România – creștere semnificativă a prețului energiei electrice în 2025; În lipsa scăderii prețului, riscăm să pierdem competitivitatea economică și să accentuăm inegalitățile sociale
Financial Intelligence, 29 decembrie 2025 10:20
• Țara noastră a înregistrat, în 2025 o creștere semnificativă a prețului energiei electrice, fapt ce a determinat […]
România – creștere semnificativă a prețului energiei electrice în 2025; În lipsa scăderii prețului, riscăm să pierdem competitivitatea economică și să accentuăm inegalitățile sociale # Financial Intelligence
• Țara noastră a înregistrat, în 2025 o creștere semnificativă a prețului energiei electrice, fapt ce a determinat […]
Hanga, BVB: Anul 2025 confirmă faptul că piaţa de capital din România a intrat într-o nouă etapă de maturitate # Financial Intelligence
Piaţa de capital din România a intrat în 2025 într-o nouă etapă de maturitate, înregistrând o creştere sănătoasă, […]
BYD va detrona Tesla din poziţia de cel mai mare producător de automobile electrice în 2025 # Financial Intelligence
Extinderea rapidă la nivel global a BYD, combinată cu contextul politic dificil şi înăsprirea reglementărilor pentru Tesla în […]
Un oraș suedez este mutat, clădire cu clădire, pe fondul apetitului Europei pentru minerale (CNBC) # Financial Intelligence
Efectele în lanț ale apetitului tot mai mare al Europei pentru materii prime se extind până în nordul […]
Un expert chinez interpretează zonele de exerciții ale PLA din cadrul „Misiunii de justiție 2025”, în timp ce mass-media de pe insula Taiwan descrie exercițiile ca fiind „bruște” – Global Times # Financial Intelligence
Luni, la ora 7:30, Comandamentul Teatrului de Est al Armatei Populare de Eliberare (PLA) a anunțat că a […]
Ucraina: Preşedintele francez Macron anunţă o reuniune a aliaţilor Kievului la începutul lui ianuarie la Paris # Financial Intelligence
Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat luni o reuniune a aliaţilor Kievului la Paris la începutul lui ianuarie, […]
Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a schimbat duminică Kievul înghețat și chinuit de rachete cu sala de mese decorată […]
China anunță exerciții militare în jurul Taiwanului, după ce a criticat un important acord de armament al SUA # Financial Intelligence
Armata chineză a anunțat luni că mobilizează unități ale armatei, marinei, aviației și rachetelor în jurul Taiwanului pentru […]
Liderul nord-coreean a supervizat un exerciţiu de lansare a unei rachete de croazieră strategice cu rază lungă de acţiune # Financial Intelligence
Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, a supervizat un exerciţiu de lansare a unei rachete de croazieră strategice cu rază […]
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat duminică seara progrese importante după o convorbire telefonică avută […]
Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat duminică după amiaza (ora locală) că un acord de […]
Zelensky și președintele SUA se întâlnesc în Florida pentru discuții despre războiul din Ucraina – actualizare # Financial Intelligence
* Cred că avem toate ingredientele necesare pentru a ajunge la un acord", declară Trump În cadrul unei […]
Un proiect de propunere de pace în 20 de puncte va fi în centrul discuțiilor dintre președintele ucrainean […]
CCR a amânat pentru luni sesizarea ICCJ în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților # Financial Intelligence
Curtea Constituțională a Românei a amânat pentru luni sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiției (ICCJ) în legătură […]
Ucraina face tot posibilul pentru a încheia războiul cu Rusia, dar, în cele din urmă, "asigurarea păcii" va […]
Incendiu puternic la un depozit situat pe bulevardul Iuliu Maniu/ Focul se manifestă pe o suprafaţă de 800 de metri pătraţi # Financial Intelligence
Un puternic incendiu a izbucnit duminică la un depozit de materiale sanitare, mase plastice şi alte materiale combustibile, […]
Proprietarii de benzinării Lukoil din SUA sunt afectaţi de incertitudine din cauza sancţiunilor impuse Rusiei # Financial Intelligence
Zeci de proprietari de benzinării Lukoil din SUA s-au strâns recent la o sală de conferinţe a unui […]
Paris, 28 dec /Agerpres/ – Actriţa franceză Brigitte Bardot a murit la vârsta de 91 de ani, a […]
UE “nu va şovăi” în sprijinul său pentru Ucraina, anunţă Bruxelles-ul înaintea întâlnirii Zelenski-Trump # Financial Intelligence
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, şi-au exprimat sprijinul pentru preşedintele […]
În drum spre America, Zelensky împărtășește prioritatea sa principală pentru viitoarea întâlnire cu Trump – Kiev Independent # Financial Intelligence
Viitorul Ucrainei depinde de garanțiile de securitate occidentale, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky jurnaliștilor pe 27 decembrie, […]
Anterior, șeful statului rus a avertizat că orice atac în interiorul Rusiei cu arme occidentale de lungă distanță […]
Statul Major General al Ucrainei: Rusia a pierdut 1.204.510 soldați în Ucraina din 2022 # Financial Intelligence
Rusia a pierdut aproximativ 1.204.510 de soldați în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă din […]
Putin afirmă că Rusia își va atinge obiectivele în Ucraina prin forță dacă Kievul nu dorește pacea # Financial Intelligence
În timpul unei vizite de inspecție, comandanții ruși i-au comunicat lui Putin că forțele Moscovei au capturat orașe […]
Trupele europene din Ucraina ar fi „ținte legitime” pentru Moscova, avertizează Lavrov # Financial Intelligence
La jumătatea lunii decembrie, liderii principalelor țări europene au emis o declarație în care afirmau că garanțiile de […]
Ochii Occidentului sunt „închiși” la scandalurile de corupție din Kiev, afirmă Lavrov # Financial Intelligence
Occidentul închide ochii la scandalurile de corupție din Ucraina și își menține neschimbate planurile de a folosi Kievul […]
Bulgaria va deveni joi cea de-a 21-a țară care adoptă euro, dar unii consideră că această măsură ar […]
Centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa, reprezintă unul dintre cele mai sensibile puncte din planul de […]
Curtea Constituţională a României este aşteptată să se pronunţe, astăzi, asupra sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie […]
Regimul militar din Niger a respins sâmbătă "cu cea mai mare fermitate" acuzaţiile de "furt" aduse împotriva sa, […]
Putin afirmă că Ucraina nu se grăbeşte să soluţioneze paşnic conflictul cu Rusia # Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat sâmbătă că, dacă Ucraina nu doreşte să soluţioneze paşnic conflictul cu Rusia, […]
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a făcut o escală sâmbătă în oraşul canadian Halifax în drum spre Florida, […]
UE solicită respectarea suveranităţii Somaliei, după ce Israelul a recunoscut Somaliland # Financial Intelligence
Uniunea Europeană a cerut sâmbătă respectarea suveranităţii Somaliei, după ce Israelul a recunoscut oficial independenţa Somaliland, o premieră […]
Brazilia: Bolsonaro a fost supus unei intervenţii medicale pentru crize de sughiţ # Financial Intelligence
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, care execută o pedeapsă de 27 de ani de închisoare pentru tentativă de […]
Regatul Unit va lansa un program pentru a atrage tineri în rândul forţelor armate # Financial Intelligence
Forţele armate britanice vor lansa în luna martie un program ce le va permite persoanelor cu vârste sub […]
Germania: Zborurile de pe aeroportul oraşului Hanovra, perturbate din cauza unor drone neidentificate # Financial Intelligence
Spaţiul aerian deasupra aeroportului din oraşul Hanovra, din nordul Germaniei, a fost închis din cauza prezenţei în zonă […]
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a "salutat" sâmbătă încetarea focului anunţată de Thailanda şi Cambodgia, apreciind că […]
Rusia lovește instalațiile energetice, în timp ce Ucraina se confruntă cu temperaturi extrem de scăzute # Financial Intelligence
Forțele ruse au lovit instalațiile de producție Naftogaz și centralele combinate de energie termică și electrică în timpul […]
Agenţia anticorupţie a Ucrainei acuză parlamentari de luare de mită şi încearcă să percheziţioneze sedii guvernamentale # Financial Intelligence
Agenţia anticorupţie a Ucrainei (NABU) a acuzat sâmbătă mai mulţi deputaţi că au acceptat mită în schimbul voturilor […]
Activitatea Complexului Energetic Oltenia, afectată parţial în urma unui atac informatic de timp ransomware # Financial Intelligence
Activitatea Complexului Energetic Oltenia (CEO) a fost parţial afectată în urma unui atac informatic de timp ransomware, denumit […]
Elveţia nu se poate apăra de un atac pe scară largă, avertizează şeful armatei # Financial Intelligence
Elveţia nu se poate apăra împotriva unui atac pe scară largă şi trebuie să îşi sporească cheltuielile militare, […]
SUA: FBI îşi închide definitiv sediul istoric din Clădirea Hoover din Washington # Financial Intelligence
Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a finalizat vineri închiderea definitivă a sediului său istoric din centrul oraşului Washington, […]
Autorităţile au început fotografierea şi colectarea de date biometrice de la cetăţeni străini care intră şi ies din SUA # Financial Intelligence
Autorităţile americane au început de vineri să fotografieze toţi străinii şi să colecteze date biometrice de la unii […]
ONRC: Numărul firmelor dizolvate, în creştere cu 26,23% în primele 11 luni din 2025 # Financial Intelligence
Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 26,23%, în primele 11 luni din 2025, până la 51.805, faţă de […]
Închiderea termocentralelor pe lignit din Grecia provoacă şomaj şi depopulare # Financial Intelligence
În nordul Greciei, primarul oraşului Ptolemaida, odinioară un important centru pentru producţia de electricitate pe bază lignit, nu […]
Zelenski se va întâlni cu liderii europeni și cu Trump pentru discuții de pace privind Ucraina, pe fondul unor noi atacuri asupra Kievului # Financial Intelligence
Liderii europeni vor participa sâmbătă la o conferință telefonică cu Volodymyr Zelenski și Donald Trump, ca parte a […]
Zelensky va organiza un referendum privind planul lui Trump dacă nu va fi satisfăcut — Axios # Financial Intelligence
Vladimir Zelensky intenționează să încheie un acord-cadru cu liderul american pentru a pune capăt conflictului Vladimir Zelensky va […]
Trei surprize care ar putea zgudui piețele în 2026, potrivit Morgan Stanley # Financial Intelligence
Analiștii se așteaptă în mare parte la vremuri mai bune pentru piața bursieră anul viitor, dar există întotdeauna […]
Franța: Cota de încredere a președintelui Macron a ajuns la cel mai scăzut nivel din 2017 (sondaj) # Financial Intelligence
Cota de încredere a președintelui francez Emmanuel Macron a ajuns în decembrie la cel mai scăzut nivel de […]
Paraguay: Un fost șef al poliției braziliene în mandatul lui Bolsonaro, arestat pe aeroportul din Asuncion # Financial Intelligence
Un fost șef al poliției braziliene, condamnat pentru tentativa de lovitură de stat pentru care fostul președinte Jair […]
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri, într-un interviu acordat publicaţiei New York Post, că se opune recunoaşterii […]
