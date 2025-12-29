4 puncte-cheie după discuțiile din Florida dintre Trump și Zelenski (Foto&Video)
SportMedia, 29 decembrie 2025 06:40
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a schimbat Kievul înghețat și chinuit de rachete pe sala de mese decorată cu fresce de la Mar-a-Lago, unde spera să obțină acordul lui Donald Trump pentru o versiune revizuită a unui plan de pace în 20 de puncte menit să pună capăt războiului. După mai bine de trei ore de
• • •
Acum o oră
06:40
Horoscop pentru săptămâna 29 decembrie 2025 - 4 ianuarie 2026.
06:40
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a schimbat Kievul înghețat și chinuit de rachete pe sala de mese decorată cu fresce de la Mar-a-Lago, unde spera să obțină acordul lui Donald Trump pentru o versiune revizuită a unui plan de pace în 20 de puncte menit să pună capăt războiului. După mai bine de trei ore de
06:40
Cel puţin 13 persoane au murit, după ce un tren cu 250 de oameni la bord a deraiat în statul Oaxaca, din sudul Mexicului. Marina mexicană a precizat că trenul, care a deraiat în apropierea oraşului Nizanda, transporta nouă membri ai personalului şi 241 de pasageri, relatează Reuters. 98 de oameni au fost răniţi. Preşedintele
Acum 6 ore
02:40
Un pui de urs polar orfan și-a găsit o mamă adoptivă. Așa ceva e extrem de rar în sălbăticie (Video) # SportMedia
Cercetătorii care monitorizează urșii polari sălbatici din nordul Canadei au fost martorii unui eveniment extrem de rar: o ursoaică a adoptat un pui care nu era biologic al ei. Ursoaica în vârstă de cinci ani și puii ei – unul biologic și unul adoptiv -, în vârstă de aproximativ 10 – 11 luni, au fost
02:40
Cei mai mulți dintre noi am auzit, la un moment dat, că „nu arătăm prea bine". Și cel mai probabil eram bolnavi sau nu se simțeam bine. Și tot cel mai probabil persoana care făcea această afirmație era o femeie. Acum, un nou studiu a arătat că, într-adevăr, femeile recunosc mai ușor fețele bolnave. Oamenii
02:40
Lia a sunat și la CCR? O amânare care arată că PSD face totul pentru a păstra controlul asupra Justiției # SportMedia
În data de 28 decembrie, într-o zi de duminică, la trei zile după Crăciun, cei nouă judecători CCR s-au întrunit pentru a lua o decizie în ce privește pensiile speciale ale magistraților. Cu mai mult de două săptămâni în urmă, mai precis în 10 decembrie, Curtea Constituțională a amânat o hotărâre în aceeași speță, programând
Acum 12 ore
22:40
Profesorul de drept Valerius M. Ciucă, fost judecător la Tribunalul Uniunii Europene, afirmă că neprezentarea unui judecător la deliberare este echivalentă, în orice sistem jurisdicțional, cu autodemisia, iar în consecință cei patru judecători ai Curtea Constituțională a României care au părăsit sala duminică „nu mai pot vota nimic valid". Declarația vine după ce CCR a
20:40
Reuniune de urgență Consiliul de Securitate al ONU, după ce Israelul a recunoscut Somaliland ca stat independent # SportMedia
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni luni într-o sesiune de urgență, după ce Israelul a recunoscut oficial Somaliland ca stat independent, o decizie care a provocat reacții dure la nivel internațional. Anunțul a fost făcut de ambasadorul Israelului la ONU, Danny Dannon, care a precizat că reuniunea a fost convocată la solicitarea Israelului,
20:40
Rusia și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu localizat și temporar în apropierea Centrala Nucleară Zaporojie (ZNPP), pentru a permite efectuarea unor reparații esențiale la liniile de alimentare cu energie electrică. Într-un mesaj publicat pe platforma X, Agenția Internațională pentru Energie Atomică a precizat că, în cadrul acestui armistițiu mediat de agenție, au început lucrările
20:40
Horoscop zilnic pentru 29 decembrie 2025.
20:40
Australianul Nick Kyrgios a câștigat partida demonstrativă intitulată Bătălia Sexelor, pe care a disputat-o în fața liderului mondial WTA, Aryna Sabalenka din Belarus. Scorul a fost 6-3, 6-3, într-un meci desfășurat pe hard indoor, la Dubai, în Emiratele Arabe Unite, după o oră și 17 minute de joc. A fost un meci urmărit de foarte
18:40
Echipa din play-off care face prima ofertă oficială pentru Denis Alibec: „Îl pun pe picioare instantaneu” # SportMedia
După ce despărțirea de FCSB este ca și iminentă, Denis Alibec primește cu adevărat prima mână de ajutor și prima ofertă clară. Și asta chiar de la o formație de play-off, care anunță chiar că vrea să se lupte la titlu și a reprezentat o mare surpriză în acest început de sezon regular. E vorba
18:40
Presa din Italia anunță o decizie radicală luată în sânul formației Genoa 1893, cel mai vechi club din Serie A, patronat de românul Dan Șucu. Gruparea genoveză are planuri mari în acest început de mercato de iarnă, fiind abia pe locul 14 în clasament, deci foarte aproape de nisipurile mișcătoare ale retrogradării. Iar această iarnă
18:40
Incendiul de pe Iuliu Maniu: Calitatea aerului, monitorizată permanent. Ce arată măsurătorile și încotro se deplasează norul de fum # SportMedia
Calitatea aerului este monitorizată în permanență după incendiul de proporții izbucnit duminică la un depozit de materiale sanitare și mase plastice de pe bulevardul Iuliu Maniu, iar datele preliminare nu indică, în acest moment, depășiri semnificative ale particulelor în suspensie, anunță Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Potrivit autorităților, norul de fum este estimat să se
Acum 24 ore
16:40
Mijlocașul francez Malcom Edjouma a ales să nu își prelungească contractul cu campioana României FCSB, deși i s-a propus o prelungire pentru încă 6 luni, începând din această iarnă. La 29 de ani, Edjouma a ajuns la finalul contractului său cu FCSB, iar despărțirea a fost confirmată sâmbătă de managerul general Mihai Stoica, la Prima
16:40
Juan Carlos Ferrero dă cărțile pe față și spune adevăratul motiv pentru Carlos Alcaraz s-a despărțit de el # SportMedia
Tenismenul Carlos Alcaraz a anunțat la mijlocul lunii decembrie despărțirea de antrenorul Juan Carlos Ferrero, alături de care a stat 7 ani și a cunoscut gustul marii performanțe. S-au speculat multe teorii în ce privește această despărțire, începând cu banii, apoi cu disciplina prea strictă impusă de Ferrero, până la căutarea unui nume cu adevărat
14:40
Lavrov amenință aliații Ucrainei înainte de întâlnirea Trump – Zelenski: „Trupele europene ar deveni ținte legitime” # SportMedia
Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a avertizat că orice trupe europene desfășurate în Ucraina ar deveni „ținte legitime pentru forțele armate ale Rusiei", într-un interviu publicat duminică de agenția rusă TASS, cu doar câteva ore înainte de întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski. Declarațiile vin pe fondul discuțiilor intense din Occident privind posibila
14:40
Gruparea britanică Tottenham Hotspurs pare să fi luat o decizie radicală în ceea ce îl privește pe tânărul fundaș central român Radu Drăgușin. Și asta pentru că în câteva zile se va deschide fereastra de mercato din Premier League, iar Radu Drăgușin ar putea fi unul dintre protagoniști. După ce a revenit în lotul lui
14:40
Incendiu puternic la un depozit din București, pe bulevardul Iuliu Maniu. RO-Alert emis pentru populație (Video) # SportMedia
Un incendiu puternic a izbucnit duminică la un depozit de materiale sanitare și mase plastice situat pe bulevardul Iuliu Maniu, în Sectorul 6 al Capitalei. Focul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați, cu degajări mari de fum, iar autoritățile au emis mesaj RO-Alert pentru informarea populației. Potrivit ISU București-Ilfov, incendiul
14:40
FCSB, campioana României, este în căutare de încă un fundaș central, după achiziționarea lui Andre Duarte de la Ujpest Budapesta, iar acum, la începerea mercato-ului de iarnă, a primit o propunere. Fostul mare fundaș de la Steaua și Rapid, Dorel Mutică, acum în vârstă de 52 de ani, spune că un fundaș central de la
12:40
FCSB anunță jucătorul care a fost ținta numărul 1 în ultima perioadă de mercato pentru campioană # SportMedia
Managerul general al celor de la FCSB, Mihai Stoica a anunțat care a fost ținta din ultima perioadă, din punctul de vedere al transferurilor, pentru campioana României. Fostul conducător de la Oțelul sau Unirea Urziceni a dezvăluit într-un interviu televizat faptul că Lindon Emerllahu de la CFR Cluj a fost principalul jucător pe care l-a
12:40
Avertisment din Italia pentru Mircea Lucescu și echipa națională, înainte de marele baraj cu Turcia. Gol al puștiului minune în stilul Maradona (Video) # SportMedia
Echipa națională a României va înfrunta Turcia în martie anul viitor pentru un prim meci de baraj pentru calificarea la World Cup 2026. Iar avertismentele care vin pentru naționala noastră, condusă de pe banca de Mircea Lucescu, sunt destul de serioase. Oamenii de gol ai Turciei sunt în mare formă, iar sâmbătă seara o mare
12:40
Furtuna Johannes provoacă haos în nordul Europei: rafale violente de vânt, pene masive de curent și căi de transport blocate # SportMedia
Furtuna Johannes a provocat haos în nordul Europei, lovind puternic Suedia, Finlanda și Norvegia, unde rafalele violente de vânt au dus la pierderi de vieți omenești, pene masive de curent și perturbări severe ale transporturilor. Autoritățile din regiune vorbesc despre unul dintre cele mai agresive episoade meteo din această iarnă. În Suedia, două decese au
12:40
Multiplul campion european, mondial și olimpic la înot David Popovici a vorbit despre provocările din ultima perioadă și a dezvăluit care este următorul obiectiv din carieră în anul care stă să înceapă. Dublu campion mondial în această vară de vis pentru el, în 2025, la Campionatele Mondiale de la Singapore, a vorbit despre proiectele pe
12:40
Bulgaria intră în zona euro, dar societatea e profund divizată: temeri de inflație, criză politică și dezinformare pro-rusă # SportMedia
Bulgaria se pregătește să adopte moneda euro de la 1 ianuarie, devenind a 21-a țară din zona euro. Tranziția are loc însă într-un context complicat: instabilitate politică internă, neîncredere publică profundă și temeri că dezinformarea susținută de Rusia amplifică opoziția față de moneda unică. De ce mizează UE pe aderarea Bulgariei la euro Pentru Bruxelles,
12:40
Selecționata de fotbal a Nigeriei s-a calificat în optimile de finală ale Cupa Africii pe Națiuni 2025, competiție găzduită de Maroc, după ce a învins Tunisia cu scorul de 3-2 (1-0), sâmbătă seara, la Fes, în Grupa C. "Super Vulturii" au condus cu 3-0, dar tunisienii au revenit pe final și au punctat de două
12:40
Vremea rea începe să blocheze infrastructura: bac suspendat la Bechet – Oryahovo, acces restricționat spre Rânca, punct Salvamont distrus (Video) # SportMedia
Episodul de iarnă severă care afectează România generează primele efecte concrete în infrastructura de transport și de intervenție: traversări transfrontaliere suspendate, restricții pe drumuri montane și distrugeri în zonele alpine. Autoritățile au anunțat duminică dimineață măsuri de limitare a circulației, pe fondul vântului puternic, al viscolului și al vizibilității foarte reduse, iar bilanțul efectelor ar
10:40
Al Gharafa s-a răzgândit. Ce se întâmplă cu Florinel Coman după interesul celor de la FCSB # SportMedia
După vestea că Florinel Coman este dorit înapoi la FCSB, qatarezii de la Al Gharafa iau o decizie. Fosta extremă de la campioana României a jucat din nou pentru Gharafa după o lungă perioadă de timp, iar acesta poate fi un semn că șeicii îl vor în continuare la echipă. În partida despre care vorbim,
10:40
Boala Alzheimer ar putea fi reversibilă, cu recuperare neurologică completă – studiu preclinic # SportMedia
Un nou studiu preclinic aduce o ipoteză care contrazice una dintre cele mai vechi convingeri din neurologie: boala Alzheimer nu ar fi neapărat ireversibilă. Cercetătorii au arătat că, în modele animale, funcțiile cognitive pierdute pot fi complet recuperate, nu doar prevenite sau încetinite. Timp de peste un secol, boala Alzheimer a fost considerată o afecțiune
10:40
Telenovela aducerii lui Louis Munteanu la FCSB, caz încheiat: A avut niște discuții și gata # SportMedia
Transferul mult trâmbițat al atacantului Louis Munteanu de la CFR Cluj la FCSB este deja de domeniul istoriei. Managerul general al celor de la FCSB, Mihai Stoica a dezvăluit că nu mai există nicio șansă ca Munteanu să mai ajungă la gruparea roș-albastră, deși Gigi Becali l-a dorit mult și deși tânărul atacant a apărut
10:40
Ziua 1404 Trump și Zelenski, din nou față în față. Negocieri sub presiunea unor atacuri masive în Ucraina și Rusia. Putin amenință # SportMedia
Războiul din Ucraina a intrat în ziua 1404, o zi cu miză ridicată, marcată de evoluții simultane pe plan diplomatic și militar. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se întâln
10:40
China impune limite AI-ului care „se poartă ca un om”: monitorizarea emoțiilor și a atașamentului devine obligatorie # SportMedia
Autoritățile chineze au lansat în consultare publică un set de reguli preliminare care vizează controlul strict al serviciilor de inteligență artificială capabile să simuleze personalități umane și să interacționeze emoțional cu utilizatorii. Inițiativa, publicată de autoritatea de reglementare a internetului, reflectă eforturile Beijingului de a impune limite clare unei tehnologii care devine rapid tot mai … The post China impune limite AI-ului care „se poartă ca un om”: monitorizarea emoțiilor și a atașamentului devine obligatorie appeared first on spotmedia.ro.
08:40
A patra întâlnire Zelenski -Trump în SUA: liniile roșii ale Kievului, presiunea războiului și testul final al planului de pace # SportMedia
Întâlnirea de duminică dintre președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președintele Statelor Unite, Donald Trump, este a patra reuniune față în față a celor doi în SUA și cea mai importantă de până acum. Miza este clară: dacă planul de pace negociat de Kiev și Washington poate fi finalizat sau dacă diferențele strategice și presiunea militară … The post A patra întâlnire Zelenski -Trump în SUA: liniile roșii ale Kievului, presiunea războiului și testul final al planului de pace appeared first on spotmedia.ro.
08:40
Decizie radicală luată de CFR Cluj după scandalul momentului cu Louis Munteanu în prim-plan # SportMedia
Louis Munteanu s-a pozat recent alături de un copil, purtând tricoul marii rivale de la FCSB, lucru care a inflamat spiritele în Gruia, iar vârful român s-a ales cu o amendă frumușică, de peste 2.000 de euro. Prin vocea președintelui Iuliu Mureșan, CFR Cluj anunță acum o nouă măsură de urgență. E vorba de achiziționarea … The post Decizie radicală luată de CFR Cluj după scandalul momentului cu Louis Munteanu în prim-plan appeared first on spotmedia.ro.
08:40
Prestație de coșmar pentru Baba Alhassan la Cupa Africii. A fost înlocuit după șase minute # SportMedia
FCSB are trei jucători la Cupa Africii pe Națiuni, pe David Kiki, Syiabonga Ngezana și pe Baba Alhassan, ultimul având sâmbătă o prestație de coșmar. Alhassan a ales să joace pentru naționala Ugandei, chiar dacă s-a născut în Ghana. Iar mijlocașul de 25 de ani legitimat la FCSB a făcut un meci catastrofal pentru țara … The post Prestație de coșmar pentru Baba Alhassan la Cupa Africii. A fost înlocuit după șase minute appeared first on spotmedia.ro.
08:40
Cod roșu de vijelie în zona montană înaltă din Suceava. Rafale de peste 140 km/h, avertizări severe și în alte județe # SportMedia
Meteorologii au emis, în noaptea de sâmbătă spre duminică, Cod roșu de vânt extrem de puternic pentru zona montană înaltă a județului Suceava, la altitudini de peste 1.800 de metri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), rafalele de vânt vor depăși 140 km/h, iar avertizarea este valabilă până duminică dimineață, la ora 05:00. Fenomenul vizează … The post Cod roșu de vijelie în zona montană înaltă din Suceava. Rafale de peste 140 km/h, avertizări severe și în alte județe appeared first on spotmedia.ro.
08:40
Sibiu: O femeie este acuzată că și-a ucis mama pentru moștenire, cu ajutorul unei asistente medicale # SportMedia
O femeie de 38 de ani și o asistentă medicală de 46 de ani au fost reținute de procurorii din Sibiu, fiind acuzate de omor calificat, într-un dosar care vizează uciderea unei femei de 59 de ani, mama uneia dintre inculpate. Anchetatorii susțin că fapta a fost premeditată și comisă din interes material, pentru obținerea … The post Sibiu: O femeie este acuzată că și-a ucis mama pentru moștenire, cu ajutorul unei asistente medicale appeared first on spotmedia.ro.
08:40
Vreme severă în România: viscol, vânt puternic și ninsori până luni seara. Unde sunt cele mai mari riscuri # SportMedia
România traversează un episod de iarnă severă, cu vânt puternic, ninsori viscolite, vizibilitate redusă și polei, care va continua până luni, 29 decembrie, ora 21:00, potrivit avertizărilor emise de Administrația Națională de Meteorologie. Zonele montane și estul țării sunt cele mai expuse, iar condițiile rămân dificile și duminică. Ce se întâmplă acum Avertizările în vigoare … The post Vreme severă în România: viscol, vânt puternic și ninsori până luni seara. Unde sunt cele mai mari riscuri appeared first on spotmedia.ro.
Ieri
02:40
Peste 20% din videoclipurile recomandate noilor utilizatori YouTube sunt „AI slop” – studiu. Trei motive pentru care un conținut absurd are succes # SportMedia
Peste o cincime dintre videoclipurile pe care algoritmul YouTube le recomandă utilizatorilor noi sunt așa-numit „AI slop” – conținut generat cu inteligență artificială, de calitate scăzută, creat special pentru a atrage vizualizări și a monetiza atenția. Concluzia aparține unui studiu realizat de compania de editare video Kapwing și citat de The Guardian. Analiza a evaluat … The post Peste 20% din videoclipurile recomandate noilor utilizatori YouTube sunt „AI slop” – studiu. Trei motive pentru care un conținut absurd are succes appeared first on spotmedia.ro.
02:40
Chiar dacă piața continuă să parieze masiv pe inteligența artificială, dominația unei singure metode de a construi AI – care până acum nu a adus câștiguri pe măsura investițiilor – alimentează temerile privind existența unei bule pe punctul de a se sparge. Tom Clarke, editor de știință și tehnologie la Sky News, a discutat cu … The post Se sparge bula AI? Semne de avertizare și posibilele consecințe appeared first on spotmedia.ro.
02:40
Când vom circula repede și confortabil cu trenul, prin România? Cheia nu e viteza amețitoare # SportMedia
E 5.50 dimineața. Tocmai ai urcat în tren, în Gara de Nord. Te instalezi comod, pe un loc de la geam. Și deschizi laptopul. Ai de terminat o prezentare pentru conferința la care participi, la prânz, la Cluj-Napoca. Cât scanezi codul QR de pe măsuța din fața ta – ca să comanzi o cafea de … The post Când vom circula repede și confortabil cu trenul, prin România? Cheia nu e viteza amețitoare appeared first on spotmedia.ro.
00:40
„Trăiesc ca să mănânc”, „Nu îmi place să gătesc”, „Rutina copiilor e esențială”. Mirabela Grădinaru, despre viața de familie, întâlnirea cu Nicușor Dan și schimbările de când e prima doamnă # SportMedia
„Nu îmi place să gătesc, nu am veleităţi, dar pentru copiii mei fac acest exerciţiu”, „trăiesc ca să mănânc”, „aceeaşi şcoală, aceeaşi grădiniţă, acelaşi loc de muncă” și „m-a atras foarte mult părul lui creţ” sunt câteva dintre declarațiile făcute de Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, într-o emisiune la Digi 24. … The post „Trăiesc ca să mănânc”, „Nu îmi place să gătesc”, „Rutina copiilor e esențială”. Mirabela Grădinaru, despre viața de familie, întâlnirea cu Nicușor Dan și schimbările de când e prima doamnă appeared first on spotmedia.ro.
27 decembrie 2025
22:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat că Kievul nu va face nicio concesie teritorială și nu va recunoaște controlul Rusiei asupra centralei nucleare de la Zaporojie, acestea fiind „liniile roșii” ale Ucrainei în eventualele negocieri de pace. Declarațiile au fost făcute înaintea întâlnirii de duminică planificată cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, potrivit The Kyiv … The post Zelenski a stabilit „liniile roșii”, înaintea întâlnirii cu Trump de duminică appeared first on spotmedia.ro.
22:40
Polonia pregătește construirea unui sistem extins de fortificații anti-drone de-a lungul graniței sale estice, un proiect estimat la peste 2 miliarde de euro, care ar urma să fie finalizat în următorii doi ani. Anunțul a fost făcut de viceministrul polonez al Apărării, Cezary Tomczyk, într-un interviu acordat The Guardian. Potrivit acestuia, primele componente ale sistemului … The post Polonia investește peste 2 miliarde de euro într-un scut anti-drone appeared first on spotmedia.ro.
22:40
Mii de bucureșteni se confruntă cu probleme serioase de încălzire în aceste zile, în contextul unui episod de frig accentuat, cu temperaturi deja sub zero grade și o minimă de aproximativ –2°C prognozată pentru noaptea următoare în Capitală. În Sectorul 3, peste 220 de locuințe au rămas fără gaze naturale sâmbătă seară, după ce Distrigaz … The post Bucureșteni fără gaze, apă caldă și căldură, în plin episod de ger appeared first on spotmedia.ro.
22:40
FCSB anunță o plecare-surpriză: Contractul propus de campioana României nu l-a mulțumit și „nu va continua” # SportMedia
FCSB anunță plecarea-surpriză a lui Malcom Edjouma (29 de ani), mijlocaș căruia i-a propus prelungirea contractului. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a anunțat că Edjouma nu a acceptat prelungirea contractului propusă după meciul cu Feyenoord (4-3, în Europa League). Stoica a explicat că, în cele din urmă, Edjouma nu va … The post FCSB anunță o plecare-surpriză: Contractul propus de campioana României nu l-a mulțumit și „nu va continua” appeared first on spotmedia.ro.
20:40
Intervenție de urgență în Vaslui: doi copii au murit, după ce gheața s-a rupt pe lacul Tăcuta UPDATE # SportMedia
O intervenție amplă a fost în desfășurare, sâmbătă seară, în județul Vaslui, pentru căutarea a doi copii de 12 și 14 ani, care au căzut în lacul de acumulare Tăcuta, după ce gheața pe care o traversau s-a rupt. Potrivit autorităților, cei doi copii făceau parte dintr-un grup de colindători care ar fi încercat să … The post Intervenție de urgență în Vaslui: doi copii au murit, după ce gheața s-a rupt pe lacul Tăcuta UPDATE appeared first on spotmedia.ro.
18:40
Un nou scandal de corupție zguduie Ucraina, chiar înainte de întâlnirea lui Zelenski cu Trump. Anchetatorii, opriți de forțe de securitate # SportMedia
Agenția anticorupție a Ucrainei, Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU), a acuzat sâmbătă mai mulți deputați că ar fi acceptat mită în schimbul voturilor din parlament, într-un nou scandal care zguduie scena politică de la Kiev. Potrivit AFP, NABU susține – într-un comunicat transmis pe Telegram – că a descoperit „un grup criminal organizat”, din … The post Un nou scandal de corupție zguduie Ucraina, chiar înainte de întâlnirea lui Zelenski cu Trump. Anchetatorii, opriți de forțe de securitate appeared first on spotmedia.ro.
18:40
Louis Munteanu (23 de ani), atacantul lui CFR Cluj, și-a explicat gestul de a purta tricoul FCSB. Printr-un mesaj postat pe Instagram, Louis Munteanu a venit cu explicații după poza care i-a atras o amendă la CFR Cluj și a stârnit furia lui Nelu Varga, patronul echipei. Munteanu a precizat că a purtat tricoul FCSB … The post Louis Munteanu vine cu explicații după ce s-a pozat în tricoul FCSB appeared first on spotmedia.ro.
18:40
Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost dat în urmărire internațională de Interpol, în baza unei notificări emise de Biroul Central Interpol Paris. Informația, transmisă sâmbătă de agenția Moldpres, a fost confirmată oficial de Inspectoratul General al Poliției, prin purtătorul său de cuvânt, Diana Fetco. Potrivit acesteia, autoritățile moldovene au fost notificate că … The post Fostul premier Vlad Filat, dat în urmărire internațională de Interpol appeared first on spotmedia.ro.
