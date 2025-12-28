VIDEO S-a pornit viscolul în Bucegi. „Desfășurarea oricăror activități în zona montană înaltă implică un risc ridicat pentru siguranța persoanelor”
BizBrasov.ro, 28 decembrie 2025 11:50
S-a pornit viscolul în Bucegi. „Desfășurarea oricăror activități în zona montană înaltă implică un risc ridicat pentru siguranța persoanelor” După cum Biz Brașov vă informa, zonele montane din județele Brașov și Prahova se află sub cod roșu de vânt și viscol. Salvamont Brașov anunță că iubitorii de munte ar trebui să stea acasă în această [...]
Acum 15 minute
12:20
A murit actrița legendară Brigitte Bardot a murit. Avea 91 de ani. Actrița franceză Brigitte Bardot, devenită celebră în anii 60 și ferventă susținătoare a drepturilor animalelor, a murit, a anunțat fundația care-i poartă numele, informează AFP. „Fundația Brigitte Bardot anunță cu imensă tristețe decestul fondatoarei și președintei sale, doamna Brigitte Bardot, actriță și cântăreață [...]
Acum o oră
11:50
Acum 2 ore
11:10
Cod roșu de vânt și viscol în zonele montane ale județului Brașov, până mâine dimineață la ora 10. Cod portocaliu în tot județul # BizBrasov.ro
Codul portocaliu de vânt şi viscol s-a transformat duminică în avertizare cod roşu în mai multe regiuni -inclusiv în județul Brașov – iar în altele, avertizarea cod galben este înlocuită de cod portocaliu, anunţă ANM, care precizează că aproape toată ţara va fi afectată de vânt puternic. Pentru intervalul 28 decembrie, ora 10 – 29 decembrie, [...]
10:50
Moș Crăciun a adus și alt fel de cadouri utilizatorilor de internet: „țepe” sub acoperirea unor presupuse firme de curierat # BizBrasov.ro
Moș Crăciun a adus și alt fel de cadouri utilizatorilor de internet: „țepe” sub acoperirea unor presupuse firme de curierat. Directoratul Național de Securitate Cibernetică anunță că infractorii au profitat de faptul că de Crăciun foarte mulți români au făcut cumpărături online și au declanșat atacuri cibernetice cu scopul de a avea acces la conturile [...]
Acum 4 ore
10:10
Curtea Constituțională a României ar trebui să decidă astăzi dacă magistrații chiar sunt „speciali”- și trebuie să iasă la pensie la 48 de ani, cu o pensie uriașă – sau nu # BizBrasov.ro
Curtea Constituțională a României ar trebui să decidă astăzi dacă magistrații chiar sunt „speciali”- și trebuie să iasă la pensie la 48 de ani, cu o pensie uriașă – sau nu. Curtea Constituţională a României este aşteptată să se pronunţe duminică, asupra sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind legea referitoare la pensiile magistraţilor. [...]
09:50
Un bărbat a murit ieri, în timp ce încerca să urce în masivul Piatra Craiului. Ieri, salvamontiștii din Zărnești au fost anunțați despre un caz grav privind o persoană în vârstă de 55 de ani, aflată pe traseul de urcare de la Fântâna lui Botorog spre Poiana Zănoaga, care se afla în stop cardio-respirator. Patrula [...]
Acum 24 ore
15:30
Istoria primei pârtii de schi din România este strâns legată de orașul Brașov și de împrejurimile sale montane. În anii 1920, schiul era considerat un sport exotic și aventuros, practicat mai ales de tinerii din familiile cu posibilități materiale, care se întorceau din excursii în Austria sau Elveția și aduceau cu ei tehnica și echipamentul [...]
14:40
VIDEO Natura dezlănțuită la 2.500 de metri altitudine. Vânt de peste 100 km/h și viscol până luni dimineață # BizBrasov.ro
Salvatorii montani din cadrul Serviciului Județean Salvamont Brașov lansează un avertisment ferm către turiști și iubitorii de munte, în contextul avertizărilor meteorologice severe emise de Administrația Națională de Meteorologie. Un cod portocaliu este în vigoare începând din această noapte, de la ora 02:00, până luni dimineața, ora 10:00, perioadă în care deplasările în zona montană [...]
Ieri
11:00
23 de judeţe se vor afla, sâmbătă, sub atenţionare Cod galben de intensificări ale vântului, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie. În Carpaţii Meridionali şi de Curbură vor fi rafale de 70…80 km/h, iar în zona înaltă de 90….120 km/h, viscolind zăpada depusă. Până la ora 16:00, Codul galben vizează integral judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi, Vrancea şi [...]
10:40
Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 26,23% în primele 11 luni din 2025, până la 51.805, față de 41.039 în perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în București, respectiv 10.341 de firme (număr în creștere cu 26,62% față de ianuarie-noiembrie [...]
10:00
Cinci persoane au fost rănite în urma unui accident în care au fost implicate două autoturisme, în apropiere de Pârâul Rece. „Traficul rutier se desfăşoară îngreunat pe DN 73A Râşnov – Predeal, în apropierea localităţii Pârâul Rece, judeţul Braşov, după ce a avut loc o coliziune între două autoturisme”, anunţă Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General [...]
09:40
Proiect legislativ: Concediul de „burnout”, cu scopul prevenirii epuizării profesionale # BizBrasov.ro
Angajatorii vor avea obligația să informeze salariații cu privire la riscurile de epuizare profesională și la metodele de prevenire, iar cei cu peste 50 de salariați vor trebuie să elaboreze anual un plan de prevenire a epuizării profesionale, cu o evaluare intemă specifică și cu un mecanism intem confidențial și accesibil pentru sesizarea riscurilor și [...]
09:30
Deocamdată, singura distracție de iarnă în Poiana Brașov este cu săniuța. Cât te costă o „gustare” la baza pârtiei # BizBrasov.ro
Zăpada face toţii banii pentru turiştii care sunt la munte. La Rânca, la Topliţa şi la Azuga pârtiile sunt numai bune pentru schi. La Poiana Braşov, în schimb, turiştii s-au distrat doar cu săniuţele, pe zăpadă artificială. Pe pârtia Bradu din Poiana Braşov nu se schiază încă, dar distracţia tot e la cote maxime. Turiştii au făcut raliu [...]
09:20
VIDEO Președintele Nicușor Dan s-a întors de Crăciun în satul brașovean în care a copilărit # BizBrasov.ro
Locuitorii din Ileni, județul Brașov, s-au trezit cu un oaspete surpriză. Președintele Nicușor Dan s-a întors de Crăciun în locul în care a copilărit. „L-am întâmpinat pe domnul preşedinte Nicuşor Dan cu o colindă din satul nostru, la Muzeul din Ileni. Un moment simplu şi sincer, ca între oameni, acasă”, au scris localnicii din Ileni [...]
26 decembrie 2025
18:30
Evitați turele montane în această perioadă! Este cod galben de vânt și ninsori viscolite în zona montană înaltă, este anunțat și un cod portocaliu # BizBrasov.ro
Având în vedere avertizările meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie, salvatorii montani din cadrul Serviciului Județean Salvamont Brașov atrag atenția asupra condițiilor meteo periculoase prognozate pentru zona montană a județului Brașov în perioada următoare. Pentru intervalul 26 decembrie, ora 14:00 – 27 decembrie, ora 16:00, este în vigoare o atenționare meteorologică COD GALBEN, ce [...]
16:20
Scriitorul Radu F. Alexandru a murit, vineri, 26 decembrie, la vârsta de 82 de ani, a anunţat Teatrul Naţional „I. L. Caragiale” Bucureşti. Radu F. Alexandru a fost și senator în trei legislaturi ale Parlamentului României, din partea PDL și PNL, scrie ziare.com. „Lasă în urmă o prodigioasă creaţie dramaturgică şi cinematografică, fiind unul dintre [...]
15:00
„Dar de la Moșu’”: Permisul suspendat și dosar penal pentru că au urcat băuți la volan # BizBrasov.ro
Mai mulți conducători auto au fost depistați sub influența alcoolului de către polițiști în cadrul controalelor efectuate în trafic, în prima noapte de Crăciun. Astfel, în prima zi de Crăciun, în jurul orei 02.50 dimineața, pe strada Laminoarelor din municipiul Brașov, un conducător auto nu a respectat semnalele acustice și luminoase ale poliției, [...]
14:00
Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Brașov au fost sesizați la data de 25 decembrie, în jurul orei 23:20, cu privire la producerea unui accident rutier în localitatea Colonia Bod, din județul Brașov. La fața locului au fost direcționate echipaje de poliție, iar din primele verificări efectuate a reieșit faptul că un bărbat, de 23 de [...]
13:00
Numărul total al beneficiarilor de indemnizaţie socială pentru pensionari a fost de 882.560 persoane în noiembrie 2025, cu 457 mai puţine comparativ cu luna anterioară, dintre care 839.431 erau pensionari din sistemul public, iar 43.129 pensionari proveniţi din fostul sistem de pensii al agricultorilor, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), consultate [...]
12:50
Astăzi și mâine, 27 decembrie, sunt ultimele zile din acest sezon în care atât cei mici, cât și însoțitorii lor mai mari se pot bucura de magia unei călătorii cu Autobuzul lui Moș Crăciun, anunță reprezentanții RAT Brașov. „Sperăm că am reușit și în acest an să aducem un pic de culoare în Brașov, orașul [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
În timp ce în unele sectoare „tradiția” primelor continuă, alte companii strategice au strâns cureaua, invocând prudența bugetară sau lipsa prevederilor contractuale. Câteva companii se detașează prin pachete consistente de beneficii, care includ atât sume cash, cât și ajutoare pentru copii sau tichete de vestimentație, scrie economedia.ro. Loteria Română: Oferă poate cel mai complex pachet. [...]
11:30
În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont au fost primite 14 apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. Dintre acestea, 2 apeluri au fost pentru Salvamont Gorj, 2 apeluri pentru Salvamont Lupeni, 2 apeluri pentru Salvamont Predeal, un apel pentru Salvamont Argeș, un apel pentru Salvamont Municipiul Brașov, un apel [...]
11:00
Cum va fi vremea în următoarea lună: vom avea două săptămâni cu precipitații abundente # BizBrasov.ro
Temperaturile se vor situa sub cele specifice, până aproape de sfârşitul lunii ianuarie, anunţă meteorologii. Tot ANM precizează că din 5 ianuarie vor urma două săptămâni de precipitaţii abundente în aproape toate regiunile, scrie ziare.com. Săptămâna 29.12.2025 – 05.01.2026 Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul [...]
25 decembrie 2025
17:00
Accident grav pe pârtie la Predeal, în ziua de Crăciun: O femeie care se dădea cu sania și-a pierdut cunoștința, după ce a fost lovită de o altă sanie # BizBrasov.ro
Nici nu a început bine sezonul de iarnă și, din păcate, a fost deja înregistrat primul accident grav. Astăzi, o femeie care se dădea cu sania a fost lovită din spate de o altă persoană aflată, de asemenea, pe sanie. „În urma impactului, victima a suferit pierderea temporară a cunoștinței, situație care a impus intervenția [...]
16:10
De ce să alegem stațiunile de schi din Bulgaria? Sunt printre cele mai ieftine din Europa # BizBrasov.ro
Stațiunile de schi de top din Bulgaria continuă să se claseze printre cele mai accesibile destinații montane din Europa. Borovets și Bansko se află din nou în topul celor mai ieftine cinci stațiuni de pe continent, atrăgând atenția pe măsură ce se apropie noul sezon de schi, scrie Novinite. Odată cu deschiderea oficială a sezonului [...]
13:30
„Crăciun și Revelion la înălțime” în restaurantul Panoramic de pe Tâmpa: Ce le-a pregătit George Copos invitaților săi # BizBrasov.ro
George Copos, fost patron la Rapid, a preluat restaurantul Panoramic de pe Tâmpa, iar după renovarea în care a investit 12.000.000 de euro, le oferă invitaților un peisaj de poveste, numai bun pentru a petrece Crăciunul la înălțime. George Copos a construit un imperiu financiar impresionant, în urma investițiilor inspirate făcute în turism și imobilare, [...]
12:20
Crăciunul în „Epoca de aur”: Cozi interminabile, pene de curent și lipsuri/ „Toate produsele erau cartelate. Gospodinele îşi făceau din timp provizii în debarale” # BizBrasov.ro
În contextul în care 58% dintre români cred că regimul comunist a însemnat mai degrabă un lucru bun pentru România, reamintim cum se petrecea în „epoca de aur” cea mai importantă sărbătoare religioasă, cu cozi interminabile, pene de curent și lipsuri de toate felurile. Sondajul „Percepția populației cu privire la regimul comunist. Reperele nostalgiei”, realizat, [...]
11:40
Există un obicei frecvent întâlnit, considerat banal de mulți, care poate duce la deteriorarea rapidă a pomului de Crăciun și la uscarea lui înainte de vreme. Pentru cei care își doresc ca bradul să rămână proaspăt cât mai mult timp, este important să știe ce trebuie evitat. Greșeala cu consecințe serioase Oricât de mult ar [...]
11:10
România, la coada clasamentului european privind joburile part-time. Care este motivul # BizBrasov.ro
Potrivit datelor Eurostat, România este aproape de coada clasamentului, fiind depășită doar de Bulgaria. Specialiștii în resurse umane spun că impozitarea similară cu cea a contractelor cu normă întreagă descurajează angajatorii să ofere astfel de slujbe. În restaurante, hoteluri, cafenele, livrări sau comerț, munca part-time le permite angajatorilor să acopere orele de vârf și să [...]
10:50
Aproape 3.200 de cazuri de infecții respiratorii la Brașov, în doar o săptămână/ Numărul gripelor confirmate de laborator aproape că s-a dublat # BizBrasov.ro
În județul Brașov, în perioada 15.12.2025-21.12.2025, au fost raportate 3.179 de cazuri de infecții respiratorii, spre deosebire de săptămâna anterioară când au fost raportate 2.967 de cazuri. Este vorba despre: 595 cazuri de gripă clinică, comparativ cu 229 de cazuri în săptămâna de supraveghere 08.12-14.12.2025; 2231 de cazuri de infecţii acute ale căilor respiratorii superioare, [...]
10:20
Lanț de magazine, cu unități și în Brașov, prezentat că iese din România. Lichidare de stoc cu reduceri # BizBrasov.ro
Retailerul turc de decorațiuni interioare și textile English Home este prezentat în spațiul public că ar urma să închidă toate magazinele din România. La acest moment, rețeaua are lichidări de stoc accelerate în mai multe magazine din București și din țară, inlclusiv la Brașov. Magazinele English Home au început reduceri semnificative, specifice proceselor de lichidare [...]
10:00
Hotelurile din staţiunile de pe Valea Prahovei, pustii de Crăciun: „A fost mai bine în pandemie” # BizBrasov.ro
Staţiunile de pe Valea Prahovei sunt pustii. Explicaţia celor care au afaceri în zonă? Reducerea voucherelor de vacanţă, care a lăsat hotelurile goale. Camerele goale i-au făcut pe administratori să mai scadă preţurile, dar nici aşa turiştii nu s-au înghesuit. „De Crăciun o singură cameră de închiriat, adică singuri”, a declarat Sorin Ciobotaru, patron pensiune, [...]
24 decembrie 2025
14:40
Spitalele MedLife cu camere de gardă rămân deschise non-stop, pentru situațiile medicale care nu pot aștepta. Pediatria și urgențele pediatrice sunt disponibile inclusiv de sărbători, la Spitalul de Pediatrie MedLife, cu parcare dedicată pentru părinți Sărbătorile sunt despre timp petrecut alături de cei dragi, liniște și bucurie. Însă, atunci când apar probleme de sănătate, este [...]
14:40
Circulație fără semafoare pe drumul dintre Brașov și Buzău. Drumarii au finalizat lucrările de punere în siguranță a versanților # BizBrasov.ro
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău a anunțat miercuri 24 decembrie finalizarea lucrărilor de punere în siguranță a versantului pe DN 10, în dreptul localității Siriu, eliminându-se semafoarele care cauzau timpi mari de așteptare. Astfel, drumul național care leagă Buzăul de Brașov a fost redat circulației în regim normal. Recepția lucrărilor confirmă că zona nu [...]
14:20
Patronatul IMM solicită guvernului menținerea a 300 de lei neimpozabili la noul salariu minim care va crește de la 1 iulie. Dacă nu, angajații pierd 42 de lei lunar # BizBrasov.ro
Patronatul IMM solicită guvernului menținerea a 300 de lei neimpozabili la noul salariu minim care va crește de la 1 iulie. Dacă nu, angajații pierd 42 de lei lunar. IMM România, confederația patronală reprezentativă a patronilor de microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM), a făcut calculele și reclamă „creșterea mascată a fiscalității pe forța [...]
14:20
Cazurile de gripă din România s-au dublat într-o săptămănă. Autoritățile confirmă primul deces din acest sezon # BizBrasov.ro
Ministerul Sănătății anunță populația că, în această perioadă, se înregistrează „o intensitate crescută a activității gripale”, cu răspândire geografică extinsă a virusurilor gripale și a altor infecții virale respiratorii la nivelul întregii țări. În acest context, pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor, Ministerul Sănătății recomandă, într-un comunicat de presă, respectarea unor măsuri: Măsuri generale pentru populație Prezentarea [...]
14:00
Reprezentanți ai Guvernului în teritoriu, sub control judiciar după ce au tras cu arma într-un poligon al Armatei # BizBrasov.ro
Prefectul județului Olt, Cosmin Florescu, și subprefectul Ștefan Nicolae, reprezentanți ai Guvernului în teritoriu, au fost plasați de procurorii militari sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, într-un dosar în care sunt acuzați de uz de armă fără drept și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Cei doi au fost audiați de procurori [...]
13:50
Curtea Supremă a decis: Horațiu Potra, fiul și nepotul său vor sta după gratii de Crăciun și Anul Nou # BizBrasov.ro
Horațiu Potra, fiul și nepotul său vor petrece Crăciunul și Revelionul după gratii, potrivit deciziei de astăzi a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a analizat solicitările celor trei inculpați privind înlocuirea măsurii arestului preventiv cu una mai blândă. Horațiu Potra fiul și nepotul său au solicitat fie plasarea [...]
13:40
Legea care prevede că permisul de conducere se obține mai ușor pentru anumite categorii, fără examenul teoretic, a intrat în vigoare # BizBrasov.ro
Legea care prevede că permisul de conducere se obține mai ușor pentru anumite categorii, fără examenul teoretic (sala) a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial și va intra in vigoare în data de 27 decembrie 2025. Legea 240/2025 prevede eliminarea probei teoretice din cadrul examenului pentru obținerea permisului de conducere pentru anumite categorii, scrie g4media.ro. [...]
13:30
Turism de lux, infrastructură rutieră de anii ’90: paradoxul Văii Prahovei și lecția venită din Moldova # BizBrasov.ro
Autostrada care ar trebui să străpungă Carpații pe Valea Prahovei și să lege Bucureștiul de Brașov rămâne, de ani buni, una dintre cele mai mari dezamăgiri pentru sutele de șoferi care tranzitează zilnic zona. Turiști grăbiți spre stațiuni, navetiști sau șoferi de camion descoperă mereu aceeași realitate: DN1, la Comarnic, funcționează mai degrabă ca o [...]
13:30
(P) Dacă te uiți în jur, ai impresia că ai călătorit în timp. Moda, muzica și designul interior al anului 2025 sunt dominate de o explozie de culori neon și sintetizatoare nostalgice. Acest fenomen, cunoscut sub numele de „retro-futurism” sau „synthwave”, nu este doar o copie a trecutului, ci o reinterpretare modernă a optimismului [...]
13:30
Cum a apărut „La Cocoș”: Povestea hipermarketului 100% românesc, spusă de fondatorul Iulian Nica # BizBrasov.ro
Cum a apărut „La Cocoș”: Povestea hipermarketului 100% românesc, spusă de fondatorul Iulian Nica. Retailerul „La Cocoş”, astăzi cea mai puternică afacere antreprenorială românească din comerţul alimentar, este o iniţiativă relativ tânără, primul magazin din Ploieşti fiind deschis în urmă cu un deceniu. „Am început în iulie 2014. Au urmat mai mulţi ani importanţi în [...]
13:20
Un accident rurier s-a produs pe DN1, în localitatea Sâmbăta de Jos. Din primele informații, au fost implicate 12 persoane, dintre care 4 victime conștiente, respectiv un adult și trei copii. „La fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă, dotată cu modul de descarcerare, două echipaje SMURD și o ambulanță [...]
13:10
Cota de impozitare de 3% pentru microîntreprinderi, eliminată de Guvern. Ce taxă vor plăti acestea # BizBrasov.ro
Guvernul a decis, prin ordonanță de urgență, să elimine cota de impozitare de 3% pentru microîntreprinderi, astfel că de anul următor se va aplica o singură cotă de impozit pe venit, de 1%, a transmis pentru Profit.ro ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Potrivit legislației deja în vigoare, de anul următor, pragul de venituri anuale pentru încadrarea [...]
13:00
„Revelion sub Caraiman”, o petrecere open-air cu acces liber, muzică live şi foc de artificii, va începe în 31 decembrie, de la ora 22:00, pe pârtia Kalinderu din Buşteni. Pe scenă va urca Iulia Neagoe, cunoscută publicului larg de la Vocea României, alături de Bellmusic Orchestra, care va aduce muzica live în aer liber. Atmosfera va [...]
13:00
Brașoveanul Irineu Darău, ministru al Economiei: „Cine duce spre faliment o companie de stat va pleca sau va plăti” # BizBrasov.ro
Brașoveanul Irineu Darău, ministru al Economiei: „Cine duce spre faliment o companie de stat va pleca sau va plăti”. Companiile de stat trebuie să funcţioneze pe bază de performanţă de sus până jos, declară la RFI noul ministru al Economiei, Irineu Darău. Senatorul brașovean precizează că va stabili criterii clare de performanţă în minister. Irineu [...]
12:50
Numărul românilor care pleacă în vacanțe de Crăciun și Revelion, în scădere. Totuși,15.000 de turiști din România pleacă în Laponia, Dubai, Republica Dominicană, Zanzibar sau Thailanda # BizBrasov.ro
Numărul românilor care pleacă în vacanțe de Crăciun și Revelion, în scădere. Totuși,15.000 de turiști din România pleacă în Laponia, Dubai, Republica Dominicană, Zanzibar sau Thailanda. Cei mai mulți români aleg să își sărbătorească Crăciunul în zonele rurale ale țării, iar pentru Revelion aleg stațiuni montane sau chiar vacanțe exotice, spune purtătorul de cuvânt al [...]
12:10
Brașovul rămâne orașul cu cele mai mari probabilități de peisaj alb de Crăciun. Analiză a datelor climatice din ultimii 75 de ani # BizBrasov.ro
Șansele de a avea zăpadă în ziua de Crăciun au scăzut semnificativ în multe orașe din România, mai ales în sud și vest. O analiză realizată de platforma InfoClima, pe baza datelor climatice din perioada 1950–2024, arată că Brașovul rămâne orașul cu cele mai mari probabilități de peisaj alb de sărbători, în timp ce Bucureștiul [...]
12:10
În 2026, dispar scrisoarea medicală, trimiterea de la medicul de familie și rețeta electronică. Platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate va fi înlocuită # BizBrasov.ro
Rețeta electronică, scrisoarea medicală și trimiterea de la medicul de familie dispar în actuala formă, după lansarea acestei platforme. Documentele amintite se mută în noua platformă din Sănătate care va funcționa din august 2026, a anunțat ministrul Sănătății. Platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate va fi înlocuită în 2026 cu un sistem modern, sigur [...]
11:30
Crăciunul aduce o serie de obiceiuri care ne încarcă de căldura și armonia spiritului festiv al acestei sărbători: postul, împodobirea bradului, colindatul, darurile și mesele de Crăciun în familie. Punctul culminant al sărbătorii de Crăciun coincide cu sosirea lui Moș Crăciun, un moment magic care ne face să ne simțim din nou copii. El vine [...]
