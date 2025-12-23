Ministrul Finanțelor prezintă măsuri fiscal-bugetare şi de relansare economicǎ pentru 2026: Construim un cadru fiscal mai simplu, mai echitabil și mai predictibil
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, propune pentru 2026 „un pachet structurat de măsuri agreate în coaliția de guvernare, care creează un cadru fiscal mai stabil și mai puțin birocratic, sprijină pe cei vulnerabili și stimulează investițiile, fără a pune presiune suplimentară pe buget.” „Mai multǎ siguranțǎ şi predictibilitate pentru 2026: am publicat azi proiectul de Ordonanțǎ […] The post Ministrul Finanțelor prezintă măsuri fiscal-bugetare şi de relansare economicǎ pentru 2026: Construim un cadru fiscal mai simplu, mai echitabil și mai predictibil appeared first on caleaeuropeana.ro.
Reacția UE după ce Trump a numit un emisar special al SUA pentru Groenlanda: „Integritatea teritorială și suveranitatea sunt principii fundamentale ale dreptului internațional” # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană este solidară cu Danemarca și Groenlanda, amintind că „integritatea teritorială și suveranitatea sunt principii fundamentale ale dreptului internațional”. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Antonio Costa, și Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, au reacționat la anunțul președintelui american Donald Trump de […] The post Reacția UE după ce Trump a numit un emisar special al SUA pentru Groenlanda: „Integritatea teritorială și suveranitatea sunt principii fundamentale ale dreptului internațional” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Statul polonez achiziționează o oțelărie pentru a o transforma în fabrică de blindaje: Va „consolida securitatea lanțului militar de aprovizionare, într-un context de reînarmare” # CaleaEuropeana
Ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a anunțat luni că Varșovia achiziționează o oțelărie pentru a o transforma într-o fabrică de blindaje militare, în cadrul planului statului de a cumpăra active de importanță strategică și cu dublă întrebuințare, civilă și militară, care vor contribui la consolidarea apărării statului de pe flancul estic al NATO, informează […] The post Statul polonez achiziționează o oțelărie pentru a o transforma în fabrică de blindaje: Va „consolida securitatea lanțului militar de aprovizionare, într-un context de reînarmare” appeared first on caleaeuropeana.ro.
SUA își extind ”flota de aur” cu o nouă clasă de nave de război mari, care vor purta numele președintelui Trump # CaleaEuropeana
Președintele Donald Trump a anunțat următorul obiectivul Marinei de a lansa o nouă clasă de nave de luptă de suprafață, proiectate în SUA, cu o greutate între 30.000 și 40.000 de tone, care vor fi utilizate pentru a „face față realităților conflictelor maritime moderne”, informează un comunicat oficial. „În calitate de comandant suprem, am marea […] The post SUA își extind ”flota de aur” cu o nouă clasă de nave de război mari, care vor purta numele președintelui Trump appeared first on caleaeuropeana.ro.
Zelenski: După atâția ani, este greu de crezut că Putin este capabil să trăiască fără ucideri și invazii # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, susține că Putin va continua acest război doar cât timp va mai avea bani pentru a „cumpăra loialitatea cercului său restrâns și a populației ruse, plătind în același timp pentru uciderile de pe linia frontului.” În urma celor mai recente negocieri purtate în SUA de către echipele americane și ucrainene, Zelenski […] The post Zelenski: După atâția ani, este greu de crezut că Putin este capabil să trăiască fără ucideri și invazii appeared first on caleaeuropeana.ro.
Comisia Europeană a acordat Ucrainei 2,3 miliarde de euro pentru a sprijini finanțele și administrația publică a țării, în contextul în care aceasta continuă să lupte împotriva invaziei Rusiei. Potrivit unui comunicat al executivului european, aceasta este a șasea plată periodică efectuată în cadrul Facilității pentru Ucraina, instrumentul-cheie al Uniunii pentru sprijinirea redresării, reformelor și […] The post UE acordă 2,3 miliarde de euro pentru a sprijini nevoile financiare ale Ucrainei appeared first on caleaeuropeana.ro.
INCAS, singura entitate din România în acceleratorul de apărare al NATO (DIANA), cu un proiect dedicat eficienței energetice în producția de structuri compozite pentru UAV-uri # CaleaEuropeana
150 de companii din 24 de state aliate se alătură, începând cu 2026, celei mai ample cohorte din istoria Acceleratorului de Inovare pentru Apărare DIANA al NATO. Acestea vor lucra la zece provocări critice de apărare și securitate, acoperind domenii precum infrastructura critică, logistică, operațiuni maritime și spațiale, precum și intervenții în medii extreme. Din […] The post INCAS, singura entitate din România în acceleratorul de apărare al NATO (DIANA), cu un proiect dedicat eficienței energetice în producția de structuri compozite pentru UAV-uri appeared first on caleaeuropeana.ro.
România este „de departe cel mai apropiat stat” de Republica Moldova și principalul său susținător în procesul de integrare europeană, afirmă Mihai Popșoi # CaleaEuropeana
România este „de departe cel mai apropiat stat” de Republica Moldova și principalul său susținător în procesul de integrare europeană, consolidarea securității și dezvoltarea economică, a subliniat luni ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, într-o declarație de presă transmisă online, după întâlnirea avută cu ministrul român de externe, Oana Țoiu, aflată într-o vizită […] The post România este „de departe cel mai apropiat stat” de Republica Moldova și principalul său susținător în procesul de integrare europeană, afirmă Mihai Popșoi appeared first on caleaeuropeana.ro.
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună # CaleaEuropeana
Relația dintre România și Republica Moldova reprezintă „cel mai puternic parteneriat diplomatic dintre două țări în lume”, a declarat, luni, ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, aflată la Chișinău cu prilejul participării la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate. Șefa diplomației române a mai subliniat că schimburile comerciale […] The post Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună appeared first on caleaeuropeana.ro.
Nicușor Dan, în Politico: Europa și SUA sunt aliați naturali aflați “într-o perioadă de tranziție în care trebuie să ne înțelegem mai bine reciproc”: Lumea a trecut de la o manieră morală la una foarte economică # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a declarat într-un interviu pentru publicația Politico Europe, la Bruxelles, că Europa și SUA sunt aliați naturali, dar că în acest moment, „ne aflăm într-un fel de perioadă de tranziție, în care trebuie să ne înțelegem mai bine unii pe alții”. Șeful statului a discutat despre provocările relațiilor transatlantice, situația din Ucraina, […] The post Nicușor Dan, în Politico: Europa și SUA sunt aliați naturali aflați “într-o perioadă de tranziție în care trebuie să ne înțelegem mai bine reciproc”: Lumea a trecut de la o manieră morală la una foarte economică appeared first on caleaeuropeana.ro.
UE impune sancțiuni împotriva a două persoane responsabile de încălcări ale drepturilor omului și de subminarea democrației și a statului de drept în Rusia # CaleaEuropeana
Consiliul UE a impus măsuri restrictive împotriva a două persoane, responsabile de grave încălcări ale drepturilor omului, reprimarea societății civile și a opoziției democratice, precum și de subminarea democrației și a statului de drept în Rusia. Potrivit comunicatului oficial, persoanele în cauză sunt membri ai sistemului judiciar: Dmitry Gordeev și Lyudmila Balandina. Dmitry Gordeev este […] The post UE impune sancțiuni împotriva a două persoane responsabile de încălcări ale drepturilor omului și de subminarea democrației și a statului de drept în Rusia appeared first on caleaeuropeana.ro.
Maia Sandu: Aderarea la UE, singura strategie realistă de supraviețuire ca stat democratic, liber și suveran # CaleaEuropeana
Pentru Republica Moldova, aderarea la Uniunea Europeană este singura strategie realistă de supraviețuire ca stat democratic, liber și suveran, a declarat președinta Maia Sandu, luni, la reuniunea anuală a ambasadorilor acreditați la Chișinău, unde a trasat principalele direcții ale politicii externe pentru anul 2026. În discursul său, șefa statului a subliniat că contextul regional și […] The post Maia Sandu: Aderarea la UE, singura strategie realistă de supraviețuire ca stat democratic, liber și suveran appeared first on caleaeuropeana.ro.
Comisia Europeană a relocat în premieră o centrală termoelectrică completă din Lituania în Ucraina, pentru a sprijini 1 milion de persoane în plină iarnă # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a finalizat cea mai amplă operațiune logistică coordonată de până acum, relocând o centrală termoelectrică completă din Lituania în Ucraina, în sprijinul sistemului energetic grav afectat de atacurile rusești asupra infrastructurii critice, potrivit unui comunicat. Transferul fără precedent a permis restabilirea unei capacități energetice esențiale și a contribuit direct la consolidarea rețelei naționale […] The post Comisia Europeană a relocat în premieră o centrală termoelectrică completă din Lituania în Ucraina, pentru a sprijini 1 milion de persoane în plină iarnă appeared first on caleaeuropeana.ro.
În 2024, întreprinderile din UE au stimulat o creștere puternică a cercetării și dezvoltării în energie, sănătate, industrie aerospațială și apărare # CaleaEuropeana
Întreprinderile din UE au stimulat o creștere puternică a cercetării și dezvoltării (C&D) în domeniul energiei, al sănătății, al industriei aerospațiale și al apărării în 2024, în conformitate cu Tabloul de bord al investițiilor în C&D al UE din 2025, publicat luni, informează Comisia Europeană într-un comunicat. Deși raportul evidențiază poziția de lider a Europei […] The post În 2024, întreprinderile din UE au stimulat o creștere puternică a cercetării și dezvoltării în energie, sănătate, industrie aerospațială și apărare appeared first on caleaeuropeana.ro.
Negocierile UE cu Japonia privind asocierea la programul Orizont Europa, finalizate cu succes. Acordul va fi semnat în 2026 # CaleaEuropeana
Comisia Europeană și Japonia au finalizat cu succes negocierile privind asocierea Japoniei la Orizont Europa, principalul program al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare, cu un buget de 93,5 miliarde de euro, a anunțat luni Executivul european. Acordul, care urmează să fie semnat în 2026, reprezintă cea mai strânsă formă de cooperare pe care Uniunea […] The post Negocierile UE cu Japonia privind asocierea la programul Orizont Europa, finalizate cu succes. Acordul va fi semnat în 2026 appeared first on caleaeuropeana.ro.
România are cel mai scăzut consum de fructe și legume din UE, în ciuda potențialului agricol ridicat (Monitorul Social) # CaleaEuropeana
România are una dintre cele mai scăzute rate de consum de fructe și legume din Uniunea Europeană: aproape 75% dintre români nu consumă nici măcar o porție de legume sau fructe pe zi, iar 24% declară că mănâncă între 1 și 4 porții zilnic. Doar 2,4% dintre români consumă 5 porții de legume și fructe pe zi, […] The post România are cel mai scăzut consum de fructe și legume din UE, în ciuda potențialului agricol ridicat (Monitorul Social) appeared first on caleaeuropeana.ro.
UE prelungește cu încă șase luni sancțiunile economice împotriva Rusiei ca răspuns la acțiunile continue care destabilizează situația din Ucraina # CaleaEuropeana
Statele membre au decis să prelungească măsurile restrictive ale Uniunii Europene, ca răspuns la acțiunile continue ale Federației Ruse, care destabilizează situația din Ucraina, pentru o perioadă suplimentară de șase luni, până la 31 iulie 2026, potrivit comunicatului oficial. Aceste măsuri economice, adoptate inițial în 2014, au fost extinse semnificativ începând cu februarie 2022, ca […] The post UE prelungește cu încă șase luni sancțiunile economice împotriva Rusiei ca răspuns la acțiunile continue care destabilizează situația din Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.
Trump numește un emisar special pentru Groenlanda, „esențială pentru securitatea națională”. Copenhaga cere respectarea integrității teritoriale a Regatului Danemarcei # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a anunțat duminică numirea guvernatorului statului Louisiana, Jeff Landry, în funcția de emisar special al SUA pentru Groenlanda, teritoriul semiautonom al Danemarcei despre care Trump a afirmat în repetate rânduri ar trebui să fie preluat de Statele Unite, informează AFP, preluat de Agerpres. „Jeff înțelege cât de esențială este Groenlanda pentru […] The post Trump numește un emisar special pentru Groenlanda, „esențială pentru securitatea națională”. Copenhaga cere respectarea integrității teritoriale a Regatului Danemarcei appeared first on caleaeuropeana.ro.
SUA afirmă că Rusia este „pe deplin angajată” pentru pace în Ucraina, după discuții „productive și constructive” la Miami # CaleaEuropeana
Emisarii Statelor Unite și ai Ucrainei au anunțat că discuțiile purtate la Miami au fost „productive și constructive”, însă fără a semnala un progres major în eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina, în timp ce reprezentanți americani au purtat în paralel negocieri și cu Rusia. Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve […] The post SUA afirmă că Rusia este „pe deplin angajată” pentru pace în Ucraina, după discuții „productive și constructive” la Miami appeared first on caleaeuropeana.ro.
Starmer îl informează pe Trump asupra activității Coaliției de Voință pentru sprijinirea păcii în Ucraina # CaleaEuropeana
Premierul britanic Keir Starmer a avut, duminică după-amiază, o convorbire telefonică cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, în cadrul căreia cei doi lideri au discutat principalele dosare de politică externă, potrivit unui comunicat oficial. Convorbirea a debutat cu o evaluare a războiului din Ucraina. Keir Starmer l-a informat pe liderul de la Casa Albă cu […] The post Starmer îl informează pe Trump asupra activității Coaliției de Voință pentru sprijinirea păcii în Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ministrul român al afacerilor externe, Oana Țoiu, va întreprinde luni, 22 decembrie, o vizită de lucru în Republica Moldova, la invitația omologului său Mihai Popșoi, în contextul participării la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate, potrivit unui comunicat. Agenda vizitei include întrevederi cu viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, […] The post Oana Țoiu, vizită în Republica Moldova, luni, la invitația omologului Mihai Popșoi appeared first on caleaeuropeana.ro.
Franța va construi un nou portavion pentru a înlocui nava-amiral Charles de Gaulle. Macron: Va fi o ilustrare a puterii națiunii noastre # CaleaEuropeana
Franța va construi un nou portavion pentru înlocui actuala navă-amiral a Marinei franceze, Charles de Gaulle, a anunțat duminică președintele Emmanuel Macron, în timpul unei vizite la forțele armate franceze staționate în Emiratele Arabe Unite, informează France24. Decizia, finalizată în cursul acestei săptămâni, autorizează lansarea construcției unui succesor al portavionului Charles de Gaulle, singurul portavion […] The post Franța va construi un nou portavion pentru a înlocui nava-amiral Charles de Gaulle. Macron: Va fi o ilustrare a puterii națiunii noastre appeared first on caleaeuropeana.ro.
Israelul aprobă înființarea a 19 noi colonii ilegale în Cisiordania. Smotrich: Blocăm crearea unui stat terorist palestinian # CaleaEuropeana
Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat înființarea a 19 noi colonii ilegale în Cisiordania ocupată, ridicând la 69 numărul total de colonii aprobate în ultimii trei ani, potrivit unui comunicat oficial transmis duminică, citat de AFP, preluat de Agerpres. „Propunerea ministrului de Finanțe Bezalel Smotrich și a ministrului Apărării Israel Katz de a declara […] The post Israelul aprobă înființarea a 19 noi colonii ilegale în Cisiordania. Smotrich: Blocăm crearea unui stat terorist palestinian appeared first on caleaeuropeana.ro.
Nicușor Dan va iniția un referendum în corpul magistraților în luna ianuarie: Dacă CSM nu reprezintă interesul public, atunci CSM va pleca de urgență # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică, într-o declarație de presă susținută la Palatul Cotroceni, că va iniția în luna ianuarie un referendum în rândul magistraților, având o singură întrebare referitoare la activitatea Consiliului Superior al Magistraturii. „Voi iniția în ianuarie, imediat după sărbători, un referendum în cadrul corpului magistraților cu o singură întrebare: Consiliul Superior […] The post Nicușor Dan va iniția un referendum în corpul magistraților în luna ianuarie: Dacă CSM nu reprezintă interesul public, atunci CSM va pleca de urgență appeared first on caleaeuropeana.ro.
Parisul salută disponibilitatea lui Vladimir Putin de a discuta cu Emmanuel Macron. Detaliile, stabilite în zilele următoare # CaleaEuropeana
Președinția franceză a salutat duminică disponibilitatea președintelui rus Vladimir Putin de a purta discuții cu omologul său francez Emmanuel Macron, precizând că detaliile unui eventual dialog vor fi stabilite „în zilele următoare”, informează France24. Palatul Élysée a transmis că deschiderea manifestată de Moscova este „binevenită”, iar Parisul va decide asupra formatului și calendarului discuțiilor „în […] The post Parisul salută disponibilitatea lui Vladimir Putin de a discuta cu Emmanuel Macron. Detaliile, stabilite în zilele următoare appeared first on caleaeuropeana.ro.
Nicușor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluției din 1989: Înfăptuirea dreptății este indispensabilă consolidării democrației românești # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a depus, duminică, o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluției din 1989, din Piața Universității, subliniind că libertatea câștigată prin sacrificiul românilor reprezintă o responsabilitate permanentă pentru societatea de astăzi și pentru instituțiile statului. Șeful statului a evocat curajul celor care s-au ridicat împotriva dictaturii comuniste și a atras atenția asupra […] The post Nicușor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluției din 1989: Înfăptuirea dreptății este indispensabilă consolidării democrației românești appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ziua Memoriei Victimelor Comunismului/Bolojan: Este important să nu ne lăsăm atrași de nostalgii periculoase sau de încercări de a relativiza crimele comunismului # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Memoriei Victimelor Comunismului în România, în care a subliniat importanța comemorării celor care au suferit sub dictatura comunistă și a celor care au avut curajul să se ridice împotriva regimului represiv. Șeful Guvernului a amintit că în 21 decembrie 1989, revolta declanșată la Timișoara a […] The post Ziua Memoriei Victimelor Comunismului/Bolojan: Este important să nu ne lăsăm atrași de nostalgii periculoase sau de încercări de a relativiza crimele comunismului appeared first on caleaeuropeana.ro.
Zelenski: Putin nu are dreptul să decidă alegerile din Ucraina. SUA propun negocieri directe cu Rusia la Miami # CaleaEuropeana
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă că decizia privind organizarea alegerilor în Ucraina aparține exclusiv autorităților ucrainene și nu poate fi influențată de președintele rus Vladimir Putin, după ce liderul de la Kremlin a sugerat că Rusia ar putea înceta atacurile aeriene în profunzime în ziua în care ar avea loc alegeri, relatează AFP […] The post Zelenski: Putin nu are dreptul să decidă alegerile din Ucraina. SUA propun negocieri directe cu Rusia la Miami appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ucraina și Portugalia își consolidează cooperarea militară și pentru reconstrucție. Lisabona reafirmă sprijinul pentru parcursul european al Kievului # CaleaEuropeana
Ucraina și Portugalia au convenit să își consolideze cooperarea în domeniul apărării, să extindă sprijinul pentru reconstrucția Ucrainei și să susțină ferm parcursul european al Kievului, potrivit unei declarații comune semnate sâmbătă de președintele ucrainean Volodimir Zelenski și premierul portughez Luís Montenegro, cu prilejul vizitei acestuia la Kiev. În document, cei doi oficiali reafirmă angajamentul […] The post Ucraina și Portugalia își consolidează cooperarea militară și pentru reconstrucție. Lisabona reafirmă sprijinul pentru parcursul european al Kievului appeared first on caleaeuropeana.ro.
Viktor Orbán pune sub semnul întrebării cine a început războiul din Ucraina și critică sprijinul occidental pentru Kiev # CaleaEuropeana
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a pus vineri sub semnul întrebării cui aparține responsabilitatea pentru războiul dintre Rusia și Ucraina și a criticat liderii occidentali pentru sprijinul acordat Kievului, potrivit Politico. Orbán a declarat că liderii Uniunii Europene își justifică sprijinul pentru Ucraina prezentând-o drept o țară mică, atacată. „Desigur, nu este chiar atât de mică”, […] The post Viktor Orbán pune sub semnul întrebării cine a început războiul din Ucraina și critică sprijinul occidental pentru Kiev appeared first on caleaeuropeana.ro.
Secretarul General al Guvernului a discutat cu ARPIM despre implementarea modelului spaniol pentru sprijinirea industriei farmaceutice # CaleaEuropeana
Secretarul General al Guvernului, Ștefan-Radu Oprea, a anunțat că s-a întâlnit cu reprezentanții ARPIM – Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente, în contextul reluării unui proiect privind sprijinirea industriei farmaceutice, demarat în timpul mandatului său la Ministerul Economiei. Potrivit acestuia, proiectul a fost inițiat împreună cu Ministerul Sănătății, pornind de la constatarea că o […] The post Secretarul General al Guvernului a discutat cu ARPIM despre implementarea modelului spaniol pentru sprijinirea industriei farmaceutice appeared first on caleaeuropeana.ro.
Alexandru Rafila: Anul viitor se vor finaliza noi spitale prin PNRR sau Banca Mondială; până în 2029, spitalele regionale # CaleaEuropeana
Președintele Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților și fost ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a anunțat sâmbătă că în 2026 vor fi finalizate noi unități medicale, finanțate atât prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cât și prin Banca Mondială, urmând ca până în 2029 să fie realizate spitalele regionale. „Anul viitor se vor […] The post Alexandru Rafila: Anul viitor se vor finaliza noi spitale prin PNRR sau Banca Mondială; până în 2029, spitalele regionale appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ucraina primește 74 milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții pentru sprijinirea serviciilor publice esențiale # CaleaEuropeana
Banca Europeană de Investiții (BEI), banca Uniunii Europene, a anunțat vineri că a deblocat peste 74 milioane de euro pentru susținerea unor investiții esențiale în Ucraina, menite să mențină funcționarea serviciilor publice critice în timpul războiului. Finanțarea sprijină reconstrucția și renovarea cu eficiență energetică a unităților de educație, sănătate și servicii sociale, precum și consolidarea […] The post Ucraina primește 74 milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții pentru sprijinirea serviciilor publice esențiale appeared first on caleaeuropeana.ro.
Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată # CaleaEuropeana
Statele Unite nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio, vineri, într-o conferință de presă. Întrebat despre așteptările legate de discuțiile aflate în […] The post Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată appeared first on caleaeuropeana.ro.
Primul corp nou de spital județean construit în România după 1989 a fost finalizat la Bistrița, prin PNRR # CaleaEuropeana
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri, într-o postare pe Facebook, finalizarea primului corp nou de clădire al unui spital județean construit de la zero în România după 1989. Investiția a fost realizată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), la Spitalul Județean de Urgență Bistrița-Năsăud. „Este o zi istorică pentru sănătatea românească. Astăzi […] The post Primul corp nou de spital județean construit în România după 1989 a fost finalizat la Bistrița, prin PNRR appeared first on caleaeuropeana.ro.
General NATO: România va găzdui al doilea hub de aprovizionare militară pentru Ucraina, după Polonia, până la finalul lunii ianuarie # CaleaEuropeana
Livrările de arme către Ucraina nu au diminuat în urma deciziei preşedintelui american Donald Trump de a opri donaţiile directe ale SUA, a declarat generalul Maik Keller, comandantul adjunct al misiunii de “Asistenţă de Securitate şi Instruire NATO pentru Ucraina” (NATO Security Assistance and Training for Ukraine – NSATU), conform căruia această misiune, însărcinată cu […] The post General NATO: România va găzdui al doilea hub de aprovizionare militară pentru Ucraina, după Polonia, până la finalul lunii ianuarie appeared first on caleaeuropeana.ro.
România a depus a patra cerere de plată PNRR, iar 2,62 miliarde euro sunt așteptați pentru investiții publice: “Banii europeni modernizează România” # CaleaEuropeana
România a depus oficial, vineri seara, a patra cerere de plată în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a anunțat ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru. Cererea, înregistrată la ora 20:06, include 62 de ținte și jaloane și vizează exclusiv fonduri nerambursabile în valoare totală de 2,62 miliarde euro. Dragoș Pîslaru a […] The post România a depus a patra cerere de plată PNRR, iar 2,62 miliarde euro sunt așteptați pentru investiții publice: “Banii europeni modernizează România” appeared first on caleaeuropeana.ro.
SUA vor avea un nou ambasador în România: Darryl Nirenberg, confirmat oficial prin votul Senatului american # CaleaEuropeana
Darryl Nirenberg, nominalizat oficial în luna iunie de președintele american Donald Trump pentru postul de ambasador al SUA în România, a fost confirmat în funcţie prin votul Senatului Statelor Unite. ”Felicitări lui Darryl Nirenberg pentru confirmarea în funcţia de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România. Aşteptăm cu interes contribuţia sa la consolidarea politicii […] The post SUA vor avea un nou ambasador în România: Darryl Nirenberg, confirmat oficial prin votul Senatului american appeared first on caleaeuropeana.ro.
Christine Lagarde: IA schimbă structura economiei zonei euro, însă deciziile privind dobânzile rămân strict dependente de datele disponibile # CaleaEuropeana
Președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a afirmat că economia zonei euro traversează o transformare structurală, impulsionată de investițiile tot mai mari în inteligența artificială (AI), subliniind totodată că politica monetară va continua să fie decisă exclusiv pe baza datelor disponibile, într-un context marcat de incertitudini ridicate, relatează Euronews, preluat de Agerpres. Potrivit analiștilor, […] The post Christine Lagarde: IA schimbă structura economiei zonei euro, însă deciziile privind dobânzile rămân strict dependente de datele disponibile appeared first on caleaeuropeana.ro.
Premierul Spaniei sprijină decizia UE privind împrumutul pentru Ucraina: Este hotărârea corectă din punct de vedere moral, politic și juridic # CaleaEuropeana
Premierul spaniol Pedro Sanchez a descris împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei de către UE ca fiind o măsură corectă din punct de vedere politic, juridic și moral. „Așa cum i-am spus președintelui Zelenski într-o întâlnire bilaterală anterioară, Uniunea Europeană trebuie să sprijine financiar Ucraina, dar trebuie să o facă din motive […] The post Premierul Spaniei sprijină decizia UE privind împrumutul pentru Ucraina: Este hotărârea corectă din punct de vedere moral, politic și juridic appeared first on caleaeuropeana.ro.
Rețele Electrice România întărește capacitatea operațională a Ambulanței București-Ilfov printr-o donație de echipamente radio # CaleaEuropeana
Rețele Electrice România, parte a grupului PPC în România, susține activitatea medico-sanitară a Serviciului de Ambulanță București-Ilfov (SABIF), oferind 40 de echipamente de comunicații (stații radio portabile) pentru dotarea unui număr de 40 de ambulanțe. Aceste echipamente moderne vor contribui la îmbunătățirea eficienței operaționale și a siguranței intervențiilor medicale de urgență, facilitând o coordonare mai […] The post Rețele Electrice România întărește capacitatea operațională a Ambulanței București-Ilfov printr-o donație de echipamente radio appeared first on caleaeuropeana.ro.
Radu Miruță, propus oficial de USR pentru poziția de ministru al apărării. El va fi înlocuit la Ministerul Economiei de Irineu Darău # CaleaEuropeana
Comitetul Politic al USR, întrunit online, a validat vineri propunerile pentru Ministerul Apărării Naționale, în persoana lui Radu Miruță, și pentru Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, în persoana lui Irineu Darău. Actualul ministru al Economiei, Radu Miruță, a fost validat ca propunere pentru funcția de ministru al Apărării, acesta urmând să ocupe și poziția […] The post Radu Miruță, propus oficial de USR pentru poziția de ministru al apărării. El va fi înlocuit la Ministerul Economiei de Irineu Darău appeared first on caleaeuropeana.ro.
România a devenit primul membru asociat al Comitetului de Asistență pentru Dezvoltare al OCDE # CaleaEuropeana
România a devenit prima țară care obține statutul de membru asociat al Comitetului de Asistență pentru Dezvoltare al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), forul internațional responsabil cu coordonarea asistenței oficiale pentru dezvoltare acordate statelor în curs de dezvoltare, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Aderarea României la Comitetul de Asistență […] The post România a devenit primul membru asociat al Comitetului de Asistență pentru Dezvoltare al OCDE appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ambasadorul Coreei de Sud, decorat la final de mandat. Kap-soo Rim a reafirmat angajamentul țării sale pentru continuarea și aprofundarea Parteneriatului Strategic cu România # CaleaEuropeana
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, l-a primit joi, 18 decembrie, pe ambasadorul Republicii Coreea la București, Excelența Sa Rim Kap-soo, în vizită de rămas-bun, potrivit unui comunicat. Oficialul român a salutat contribuția substanțială a ambasadorului la consolidarea și dinamizarea relațiilor bilaterale româno-sud-coreene, apreciind în mod deosebit intensificarea dialogului politic la nivel înalt, precum și a […] The post Ambasadorul Coreei de Sud, decorat la final de mandat. Kap-soo Rim a reafirmat angajamentul țării sale pentru continuarea și aprofundarea Parteneriatului Strategic cu România appeared first on caleaeuropeana.ro.
Eurodeputatul Gabriela Firea anunță că grupul S&D din Parlamentul European cere peste 300 de miliarde de euro din următorul cadru financiar multianual pentru construirea de locuințe accesibile # CaleaEuropeana
Grupul social-democraților din Parlamentul European cere peste 300 de miliarde de euro din următorul cadru financiar multianual pentru construirea de locuințe accesibile, a anunțat eurodeputatul Gabriela Firea. „Locuințe pentru tineri la prețuri decente, chirii plafonate pentru studenți, credite imobiliare accesibile, locuințe sociale și apartamente pentru tineret construite din fonduri europene. Planul european pentru locuințe accesibile […] The post Eurodeputatul Gabriela Firea anunță că grupul S&D din Parlamentul European cere peste 300 de miliarde de euro din următorul cadru financiar multianual pentru construirea de locuințe accesibile appeared first on caleaeuropeana.ro.
Canada își dorește un nou parteneriat „ambițios” cu Marea Britanie: „Aceste relații sunt incredibil de valoroase în lumea periculoasă și turbulentă în care trăim” # CaleaEuropeana
Pe măsură ce administrația Trump își întoarce atenția de la Europa, Marea Britanie și Canada își vor consolida relațiile în 2026 printr-un nou parteneriat strategic „ambițios”, a declarat Ralph Goodale, înaltul comisar al Canadei la Londra, pentru Politico. După ce Donald Trump a declanșat războiul tarifar la începutul acestui an, guvernele de centru-stânga ale celor […] The post Canada își dorește un nou parteneriat „ambițios” cu Marea Britanie: „Aceste relații sunt incredibil de valoroase în lumea periculoasă și turbulentă în care trăim” appeared first on caleaeuropeana.ro.
UE a amânat semnarea acordului de liber schimb cu Mercosur pentru luna ianuarie, pe fondul protestelor fermierilor, opoziției Franței și Italiei # CaleaEuropeana
Acordul comercial gigant al Uniunii Europene cu Mercosur a fost, încă o dată, amânat, deoarece divergențele interne cunoscute s-au dovedit din nou mai puternice decât eforturile de a încheia acordul, informează Politico Europe. După discuții tensionate între cele 27 de state membre, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că semnarea acestui acord […] The post UE a amânat semnarea acordului de liber schimb cu Mercosur pentru luna ianuarie, pe fondul protestelor fermierilor, opoziției Franței și Italiei appeared first on caleaeuropeana.ro.
Consiliul European salută organizarea summitului flancului estic al UE la Helsinki, în urma căruia Finlanda și Polonia vor conduce inițiativa “Eastern Flank Watch” # CaleaEuropeana
Consiliul European a salutat joi, în concluziile summitului său de iarnă, organizarea summitului flancului estic la Helsinki, care a avut loc luni în capitala Finlandei și în care statele membre de frontieră ale Uniunii Europene au convenit să elaboreze un concept comun pentru un program-pilot în domeniul apărării la nivelul UE, axat pe frontiera estică. […] The post Consiliul European salută organizarea summitului flancului estic al UE la Helsinki, în urma căruia Finlanda și Polonia vor conduce inițiativa “Eastern Flank Watch” appeared first on caleaeuropeana.ro.
