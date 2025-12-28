Se sparge bula AI? Semne de avertizare și posibilele consecințe
SportMedia, 28 decembrie 2025 02:40
Chiar dacă piața continuă să parieze masiv pe inteligența artificială, dominația unei singure metode de a construi AI – care până acum nu a adus câștiguri pe măsura investițiilor – alimentează temerile privind existența unei bule pe punctul de a se sparge. Tom Clarke, editor de știință și tehnologie la Sky News, a discutat cu … The post Se sparge bula AI? Semne de avertizare și posibilele consecințe appeared first on spotmedia.ro.
• • •
Alte ştiri de SportMedia
Acum o oră
02:40
Peste 20% din videoclipurile recomandate noilor utilizatori YouTube sunt „AI slop” – studiu. Trei motive pentru care un conținut absurd are succes # SportMedia
Peste o cincime dintre videoclipurile pe care algoritmul YouTube le recomandă utilizatorilor noi sunt așa-numit „AI slop” – conținut generat cu inteligență artificială, de calitate scăzută, creat special pentru a atrage vizualizări și a monetiza atenția. Concluzia aparține unui studiu realizat de compania de editare video Kapwing și citat de The Guardian. Analiza a evaluat … The post Peste 20% din videoclipurile recomandate noilor utilizatori YouTube sunt „AI slop” – studiu. Trei motive pentru care un conținut absurd are succes appeared first on spotmedia.ro.
02:40
Chiar dacă piața continuă să parieze masiv pe inteligența artificială, dominația unei singure metode de a construi AI – care până acum nu a adus câștiguri pe măsura investițiilor – alimentează temerile privind existența unei bule pe punctul de a se sparge. Tom Clarke, editor de știință și tehnologie la Sky News, a discutat cu … The post Se sparge bula AI? Semne de avertizare și posibilele consecințe appeared first on spotmedia.ro.
02:40
Când vom circula repede și confortabil cu trenul, prin România? Cheia nu e viteza amețitoare # SportMedia
E 5.50 dimineața. Tocmai ai urcat în tren, în Gara de Nord. Te instalezi comod, pe un loc de la geam. Și deschizi laptopul. Ai de terminat o prezentare pentru conferința la care participi, la prânz, la Cluj-Napoca. Cât scanezi codul QR de pe măsuța din fața ta – ca să comanzi o cafea de … The post Când vom circula repede și confortabil cu trenul, prin România? Cheia nu e viteza amețitoare appeared first on spotmedia.ro.
Acum 4 ore
00:40
„Trăiesc ca să mănânc”, „Nu îmi place să gătesc”, „Rutina copiilor e esențială”. Mirabela Grădinaru, despre viața de familie, întâlnirea cu Nicușor Dan și schimbările de când e prima doamnă # SportMedia
„Nu îmi place să gătesc, nu am veleităţi, dar pentru copiii mei fac acest exerciţiu”, „trăiesc ca să mănânc”, „aceeaşi şcoală, aceeaşi grădiniţă, acelaşi loc de muncă” și „m-a atras foarte mult părul lui creţ” sunt câteva dintre declarațiile făcute de Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, într-o emisiune la Digi 24. … The post „Trăiesc ca să mănânc”, „Nu îmi place să gătesc”, „Rutina copiilor e esențială”. Mirabela Grădinaru, despre viața de familie, întâlnirea cu Nicușor Dan și schimbările de când e prima doamnă appeared first on spotmedia.ro.
Acum 6 ore
22:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat că Kievul nu va face nicio concesie teritorială și nu va recunoaște controlul Rusiei asupra centralei nucleare de la Zaporojie, acestea fiind „liniile roșii” ale Ucrainei în eventualele negocieri de pace. Declarațiile au fost făcute înaintea întâlnirii de duminică planificată cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, potrivit The Kyiv … The post Zelenski a stabilit „liniile roșii”, înaintea întâlnirii cu Trump de duminică appeared first on spotmedia.ro.
22:40
Polonia pregătește construirea unui sistem extins de fortificații anti-drone de-a lungul graniței sale estice, un proiect estimat la peste 2 miliarde de euro, care ar urma să fie finalizat în următorii doi ani. Anunțul a fost făcut de viceministrul polonez al Apărării, Cezary Tomczyk, într-un interviu acordat The Guardian. Potrivit acestuia, primele componente ale sistemului … The post Polonia investește peste 2 miliarde de euro într-un scut anti-drone appeared first on spotmedia.ro.
22:40
Mii de bucureșteni se confruntă cu probleme serioase de încălzire în aceste zile, în contextul unui episod de frig accentuat, cu temperaturi deja sub zero grade și o minimă de aproximativ –2°C prognozată pentru noaptea următoare în Capitală. În Sectorul 3, peste 220 de locuințe au rămas fără gaze naturale sâmbătă seară, după ce Distrigaz … The post Bucureșteni fără gaze, apă caldă și căldură, în plin episod de ger appeared first on spotmedia.ro.
22:40
FCSB anunță o plecare-surpriză: Contractul propus de campioana României nu l-a mulțumit și „nu va continua” # SportMedia
FCSB anunță plecarea-surpriză a lui Malcom Edjouma (29 de ani), mijlocaș căruia i-a propus prelungirea contractului. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a anunțat că Edjouma nu a acceptat prelungirea contractului propusă după meciul cu Feyenoord (4-3, în Europa League). Stoica a explicat că, în cele din urmă, Edjouma nu va … The post FCSB anunță o plecare-surpriză: Contractul propus de campioana României nu l-a mulțumit și „nu va continua” appeared first on spotmedia.ro.
Acum 8 ore
20:40
Intervenție de urgență în Vaslui: doi copii au murit, după ce gheața s-a rupt pe lacul Tăcuta UPDATE # SportMedia
O intervenție amplă a fost în desfășurare, sâmbătă seară, în județul Vaslui, pentru căutarea a doi copii de 12 și 14 ani, care au căzut în lacul de acumulare Tăcuta, după ce gheața pe care o traversau s-a rupt. Potrivit autorităților, cei doi copii făceau parte dintr-un grup de colindători care ar fi încercat să … The post Intervenție de urgență în Vaslui: doi copii au murit, după ce gheața s-a rupt pe lacul Tăcuta UPDATE appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
18:40
Un nou scandal de corupție zguduie Ucraina, chiar înainte de întâlnirea lui Zelenski cu Trump. Anchetatorii, opriți de forțe de securitate # SportMedia
Agenția anticorupție a Ucrainei, Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU), a acuzat sâmbătă mai mulți deputați că ar fi acceptat mită în schimbul voturilor din parlament, într-un nou scandal care zguduie scena politică de la Kiev. Potrivit AFP, NABU susține – într-un comunicat transmis pe Telegram – că a descoperit „un grup criminal organizat”, din … The post Un nou scandal de corupție zguduie Ucraina, chiar înainte de întâlnirea lui Zelenski cu Trump. Anchetatorii, opriți de forțe de securitate appeared first on spotmedia.ro.
18:40
Louis Munteanu (23 de ani), atacantul lui CFR Cluj, și-a explicat gestul de a purta tricoul FCSB. Printr-un mesaj postat pe Instagram, Louis Munteanu a venit cu explicații după poza care i-a atras o amendă la CFR Cluj și a stârnit furia lui Nelu Varga, patronul echipei. Munteanu a precizat că a purtat tricoul FCSB … The post Louis Munteanu vine cu explicații după ce s-a pozat în tricoul FCSB appeared first on spotmedia.ro.
18:40
Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost dat în urmărire internațională de Interpol, în baza unei notificări emise de Biroul Central Interpol Paris. Informația, transmisă sâmbătă de agenția Moldpres, a fost confirmată oficial de Inspectoratul General al Poliției, prin purtătorul său de cuvânt, Diana Fetco. Potrivit acesteia, autoritățile moldovene au fost notificate că … The post Fostul premier Vlad Filat, dat în urmărire internațională de Interpol appeared first on spotmedia.ro.
18:40
Curtea Constituțională a României (CCR) ar trebui să decidă duminică, 28 decembrie, asupra legii care modifică regimul pensiilor de serviciu ale magistraților. La începutul lunii decembrie, guvernul Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru a doua variantă a legii privind pensiile speciale. Doar că Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a sesizat din … The post CCR ar trebui să decidă duminică asupra pensiilor speciale ale magistraților appeared first on spotmedia.ro.
18:40
Imagini din Bucegi: viscol extrem și rafale de peste 100 km/h. Salvamont avertizează: evitați muntele (Video) # SportMedia
Salvamont România a publicat imagini video din Munții Bucegi care arată condiții meteo extrem de periculoase, cu rafale de vânt ce depășesc 100 km/h la aproximativ 2.500 de metri altitudine. Vizibilitatea este sever redusă, iar ninsoarea este viscolită puternic. Salvatorii montani avertizează că vremea se poate schimba rapid, iar riscurile de dezorientare, hipotermie și accidente … The post Imagini din Bucegi: viscol extrem și rafale de peste 100 km/h. Salvamont avertizează: evitați muntele (Video) appeared first on spotmedia.ro.
18:40
Episod de iarnă severă în România: vreme extremă deja la munte, rafale de peste 130 km/h. Autoritățile cer prudență maximă (Foto&Video) # SportMedia
România traversează un episod de iarnă severă, care nu mai este doar anunțat de meteorologi, ci se manifestă deja în teren, în special în zonele montane. În acest context, Ministerul Mediului a convocat Comitetul ministerial pentru situații de urgență, după ce Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări Cod Galben și Cod Portocaliu de … The post Episod de iarnă severă în România: vreme extremă deja la munte, rafale de peste 130 km/h. Autoritățile cer prudență maximă (Foto&Video) appeared first on spotmedia.ro.
16:40
De la bănci, până la gaze și sănătate: inteligența artificială înlocuiește oamenii, iar interacțiunea directă devine un lux # SportMedia
Dacă aveți o problemă medicală, bancară ori aveți nevoie de expertiza unui specialist în servicii de gaze sau electricitate e tot mai greu în zilele de sărbătoare să cereți ajutorul unei persoane în carne și oase. Cei mai mulți furnizori de servicii vă pun la dispoziție roboți care vă răspund la telefon. Vă cer multe … The post De la bănci, până la gaze și sănătate: inteligența artificială înlocuiește oamenii, iar interacțiunea directă devine un lux appeared first on spotmedia.ro.
16:40
Luis de la Fuente, antrenorul naționalei Spaniei, a fost desemnat, pentru al doilea an consecutiv, cel mai bun selecționer din lume de către Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului (IFFHS), informează EFE. Spaniolul De la Fuente a ocupat primul loc în clasamentul din 2025, cu 136 de puncte, devansându-l pe compatriotul său Roberto … The post A fost desemnat cel mai bun selecționer al anului appeared first on spotmedia.ro.
16:40
Ultima șansă la FCSB: Campioana îi acordă o nouă oportunitate jucătorului care a dezamăgit # SportMedia
FCSB este gata să-i acorde ultima șansă jucătorului care a dezamăgit în ultimele luni. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că îi va acorda o nouă oportunitate să arate ce poate cu adevărat lui Dennis Politic (25 de ani). Adus ca un star de la Dinamo, Politic nu s-a ridicat la … The post Ultima șansă la FCSB: Campioana îi acordă o nouă oportunitate jucătorului care a dezamăgit appeared first on spotmedia.ro.
16:40
Noi reguli la frontiera SUA: autoritățile îi fotografiază și colectează date biometrice de la toți străinii, inclusiv de la minori # SportMedia
Autoritățile din Statele Unite au introdus, de vineri, noi reguli de control la frontieră, care îi vizează pe toți cetățenii străini care intră sau ies din țară, indiferent dacă folosesc transportul aerian, terestru sau maritim. Măsura este prevăzută într-o reglementare a Department of Homeland Security (DHS) și permite colectarea de date biometrice la punctele de … The post Noi reguli la frontiera SUA: autoritățile îi fotografiază și colectează date biometrice de la toți străinii, inclusiv de la minori appeared first on spotmedia.ro.
14:40
Nicolae Stanciu (32 de ani) se află într-o situație dificilă la Genoa, unde nu joacă, și se află pe lista de transferuri a Rapidului. Prin vocea lui Răzvan Raț, membru în Consiliul de Administrație, Genoa a vorbit despre posibilitatea revenirii lui Stanciu în România. Raț nu crede că Stanciu își dorește să se întoarcă în … The post Genoa a dat răspunsul în privința transferului lui Nicolae Stanciu la Rapid appeared first on spotmedia.ro.
14:40
Kremlinul anunță modernizarea triadei nucleare. Planul lui Putin se întinde până în 2036 # SportMedia
Planul de dezvoltare a forțelor armate ruse prevede modernizarea triadei nucleare a țării în următorii ani, a anunțat Kremlinul. ”O atenție deosebită se acordă îmbunătățirii capacităților forțelor terestre, menținerii și modernizării triadei nucleare, dezvoltării unui sistem universal de apărare antiaeriană și creșterii potențialului de export al armelor și echipamentelor rusești”, se arată într-un raport care … The post Kremlinul anunță modernizarea triadei nucleare. Planul lui Putin se întinde până în 2036 appeared first on spotmedia.ro.
14:40
Atac cibernetic de tip ransomware asupra Complexului Energetic Oltenia. A fost depusă o plângere la DIICOT # SportMedia
Un atac informatic de tip ransomware, denumit „Gentlemen”, a afectat noaptea trecută infrastructura IT de business a Societăţii Complexul Energetic Oltenia. ”În data de 26 decembrie 2025, în jurul orei 01:40, a fost identificat un atac informatic de tip ransomware, denumit „Gentlemen”, care a afectat infrastructura IT de business a Societăţii Complexul Energetic Oltenia. În … The post Atac cibernetic de tip ransomware asupra Complexului Energetic Oltenia. A fost depusă o plângere la DIICOT appeared first on spotmedia.ro.
14:40
FCSB a numit cel mai bun fotbalist al echipei în 2025. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB l-a nominalizat pe David Miculescu (24 de ani). Stoica a explicat de ce a făcut această alegere, peste Juri Cisotti, Daniel Bîrligea sau Florin Tănase. El a subliniat importanța lui David Miculescu în meciurile … The post FCSB numește cel mai bun fotbalist al echipei în 2025: „De departe” appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
12:40
Selecționata de fotbal Egiptului este prima echipă calificată în optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni din 2025, competiție găzduită de Maroc, după ce a învins Africa de Sud cu scorul de 1-0, vineri seara, la Agadir, în Grupa B, transmite Reuters. Unicul gol al meciului a fost marcat de starul Mohamed Salah, din … The post Cunoaștem prima echipă calificată în optimile Cupei Africii pe Națiuni appeared first on spotmedia.ro.
12:40
Adversitate împotriva imigranţilor a existat cu mult timp înainte de Trump. La nivel mondial prăpastia dintre imperativul economic şi voinţa politică se adânceşte. Ce frânează migraţia internaţională a forţei de muncă? În Europa şi mai ales în SUA creşte adversitatea faţă de imigranţi. Concomitent cele mai bogate economii naţionale caută cu disperare forţă de muncă … The post Deși Germania are nevoie de ei, vin tot mai puțini muncitori appeared first on spotmedia.ro.
12:40
Florin Tănase (30 de ani), unul dintre cei mai în formă fotbaliști de la FCSB, poate pleca liber de la campioana României. Decarul FCSB, Florin Tănase, își termină contractul cu echipa în vara lui 2026, astfel că de la 1 ianuarie poate negocia și poate semna cu oricine dorește, liber. Tănase traversează o formă bună … The post Florin Tănase, la mare căutare: Își termină contractul cu FCSB și poate pleca liber appeared first on spotmedia.ro.
12:40
Aproape toată țara intră sub avertizări de viscol – meteorologii au actualizat prognoza # SportMedia
Mai multe zone din țară intră sub avertizări cod galben și portocaliu de viscol şi vânt de sâmbătă seară sau de duminică noapte, anunţă meteorologii, care au actualizat prognoza iniţială. O informare meteo a intrat în vigoare azi, la ora 10:30, și este valabilă până luni, ora 21.00. Sunt prognozate intensificări ale vântului, precipitaţii predominant … The post Aproape toată țara intră sub avertizări de viscol – meteorologii au actualizat prognoza appeared first on spotmedia.ro.
10:40
Sfântul Ștefan, primul care a vestit și a mărturisit credința în Hristos, este sărbătorit azi # SportMedia
Sfântul Ştefan, primul care a vestit şi a mărturisit credinţa în Hristos, devenind primul martir al Bisericii, este sărbătorit de creştini în a treia zi de Crăciun. De origine iudeu, Sfântul Apostol şi Arhidiacon Ştefan a fost unul dintre cei şapte diaconi aleşi de către Sfinţii Apostoli din Ierusalim. Sfântul Ştefan a ajutat la împărţirea … The post Sfântul Ștefan, primul care a vestit și a mărturisit credința în Hristos, este sărbătorit azi appeared first on spotmedia.ro.
10:40
CFR Cluj, întrebată dacă îl vinde pe Louis Munteanu la FCSB: Ardelenii au dat răspunsul # SportMedia
CFR Cluj a fost întrebată dacă îl vinde pe Louis Munteanu (23 de ani) la FCSB, după ce atacantul a apărut pe internet îmbrăcat în tricoul „roș-albaștrilor”. Prin vocea lui Nelu Varga, patronul echipei, CFR Cluj a dat un răspuns care nu lasă loc de interpretări. Varga a spus că Munteanu va pleca de la … The post CFR Cluj, întrebată dacă îl vinde pe Louis Munteanu la FCSB: Ardelenii au dat răspunsul appeared first on spotmedia.ro.
10:40
Apă gratuită în toate instituțiile publice, de la școli, spitale, metrou, aeroport și gări – proiect # SportMedia
Instituțiile și autoritățile publice, unitățile sanitare publice, unitățile de învățământ, precum și operatorii economici care administrează stații de metrou, gări feroviare, autogări și aeroporturi vor avea obligația de a asigura accesul gratuit la apă potabilă. Anterior, un proiect care impunea un preț maxim la sticla cu apă vândută în aeroport, metrou, gară a fost respins … The post Apă gratuită în toate instituțiile publice, de la școli, spitale, metrou, aeroport și gări – proiect appeared first on spotmedia.ro.
10:40
Daniele De Rossi s-a convins de Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter. După ce a salvat Parma de la retrogradare, Chivu a fost ofertat de Inter pentru preluarea băncii tehnice, ca urmare a plecării lui Simone Inzaghi. La șase luni de la instalarea ca antrenor al lui Inter, De Rossi, fost coleg la … The post Daniele De Rossi s-a convins de Cristi Chivu: Verdictul sincer al italianului appeared first on spotmedia.ro.
10:40
În 2025, românii au comandat pe eMAG produse pentru orice nevoi, dar au continuat și să genereze unele dintre cele mai surprinzătoare căutări. Cei mai activi au fost și în acest an utilizatorii Genius, abonamentul cu oferte exclusive, livrare gratuită și posibilitatea de retur extins în cinci aplicații: eMAG, Fashion Days, Freshful, Wolt și Flip. … The post Record la eMAG: Campionul anului 2025 e un sucevean care a plasat 2.409 comenzi appeared first on spotmedia.ro.
10:40
Coreea de Nord și Rusia au împărțit ”sângele, viața și moartea” în războiul din Ucraina, a subliniat vineri liderul nord-coreean Kim Jong Un în urările sale de Anul Nou adresate președintelui rus Vladimir Putin. Phenianul a trimis mii de soldați să lupte alături de Moscova în invazia Ucrainei, lansată în urmă cu aproape patru ani, … The post Kim Jong Un laudă ”sângele” vărsat alături de ruși în Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
10:10
Prima decizie luată de CFR Cluj în cazul lui Louis Munteanu după ce atacantul s-a pozat în tricoul FCSB # SportMedia
Louis Munteanu (23 de ani) și-a aflat pedeapsa după ce s-a pozat în tricoul FCSB. Dorit de FCSB în ultimele luni, Louis Munteanu, atacantul lui CFR Cluj, a apărut pe internet în tricoul campioanei României, fapt care a înfuriat conducerea clubului din Gruia. Potrivit gsp.ro, Louis Munteanu urmează să fie amendat cu 10% din salariul … The post Prima decizie luată de CFR Cluj în cazul lui Louis Munteanu după ce atacantul s-a pozat în tricoul FCSB appeared first on spotmedia.ro.
10:10
Teamă și confuzie într-un sat nigerian lovit de un atac american. Trump spune că a vizat militanți ISIS, localnicii spun că nu există teroriști în zonă # SportMedia
La o zi după ce o parte dintr-o rachetă lansată de Statele Unite a lovit satul lor, căzând la doar câţiva metri de singura unitate medicală, locuitorii din Jabo, din nord-vestul Nigeriei, se află într-o stare de şoc şi confuzie. Suleiman Kagara, un locuitor al acestei comunităţi agricole liniştite şi predominant musulmane din districtul Tambuwal, … The post Teamă și confuzie într-un sat nigerian lovit de un atac american. Trump spune că a vizat militanți ISIS, localnicii spun că nu există teroriști în zonă appeared first on spotmedia.ro.
10:10
FCSB i-a decis viitorul lui Octavian Popescu (23 de ani), atacantul lateral care se află într-un con de umbră la campioana României. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a venit cu un anunț ferm despre viitorul lui Popescu. Stoica a transmis că nu se pune problema ca acesta să plece de … The post FCSB a decis viitorul lui Octavian Popescu appeared first on spotmedia.ro.
10:10
Radu Drăgușin (23 de ani) ar putea schimba echipa în ianuarie 2026, după doi ani la Tottenham. Revenit după o accidentare gravă la genunchi, Drăgușin are nevoie de minute, iar multe echipe din Italia sunt interesate să-l transfere. Celebrul jurnalist italian Fabrizio Romano a făcut un anunț important despre posibilitatea ca Drăgușin să ajungă înapoi … The post Fabrizio Romano, anunț despre transferul lui Radu Drăgușin appeared first on spotmedia.ro.
09:20
Milionarii luminițelor de Crăciun. Cine face averi din iluminatul festiv plătit de primării # SportMedia
Luminițele de Crăciun le aduc, an de an, milioane de lei firmelor care le vând sau doar le închiriază primăriilor și altor instituții publice, pe durata Sărbătorilor de Iarnă. În multe cazuri, aceste contracte sunt atribuite prin încredințare directă, o procedură legală, dar care ridică semne de întrebare atunci când aceleași firme ajung să primească … The post Milionarii luminițelor de Crăciun. Cine face averi din iluminatul festiv plătit de primării appeared first on spotmedia.ro.
08:10
Înainte de a se întâlni duminică cu Volodimir Zelenski, care va fi înarmat cu noi propuneri pentru a pune capăt războiului cu Rusia, președintele american Donald Trump l-a avertizat pe omologul său ucrainean că nimic nu este garantat până când nu își va da ”acordul” Președintele Donald Trump a afirmat vineri, într-un interviu exclusiv pentru … The post Donald Trump, despre planul de pace: Zelenski nu are nimic până nu aprob eu appeared first on spotmedia.ro.
08:10
Atac masiv al Rusiei asupra Kievului, înainte de discuțiile despre pace dintre Zelenski și Trump # SportMedia
Capitala Ucrainei a fost lovită de un atac masiv al Rusiei, sâmbătă dimineață, autoritățile locale raportând explozii în mai multe zone ale orașului și activarea apărării antiaeriene. Forțele militare ucrainene au declarat că în oraș au fost lansate rachete, inclusiv de tip croazieră și balistice, conform unor canale militare de pe Telegram, citate de Reuters. … The post Atac masiv al Rusiei asupra Kievului, înainte de discuțiile despre pace dintre Zelenski și Trump appeared first on spotmedia.ro.
Ieri
03:20
Majoritatea tratamentelor pentru anxietate și depresie se bazează pe medicație și psihoterapie, însă cercetările recente arată un interes tot mai mare pentru rolul alimentației în sănătatea mintală, evidențiind legături între microbiomul intestinal, deficiențele de anumiți micronutrienți și aceste afecțiuni. Deși cercetătorii știu de mult timp că nutriția este importantă pentru sănătatea creierului, oamenii nu se … The post Legătura neașteptată dintre dietă și sănătatea mintală – la ce nutrienți să fim atenți appeared first on spotmedia.ro.
03:20
În afara orașului montan Sabiñánigo din nordul Spaniei, o fabrică de produse chimice abandonată se află pe un teren încă afectat de producția timp de decenii de lindan – un pesticid interzis acum în întreaga lume – care a lăsat în urmă mii de tone de deșeuri toxice. Producția s-a încheiat în anii 1980, dar … The post Rolul microbilor în misiunea de a curăța solurile toxice din Europa appeared first on spotmedia.ro.
03:20
Milionarii luminițelor de Crăciun. Cine face averi din iluminatul festiv plătit de primării # SportMedia
Luminițele de Crăciun le aduc, an de an, milioane de lei firmelor care le vând sau doar le închiriază primăriilor și altor instituții publice, pe durata Sărbătorilor de Iarnă. În multe cazuri, aceste contracte sunt atribuite prin încredințare directă, o procedură legală, dar care ridică semne de întrebare atunci când aceleași firme ajung să primească … The post Milionarii luminițelor de Crăciun. Cine face averi din iluminatul festiv plătit de primării appeared first on spotmedia.ro.
01:20
Zelenski a anunțat condiția pentru organizarea unui referendum pe tema planului de pace # SportMedia
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune că ar accepta un referendum asupra planului lui Trump pentru oprirea războiului, dacă Rusia este de acord cu o încetare a focului de cel puțin 60 de zile. Zelenski a declarat pentru Axios că speră la un acord cu președintele Donald Trump asupra unui cadru general pentru oprirea războiului. Cei … The post Zelenski a anunțat condiția pentru organizarea unui referendum pe tema planului de pace appeared first on spotmedia.ro.
26 decembrie 2025
23:20
Furtună pe Valea Prahovei. Copaci doborâți în Sinaia, unul a căzut peste o mașină cu trei persoane (Foto) # SportMedia
O furtună s-a abătut, vineri seară, asupra localităţilor de pe Valea Prahovei. În staţiunea Sinaia rafalele de vânt au doborât mai mulţi copaci, pe străzile Mănăstirii şi Zamora. Unul dintre pomii doborâţi a surprins un autovehicul în care se aflau trei persoane. ”Vorbim despre mai mulţi copaci căzuţi pe strada Zamora, pe garduri si fire … The post Furtună pe Valea Prahovei. Copaci doborâți în Sinaia, unul a căzut peste o mașină cu trei persoane (Foto) appeared first on spotmedia.ro.
23:20
Un dosar penal pentru tentativă de viol a fost deschis, vineri, după ce anchetatorii au fost sesizaţi de către conducerea Şcolii de agenţi de poliţie Câmpina. Un bărbat de 49 de ani a fost reţinut. ”La nivelul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova – Serviciul de Investigaţii Criminale se efectuează cercetări, într-un dosar penal întocmit sub … The post Tentativă de viol la Școala de agenți de poliție din Câmpina. Un bărbat a fost reținut appeared first on spotmedia.ro.
21:20
Grav accident în județul Olt. Au fost implicate 11 mașini în care se aflau 32 de persoane (Video) # SportMedia
Un grav accident rutier în care au fost implicate 11 maşini, în care se aflau 32 de persoane, s-a produs, vineri seară, pe DN 12, în zona localităţii Optaşi Măgura, din judeţul Olt. Două persoane au fost transportate la spital. ”La spital au fost transportate două victime, conştiente, iar alte 27 de persoane au fost … The post Grav accident în județul Olt. Au fost implicate 11 mașini în care se aflau 32 de persoane (Video) appeared first on spotmedia.ro.
21:20
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat vineri recunoașterea oficială a ”statului independent și suveran” Somaliland, o premieră pentru această republică autoproclamată care s-a desprins de Somalia și nu era recunoscută de nicio altă țară. ”Prim-ministrul Netanyahu, șeful diplomației (Gideon) Saar și președintele Republicii Somaliland au semnat o declarație comună și reciprocă”, potrivit unui comunicat al … The post Prima țară din lume care recunoaște oficial Somaliland ca stat independent appeared first on spotmedia.ro.
21:20
Ministrul Economiei: Dacă aș spune că anul viitor va fi unul foarte ușor, aș minți. Va fi în continuare greu # SportMedia
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a afirmat, vineri seară, că ar minţi dacă ar spune că anul viitor va fi unul uşor şi a precizat că 2026 va fi în continuare greu. El a menţionat că îşi doreşte ca pe parcursul anului viitor să se găsească resurse care să îmbunătăţească unele aspecte. ”Dacă aş spune că … The post Ministrul Economiei: Dacă aș spune că anul viitor va fi unul foarte ușor, aș minți. Va fi în continuare greu appeared first on spotmedia.ro.
21:20
Horoscop de weekend pentru zilele de 27 si 28 decembrie 2025. The post Horoscop de weekend: 27 – 28 decembrie appeared first on spotmedia.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.