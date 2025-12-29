SuperLiga: Cota unui jucător de la FCSB a crescut cu 330%
HotNews.ro, 29 decembrie 2025 10:20
Site-ul de specialitate Transfermarkt a actualizat cotele de piață la final de an, iar un jucător de la FCSB a înregistrat o creștere spectaculoasă, remarcă sport.ro. Este vorba despre Adrian Stoian (18 ani), tânărul atacant care a început să primească…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 30 minute
10:20
SuperLiga: Cum arată echipa ideală, potrivit lui Victor Angelescu, care a ales cinci jucători de la U Craiova # HotNews.ro
Prezent în studioul emisiunii Fotbal Show, Victor Angelescu a fost provocat să realizeze un prim 11 al celor mai buni jucători din SuperLigă. Preşedintele Rapidului nu a putut alege jucători ai formaţiei pe care o reprezintă,…
10:20
Site-ul de specialitate Transfermarkt a actualizat cotele de piață la final de an, iar un jucător de la FCSB a înregistrat o creștere spectaculoasă, remarcă sport.ro. Este vorba despre Adrian Stoian (18 ani), tânărul atacant care a început să primească…
10:20
Avertizări de viscol și vânt puternic în România. ANM a actualizat prognoza pentru ultimele zile din an / Cum va fi vremea la București # HotNews.ro
Meteorologii au emis luni dimineață noi atenționări cod galben de vânt puternic pentru numeroase județe și ninsori viscolite în zona de munte, valabile până marți seară, 30 decembrie. Primul cod galben de vreme rea este valabil…
10:20
Ca urmare a trecerii la euro, BNR va elimina Leva bulgară din lista cursurilor pieței valutare. Principalele etape ale introducerii euro de Bulgaria # HotNews.ro
Ca urmare a aderării Bulgariei la zona euro și a adoptării monedei euro ca monedă oficială începând cu 1 ianuarie 2026, Banca Națională a României va înceta să publice, din 5 ianuarie 2026, cursul levei…
Acum o oră
10:00
Persistența unui parfum poate transforma modul în care te simți pe parcursul unei zile. Nu e vorba doar despre a mirosi bine la ora 9 dimineața, ci despre încrederea pe care ți-o dă să știi…
10:00
Șapte polițiști turci au fost răniți luni într-o ciocnire cu militanți suspectați de apartenență la Statul Islamic în nord-vestul Turciei, iar operațiunea poliției împotriva acestora era luni dimineață încă în curs de desfășurare, potrivit presei…
10:00
Lumea are un nou „cel mai mare oraș”. Ce ne spune, de fapt, clasamentul ONU despre viitorul urbanizării # HotNews.ro
Pentru Alfiyan Elfatah, un tânăr de 31 de ani din Indonezia, titlul de „cel mai mare oraș din lume” nu este o abstracție statistică, ci înseamnă patru ore de navetă zilnică între periferia Jakartei și…
09:50
După retragerea de duminică a judecătorilor CCR propuși de PSD, luni este o nouă zi de suspans. Miza nu este doar dacă legea privind pensiile magistraților este constituțională sau nu. Miza este și dacă o…
09:50
Regizorul care a adus unei țări vecine primul Oscar din istorie își explică după 43 de ani capodopera uitată. „Colaboraționismul nu necesită neapărat o dictatură” # HotNews.ro
La cea de-a 54-a gală a Premiilor Oscar, din 1982, filmul Chariots of Fire a dominat competiția, iar actrița Katharine Hepburn a doborât recorduri. Aproape uitat astăzi este însă un film european strălucit despre un…
Acum 2 ore
09:30
Zeci de școli și grădinițe au făcut achiziții directe de peste 11 milioane de lei de la firme și ONG-uri legate de actualul inspector școlar general al Bucureștiului, Florian Lixandru # HotNews.ro
Zeci de școli și grădinițe din București au atribuit, prin achiziții directe, contracte în valoare de peste 11 milioane de lei, în perioada 2022–2025, către firme și asociații în care actualul inspector școlar general al…
09:30
INS confirmă: România intră în 2026 cu frâna trasă- joburi mai puține, prețuri mai mari și încredere în scădere puternică # HotNews.ro
Economia României intră în iarna 2025–2026 sub semnul prudenței. Datele din ancheta de conjunctură realizată de Institutul Național de Statistică arată că managerii din industrie, construcții și comerțul cu amănuntul se așteaptă, în următoarele luni,…
09:20
Anul 2026 aduce 17 zile libere legale pentru angajații români. Dintre acestea, 12 pică în cursul săptămânii, ceea ce oferă oportunități în planificarea mai ușoară a concediului. Ianuarie 2026 este luna cu cele mai multe zile…
09:10
Ion Vasile Banu a murit. Veteranul de război fusese recent decorat de președintele Nicușor Dan # HotNews.ro
Veteranul de război Ion Vasile Banu, singura persoană decorată de președintele Nicușor Dan de Ziua Națională, a murit la vârsta de 107 de ani, a anunțat Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”. Informația a fost…
09:00
Donald Trump şi Netanyahu se întâlnesc astăzi în Florida. Mizele discuțiilor celor doi lideri # HotNews.ro
Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu se vor întâlni luni seară la Mar-a-Lago din Florida, proprietate a președintelui american, pe fondul temerilor crescânde că Israelul ar putea lansa noi ofensive împotriva inamicilor regionali, relatează…
09:00
Coreea de Nord a testat rachete de croazieră strategice, Kim Jong Un și-a exprimat „marea satisfacție” pentru rezultate # HotNews.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat duminică lansarea unor rachete de croazieră strategice cu rază lungă de acțiune, care au confirmat integritatea puterii sale nucleare, a transmis luni agenția de presă oficială KCNA, preluată…
Acum 4 ore
08:20
Ioana Apetrii și-a dat demisia din departamentul de resurse umane al unei companii de tehnologie în 2024. Lucrase acolo timp de patru ani și își iubea meseria. Dar odată cu achiziția companiei, atmosfera s-a schimbat…
08:10
China înconjoară Taiwanul cu exerciţii militare majore, cu foc real. „Avertisment serios” împotriva independenței insulei # HotNews.ro
Armata chineză a anunțat luni că a mobilizat trupe aeriene, navale şi de rachete pentru a înconjura Taiwanul în exerciții militare menite să trimită un „avertisment serios” împotriva oricărei încercări de independență a Taiwanului și a…
08:10
„Poate foarte aproape de pace”. Ce știm despre rezultatele întâlnirii dintre Trump și Zelenski # HotNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică că el și președintele ucrainean Volodimir Zelenski sunt „din ce în ce mai aproape, poate foarte aproape” de un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina, un…
07:50
Economia subterană a Bulgariei iese la lumină odată cu trecerea la euro: bani „găsiți” în casa bunicului și „credite” de acum 50 de ani umplu băncile # HotNews.ro
Cu doar 3 zile înainte ca Bulgaria să treacă la euro, sistemul bancar se confruntă cu un aflux fără precedent de bani, dezvăluind probleme în structura economiei si punând sub semnul întrebării pregătirea băncilor pentru…
07:20
După un an plin de surprize și tulburări, industria aeronautică speră că 2026 va aduce ceva rar: o perioadă de relativ calm – dar dacă această dorință se va împlini este o altă problemă, scrie…
07:20
Ghinion! Intrăm în noul an fără un ministru al Educației. În țara care nu-i capabilă să-și țină copiii în școală, unde-i graba? / Soluția pentru Ilie Bolojan # HotNews.ro
Al 30-lea ministru al Educației, din 1989 încoace, urmează să fie numit la începutul anului 2026, după demisia surpriză a lui Daniel David din 22 decembrie. După ce Ilie Bolojan a încercat cu un tehnocrat,…
07:10
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților # HotNews.ro
Judecătorii CCR se reunesc din nou luni pentru a decide dacă legea privind pensiile magistraților este constituțională sau nu. Ședința de azi vine după două amânări, printre care una în ziua precedentă când patru judecători…
07:00
EXCLUSIV VIDEO Domeniul Știrbey, deținut de o apropiată a familiei lui Dan Voiculescu, se transformă # HotNews.ro
Compania Dream Film Production Company, care le-a avut pe fiicele lui Dan Voiculescu drept asociați și este deținută acum de o directoare a Intact Media Group, pregătește redeschiderea Domeniului Știrbey din Buftea, cumpărat la licitație.…
Acum 12 ore
01:00
Reacțiile liderilor europeni după negocierile de pace dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski din Florida # HotNews.ro
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a transmis că mai mulți lideri europeni au purtat o convorbire telefonică de o oră cu Trump și Zelenski privind negocierile de pace, în marja întrevederii dintre cei…
28 decembrie 2025
22:50
Partidul premierului Albin Kurti, dat câștigător al alegerilor din Kosovo. Printre mizele scrutinului, deblocarea unor finanțări internaționale cheie # HotNews.ro
Vetevendosje (VV), formațiunea premierului naționalist Albin Kurti, se îndreaptă spre victorie la alegerile de duminică din Kosovo, dar este neclar dacă va obține îndeajuns de multe mandate pentru ieșirea din impasul politic care paralizează parlamentul…
22:40
VIDEO Mesaj legat de justiție la concertul de la Târgul de Crăciun din Piața Constituției # HotNews.ro
Solistul trupei Bosquito, Radu Almășan, a transmis duminică seară un mesaj legat de justiție, în timpul concertului susținut la Târgul de Crăciun din Piața Constituției, în ultima zi a evenimentului. Artistul a modificat versurile unei…
22:20
Președintele Rapidului, Victor Angelescu, a spus că reprezentanții clubului poartă mai multe negocieri în această perioadă și sunt „aproape înțeleși cu un atacant”. Rapidul încearcă să aducă atacantul sub formă de împrumut, cu opțiune de…
22:00
Principalele puncte discutate de Donald Trump și Vladimir Putin în conversația telefonică de o oră și 15 minute # HotNews.ro
Dialogul telefonic dintre președintele Statelor Unite și omologul său rus a durat o oră și 15 minute și a avut loc la inițiativa părții americane, potrivit TASS, care susține că discuția a început cu un…
21:40
„Totul a fost inundat”, deplânge Jamil al-Charafi, unul dintre sutele de mii de palestinieni strămutați din Fâşia Gaza, care s-au trezit duminică neajutoraţi, după o noapte de ploi în acest teritoriu palestinian devastat de război,…
Acum 24 ore
21:30
VIDEO Ploi torențiale și inundații în Spania. O persoană a murit și alte două sunt de negăsit # HotNews.ro
Ploile torențiale au inundat provincii din sudul și estul Spaniei în acest weekend, provocând victime și pagube însemnate. Până duminică seară, o persoană a murit, iar alte două au fost date dispărute, transmite Reuters. În…
20:50
VIDEO Forțele israeliene desfășoară Iron Beam, primul lor sistem de interceptare laser. Marele avantaj al armei # HotNews.ro
Iron Beam, sau Raza de Fier, urmează să fie integrat în capacitățile forțelor aeriene și a efectuat deja zeci de interceptări în războiul lansat de Israel împotriva Hamas ca ripostă la atacul din 7 octombrie…
20:00
Carlos Ghosn, celebrul CEO evadat din Japonia, dă lecții de business: Companiile care au dominat un secol riscă să devină note de subsol # HotNews.ro
Unul dintre cei mai renumiți executivi din industria auto a acestui secol, Carlos Ghosn, pare că încearcă să-și refacă imaginea și să revină în activitate, după șapte ani de la prima sa arestare. El și-a…
20:00
Critici din PNL după ce s-a intamplat azi la CCR: „PSD poartă, la rândul său, o responsabilitate majoră” # HotNews.ro
Deputatul PNL Alexandru Muraru susține că situația de duminică de la Curtea Constituțională a României (CCR), unde decizia privind pensiile magistraților a fost amânată, „ridică un semn de întrebare major asupra capacității unei instituții fundamentale…
19:50
Patru turiști din Republica Moldova, blocați în Refugiul Călțun din Munții Făgăraș. Salvamont poate interveni abia luni, din cauza codului roșu de vreme extremă # HotNews.ro
Un grup de patru persoane din Republica Moldova se află blocat în Refugiul Călțun, din Munții Făgăraș, din cauza condițiilor meteo severe. Salvamont Argeș a anunțat că turiștii nu au probleme medicale, însă intervenția de…
19:30
Marea Britanie și Germania, contract major pentru artilerie mobilă de ultimă generație. Lecția învățată din războiul din Ucraina # HotNews.ro
Regatul Unit și Germania au semnat un contract de 52 de milioane de lire sterline (aproximativ 60 de milioane de euro) pentru artilerie militară de ultimă generație, conform anunțului făcut duminică de guvernul de la…
19:10
Donald Trump, discuție cu Vladimir Putin înaintea întâlnirii cu Volodimir Zelenski. Anunțul președintelui american # HotNews.ro
Liderul Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că a avut o convorbire telefonică „bună și foarte productivă” cu omologul său rus, Vladimir Putin, înaintea întâlnirii pe care urmează să o aibă cu președintele Ucrainei, Volodimir…
19:00
Norul de fum de la incendiul din Sectorul 6 se deplasează spre est–sud-est. Ministerul Mediului: Nu sunt depășiri semnificative ale valorilor de particule în suspensie # HotNews.ro
Ministerul Mediului atenționează că norul de fum degajat în urma incendiului puternic izbucnit duminică la un depozit de materiale sanitare și mase plastice din Sectorul 6 al Capitalei se deplasează către est–sud-est, iar locuitorii din…
18:40
Întâlnire crucială pentru viitorul războiului din Ucraina. Donald Trump îl primește în scurt timp pe Volodimir Zelenski pentru discuții despre acordul de pace # HotNews.ro
Întâlnirea de la ora 20.00, ora României, de la Mar-a-Lago, între Volodimir Zelenski și Donald Trump, anunțată cu doar două zile înainte, are ca scop eliminarea discrepanțelor din planul de pace inițial în 28 de…
18:40
SuperLiga: În cel mai dificil moment pentru FCSB, conducerea a avut un mesaj clar pentru Pintilii: „Să nu mai veniți niciodată cu propuneri de genul ăsta!” # HotNews.ro
Mihai Stoica, președintele consiliului de administrație al clubului FCSB, a vorbit despre momentul în care antrenorii Elias Charalambous și Mihai Pintilii au vrut să părăsească gruparea roș-albastră. Rezultatele din prima parte a sezonului au fost…
18:30
VIDEO Circulație închisă între Novaci și Rânca din cauza viscolului. Zona se află sub cod roșu # HotNews.ro
Circulația rutieră este închisă pe Transalpina, între Novaci și Rânca, începând de duminică de la ora 18, conform anunțului făcut de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova. DRDP Craiova a sugerat că drumarii încă…
18:20
Patronul revelației din SuperLiga vrea să transfere doi fotbaliști care au rupt plasele în România: „El trebuie să se lupte la titlu” # HotNews.ro
Valeriu Iftime, patronul echipei FC Botoșani, a declarat că este interesat de serviciile atacanților Marko Dugandzic (31 de ani) și Denis Alibec (34 de ani). Dugandzic, fotbalist pe care FC Botoșani îl aducea în România…
18:10
LOTO. Tradiționala tragere loto de duminică a fost mutată de astăzi într-o zi atipică. Când au loc următoarele extrageri la LOTO 6 din 49. Premiul cel mai mare e însă la altă categorie # HotNews.ro
Loteria Națională nu organizează duminică 28 decembrie, extrageri la LOTO. Următoarele extrageri au loc abia săptămâna viitoare. Obișnuiții de duminică ai tragerilor LOTO mai au de așteptat câteva zile pentru a afla dacă sunt norocoși…
18:00
FOTO / VIDEO Erupție spectaculoasă a vulcanului Etna în Sicilia. Spectacol nocturn cu fântâni de lavă de până la 400 de metri # HotNews.ro
Craterul de nord-est al Vulcanului Etna a aprins cerul iernii siciliene în acest weekend printr-o nouă activitate stromboliană, relatează Euronews, conform News.ro. Erupţiile, vizibile de pe pistele de schiat vecine, le-au oferit turştilor şi locuitorilor…
18:00
Amenințate cu restricționarea vizelor, două țări africane acceptă să primească imigranți ilegali returnați de Marea Britanie # HotNews.ro
Secretarul britanic al afacerilor interne, Shabana Mahmood, amenințase Namibia și Angola că le va impune restricții privind vizele, astfel că statele în cauză au căzut de acord să își intensifice eforturile pentru a-și reprimi cetățenii…
17:20
O nouă lansare de sateliți iranieni din Rusia. Printre ele, cel mai greu și mai avansat satelit de imagistică fabricat vreodată în Iran # HotNews.ro
Încă trei sateliți iranieni au fost lansați pe orbită cu racheta rusească Soyuz, duminică, potrivit anunțului făcut de presa iraniană de stat, pe măsură ce națiunile vizate de sancțiuni americane își extind colaborarea în spațiu,…
17:10
Marine Le Pen anunță viitorul candidat al extremei-drepte franceze la alegerile prezidențiale. „Poate câștiga în locul meu” # HotNews.ro
Marine Le Pen a spus că „viitorul Franței este asigurat” dacă următorul său președinte va proveni de la Rassemblement National (RN), ea apreciind că europarlamentarul Jordan Bardella poate câștiga alegerile prezidențiale, în cazul în care…
17:10
O femeie și-a băgat, fără să vrea, pisica la mașina de spălat și a plecat apoi să facă curățenie. După câteva ore i-a văzut coada prin geam. „Era Ajunul Crăciunului și eram ocupată cu ultimele pregătiri” # HotNews.ro
Incidentul a avut loc în localitatea italiană Induno Olona (Varese): proprietarul și-a dat seama că animalul se afla în tambur după ce i-a văzut coada prin fereastra mașinii de spălat, care era în funcțiune. Un…
16:50
Mesajele transmise de Macron și Marine Le Pen după moartea lui Brigitte Bardot. „O existență franceză, o strălucire universală” # HotNews.ro
Președintele francez Emmanuel Macron, dar și Marine Le Pen, lider al extremei drepte franceze, i-au adus omagii lui Brigitte Bardot după moartea celebrei actrițe, care s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani.…
16:50
Sinuciderea fecioarelor. Cum ne poate ajuta cinemaul să-i înțelegem pe copiii care cad victimă suicidului? # HotNews.ro
Un recent „Raport despre Starea de Bine și Sănătatea Mintală a Copiilor din Învățământul Gimnazial din România” arată o serie de rezultate care ar trebui să ne îngrijoreze, scrie criticul de film Iulia Blaga, într-un…
16:20
Număr crescut de pacienți cu arsuri grave în perioada sărbătorilor. Ministrul Sănătății: România depășește media UE # HotNews.ro
Numărul pacienților cu arsuri severe a crescut în ultimele zile la nivel național, în contextul sărbătorilor, iar România se situează peste media Uniunii Europene la acest capitol, a transmis ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Oficialul a…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.