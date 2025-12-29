Curtea Constituţională, aşteptată să ia o decizie luni în cazul Legii privind pensiile magistraţilor, după două amânări/ La şedinţa de duminică, CCR a invocat lipsa cvorumului, după plecarea a patru judecători, într-o pauză de şedinţă
News.ro
,
29 decembrie 2025 06:20
Curtea Constituţională este aşteptată, luni, să ia o decizie în cazul Legii privind pensiile magistraţilor, după ce a amânat de două ori pronunţarea. La şedinţa de duminică, CCR a invocat lipsa cvorumului, după plecarea a patru judecători, într-o pauză de şedinţă. Pentru a se putea pronunţa o soluţie, era nevoie ca în sala de judecată să se afle şase dintre cei nouă judecători constituţionali. Legea contestată la CCR modifică modul în care este stabilit cuantumul pensiei şi condiţiile în care magistraţii se pot pensiona. Proiectul de lege a mai fost contestat la CCR, iar în 20 octombrie judecătorii au stabilit că este neconstituţional din cauză că lipsea avizul CSM. Ulterior, Guvernul şi-a angajat din nou răspunderea în Parlament, de data aceasta având aviz de la CSM, chiar dacă unul negativ.
06:50
Şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că salută „progresele semnificative” înregistrate în cadrul discuţiilor de la Mar-a-Lago cu privire la planul de pace pentru Ucraina.
06:50
Europa se află într-un moment critic, în care trebuie să aleagă între a concura serios în cursa globală pentru inteligenţa artificială şi a-şi menţine ambiţioasele obiective climatice, considerate printre cele mai stricte din lume, avertizează manageri de fonduri şi analişti de piaţă, transmite CNBC.
06:40
Amazon a anunţat duminică faptul că a decis să nu mai continue planurile privind livrarea de bunuri cu drone în Italia, explicând că, deşi a înregistrat progrese semnificative în colaborarea cu autorităţile aeronautice, cadrul general de reglementare din ţară nu susţine obiectivele comerciale pe termen lung ale proiectului, relatează CNBC.
06:20
06:20
Autorităţile mexicane au anunţat, duminică, că cel puţin 13 persoane au murit după ce un tren cu 250 de pasageri a deraiat în statul Oaxaca, din sudul ţării, relatează Reuters.
06:00
Creşterea averii şi a puterii de cumpărare a persoanelor de peste 50 de ani este pe cale să accelereze o gamă largă de oportunităţi de investiţii în mai multe sectoare ale economiei britanice, potrivit investitorilor şi analiştilor de piaţă, citaţi de CNBC.
06:00
05:40
Anul 2025 a fost unul definitoriu pentru industria jocurilor video, marcat de lansări importante de hardware, tranzacţii de zeci de miliarde de dolari şi schimbări structurale în strategiile marilor jucători din sector. Consolidarea accelerată, repoziţionarea consolelor şi aşteptările uriaşe legate de titluri emblematice au redesenat peisajul unei industrii globale aflate la maturitate, relatează CNBC.
05:10
Aurul traversează în 2025 cel mai puternic an al său din ultimele aproape cinci decenii, pe fondul tensiunilor geopolitice, al incertitudinilor economice şi al schimbărilor din politica monetară globală, relatează CNN.
00:50
Preşedintele american Donald Trump a declarat, duminică, după ce l-a primit pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Mar-a-Lago, în Florida, că s-au făcut progrese semnificative în ceea ce priveşte încheierea războiului.
00:50
Preşedintele american Donald Trump a declarat, duminică seară, la Mar-a-Lago, că vede posibilă o întâlnire trilaterală între Rusia, SUA şi Ucraina.
00:50
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, în Florida, după ce a fost întrebat despre regiunea Donbas din estul Ucrainei, care face obiectul unor dispute intense, că Ucraina are "o poziţie diferită" faţă de Rusia în această chestiune.
00:30
Preşedintele american Donald Trump a lăsat deschisă posibilitatea unei deplasări în Ucraina şi a unei intervenţii în parlamentul ţării, dacă acest lucru ar contribui la încheierea unui acord de pace între Rusia şi Ucraina, deşi a sugerat că acest lucru este puţin probabil, relatează CNN.
00:20
00:20
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminică seară, după întâlnirea din Florida cu Donald Trump, că planul de pace în 20 de puncte a fost “agreat în proporţie de 90 la sută”, informează Sky News.
00:10
00:00
Iuri Uşakov, consilier la Kremlin, a declarat că Donald Trump şi Vladimir Putin au discutat duminică despre situaţia din Ucraina şi perspectivele de cooperare între cele două ţări înaintea întâlnirii dintre Trump şi Volodimir Zelenski, relatează TASS.
00:00
23:50
Echipa italiană Inter Milano, condusă de românul Cristian Chivu, a învins duminică seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia Atalanta Bergamo, în etapa a 17-a din Serie A.
23:40
Femeia acuzată că şi-a ucis mama pentru moştenire şi asistenta medicală care a ajutat-o, punându-i victimei în ceai un sedativ foarte puternic care să îi provoace moartea au fost arestate preventiv. Presupusa crimă s-a petrecut în Sibiu, iar ulterior, după decesul mamei sale, fiica a intrat în posesia bunurilor moştenite, pe care le-a vândut, după care s-a mutat în Dubai. Cele două femei au fost reţinute pentru 24 de ore la un an şi jumătate de la comiterea faptei.
23:10
23:00
Partidul naţionalist al prim-ministrului Albin Kurti a obţinut mai mult de jumătate din voturile exprimate la alegerile de duminică, deschizând calea către formarea unui nou guvern după un impas politic care a durat un an şi care a paralizat parlamentul şi a întârziat finanţarea internaţională esenţială, relatează Reuters.
22:30
Două elicoptere s-au prăbuşit în New Jersey după ce, potrivit autorităţilor federale, s-au ciocnit în aer. O persoană a murit, iar alta a fost grav rănită, relatează AP.
22:20
Un bărbat de 73 de ani a murit într-un incendiu izbucnit, duminică seară, în locuinţa sa din localitatea Murgeşti, judeţul Buzău. La sosirea pompierilor, focul cuprinsese întreaga casă de aproximativ 120 de metri pătraţi. pentru stingerea focului, au fost mobilizate două autospeciale cu apă şi spumă şi o ambulanţă SMURD.
22:00
Preşedintele american Donald Trump l-a primit duminică pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski pe treptele reşedinţei sale, Mar-a-Lago, în Florida, într-o întâlnire capitală, vizând progrese într-un plan de pace în Ucraina, relatează AFP.
22:00
Un proiect de propunere de pace în 20 de puncte s-ar afla în centrul discuţiilor dintre preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi omologul său american Donald Trump, care au duminică în Florida, relatează Reuters.
22:00
Echipa italiană Sassuolo a terminat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Bologna, în etapa a 17-a din Serie A.
21:40
21:30
Schioarea americană Mikaela Shiffrin s-a impus duminică slalomul de la Semmering, în Austria, a cincea victorie din 2025 în această disciplină.
21:10
Fundaşul român Radu Drăguşin a jucat duminică primul meci oficial pentru Tottenham după aproape un an de absenţă şi a revenit cu o victorie: Tottenham s-a impus în deplasare, 1-0 cu Crystal Palace.
20:50
Un incident feroviar a avut loc duminică seară, în Halta de Mişcare Romula, din judeţul Olt, aparţinând Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova, după ce un tren de marfă care urma să se încrucişeze cu un alt tren şi apoi să se oprească a depăşit semnalul de oprire. Imediat după incident, care nu s-a soldat cu victime, impiegatul de mişcare a luat legătura cu mecanicul trenului RE 2522 şi a dispus oprirea acestuia, garnitura respectivă fiind retrasă în Halta de Mişcare Vlăduleni. Călătorii au fost preluaţi cu autobuze din staţia Vlăduleni şi transportaţi până la staţia Caracal.
20:50
20:40
Armata ucraineană anunţă duminică faptul că numai o parte a oraşului Huleaipole, situat în sudul Ucrainei, se află sub un control al ruşilor, contrazicând Moscova, care a anunţat că l-a cucerit, relatează AFP.
20:40
Profesorul de drept Valerius M. Ciucă, fost judecător la Tribunalul Uniunii Europene, susţine că neprezentarea unui judecător “în deliberare“ este echivalentă cu autodemisia, el comentând decizia Curţii Constituţionale de a amâna pentru luni verdictul referitor la Legea pensiilor magistraţilor.
20:40
Jucătorul australian de tenis Nick Kyrgios s-a impus duminică, la Dubai, în meciul disputat împotriva liderului WTA, belarusa Aryna Sabalenka. Partida a purtat numele de „Bătălia Sexelor”.
20:30
20:30
Statele Unite şi Rusia ”împărtăşesc punctul de vedere” potrivit căruia un armistiţiu temporar ”nu va face decât să prelungească conflictul”, anunţă duminică seara Kremlinul, în urma unei convorbiri la telefon între preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump, relatează AFP.
20:20
20:00
Patru turişti din Republica Moldova au rămas blocaţi, duminică seară, în Refugiul Călţun, din Făgăraş. Potrivit Salvamont Argeş, cei patru tineri au plecat în drumeţie spre Vârful Nehoiu, însă din cauza vremii s-au adăpostit în refugiu. Salvatorii montani nu au putut interveni în această seară din cauza viscolului extrem de puternic, însă turiştii nu au probleme medicale, sunt bine echipaţi şi au mâncare la ei. O echipă de salvamontişti aflată la Refugiul Capra va pleca luni dimineaţă, în jurul orei 7.30, spre ei.
20:00
Preşedintele american Donald Trump a discutat duminică la telefon cu omologul său rus Vladimir Poutine, un apel pe care l-a salutat drept ”foarte productiv”, cu câteva ore înaintea unui tête-à-tête, în Florida, cu Volodimir Zelenski, crucial în continuarea negocierilor de pace în Ucraina, relatează AFP.
20:00
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, susţine că dacă se confirmă că lipsa cvorumului judecătorilor CCR a fost o acţiune deliberată, în cazul amânării unei decizii privind legea pensiilor magistraţilor atunci asistăm la un blocaj intenţionat, cu efecte directe asupra procesului legislativ şi a încrederii publice în stat.
19:50
Fosta internaţională Aurelia Brădeanu este noul manager al campioanei CSM Bucureşti, potrivit anunţului de duminică al clubului. Ea o înlocuieşte pe fosta sa colegă de la naţională Cristina Vărzaru, care a demisionat în noiembrie.
19:50
19:40
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, susţinut de către europeni, se întâlneşte duminică cu omologul său american Donald Trump în Florida, cu speranţa să pecetluiască o nouă versiune a unui plan de pace în Ucraina, în urma unor atacuri ruseşti masive ale Moscovei la Kiev, relatează AFP.
19:30
19:00
”Totul a fost inundat”, deplânge Jamil al-Charafi, unul dintre sutele de mii de palestinieni deplasaţi din Fâşia Gaza, care s-au trezit duminică neajutoraţi, după o noapte de ploi în acest teritoriu palestinian devastat de război, relatează AFP.
18:30
Un bărbat beat, care a furat un autoturism, a provocat un accident rutier după ce a pierdut controlul asupra direcţiei de mers pe o şosea din judeţul Teleorman. Autoturismul la volanul căruia se afla a lovit două autovehicule, după care a ricoşat într-un stâlp, apoi într-un copac şi s-a oprit într-un gard din beton. El a fost reţinut, fiind pus sub acuzare pentru mai multe infracţiuni.
18:30
Campioana Italiei, Napoli, a învins duminică, în deplasare, scor 2-0, gruparea Cremonese, în etapa a 17-a din Serie A.
18:20
Autorităţile din judeţul Gorj anunţă că drumul naţional 67C – Transalpina a fost închis, duminică seară, începând cu ora 18:00, din cauza viscolului puternic care reduce vizibilitatea aproape complet şi face ca circulaţia pe acest tronson să nu mai fie una sigură. Încă de la orele prânzului, drumarii anunţaseră că în zonă se circulă cu dificultate.
18:10
Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu au descoperit, în urma verificării mai multor mijloace de transport, aproximativ 3.800 de produse de îmbrăcăminte, încălţăminte, marochinărie şi parfumerie, toate inscripţionate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute. Valoarea acestor bunuri contrafăcute dacă ar fi fost vândute ca produse de marcă a fost estimată la aproape 600.000 de lei.