropeana
România este „de departe cel mai apropiat stat” de Republica Moldova și principalul său susținător în procesul de integrare europeană, consolidarea securității și dezvoltarea economică, a subliniat luni ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, într-o declarație de presă transmisă online, după întâlnirea avută cu ministrul român de externe, Oana Țoiu, aflată într-o vizită […] The post România este „de departe cel mai apropiat stat” de Republica Moldova și principalul său susținător în procesul de integrare europeană, afirmă Mihai Popșoi appeared first on caleaeuropeana.ro.
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună # CaleaEuropeana
Relația dintre România și Republica Moldova reprezintă „cel mai puternic parteneriat diplomatic dintre două țări în lume”, a declarat, luni, ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, aflată la Chișinău cu prilejul participării la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate. Șefa diplomației române a mai subliniat că schimburile comerciale […] The post Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună appeared first on caleaeuropeana.ro.
