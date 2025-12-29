Parc fotovoltaic la Aeroportul Internațional George Enescu Bacău
Aeroportul Internațional „George Enescu" Bacău face un pas important către tranziția energetică și creșterea sustenabilității...
Acum o oră
10:50
10:50
Pompierii au fost solicitati prin apel la numărul unic de urgență 112 să intervină în...
Acum 2 ore
09:50
Cod galben şi roşu de ninsori şi viscol puternic. Rafalele de vânt ajung la peste 120 km pe oră # TeleM Iași
Pericolul extrem continuă la munte. Viscolul de cod roşu este valabil şi azi pe crestele...
09:50
Cum s-a produs dubla tragedie din Vaslui în care cei doi frați au fost găsiți morți după ce s-au jucat pe un lac înghețat # TeleM Iași
Doi frați, de 12 și 14 ani, din județul Vaslui, au murit pentru că au...
09:40
Salvamont România: Şase oameni au ajuns la spital după ce au fost salvaţi de pe munte, în ultimele 24 de ore # TeleM Iași
Un număr de 28 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24...
Acum 4 ore
09:30
O casă din localitatea Stroieşti şi anexele acesteia au ars complet, în noaptea de duminică...
09:30
CCR continuă dezbaterile pe sesizarea ICCJ pe noul proiect privind reforma pensiilor magistraţilor # TeleM Iași
Curtea Constituţională a Românei continuă luni, începând cu ora 10:00, dezbaterile asupra sesizării Înaltei Curţi...
09:30
Donald Trump și Volodimir Zelenski au discutat în Florida despre un posibil acord de pace...
09:30
Bulgaria se va alătura joi zonei euro şi va deveni astfel a 21-a ţară care...
Acum 24 ore
13:10
Actriţa franceză Brigitte Bardot a murit la vârsta de 91 de ani, a anunţat duminică...
11:50
O tânără de 23 ani și-a pierdut viața la scurt timp după producerea accidentului produs...
11:40
În cursul zilei de astăzi, pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu produs la o casă...
Ieri
11:30
În această dimineață, pompierii au acționat în orașul Darabani pentru înlăturarea unui copac căzut pe...
11:20
Potrivit DRDP Buzau, începând de mâine se instituie restricții de circulație pe podul peste pârâul...
11:10
ANM a emis mai multe coduri de vreme rea în toată țara. Pana maine dimineata,...
11:00
Pompierii militari intervin pentru gestionarea unei situații de urgență generate de căderea unui copac pe...
11:00
Mai multe intervenții ale pompierilor în Iași, după căderi de copaci și elemente de construcție # TeleM Iași
Pompierii militari ieșeni au intervenit în cursul zilei de astăzi pentru gestionarea mai multor situații...
11:00
Un incendiu a izbucnit din cauza unei butelii la restaurantul Casa Domnească din Bârlad. La...
10:40
În cursul zilei de astăzi, pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu produs la o casă...
10:30
Anul 2026 aduce noi oportunități pentru destinații de călătorie ieftine în Europa și Asia. București,...
10:20
Resursele totale de cereale și produse din cereale, exprimate în echivalent cereale boabe, au înregistrat...
10:10
Ambulatoriile din Iași primesc mai mulți bani de la 1 ianuarie 2026. Punctul crește la 6,5 lei # TeleM Iași
Ambulatoriile din Iași vor beneficia de o finanțare mai mare începând cu 1 ianuarie 2026,...
10:00
Un fotbalist de 18 ani a fost înjunghiat de un grup de tineri în cartierul...
10:00
Marea Britanie va lansa, în primăvara anului viitor, un program militar de un an, ca...
09:50
O aeronavă C-27 J Spartan a Forţelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat sâmbătă,...
09:50
Volodimir Zelenski se întâlneşte duminică cu Donald Trump în Florida pentru a încerca să obţină...
09:50
Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat sâmbătă că, dacă Ucraina nu doreşte să soluţioneze paşnic...
09:40
Vrâncenii din categoriile vulnerabile vor beneficia de ajutor pentru facturile la electricitate până la finalul anului 2026 # TeleM Iași
Vrâncenii din categoriile vulnerabile ar putea beneficia de ajutorul de 50 de lei pentru plata...
09:40
Județul Neamț se află sub avertizări meteorologice de cod galben și cod portocaliu, emise pentru...
09:30
Primăriile au termen până la finalul anului să stabilească valoarea impozitelor și taxelor locale în...
09:30
Toate blocurile de trei sau patru etaje construite înainte de 1990 “ar urma să fie dotate cu lifturi” # TeleM Iași
Toate blocurile de trei sau patru etaje construite înainte de 1990 ar urma să fie...
09:30
Primele zile de funcționare ale noilor tronsoane ale Autostrăzii A7 scot la iveală probleme serioase...
09:20
Pompierii militari de la subunitățile din Vicovu de Sus și Rădăuți, împreună cu lucrătorii SVSU...
09:20
Incendiu puternic la o gospodărie din Pleșa: anexele și acoperișul casei, distruse de flăcări # TeleM Iași
Un incendiu a izbucnit la o gospodărie din satul Pleșa, comuna Mănăstirea Humorului, mobilizând un...
27 decembrie 2025
19:20
Patru persoane au ajuns la spital în urma unui accident rutier care s-a produs, în...
19:10
O aeronavă C-27 J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat...
19:00
Tragedie în această seară in Acumularea Tăcuta din localitatea Protopopesti. Autoritățile au fost alertate ca...
13:50
Unul dintre cele mai mari branduri din Elveția, Calida, a închis fabrica din România după...
13:50
Proprietarii vrânceni ai clădirilor cu risc seismic vor avea noi obligații conform unor reglementări adoptate...
13:40
Deşi suntem încă în plină vacanţă şcolară, cursurile urmând a se relua de joi, 8...
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Activitatea vulcanului Etna este continuă, cu injectări frecvente de material incandescent, care, în unele cazuri,...
11:30
Administraţia Fondului pentru Mediu a semnat contractul privind studiile de fezabilitate pentru a închide şi...
10:10
CCR a programat şedinţa în care este aşteptată o decizie cu privire la modificarea regulilor de pensionare a magistraţilor # TeleM Iași
Curtea Constituţională a programat pentru sfârşitul acestei săptămâni şedinţa în care este aşteptată o decizie...
10:00
Rusia a desfășurat rachete hipersonice cu potențial nuclear într-o fostă bază aeriană din Belarus, potrivit...
09:50
Un accident rutier s-a produs în municipiul Huși, județul Vaslui, unde un autoturism a intrat...
09:50
Coreea de Nord şi Rusia au împărţit „sângele, viaţa şi moartea" în războiul din Ucraina,...
09:40
Plutonier adjutant Cristian Blănaru, jandarm din Bacău, îmbină curajul și devotamentul în slujba comunității, cu...
09:40
Ministerul Culturii intenționează să demareze procedurile pentru înscrierea Dansului fecioresc pe lista UNESCO, după ce...
09:10
Prefectura Suceava anunţă măsuri preventive pentru menţinerea siguranţei în trafic, pe fondul prognozei meteo # TeleM Iași
Prefectura Suceava a anunţat măsuri preventive pentru menţinerea siguranţei în trafic, pe fondul prognoziei meteo,...
09:10
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică avertizează că atacatorii cibernetici încearcă să profite în această perioadă...
