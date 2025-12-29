Sectorul tech din Israel avertizează că tot mai mulţi angajaţi cer relocarea în străinătate
News.ro, 29 decembrie 2025 07:50
Solicitările de relocare în afara ţării din partea angajaţilor israelieni care lucrează pentru companii multinaţionale din Israel au crescut în ultimul an, pe fondul războiului de aproape doi ani purtat de Israel împotriva grupării militante palestiniene Hamas, potrivit unui raport publicat duminică, citat de Reuters.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
08:30
Relaţiile dintre Statele Unite şi Europa au traversat în 2025 poate cel mai tensionat an din ultimele decenii, pe fondul revenirii lui Donald Trump la Casa Albă şi al unei serii de decizii şi episoade care au pus sub presiune parteneriatul transatlantic. Pe parcursul anului, declaraţii politice, poziţionări strategice şi conflicte economice şi diplomatice au contribuit la erodarea încrederii dintre cele două părţi, iar Ucraina a fost unul dintre principalele subiecte care au arătat că vechii aliaţi transatlantici s-au îndepărtat.
Acum 10 minute
08:20
RETROSPECTIVĂ: David Popovici a intrat în istorie. La 21 de ani, el a devenit singurul înotător care a câştigat aurul la 100 m liber şi la 200 m liber la două ediţii ale CM # News.ro
David Popovici a devenit, la 31 iulie, în Singapore, singurul înotător din istorie care a reuşit să câştige aurul la 100 m liber şi la 200 m liber la două ediţii ale Campionatului Mondial.
08:20
Cristiano Ronaldo despre pragul simbolic de 1.000 de goluri: „Dacă nu mă accidentez, sunt sigur că îl voi atinge” # News.ro
Cristiano Ronaldo a fost desemnat cel mai bun jucător din Orientul Mijlociu la ceremonia Globe Soccer Awards, desfăşurată la Dubai, iar portughezul în vârstă de 40 de ani a reamintit pe scenă unul dintre ultimele sale mari obiective: pragul simbolic de 1000 de goluri în carieră.
Acum 30 minute
08:00
RETROSPECTIVĂ: David Popovici a intrat în istorie. La 21 de ani, el a devenit înotător din istorie care a câştigat aurul la 100 m liber şi la 200 m liber la două ediţii ale CM # News.ro
David Popovici a devenit, la 31 iulie, în Singapore, singurul înotător din istorie care a reuşit să câştige aurul la 100 m liber şi la 200 m liber la două ediţii ale Campionatului Mondial.
Acum o oră
07:50
Sectorul tech din Israel avertizează că tot mai mulţi angajaţi cer relocarea în străinătate # News.ro
Solicitările de relocare în afara ţării din partea angajaţilor israelieni care lucrează pentru companii multinaţionale din Israel au crescut în ultimul an, pe fondul războiului de aproape doi ani purtat de Israel împotriva grupării militante palestiniene Hamas, potrivit unui raport publicat duminică, citat de Reuters.
07:50
Şapte poliţişti turci au fost răniţi în timpul unei ciocniri cu militanţi suspectaţi de apartenenţă la Statul Islamic în provincia Yalova, din nord-vestul Turciei, a anunţat luni postul public de televiziune TRT Haber.
07:40
China organizează exerciţii militare în jurul Taiwanului pentru a avertiza „forţele externe” după tensiunile cu SUA şi Japonia # News.ro
Armata Chinei a trimis luni trupe aeriene, navale şi de rachete pentru a efectua exerciţii militare comune în jurul insulei Taiwan, o mişcare pe care Beijingul a numit-o „avertisment sever” împotriva forţelor separatiste şi „interferenţelor externe”. Taiwanul a declarat că îşi pune forţele în stare de alertă şi a numit guvernul chinez „cel mai mare distrugător al păcii”, relatează AP.
Acum 2 ore
07:30
DECIZIA CCR PRIVIND PENSIILE MAGISTRAŢILOR, AMÂNATĂ - Turcan: Faptul că toţi cei patru judecători numiţi de PSD au lăsat Curtea Constituţională fără cvorum e o coincidenţă?/ O CCR blocată nu e un accident, ci un semnal politic extrem de grav # News.ro
Deputatul PNL Raluca Turcan, membră în Biroul Executiv al partidului, se întreabă dacă faptul că toţi cei patru judecători numiţi de PSD au lăsat Curtea Constituţională fără cvorum duminică, la dezbaterea sesozării vizând legea privind pensiile magistraţilor, e o coincidenţă şi îşi exprimă speranţa că nu vom asista la o CCR blocată pe termen nedefinit.
07:20
Procuror: Fosta primă doamnă a Coreei de Sud, Kim Keon Hee, a primit mită şi s-a amestecat în afacerile statului # News.ro
Soţia fostului preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol s-a amestecat în afacerile statului în schimbul unor obiecte de valoare şi bani, a declarat luni un procuror special, potrivit Reuters.
07:10
Maramureş - Pacient de 60 de ani, cu multiple probleme medicale, aflat într-o zonă izolată, transportat cu ajutorul salvamontiştilor până la ambulanţă - FOTO, VIDEO # News.ro
Un pacient de 60 de ani, cu multiple probleme medicale, aflat în zona greu accesibilă a localităţii Ulmoasa, din judeţul Maramureş.a fost transportat cu ajutorul salvamontiştilor până la ambulanţă.
07:10
Preşedintele SUA, Donald Trump, ar urma să facă presiuni pentru progrese cu privire la încetarea focului în Gaza, care se află în impas, atunci când se va întâlni luni cu premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru discuţii care vor include preocupările Israelului cu privire la Hezbollah în Liban şi Iran, relatează Reuters.
07:00
Coreea de Nord a efectuat două teste de lansare în mare a unor rachete de croazieră cu rază lungă de acţiune, a anunţat luni presa de stat, potrivit AFP.
07:00
La 4 februarie, la Cluj, Simona Halep a anunţat că se retrage din tenis. Ea a lăsat în urmă un palmares impresionant, cu 24 de trofee, dintre care două de grand slam, şi 64 de săptămâni ca lider WTA.
06:50
Von der Leyen după discuţiile de la Mar-a-Lago: S-au înregistrat progrese semnificative, pe care le-am salutat. Sunt esenţiale garanţii de securitate solide # News.ro
Şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că salută „progresele semnificative” înregistrate în cadrul discuţiilor de la Mar-a-Lago cu privire la planul de pace pentru Ucraina.
06:50
Europa, la o răscruce între competiţia în inteligenţă artificială şi obiectivele climatice # News.ro
Europa se află într-un moment critic, în care trebuie să aleagă între a concura serios în cursa globală pentru inteligenţa artificială şi a-şi menţine ambiţioasele obiective climatice, considerate printre cele mai stricte din lume, avertizează manageri de fonduri şi analişti de piaţă, transmite CNBC.
06:40
Amazon a anunţat duminică faptul că a decis să nu mai continue planurile privind livrarea de bunuri cu drone în Italia, explicând că, deşi a înregistrat progrese semnificative în colaborarea cu autorităţile aeronautice, cadrul general de reglementare din ţară nu susţine obiectivele comerciale pe termen lung ale proiectului, relatează CNBC.
Acum 4 ore
06:20
Curtea Constituţională, aşteptată să ia o decizie luni în cazul Legii privind pensiile magistraţilor, după două amânări/ La şedinţa de duminică, CCR a invocat lipsa cvorumului, după plecarea a patru judecători, într-o pauză de şedinţă # News.ro
Curtea Constituţională este aşteptată, luni, să ia o decizie în cazul Legii privind pensiile magistraţilor, după ce a amânat de două ori pronunţarea. La şedinţa de duminică, CCR a invocat lipsa cvorumului, după plecarea a patru judecători, într-o pauză de şedinţă. Pentru a se putea pronunţa o soluţie, era nevoie ca în sala de judecată să se afle şase dintre cei nouă judecători constituţionali. Legea contestată la CCR modifică modul în care este stabilit cuantumul pensiei şi condiţiile în care magistraţii se pot pensiona. Proiectul de lege a mai fost contestat la CCR, iar în 20 octombrie judecătorii au stabilit că este neconstituţional din cauză că lipsea avizul CSM. Ulterior, Guvernul şi-a angajat din nou răspunderea în Parlament, de data aceasta având aviz de la CSM, chiar dacă unul negativ.
06:20
Autorităţile mexicane au anunţat, duminică, că cel puţin 13 persoane au murit după ce un tren cu 250 de pasageri a deraiat în statul Oaxaca, din sudul ţării, relatează Reuters.
06:00
Nu Generaţia Z sau Milenialii, ci consumatorii de peste 50 de ani impulsionează noile oportunităţi de investiţii în Marea Britanie # News.ro
Creşterea averii şi a puterii de cumpărare a persoanelor de peste 50 de ani este pe cale să accelereze o gamă largă de oportunităţi de investiţii în mai multe sectoare ale economiei britanice, potrivit investitorilor şi analiştilor de piaţă, citaţi de CNBC.
06:00
Curtea Constituţională, aşteptată să ia o decizie în cazul Legii privind pensiile magistraţilor, după două amânări/ La şedinţa de duminică, CCR a invocat lipsa cvorumului, după plecarea a patru judecători, într-o pauză de şedinţă # News.ro
Curtea Constituţională este aşteptată, luni, să ia o decizie în cazul Legii privind pensiile magistraţilor, după ce a amânat de două ori pronunţarea. La şedinţa de duminică, CCR a invocat lipsa cvorumului, după plecarea a patru judecători, într-o pauză de şedinţă. Pentru a se putea pronunţa o soluţie, era nevoie ca în sala de judecată să se afle şase dintre cei nouă judecători constituţionali. Legea contestată la CCR modifică modul în care este stabilit cuantumul pensiei şi condiţiile în care magistraţii se pot pensiona. Proiectul de lege a mai fost contestat la CCR, iar în 20 octombrie judecătorii au stabilit că este neconstituţional din cauză că lipsea avizul CSM. Ulterior, Guvernul şi-a angajat din nou răspunderea în Parlament, de data aceasta având aviz de la CSM, chiar dacă unul negativ.
05:40
Anul 2025 a fost unul definitoriu pentru industria jocurilor video, marcat de lansări importante de hardware, tranzacţii de zeci de miliarde de dolari şi schimbări structurale în strategiile marilor jucători din sector. Consolidarea accelerată, repoziţionarea consolelor şi aşteptările uriaşe legate de titluri emblematice au redesenat peisajul unei industrii globale aflate la maturitate, relatează CNBC.
05:10
Aurul traversează în 2025 cel mai puternic an al său din ultimele aproape cinci decenii, pe fondul tensiunilor geopolitice, al incertitudinilor economice şi al schimbărilor din politica monetară globală, relatează CNN.
Acum 8 ore
00:50
UPDATE Donald Trump după întâlnirea cu Zelenski: Am făcut progrese semnificative în ceea ce priveşte încheierea acestui război / "Mai rămân una sau două probleme spinoase" / Cât va mai dura războiul? # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat, duminică, după ce l-a primit pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Mar-a-Lago, în Florida, că s-au făcut progrese semnificative în ceea ce priveşte încheierea războiului.
00:50
Trump crede că Ucraina, Rusia şi SUA s-ar putea întâlni „la momentul potrivit” / “Putin lucrează cu Ucraina pentru redeschiderea centralei nucleare de la Zaporojie” / “Rusia va ajuta la reconstrucţia Ucrainei” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat, duminică seară, la Mar-a-Lago, că vede posibilă o întâlnire trilaterală între Rusia, SUA şi Ucraina.
00:50
Ucraina are o „poziţie diferită” faţă de Rusia în ceea ce priveşte Donbas, spune Zelenski / “Problema teritoriului ucrainean rămâne un factor dificil în rezolvarea conflictului” # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, în Florida, după ce a fost întrebat despre regiunea Donbas din estul Ucrainei, care face obiectul unor dispute intense, că Ucraina are "o poziţie diferită" faţă de Rusia în această chestiune.
Acum 12 ore
00:30
Trump lasă deschisă posibilitatea unei vizite în Ucraina dacă aceasta contribuie la asigurarea unui acord de pace: M-am oferit să merg şi să vorbesc în parlamentul lor # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a lăsat deschisă posibilitatea unei deplasări în Ucraina şi a unei intervenţii în parlamentul ţării, dacă acest lucru ar contribui la încheierea unui acord de pace între Rusia şi Ucraina, deşi a sugerat că acest lucru este puţin probabil, relatează CNN.
00:20
UPDATE Întâlnirea de la Mar-a-Lago s-a încheiat. Donald Trump: Am făcut progrese semnificative în ceea ce priveşte încheierea acestui război / "Mai rămân una sau două probleme spinoase" # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat, duminică, după ce l-a primit pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Mar-a-Lago, în Florida, că s-au făcut progrese semnificative în ceea ce priveşte încheierea războiului.
00:20
Volodimir Zelenski după întâlnirea cu Trump: Planul de pace, agreat în proporţie de 90 la sută # News.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminică seară, după întâlnirea din Florida cu Donald Trump, că planul de pace în 20 de puncte a fost “agreat în proporţie de 90 la sută”, informează Sky News.
00:10
Volodimir Zelenski după întâlnirea cu Trump: Planul de pace, aprobat în proporţie de 90 la sută # News.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminică seară, după întâlnirea din Florida cu Donald Trump, că planul de pace în 20 de puncte a fost “aprobat în proporţie de 90 la sută”, informează Sky News.
00:00
Grupuri de lucru privind Ucraina, perspective de cooperare: detalii despre convorbirea telefonică dintre Putin şi Trump # News.ro
Iuri Uşakov, consilier la Kremlin, a declarat că Donald Trump şi Vladimir Putin au discutat duminică despre situaţia din Ucraina şi perspectivele de cooperare între cele două ţări înaintea întâlnirii dintre Trump şi Volodimir Zelenski, relatează TASS.
00:00
Întâlnirea de la Mar-a-Lago s-a încheiat. Donald Trump: "Am făcut progrese semnificative în ceea ce priveşte încheierea acestui război" # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat, duminică, după ce l-a primit pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Mar-a-Lago, în Florida, că s-au făcut progrese semnificative în ceea ce priveşte încheierea războiului.
28 decembrie 2025
23:50
Serie A: Interul lui Chivu s-a impus la Bergamo, 1-0 cu Atalanta, şi termină anul pe primul loc # News.ro
Echipa italiană Inter Milano, condusă de românul Cristian Chivu, a învins duminică seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia Atalanta Bergamo, în etapa a 17-a din Serie A.
23:40
Femeia acuzată că şi-a ucis mama şi asistenta medicală care a ajutat-o punându-i victimei în ceai un sedativ foarte puternic au fost arestate preventiv/ După decesul mamei sale, fiica i-a vândut bunurile şi s-a mutat în Dubai # News.ro
Femeia acuzată că şi-a ucis mama pentru moştenire şi asistenta medicală care a ajutat-o, punându-i victimei în ceai un sedativ foarte puternic care să îi provoace moartea au fost arestate preventiv. Presupusa crimă s-a petrecut în Sibiu, iar ulterior, după decesul mamei sale, fiica a intrat în posesia bunurilor moştenite, pe care le-a vândut, după care s-a mutat în Dubai. Cele două femei au fost reţinute pentru 24 de ore la un an şi jumătate de la comiterea faptei.
23:10
Femeia acuzată că şi-a ucis mama şi asistenta medicală care a ajutat-o punându-i victimei în ceai un sedativ foarte puternic au fost arestate preventiv/ După decesul mamei sale, fiica i-a vândut bunurile şi se mutase în Dubai # News.ro
Femeia acuzată că şi-a ucis mama pentru moştenire şi asistenta medicală care a ajutat-o, punându-i victimei în ceai un sedativ foarte puternic care să îi provoace moartea au fost arestate preventiv. Presupusa crimă s-a petrecut în Sibiu, iar ulterior, după decesul mamei sale, fiica a intrat în posesia bunurilor moştenite, pe care le-a vândut, după care s-a mutat în Dubai. Cele două femei au fost reţinute pentru 24 de ore la un an şi jumătate de la comiterea faptei.
23:00
Reuters: Partidul de guvernământ din Kosovo a obţinut mai mult de jumătate din voturile exprimate la alegerile de duminică. Impasul politic de un an s-ar putea încheia # News.ro
Partidul naţionalist al prim-ministrului Albin Kurti a obţinut mai mult de jumătate din voturile exprimate la alegerile de duminică, deschizând calea către formarea unui nou guvern după un impas politic care a durat un an şi care a paralizat parlamentul şi a întârziat finanţarea internaţională esenţială, relatează Reuters.
22:30
Două elicoptere s-au ciocnit în aer în New Jersey. O persoană a murit, alta a fost rănită grav - VIDEO # News.ro
Două elicoptere s-au prăbuşit în New Jersey după ce, potrivit autorităţilor federale, s-au ciocnit în aer. O persoană a murit, iar alta a fost grav rănită, relatează AP.
22:20
Buzău: Un bărbat de 73 de ani a murit într-un incendiu izbucnit duminică seară în locuinţa sa din localitatea Murgeşti # News.ro
Un bărbat de 73 de ani a murit într-un incendiu izbucnit, duminică seară, în locuinţa sa din localitatea Murgeşti, judeţul Buzău. La sosirea pompierilor, focul cuprinsese întreaga casă de aproximativ 120 de metri pătraţi. pentru stingerea focului, au fost mobilizate două autospeciale cu apă şi spumă şi o ambulanţă SMURD.
22:00
UPDATE-Trump îl primeşte într-o întâlnire crucială pe Zelenski la Mar-a-Lago. Kremlinul îndeamnă Kievul ”să ia o decizie curajoasă cu privire la Donbas” / Propunerea de pace în 20 de puncte discutată de în Florida # News.ro
Preşedintele american Donald Trump l-a primit duminică pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski pe treptele reşedinţei sale, Mar-a-Lago, în Florida, într-o întâlnire capitală, vizând progrese într-un plan de pace în Ucraina, relatează AFP.
22:00
Un proiect de propunere de pace în 20 de puncte s-ar afla în centrul discuţiilor dintre preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi omologul său american Donald Trump, care au duminică în Florida, relatează Reuters.
22:00
Echipa italiană Sassuolo a terminat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Bologna, în etapa a 17-a din Serie A.
21:40
UPDATE-Trump îl primeşte într-o întâlnire crucială pe Zelenski la Mar-a-Lago. Kremlinul îndeamnă Kievul ”să ia o decizie curajoasă cu privire la Donbas” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump l-a primit duminică pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski pe treptele reşedinţei sale, Mar-a-Lago, în Florida, într-o întâlnire capitală, vizând progrese într-un plan de pace în Ucraina, relatează AFP.
21:30
Schi: Mikaela Shiffrin a câştigat slalomul de la Semmering şi rămâne neînvinsă în această iarnă # News.ro
Schioarea americană Mikaela Shiffrin s-a impus duminică slalomul de la Semmering, în Austria, a cincea victorie din 2025 în această disciplină.
21:10
Premier League: Tottenham se impune la Crystal Palace, 1-0, iar Radu Drăguşin a revenit în meci oficial # News.ro
Fundaşul român Radu Drăguşin a jucat duminică primul meci oficial pentru Tottenham după aproape un an de absenţă şi a revenit cu o victorie: Tottenham s-a impus în deplasare, 1-0 cu Crystal Palace.
20:50
UPDATE - Incident feroviar într-o haltă de mişcare a Sucursalei Căi Ferate Craiova/ Un tren de marfă care urma să se încrucişeze cu un alt tren şi apoi să se oprească a depăşit semnalul/ Nu au fost victime/ Călătorii, preluaţi cu autobuze până la Caracal # News.ro
Un incident feroviar a avut loc duminică seară, în Halta de Mişcare Romula, din judeţul Olt, aparţinând Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova, după ce un tren de marfă care urma să se încrucişeze cu un alt tren şi apoi să se oprească a depăşit semnalul de oprire. Imediat după incident, care nu s-a soldat cu victime, impiegatul de mişcare a luat legătura cu mecanicul trenului RE 2522 şi a dispus oprirea acestuia, garnitura respectivă fiind retrasă în Halta de Mişcare Vlăduleni. Călătorii au fost preluaţi cu autobuze din staţia Vlăduleni şi transportaţi până la staţia Caracal.
20:50
Trump îl primeşte într-o întâlnire crucială pe Zelenski la Mar-a-Lago. Kremlinul îndeamnă Kievul ”să ia o decizie curajoasă cu privire la Donbas” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump l-a primit duminică pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la reşedinţa sa, Mar-a-Lago, în Florida, într-o întâlnire capitală, vizând progrese într-un plan de pace în Ucraina, relatează AFP.
20:40
Armata ucraineană contrazice Rusia şi anunţă că o parte a orasului Huleaipole este controlată de rusi. Confruntări armate continuau la Stepnohirsk, în regiunea Zaporojie, pe care Moscova a anunţat de asemenea că l-a cucerit # News.ro
Armata ucraineană anunţă duminică faptul că numai o parte a oraşului Huleaipole, situat în sudul Ucrainei, se află sub un control al ruşilor, contrazicând Moscova, care a anunţat că l-a cucerit, relatează AFP.
20:40
Valerius M. Ciucă, profesor de drept în Iaşi, fost judecător la Tribunalul Uniunii Europene: Neprezentarea în deliberare, în orice ordin jurisdicţional, este echivalentă cu autodemisia. Cei patru judecători CCR, pe cale de consecinţă, nu mai pot vota # News.ro
Profesorul de drept Valerius M. Ciucă, fost judecător la Tribunalul Uniunii Europene, susţine că neprezentarea unui judecător “în deliberare“ este echivalentă cu autodemisia, el comentând decizia Curţii Constituţionale de a amâna pentru luni verdictul referitor la Legea pensiilor magistraţilor.
20:40
Jucătorul australian de tenis Nick Kyrgios s-a impus duminică, la Dubai, în meciul disputat împotriva liderului WTA, belarusa Aryna Sabalenka. Partida a purtat numele de „Bătălia Sexelor”.
20:30
Incident feroviar într-o haltă de mişcare a Sucursalei Căi Ferate Craiova/ Un tren de marfă care urma să se încrucişeze cu un alt tren şi apoi să se oprească a depăşit semnalul/ Nu au fost victime/ Călătorii, preluaţi cu autobuze până la Caracal # News.ro
Un incident feroviar a avut loc duminică seară, în Halta de Mişcare Romula, din judeţul Olt, aparţinând Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova, după ce un tren de marfă care urma să se încrucişeze cu un alt tren şi apoi să se oprească a depăşit semnalul de oprire. Imediat după incident, care nu s-a soldat cu victime, impiegatul de mişcare a luat legătura cu mecanicul trenului RE 2522 şi a dispus oprirea acestuia, garnitura respectivă fiind retrasă în Halta de Mişcare Vlăduleni. Călătorii au fost preluaţi cu autobuze din staţia Vlăduleni şi transportaţi până la staţia Caracal.
20:30
Trump şi Putin consideră că Ucraina trebuie să ia o decizie cu privire la Donbas, anunţă Uşakov. SUA şi Rusia ”împărtăşesc punctul de vedere” potrivit căruia un armistiţiu temporar ”nu va face decât să prelungească conflictul” # News.ro
Statele Unite şi Rusia ”împărtăşesc punctul de vedere” potrivit căruia un armistiţiu temporar ”nu va face decât să prelungească conflictul”, anunţă duminică seara Kremlinul, în urma unei convorbiri la telefon între preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump, relatează AFP.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.