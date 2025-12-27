Trei surprize care ar putea zgudui piețele în 2026, potrivit Morgan Stanley
Financial Intelligence, 27 decembrie 2025 09:50
Analiștii se așteaptă în mare parte la vremuri mai bune pentru piața bursieră anul viitor, dar există întotdeauna […]
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 10 minute
10:20
ONRC: Numărul firmelor dizolvate, în creştere cu 26,23% în primele 11 luni din 2025 # Financial Intelligence
Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 26,23%, în primele 11 luni din 2025, până la 51.805, faţă de […]
10:20
Închiderea termocentralelor pe lignit din Grecia provoacă şomaj şi depopulare # Financial Intelligence
În nordul Greciei, primarul oraşului Ptolemaida, odinioară un important centru pentru producţia de electricitate pe bază lignit, nu […]
Acum 30 minute
10:00
Zelenski se va întâlni cu liderii europeni și cu Trump pentru discuții de pace privind Ucraina, pe fondul unor noi atacuri asupra Kievului # Financial Intelligence
Liderii europeni vor participa sâmbătă la o conferință telefonică cu Volodymyr Zelenski și Donald Trump, ca parte a […]
Acum o oră
09:50
Zelensky va organiza un referendum privind planul lui Trump dacă nu va fi satisfăcut — Axios # Financial Intelligence
Vladimir Zelensky intenționează să încheie un acord-cadru cu liderul american pentru a pune capăt conflictului Vladimir Zelensky va […]
09:50
Acum 4 ore
08:20
Franța: Cota de încredere a președintelui Macron a ajuns la cel mai scăzut nivel din 2017 (sondaj) # Financial Intelligence
Cota de încredere a președintelui francez Emmanuel Macron a ajuns în decembrie la cel mai scăzut nivel de […]
08:10
Paraguay: Un fost șef al poliției braziliene în mandatul lui Bolsonaro, arestat pe aeroportul din Asuncion # Financial Intelligence
Un fost șef al poliției braziliene, condamnat pentru tentativa de lovitură de stat pentru care fostul președinte Jair […]
08:10
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri, într-un interviu acordat publicaţiei New York Post, că se opune recunoaşterii […]
08:00
Înainte de a se întâlni duminică cu Volodimir Zelenski, care va fi înarmat cu noi propuneri pentru a […]
Acum 24 ore
18:50
Scandalul de corupţie 1MDB în Malaezia: Fostul premier Najib Razak, condamnat la 15 ani de închisoare # Financial Intelligence
Deja încarcerat, fostul premier malaezian Najib Razak a fost găsit vinovat vineri de auz de putere şi spălare […]
17:30
Turcia ordonă arestarea a încă 29 de suspecți în ancheta privind pariurile ilegale # Financial Intelligence
Procurorii turci au ordonat arestarea a încă 29 de suspecți în cadrul unei anchete extinse privind pariurile ilegale […]
16:30
În 2026, Putin va băga mâna în buzunarele contribuabililor ruşi pentru a-şi finanţa războiul din Ucraina # Financial Intelligence
Rusia, cu o economie din ce în ce mai afectată de război, va apela la economiile contribuabililor în […]
16:30
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat vineri că urmează să se întâlnească cu preşedintele american Donald Trump duminică […]
13:40
În dimineața zilei de 26 decembrie 2025 s-a stins din viață, după o lungă suferință, scriitorul Radu F. […]
13:20
China sancționează 20 de companii americane din sectorul apărării pentru vânzări de arme către Taiwan # Financial Intelligence
China a anunțat vineri sancțiuni împotriva a 20 de companii americane de apărare și a zece dintre directorii […]
13:20
Ministerul de Externe de la Moscova i-a sfătuit joi pe cetăţenii ruşi să nu călătorească în Germania din […]
12:20
Mark Rutte nu crede că UE trebuie să devină complet independentă de SUA în materie de apărare # Financial Intelligence
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, nu crede că Uniunea Europeană trebuie să devină complet independentă de Statele […]
11:50
Datoria administraţiei publice (datoria guvernamentală) a urcat, în septembrie 2025, până la 1.095 miliarde lei, de la 1.084 […]
11:40
Putin lasă să se înţeleagă că Rusia ar putea fi deschisă la un schimb de teritorii ca parte a acordului cu Ucraina (presă) # Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin le-a spus unora dintre cei mai importanţi oameni de afaceri din Rusia că ar […]
11:40
Zelenski s-ar putea întâlni cu Trump la 28 decembrie, la Mar-a-Lago (presă) # Financial Intelligence
Întâlnirea dintre preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi omologul său american Donald Trump ar putea avea loc duminică, la […]
11:40
Ministrul turc al Energiei, Alparslan Bayraktar, a declarat vineri că Rusia a oferit o nouă finanţare, în valoare […]
Ieri
09:50
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că se va întâlni în curând cu preşedintele SUA, Donald Trump, […]
09:50
Donald Trump, cea mai mediatizată personalitate în Franţa în 2025, o premieră (studiu) # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a fost personalitatea despre care presa franceză a vorbit cel mai mult în 2025, […]
09:40
Mesaj RO Alert, în noaptea de joi spre vineri, în județul Tulcea, în urma atacurilor rusești asupra localităților ucrainene din apropierea frontierei; România a ridicat două F-16 # Financial Intelligence
Un mesaj RO Alert a fost emis în noaptea de joi spre vineri în județul Tulcea, în urma […]
09:30
Virusul mortal MERS ajunge în Europa, iar Organizația Mondială a Sănătății emite o avertizare urgentă # Financial Intelligence
* Cazuri de sindrom respirator mortal din Orientul Mijlociu (MERS) au fost confirmate în Franța pentru prima dată […]
09:10
Kim Jong Un, liderul Coreei de Nord, anunță continuarea dezvoltării rachetelor în următorii 5 ani # Financial Intelligence
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a anunțat că țara va continua să dezvolte rachete în următorii cinci ani, […]
09:10
Furnizările de gaze către China vor depăși volumele contractuale cu aproape 800 de milioane de metri cubi în 2025 — Gazprom # Financial Intelligence
Directorul general Alexey Miller și-a exprimat încrederea că Gazprom va furniza anual Chinei volume care depășesc obligațiile sale […]
09:00
Cabinetul Japoniei aprobă un buget record de 785 miliarde de dolari și promite să țină datoria sub control # Financial Intelligence
Cabinetul prim-ministrului japonez Sanae Takaichi a aprobat vineri un buget record de 785 miliarde de dolari pentru următorul […]
08:40
Ucraina a lovit portul Krasnodar Krai din Rusia, uzina de gaz din Orenburg și aerodromul Adygea # Financial Intelligence
Forțele ucrainene au lovit mai multe ținte din Rusia în noaptea de 24-25 decembrie, lovind o rafinărie de […]
08:40
Ucraina afirmă că a lovit o rafinărie rusă cu rachete britanice Storm Shadow # Financial Intelligence
Ucraina a folosit rachete britanice Storm Shadow pentru a ataca joi o rafinărie de petrol rusă, a declarat […]
08:20
Statele Unite au efectuat un atac împotriva militanţilor grupării Stat Islamic în nord-vestul Nigeriei, la cererea guvernului nigerian, […]
08:20
Argintul depășește 75 de dolari, în timp ce aurul și platina ating niveluri record # Financial Intelligence
Aurul, argintul și platina au atins vineri niveluri record, pe fondul dinamicii speculative și al lichidității reduse de […]
25 decembrie 2025
21:10
Negocieri privind pacea în Ucraina: Zelenski anunţă că a discutat cu emisarii americani Witkoff şi Kushner # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat joi că a discutat la telefon cu emisarii americani Steve Witkoff şi […]
17:20
Rusia este pregătită să discute forma documentului privind absența planurilor de atac asupra NATO – Zaharova # Financial Intelligence
Forma unui document scris în care Rusia va confirma absența intențiilor de a ataca țările NATO poate fi […]
17:20
Un atac cibernetic perturbă serviciul poștal francez în perioada aglomerată de Crăciun # Financial Intelligence
Un presupus atac cibernetic a blocat luni serviciul poștal național al Franței și divizia sa bancară, blocând și […]
17:10
Umbra pe care Rusia o aruncă asupra Europei a obligat-o să înfrunte adevărul: riscul unui război este din nou real – CNN # Financial Intelligence
Când un grup de experți în domeniul apărării s-a reunit luna trecută la Whitehall, sediul guvernului britanic, pentru […]
11:50
Liderii europeni condamnă interdicțiile de viză impuse de SUA, pe fondul escaladării conflictului privind „cenzura” # Financial Intelligence
Liderii europeni, printre care Emmanuel Macron, au acuzat Washingtonul de „constrângere și intimidare", după ce SUA au impus […]
11:50
Arhitectul sancționat al legii UE privind cenzura este un aliat apropiat și numit de Emmanuel Macron, a declarat […]
11:10
Israelul respinge apelul a 14 ţări pentru a opri extinderea coloniilor în Cisiordania ocupată # Financial Intelligence
Israelul a respins apelul din partea a 14 ţări de a opri extinderea coloniilor în Cisiordania ocupată, numind-o […]
11:00
Grecia: Banca Centrală se aşteaptă la o creştere a economiei de 2,1% în 2025, 2026 şi 2027 # Financial Intelligence
Guvernatorul Băncii Centrale a Greciei (BoG), Yannis Stournaras, a anunţat că instituţia se aşteaptă la o creştere a […]
11:00
Honduras: Nasry “Tito” Asfura, declarat preşedinte ales într-unul din cele mai controversate scrutinuri # Financial Intelligence
Autorităţile electorale din Honduras l-au declarat miercuri pe Nasry "Tito" Asfura câştigătorul alegerilor prezidenţiale din ţară, la mai […]
10:50
Administraţia Trump intenţionează să reţină 80.000 de imigranţi în depozite industriale (presă) # Financial Intelligence
Administraţia preşedintelui american Donald Trump intenţionează să reţină 80.000 de imigranţi în mai multe depozite industriale din întreaga […]
10:50
Preşedintele Nicuşor Dan – mesaj de Crăciun: Să ne regăsim liniştea sufletească, puterea de a fi mai buni, mai înţelepţi # Financial Intelligence
Oriunde ne-am afla, Crăciunul ne aminteşte de acasă, de magia copilăriei şi ne readuce mai aproape de esenţa […]
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
Kremlinul vrea să modifice planul de pace revizuit în 20 de puncte anunțat de Zelenski și pregătește contra-propuneri (Moscow Times) # Financial Intelligence
Moscova intenționează să solicite modificări la planul de pace revizuit în 20 de puncte anunțat de președintele Volodimir […]
09:10
Nvidia cumpără activele startup-ului de cipuri de inteligență artificială Groq pentru aproximativ 20 de miliarde de dolari (CNBC) # Financial Intelligence
Nvidia a fost de acord să cumpere active de la Groq, un designer de cipuri de accelerare a […]
09:00
Dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală, a explicat pentru News.ro că sunt […]
08:50
Costin Iordache, directorul general al companiei TAROM, și-a depus mandatul, la data de 19 decembrie 2025, din motive […]
08:20
Anul 2025 repede a apus, Și mari schimbări a adus! N-a fost un An oarecare Ci unul de […]
07:50
Descoperirea a încă 1 milion de potenţiale documente legate de cazul Epstein, provoacă întârzierea publicării lor # Financial Intelligence
Departamentul de Justiţie al SUA a descoperit peste un milion de documente suplimentare care ar putea fi legate […]
24 decembrie 2025
15:40
Putin a fost informat deja despre propunerile SUA privind planul de pace pentru Ucraina, anunță Kremlinul # Financial Intelligence
Emisarul Kremlinului, Kirill Dmitriev, l-a informat deja pe președintele rus Vladimir Putin cu privire la rezultatele negocierilor sale […]
