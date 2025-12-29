Cel mai amplu proiect sportiv al Râșnovului a intrat în linie dreaptă: Investiție de 93 de milioane de lei pentru modernizarea Bazei Olimpice de Sărituri cu Schiurile
Modernizarea Bazei Olimpice de Sărituri cu Schiurile de la Râșnov, cu o valoare actualizată a investiţiei este de 93.239.680 lei cu TVA, a intrat în linie dreaptă. Modernizarea include o tribună pentru 4.000 de spectatori, o clădire dedicată mass-media,una administrativă, sistem de nocturnă, lucrări de modernizare şi reparaţii ale trambulinelor. „Acest proiect ambiţios a fost, [...]
Acum 10 minute
10:30
44 de utilaje în acțiune pentru a curăța străzile Brașovului. Cum poți solicita intervenția mașinilor de deszăpezire # BizBrasov.ro
Operatorul care asigură serviciul de deszăpezire, Comprest, a acționat cu 44 de utilaje pe străzile Brașovului și Poienii Brașov, astfel încât circulația să se poată desfășura în condiții optime. Dintre acestea, în Poiana Brașov au acționat 4 utilaje, iar pe Drumul Poienii, 2 utilaje. Potrivit datelor transmise de către Primăria Brașov, primele mașini de deszăpezire [...]
Acum 30 minute
10:20
Cel mai amplu proiect sportiv al Râșnovului a intrat în linie dreaptă: Investiție de 93 de milioane de lei pentru modernizarea Bazei Olimpice de Sărituri cu Schiurile # BizBrasov.ro
10:10
Ceața a dat peste cap traficul aerian din Germania. Zborurile Dortmund – Brașov, afectate # BizBrasov.ro
Zeci de zboruri au fost anulate sau au întârzieri din cauza ceții dense din Dortmund, Germania. Printre acestea a fost și un zbor de Braşov, potrivit FLY Brașov. Încă de ieri dimineață, din cauza ceții, zborul Braşov GHV – Dortmund DTM a fost redirecționat spre Koln CGN. De precizat că zborul spre Brașov nu apărea [...]
Acum o oră
10:00
Banca Naţională a României lansează în circuitul numismatic, începând de astăzi, o monedă din aur cu tema Istoria aurului – Plăcuţele votive de la Germisara, conform Agerpres. Potrivit unui comunicat al băncii centrale, aversul monedei prezintă detalii ale plăcuţelor votive descoperite la Geoagiu-Băi (Germisara), valoarea nominală „10 LEI”, inscripţia „ROMANIA”, stema României şi anul de [...]
09:40
Turismul premium din Poiana Brașov redefinit: acces pentru turiștii care vor să vină cu elicopterul # BizBrasov.ro
Swissôtel Poiana Brașov, primul hotel al brandului elvețian din România, a fost lansat după un proces de dezvoltare de aproape trei ani și o investiție de 18,5 milioane de euro, într-un context în care piața locală începe să se deschidă către conceptul de „quiet luxury”. Hotelul mizează pe un mix între designul contemporan elvețian și [...]
Acum 2 ore
09:30
Copilă în vârstă de 12 ani, dispărută ieri de acasă, din Râșnov. Dacă o vedeți, sunați la 112 # BizBrasov.ro
Copilă în vârstă de 12 ani, dispărută ieri de acasă, din Râșnov. Dacă o vedeți, sunați la 112. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează verificări pentru identificarea unei persoane dispărute, după ce, în cursul acestei seri – 28 decembrie a.c., au fost sesizați cu privire la faptul că NEGREA CĂLINA, în vârstă [...]
09:10
Ca urmare a manifestării vântului puternic în ultimele 24 de ore, pompierii brașoveni, alături de DRDP, SVSU și alte instituții cu rol în gestionarea situațiilor de urgență, au intervenit pentru gestionarea următoarelor situații: Total evenimente gestionate: 16 Copaci căzuți sau aflați în pericol de prăbușire – 7 intervenții înregistrate pe DN73A între Zărnești – Poiana [...]
08:50
VIDEO Drumarii brașoveni au împrăștiat 180 de tone de sare pe drumurile din județ, azi-noapte # BizBrasov.ro
Angajații de la drumuri și poduri Brașov au avut o noapte grea, având în vedere codul roșu de viscol și vânt care încă este în vigoare în județul Brașov. Au împrăștiat 180 de tone de sare pe drumurile din județ, azi-noapte. CAROSABIL: acoperit cu zapada pe: -DN 7C km 130+000 – 140+000 Balea Cascada(Sb) – [...]
Acum 4 ore
08:30
Curtea Constituţională, aşteptată să ia o decizie astăzi în cazul Legii privind pensiile magistraţilor, după două amânări # BizBrasov.ro
Curtea Constituţională, aşteptată să ia o decizie astăzi în cazul Legii privind pensiile magistraţilor, după două amânări. Curtea Constituţională este aşteptată, luni, să ia o decizie în cazul Legii privind pensiile magistraţilor, după ce a amânat de două ori pronunţarea. La şedinţa de duminică, CCR a invocat lipsa cvorumului, după plecarea a patru judecători, într-o [...]
Acum 24 ore
16:20
S-a umplut arestul Poliției Brașov de cetățeni nervoși și violenți, de Crăciun. În ziua de Crăciun, în jurul orei 10.00 dimineața, polițiștii au fost sesizați că un bărbat în vârstă de 67 de ani, din municipiul Brașov, împotriva căruia fusese emis un ordin de protecție provizoriu, se află în locuința pe care o deține împreună [...]
16:10
Vântul a început să facă probleme în Brașov: acoperișuri zburate, copaci căzuți pe carosabil, fire electrice scurt-circuitate # BizBrasov.ro
Vântul a început să facă probleme în Brașov: acoperișuri zburate, copaci căzuți pe carosabil, fire electrice scurt-circuitate. În urma manifestării vântului puternic, salvatorii de la ISU Brașov au fost solicitați să intervenă în mai multe puncte din județul Brașov, pentru a rezolva următoarele situații: • Brașov, str. General Mociulschi, nr. 23 – tablă desprinsă de [...]
15:30
Sărbători „fericite”: Un individ și-a bătut partenera și în prima zi de Crăciun și în a doua, deși după prima agresiune polițiștii i-au interzis să se mai apropie de femeie # BizBrasov.ro
Sărbători „fericite”: Un individ și-a bătut partenera și în prima zi de Crăciun și în a doua, deși după prima agresiune polițiștii i-au interzis să se mai apropie de femeie. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Zărnești au intervenit, în data de 25 decembrie, la un incident de violență în familie, care s-a petrecut [...]
15:00
CCR a amânat, din nou, decizia cu privire la constituționalitatea legii care ar trebui să facă din magistrați, oameni normali # BizBrasov.ro
CCR a amânat, din nou, decizia cu privire la constituționalitatea legii care ar trebui să facă din magistrați, oameni normali. Curtea Constituțională a României a decis, duminică, să amâne pronunțarea asupra legii privind pensiile magistraților pentru luni, 29 decembrie. Judecătorii CCR nu au dat încă un verdict pe fondul modificărilor adoptate în Parlament, care vizează [...]
13:10
VIDEO O ursoaică și puiul ei, spectacol în pădure, în fața camerei de supraveghere a faunei # BizBrasov.ro
O ursoaică și puiul ei, spectacol în pădure, în fața camerei de supraveghere a faunei. Filmările făcute de camerele de supraveghere și observare a faunei instalate de rangerii Parcului Național Piatra Craiului oferă, din când în când, imagini care altfel ar rămâne ascunse în liniștea pădurilor din mașivul muntos aflat la doar 30 de kilometri [...]
12:40
Cabanier din Predeal, fără clienți în aceste zile: „Plătiți cât vă permiteți. E primul an în care nu am oaspeți de Crăciun” # BizBrasov.ro
Cabanier din Predeal, fără clienți în aceste zile: „Plătiți cât vă permiteți. E primul an în care nu am oaspeți de Crăciun”. Un cabanier din Predeal a ajuns în situația disperată de a-și oferi camerele de Crăciun la un tarif negociabil, invitând clienții să plătească „cât își permit”. Chiar și așa, în loc să atragă [...]
12:20
A murit actrița legendară Brigitte Bardot a murit. Avea 91 de ani. Actrița franceză Brigitte Bardot, devenită celebră în anii 60 și ferventă susținătoare a drepturilor animalelor, a murit, a anunțat fundația care-i poartă numele, informează AFP. „Fundația Brigitte Bardot anunță cu imensă tristețe decestul fondatoarei și președintei sale, doamna Brigitte Bardot, actriță și cântăreață [...]
11:50
VIDEO S-a pornit viscolul în Bucegi. „Desfășurarea oricăror activități în zona montană înaltă implică un risc ridicat pentru siguranța persoanelor” # BizBrasov.ro
S-a pornit viscolul în Bucegi. „Desfășurarea oricăror activități în zona montană înaltă implică un risc ridicat pentru siguranța persoanelor” După cum Biz Brașov vă informa, zonele montane din județele Brașov și Prahova se află sub cod roșu de vânt și viscol. Salvamont Brașov anunță că iubitorii de munte ar trebui să stea acasă în această [...]
11:10
Cod roșu de vânt și viscol în zonele montane ale județului Brașov, până mâine dimineață la ora 10. Cod portocaliu în tot județul # BizBrasov.ro
Codul portocaliu de vânt şi viscol s-a transformat duminică în avertizare cod roşu în mai multe regiuni -inclusiv în județul Brașov – iar în altele, avertizarea cod galben este înlocuită de cod portocaliu, anunţă ANM, care precizează că aproape toată ţara va fi afectată de vânt puternic. Pentru intervalul 28 decembrie, ora 10 – 29 decembrie, [...]
10:50
Moș Crăciun a adus și alt fel de cadouri utilizatorilor de internet: „țepe” sub acoperirea unor presupuse firme de curierat # BizBrasov.ro
Moș Crăciun a adus și alt fel de cadouri utilizatorilor de internet: „țepe” sub acoperirea unor presupuse firme de curierat. Directoratul Național de Securitate Cibernetică anunță că infractorii au profitat de faptul că de Crăciun foarte mulți români au făcut cumpărături online și au declanșat atacuri cibernetice cu scopul de a avea acces la conturile [...]
Ieri
10:10
Curtea Constituțională a României ar trebui să decidă astăzi dacă magistrații chiar sunt „speciali”- și trebuie să iasă la pensie la 48 de ani, cu o pensie uriașă – sau nu # BizBrasov.ro
Curtea Constituțională a României ar trebui să decidă astăzi dacă magistrații chiar sunt „speciali”- și trebuie să iasă la pensie la 48 de ani, cu o pensie uriașă – sau nu. Curtea Constituţională a României este aşteptată să se pronunţe duminică, asupra sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind legea referitoare la pensiile magistraţilor. [...]
09:50
Un bărbat a murit ieri, în timp ce încerca să urce în masivul Piatra Craiului. Ieri, salvamontiștii din Zărnești au fost anunțați despre un caz grav privind o persoană în vârstă de 55 de ani, aflată pe traseul de urcare de la Fântâna lui Botorog spre Poiana Zănoaga, care se afla în stop cardio-respirator. Patrula [...]
27 decembrie 2025
15:30
Istoria primei pârtii de schi din România este strâns legată de orașul Brașov și de împrejurimile sale montane. În anii 1920, schiul era considerat un sport exotic și aventuros, practicat mai ales de tinerii din familiile cu posibilități materiale, care se întorceau din excursii în Austria sau Elveția și aduceau cu ei tehnica și echipamentul [...]
14:40
VIDEO Natura dezlănțuită la 2.500 de metri altitudine. Vânt de peste 100 km/h și viscol până luni dimineață # BizBrasov.ro
Salvatorii montani din cadrul Serviciului Județean Salvamont Brașov lansează un avertisment ferm către turiști și iubitorii de munte, în contextul avertizărilor meteorologice severe emise de Administrația Națională de Meteorologie. Un cod portocaliu este în vigoare începând din această noapte, de la ora 02:00, până luni dimineața, ora 10:00, perioadă în care deplasările în zona montană [...]
11:00
23 de judeţe se vor afla, sâmbătă, sub atenţionare Cod galben de intensificări ale vântului, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie. În Carpaţii Meridionali şi de Curbură vor fi rafale de 70…80 km/h, iar în zona înaltă de 90….120 km/h, viscolind zăpada depusă. Până la ora 16:00, Codul galben vizează integral judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi, Vrancea şi [...]
10:40
Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 26,23% în primele 11 luni din 2025, până la 51.805, față de 41.039 în perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în București, respectiv 10.341 de firme (număr în creștere cu 26,62% față de ianuarie-noiembrie [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Cinci persoane au fost rănite în urma unui accident în care au fost implicate două autoturisme, în apropiere de Pârâul Rece. „Traficul rutier se desfăşoară îngreunat pe DN 73A Râşnov – Predeal, în apropierea localităţii Pârâul Rece, judeţul Braşov, după ce a avut loc o coliziune între două autoturisme”, anunţă Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General [...]
09:40
Proiect legislativ: Concediul de „burnout”, cu scopul prevenirii epuizării profesionale # BizBrasov.ro
Angajatorii vor avea obligația să informeze salariații cu privire la riscurile de epuizare profesională și la metodele de prevenire, iar cei cu peste 50 de salariați vor trebuie să elaboreze anual un plan de prevenire a epuizării profesionale, cu o evaluare intemă specifică și cu un mecanism intem confidențial și accesibil pentru sesizarea riscurilor și [...]
09:30
Deocamdată, singura distracție de iarnă în Poiana Brașov este cu săniuța. Cât te costă o „gustare” la baza pârtiei # BizBrasov.ro
Zăpada face toţii banii pentru turiştii care sunt la munte. La Rânca, la Topliţa şi la Azuga pârtiile sunt numai bune pentru schi. La Poiana Braşov, în schimb, turiştii s-au distrat doar cu săniuţele, pe zăpadă artificială. Pe pârtia Bradu din Poiana Braşov nu se schiază încă, dar distracţia tot e la cote maxime. Turiştii au făcut raliu [...]
09:20
VIDEO Președintele Nicușor Dan s-a întors de Crăciun în satul brașovean în care a copilărit # BizBrasov.ro
Locuitorii din Ileni, județul Brașov, s-au trezit cu un oaspete surpriză. Președintele Nicușor Dan s-a întors de Crăciun în locul în care a copilărit. „L-am întâmpinat pe domnul preşedinte Nicuşor Dan cu o colindă din satul nostru, la Muzeul din Ileni. Un moment simplu şi sincer, ca între oameni, acasă”, au scris localnicii din Ileni [...]
26 decembrie 2025
18:30
Evitați turele montane în această perioadă! Este cod galben de vânt și ninsori viscolite în zona montană înaltă, este anunțat și un cod portocaliu # BizBrasov.ro
Având în vedere avertizările meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie, salvatorii montani din cadrul Serviciului Județean Salvamont Brașov atrag atenția asupra condițiilor meteo periculoase prognozate pentru zona montană a județului Brașov în perioada următoare. Pentru intervalul 26 decembrie, ora 14:00 – 27 decembrie, ora 16:00, este în vigoare o atenționare meteorologică COD GALBEN, ce [...]
16:20
Scriitorul Radu F. Alexandru a murit, vineri, 26 decembrie, la vârsta de 82 de ani, a anunţat Teatrul Naţional „I. L. Caragiale” Bucureşti. Radu F. Alexandru a fost și senator în trei legislaturi ale Parlamentului României, din partea PDL și PNL, scrie ziare.com. „Lasă în urmă o prodigioasă creaţie dramaturgică şi cinematografică, fiind unul dintre [...]
15:00
„Dar de la Moșu’”: Permisul suspendat și dosar penal pentru că au urcat băuți la volan # BizBrasov.ro
Mai mulți conducători auto au fost depistați sub influența alcoolului de către polițiști în cadrul controalelor efectuate în trafic, în prima noapte de Crăciun. Astfel, în prima zi de Crăciun, în jurul orei 02.50 dimineața, pe strada Laminoarelor din municipiul Brașov, un conducător auto nu a respectat semnalele acustice și luminoase ale poliției, [...]
14:00
Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Brașov au fost sesizați la data de 25 decembrie, în jurul orei 23:20, cu privire la producerea unui accident rutier în localitatea Colonia Bod, din județul Brașov. La fața locului au fost direcționate echipaje de poliție, iar din primele verificări efectuate a reieșit faptul că un bărbat, de 23 de [...]
13:00
Numărul total al beneficiarilor de indemnizaţie socială pentru pensionari a fost de 882.560 persoane în noiembrie 2025, cu 457 mai puţine comparativ cu luna anterioară, dintre care 839.431 erau pensionari din sistemul public, iar 43.129 pensionari proveniţi din fostul sistem de pensii al agricultorilor, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), consultate [...]
12:50
Astăzi și mâine, 27 decembrie, sunt ultimele zile din acest sezon în care atât cei mici, cât și însoțitorii lor mai mari se pot bucura de magia unei călătorii cu Autobuzul lui Moș Crăciun, anunță reprezentanții RAT Brașov. „Sperăm că am reușit și în acest an să aducem un pic de culoare în Brașov, orașul [...]
12:30
În timp ce în unele sectoare „tradiția” primelor continuă, alte companii strategice au strâns cureaua, invocând prudența bugetară sau lipsa prevederilor contractuale. Câteva companii se detașează prin pachete consistente de beneficii, care includ atât sume cash, cât și ajutoare pentru copii sau tichete de vestimentație, scrie economedia.ro. Loteria Română: Oferă poate cel mai complex pachet. [...]
11:30
În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont au fost primite 14 apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. Dintre acestea, 2 apeluri au fost pentru Salvamont Gorj, 2 apeluri pentru Salvamont Lupeni, 2 apeluri pentru Salvamont Predeal, un apel pentru Salvamont Argeș, un apel pentru Salvamont Municipiul Brașov, un apel [...]
11:00
Cum va fi vremea în următoarea lună: vom avea două săptămâni cu precipitații abundente # BizBrasov.ro
Temperaturile se vor situa sub cele specifice, până aproape de sfârşitul lunii ianuarie, anunţă meteorologii. Tot ANM precizează că din 5 ianuarie vor urma două săptămâni de precipitaţii abundente în aproape toate regiunile, scrie ziare.com. Săptămâna 29.12.2025 – 05.01.2026 Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul [...]
25 decembrie 2025
17:00
Accident grav pe pârtie la Predeal, în ziua de Crăciun: O femeie care se dădea cu sania și-a pierdut cunoștința, după ce a fost lovită de o altă sanie # BizBrasov.ro
Nici nu a început bine sezonul de iarnă și, din păcate, a fost deja înregistrat primul accident grav. Astăzi, o femeie care se dădea cu sania a fost lovită din spate de o altă persoană aflată, de asemenea, pe sanie. „În urma impactului, victima a suferit pierderea temporară a cunoștinței, situație care a impus intervenția [...]
16:10
De ce să alegem stațiunile de schi din Bulgaria? Sunt printre cele mai ieftine din Europa # BizBrasov.ro
Stațiunile de schi de top din Bulgaria continuă să se claseze printre cele mai accesibile destinații montane din Europa. Borovets și Bansko se află din nou în topul celor mai ieftine cinci stațiuni de pe continent, atrăgând atenția pe măsură ce se apropie noul sezon de schi, scrie Novinite. Odată cu deschiderea oficială a sezonului [...]
13:30
„Crăciun și Revelion la înălțime” în restaurantul Panoramic de pe Tâmpa: Ce le-a pregătit George Copos invitaților săi # BizBrasov.ro
George Copos, fost patron la Rapid, a preluat restaurantul Panoramic de pe Tâmpa, iar după renovarea în care a investit 12.000.000 de euro, le oferă invitaților un peisaj de poveste, numai bun pentru a petrece Crăciunul la înălțime. George Copos a construit un imperiu financiar impresionant, în urma investițiilor inspirate făcute în turism și imobilare, [...]
12:20
Crăciunul în „Epoca de aur”: Cozi interminabile, pene de curent și lipsuri/ „Toate produsele erau cartelate. Gospodinele îşi făceau din timp provizii în debarale” # BizBrasov.ro
În contextul în care 58% dintre români cred că regimul comunist a însemnat mai degrabă un lucru bun pentru România, reamintim cum se petrecea în „epoca de aur” cea mai importantă sărbătoare religioasă, cu cozi interminabile, pene de curent și lipsuri de toate felurile. Sondajul „Percepția populației cu privire la regimul comunist. Reperele nostalgiei”, realizat, [...]
11:40
Există un obicei frecvent întâlnit, considerat banal de mulți, care poate duce la deteriorarea rapidă a pomului de Crăciun și la uscarea lui înainte de vreme. Pentru cei care își doresc ca bradul să rămână proaspăt cât mai mult timp, este important să știe ce trebuie evitat. Greșeala cu consecințe serioase Oricât de mult ar [...]
11:10
România, la coada clasamentului european privind joburile part-time. Care este motivul # BizBrasov.ro
Potrivit datelor Eurostat, România este aproape de coada clasamentului, fiind depășită doar de Bulgaria. Specialiștii în resurse umane spun că impozitarea similară cu cea a contractelor cu normă întreagă descurajează angajatorii să ofere astfel de slujbe. În restaurante, hoteluri, cafenele, livrări sau comerț, munca part-time le permite angajatorilor să acopere orele de vârf și să [...]
10:50
Aproape 3.200 de cazuri de infecții respiratorii la Brașov, în doar o săptămână/ Numărul gripelor confirmate de laborator aproape că s-a dublat # BizBrasov.ro
În județul Brașov, în perioada 15.12.2025-21.12.2025, au fost raportate 3.179 de cazuri de infecții respiratorii, spre deosebire de săptămâna anterioară când au fost raportate 2.967 de cazuri. Este vorba despre: 595 cazuri de gripă clinică, comparativ cu 229 de cazuri în săptămâna de supraveghere 08.12-14.12.2025; 2231 de cazuri de infecţii acute ale căilor respiratorii superioare, [...]
10:20
Lanț de magazine, cu unități și în Brașov, prezentat că iese din România. Lichidare de stoc cu reduceri # BizBrasov.ro
Retailerul turc de decorațiuni interioare și textile English Home este prezentat în spațiul public că ar urma să închidă toate magazinele din România. La acest moment, rețeaua are lichidări de stoc accelerate în mai multe magazine din București și din țară, inlclusiv la Brașov. Magazinele English Home au început reduceri semnificative, specifice proceselor de lichidare [...]
10:00
Hotelurile din staţiunile de pe Valea Prahovei, pustii de Crăciun: „A fost mai bine în pandemie” # BizBrasov.ro
Staţiunile de pe Valea Prahovei sunt pustii. Explicaţia celor care au afaceri în zonă? Reducerea voucherelor de vacanţă, care a lăsat hotelurile goale. Camerele goale i-au făcut pe administratori să mai scadă preţurile, dar nici aşa turiştii nu s-au înghesuit. „De Crăciun o singură cameră de închiriat, adică singuri”, a declarat Sorin Ciobotaru, patron pensiune, [...]
24 decembrie 2025
14:40
Spitalele MedLife cu camere de gardă rămân deschise non-stop, pentru situațiile medicale care nu pot aștepta. Pediatria și urgențele pediatrice sunt disponibile inclusiv de sărbători, la Spitalul de Pediatrie MedLife, cu parcare dedicată pentru părinți Sărbătorile sunt despre timp petrecut alături de cei dragi, liniște și bucurie. Însă, atunci când apar probleme de sănătate, este [...]
14:40
Circulație fără semafoare pe drumul dintre Brașov și Buzău. Drumarii au finalizat lucrările de punere în siguranță a versanților # BizBrasov.ro
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău a anunțat miercuri 24 decembrie finalizarea lucrărilor de punere în siguranță a versantului pe DN 10, în dreptul localității Siriu, eliminându-se semafoarele care cauzau timpi mari de așteptare. Astfel, drumul național care leagă Buzăul de Brașov a fost redat circulației în regim normal. Recepția lucrărilor confirmă că zona nu [...]
14:20
Patronatul IMM solicită guvernului menținerea a 300 de lei neimpozabili la noul salariu minim care va crește de la 1 iulie. Dacă nu, angajații pierd 42 de lei lunar # BizBrasov.ro
Patronatul IMM solicită guvernului menținerea a 300 de lei neimpozabili la noul salariu minim care va crește de la 1 iulie. Dacă nu, angajații pierd 42 de lei lunar. IMM România, confederația patronală reprezentativă a patronilor de microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM), a făcut calculele și reclamă „creșterea mascată a fiscalității pe forța [...]
