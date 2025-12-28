VIDEO S-a pornit viscolul în Bucegi. „Desfășurarea oricăror activități în zona montană înaltă implică un risc ridicat pentru siguranța persoanelor”

11:40

Există un obicei frecvent întâlnit, considerat banal de mulți, care poate duce la deteriorarea rapidă a pomului de Crăciun și la uscarea lui înainte de vreme. Pentru cei care își doresc ca bradul să rămână proaspăt cât mai mult timp, este important să știe ce trebuie evitat. Greșeala cu consecințe serioase Oricât de mult ar [...]