Volodimir Zelenski declară că SUA au propus Ucrainei garanții de securitate pe o perioadă de 15 ani, cu posibilitatea de prelungire. Spune că planul de pace în 20 de puncte ar trebui supus referendumului, în țară.
Biziday.ro, 29 decembrie 2025 12:50
În timpul unei conferințe de presă în format online, președintele ucrainean a declarat că garanțiile din partea SUA sunt “puternice, însă deocamdată ele nu sunt permanente. I-am spus președintelui Trump că războiul durează de aproape 15 ani și că ne-am dori ca garanțiile să fie acordate pe o perioadă mai lungă. I-am spus că vrem […]
Acum 15 minute
12:50
Acum o oră
12:10
Guvernul dezminte o știre falsă distribuită online, conform căreia ar fi tăiat alocațiile de hrană pentru copiii cu HIV/SIDA prin intermediul ordonanței “trenuleț”, adoptată săptămâna trecută. # Biziday.ro
Guvernul României respinge informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora alocațiile lunare de hrană acordate copiilor cu handicap de tip HIV/SIDA ar fi fost eliminate prin așa-numita ordonanță “trenuleț”. Această ordonanță a introdus modificări în privința taxelor și impozitelor și a stabilit măsuri tranzitorii pentru autoritățile locale, până la adoptarea bugetului pe anul 2026. Executivul […]
Acum 4 ore
10:50
CCR a amânat din nou o decizie privind reforma pensiilor magistraților, din lipsă de cvorum. Cei patru judecători numiți de PSD nu au intrat nici astăzi în sala de deliberări. Următorul termen a fost stabilit pentru 16 ianuarie, ceea ce înseamnă că legea, care trebuia sa intre in vigoare de la 1 ianuarie, nu poate fi aplicată. # Biziday.ro
Curtea Constituțională a amânat din nou decizia în privința reformei pensiilor magistraților, din lipsă de cvorum. Judecătorii Bogdan Licu, Mihai Busuioc, Gheorghe Stan și Cristian Deliorga, care duminică au părăsit ședința CCR pentru a bloca luarea unei decizii, au refuzat să intre și luni dimineață în sala de deliberări. Următorul termen a fost stabilit pentru […]
10:10
Raport INS. Managerii estimează o scădere moderată a activității economice, la începutul anului, concomitent cu o creștere a prețurilor. Unii dintre ei cred că numărul angajaților va scădea. # Biziday.ro
Datele din ancheta de conjunctură realizată de Institutul Național de Statistică arată că managerii din industrie și comerțul cu amănuntul estimează pentru perioada decembrie 2025 – februarie 2026 o scădere moderată a activității economice. De asemenea, 17,5% dintre managerii din construcţii și 10,3% din industria prelucrătoare estimează că în perioada decembrie 2025 – februarie 2026 […]
10:00
Filmul “Avatar: Fire and Ash” a generat încasări de 760 de milioane de dolari la nivel mondial, în doar două weekenduri de la lansare. Va deveni cel mai probabil al treilea film Disney din 2025 ce va depăși pragul de un miliard de dolari, după Zootopia 2 și Lilo & Stitch. # Biziday.ro
Cel de-al treilea film din franciza regizată de James Cameron, “Avatar: Fire and Ash”, a avut cel mai bun rezultat la box office în weekendul prelungit de Crăciun, cu încasări estimate la 88 de milioane de dolari, potrivit publicațiilor de specialitate de la Hollywood. Mai exact, filmul a strâns aproximativ 64 de milioane de dolari […]
Acum 6 ore
08:50
Coreea de Nord a efectuat, duminică, două teste cu rachete de croazieră cu rază lungă de acţiune. Exercițiile au avut loc la câteva zile după ce Phenianul a dezvăluit imagini cu primul său submarin cu propulsie nucleară. # Biziday.ro
Coreea de Nord a efectuat, duminică, teste cu rachete de croazieră strategice cu rază lungă de acțiune. ”Acestea au fost lansate deasupra Mării Galbene și au testat capacitatea de descurajare nucleară a țării”, transmite Agenția oficială de știri coreeană. Exercițiul a avut loc la câteva zile după ce Pehnianul a arătat progrese evidente în construcția […]
08:30
Negocierile din Florida pentru pacea în Ucraina s-au încheiat, fără a fi anunțate progrese concrete. “Suntem cu mult mai aproape de pace” a spus Donald Trump, la final, într-o conferință comună cu Volodimir Zelenski. Președintele ucrainean spune însă Ucraina nu a fost de acord să cedeze teritoriul din Donbas pe care Rusia nu l-a cucerit și că încă mai sunt de stabilit unele detalii legate de garanțiile de securitate. # Biziday.ro
Nici Zelenski, nici Trump, nu au anunțat vreun progres major după discuțiile din Florida. Ambii au subliniat că procesul este complicat și că va dura mai mult timp. Președintele american a spus că discuțiile (la nivel de delegații) vor continua luni și că probabil va mai dura câteva săptămâni până se va ajunge la un […]
07:30
China lansează “exerciții militare cu foc real” de jur împrejurul Taiwanului, în ceea ce pare a fi o demonstrație de forță menită să arate că poate bloca oricând insula. Deși încă nu se știe exact amploarea exercițiului, zonele desemnate sunt mai ample și mai apropiate de Taiwan decât până acum. # Biziday.ro
Armata Populară de Eliberare (PLA) – aripa militară a partidului comunist din China – anunță, luni dimineață, că a trimis forțe navale, aeriene și de rachete pentru a înconjura Taiwanul, în timp ce paza de coastă chineză va efectua “inspecții de aplicare a legii”, controlând probabil navele comerciale. Numit Misiunea de Justiție 2025, exercițiul ar […]
Acum 24 ore
21:50
SUA. Accident aviatic în New Jersey. Două elicoptere s-au prăbușit, după o coliziune în aer. Cel puțin o persoană a murit, iar altă este rănită, # Biziday.ro
Cel puțin o persoană a murit și o alta este grav rănită după ce două elicoptere s-au prăbușit duminică dimineața, în New Jersey. Poliția fost informată despre un ”accident aviatic între două elicoptere”. Unul dintre elicoptere a fost cuprins de flăcări după accident. Purtătorul de cuvânt al poliției a confirmat că o persoană a murit […]
19:30
Negocieri de pace pentru Ucraina. Donald Trump a avut o convorbire telefonică cu Vladimir Putin, înainte de întâlnirea cu Volodimir Zelenski din Florida, din această seară. # Biziday.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a scris pe rețeaua sa socială, Truth Social, că a avut o convorbire telefonică cu omologul rus, Vladimir Putin. Discuția dintre cei doi lideri a avut loc cu câteva ore înainte de întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski din această seară, din Florida. ”Tocmai am avut o convorbire telefonică bună […]
18:10
Gorj. Circulația pe drumul care leagă Rânca de Novaci, parte din Transalpina, a fost închisă din cauza condițiilor meteorologice extreme. # Biziday.ro
Direcţia de Drumuri şi Poduri Craiova anunţă, duminică după prânz, că circulația rutieră va fi închisă pe DN 67C, între Novaci și Rânca, începând cu ora 18:00. Decizia a fost luată din cauza condițiilor meteorologice extreme, a vântului puternic și a viscolului care duc la o vizibilitatea zero pe DN 67C. “În cazul închiderii drumului […]
14:40
CCR amână pentru mâine, 29 decembrie, decizia în privința reformei pensiilor magistraților. Curtea a mai judecat anterior speța și a respins legea, după mai multe amânări, pe motive de procedură. # Biziday.ro
Curtea Constituțională trebuia să se pronunțe astăzi, 28 decembrie, pentru a stabili dacă legea care crește vârsta de pensionare a magistraților și care micșorează cuantumul pensiei de serviciu este constituțională sau nu. Decizia de amânare vine după ce judecătorii au luat cel puțin două pauze în cadrul unei ședințe care a durat circa o oră […]
13:10
București. Incediu major la un depozit din Sectorul 6, în apropiere de bulevardul Iuliu Maniu. Degajări mari de fum. Populația a fost avertizată prin Ro-Alert. # Biziday.ro
Incendiu major în zona bulevardului Iuliu Maniu, din Sectorul 6. Locuitorii din zonă au fost alertați prin sistemul Ro-Alert, deoarece sunt degajări mari de fum. Incendiul se manifestă în interiorul unui spațiu de depozitare, pe o suprafață de aproximativ 800 metri pătrați. Ard materiale sanitare, mase plastice și alte materiale combustibile. ”Pentru gestionarea situației de […]
Ieri
12:20
Actrița franceză Brigitte Bardot a încetat din viață la vârsta de 91 de ani. Bardot a devenit celebră în anii ‘50, dar la 39 de ani s-a retras din actorie și a devenit o activistă pentru drepturile animalelor. # Biziday.ro
Brigitte Bardot, actrița și cântăreața franceză, a fost un sex symbol al anilor ‘50 și ‘60. La începutul anilor ’70, însă, Bardot s-a retras din actorie și s-a concentrat pe activismul pentru drepturile animalelor, înființând Fundația Brigitte Bardot în 1986. Activismul său i-a adus atât laude, cât și critici. Bardot a devenit faimoasă la nivel […]
10:50
Meteorologii au actualizat prognoza. Avertizare Cod Roșu de vânt în Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.700 de metri. Cod Portocaliu de vânt în Carpații Orientali, în cea mai mare parte a Moldovei și local în Transilvania. Aproape toată ţara va fi afectată de vânt puternic. # Biziday.ro
ANM a actualizat avertizările meteorologice. Astfel, de duminică de la ora 10, până luni la ora 10, este în vigoare un Cod Roșu de ninsori și vânt. În intervalul menționat în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1700 m, vor fi ninsori însoțite de vânt foarte puternic, cu viteze la rafală de peste […]
09:20
Avertizare nowcasting Cod Roșu de vânt în județele Caraş-Severin și Hunedoara, la peste 1.800 de metri altitudine, astăzi, până la ora 10. # Biziday.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis Cod Roșu de vânt pentru zonele montane de peste 1.800 de metri din județul Caraș-Severin și județul Hunedoara. Avertizarea este valabilă până la ora 10:00. Se vor semnala intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 120-140 km/h.
07:10
Polonia pregătește un sistem de fortificații anti-drone de peste 2 miliarde de euro de-a lungul frontierei sale estice, pe fondul amenințărilor Rusiei, care ar urma să fie finalizat în doi ani. Primele elemente vor fi operaționale în aproximativ șase luni. # Biziday.ro
Anunțul a fost făcut de ministrul adjunct al Apărării din Polonia, Cezary Tomczyk, într-un interviu acordat The Guardian. Potrivit acestuia, primele componente ale sistemului ar putea deveni operaționale în următoarele șase luni, iar implementarea completă este estimată la 24 de luni. Mai mult, oficialul a precizat că sistemul de apărare anti-dronă va fi integrat în […]
27 decembrie 2025
21:30
Marea Britanie va lansa în martie 2026 un program care le va permite tinerilor sub 25 de ani să urmeze, timp de un an, o pregătire militară remunerată în cadrul forțelor armate. Inițiativa face parte din eforturile de stimulare a recrutării, pe fondul unui context de securitate tot mai tensionat. # Biziday.ro
În prima etapă, programul va recruta 150 de tineri sub 25 de ani pentru programul militar plătit în cadrul forțelor armate, “fără un angajament dincolo de curs”, potrivit anunțului făcut sâmbătă de guvernul britanic. Astfel, la finalul programului, tinerii vor decide dacă rămân sau nu în cadrul armatei. Totuși, guvernul speră să extindă “în cele […]
18:40
Italia. Nouă persoane au fost arestate în cadrul unei anchete ce vizează trei asociații italiene, suspectate că au strâns milioane de dolari pentru gruparea Hamas, sub acoperirea susţinerii poporului palestinian. # Biziday.ro
Suspecții sunt acuzați că au trimis aproximativ 7 milioane de euro, prin transferuri bancare sau prin intermediul unor organizații cu sediul în străinătate, către “asociații cu sediul în Gaza, teritoriile palestiniene sau Israel, deținute, controlate sau legate de Hamas”, potrivit poliției. Mai mult, polițiștii au confiscat active în valoare de peste 8 milioane de euro. […]
16:40
”Din cauza unei avarii apărute în această dimineață la CET Sud, al ELCEN, care aparține de Ministerul Energiei, două Cazane de Apă Fierbinte (CAF) nu funcționează la parametri normali. Astfel, producția de energie termică a fost redusă temporar. Avaria la primul cazan va fi remediată până azi, ora 16.00, iar la cel de-al doilea până […]
16:00
Ucraina. Agenția anticorupție (NABU) investighează mai mulți parlamentari pentru de luare de mită în schimbul voturilor din Rada Supremă. NABU acuză că detectivii săi au fost împiedicați de forţele de securitate să efectueze percheziții. # Biziday.ro
Biroul Național Anticorupție (NABU) din Ucraina a declarat sâmbătă că ofițerii de securitate a statului au obstrucționat activitatea detectivilor săi în timpul acțiunilor de investigație legate de o anchetă de corupție care implică membri ai parlamentului în funcție. Într-o declarație publicată pe canalul său oficial Telegram, NABU a spus că ”angajații Direcției de Protecție a […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
11:50
Meteorologii au actualizat prognoza meteo. Sâmbătă intră în vigoare un Cod Galben de vânt în Moldova, Dobrogea, nordul Munteniei, dar și în vestul Olteniei. Duminică va fi Cod Portocaliu de intensificări ale vântului și ninsoare viscolită în cea mai mare parte a Moldovei, local în Transilvania și în nordul și în centrul Carpaților Orientali. # Biziday.ro
ANM a actualizat prognoza meteo pentru acest sfârșit de săptămână. Astfel, potrivit meteorologilor, sâmbătă (27 decembrie), vântul se va intensifica în regiunile estice, sud-estice și sud-vestice, atingând viteze de 40-60 km/h, amplificând senzația de frig. La munte, temporar, vor fi rafale de peste 70-90 km/h, viscolind ninsoarea și zăpada depusă. Până luni (29 decembrie), ora […]
11:10
Japonia. Carambol cu peste 50 de mașini pe o autostradă din orașul Minakami, la nord-vest de Tokyo, vineri seara. Cel puțin o persoană a murit, iar alte 26 au fost rănite. # Biziday.ro
Accidentul a avut loc vineri, în jurul orei locale 19:30, pe banda de ieșire a autostrăzii Kan-etsu din Minakami, la aproximativ 160 de kilometri nord-vest de Tokyo, și a început când un camion s-a izbit de un alt camion care era oprit pe șosea, în urma unui accident cu un singur vehicul. Ulterior, vehiculele ar […]
10:30
Avertizare nowcasting Cod Portocaliu de vânt în județele Caraş-Severin și Hunedoara, la peste 1.800 de metri altitudine, până la ora 13. Cod Galben de vânt în județul Suceava, în zona de munte. # Biziday.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting Cod Portocaliu de vânt, în Caraş-Severin și Hunedoara, sâmbătă, valabil până la ora 13:00, în zona de munte de peste 1.800 m. Vor avea loc intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 120-140 km/h. Separat, este valabilă o altă avertizare nowcasting de Cod Galben […]
08:00
Război în Ucraina. Rușii au lansat, noaptea trecută, zeci de rachete hipersonice, balistice și de croazieră. Explozii puternice au fost raportate in Kiev. # Biziday.ro
Kievul a fost ținta unui atac masiv cu rachete balistice, noaptea trecută. Rusia a lansat mai multe rachete hipersonice Kinzhal, patru rachete balistice Iskander și rachete de croazieră Kalibr asupra capitalei ucrainene. Mai multe explozii au fost auzite în Kiev, precum și în regiunea din jurul capitalei, unde au fost raportate pene de curent în […]
26 decembrie 2025
20:20
Avertizare nowcasting Cod Roșu de vânt în județele Caraş-Severin și Hunedoara, la peste 1.800 de metri altitudine, până la ora 22. Cod Portocaliu de vânt în județele Argeș, Brașov, Dâmbovița și Prahova, în zona de munte. # Biziday.ro
ANM a emis o avertizare nowcasting Cod Roșu de vânt, în Caraş-Severin și Hunedoara, vineri, începând cu ora 20:10 și până la 22, în zona de munte de peste 1.800 m, unde vor avea loc intensificări puternice și susținute ale vântului cu viteze de peste 140 km/h la rafală. Separat, este valabilă o altă avertizare nowcasting […]
18:20
Volodimir Zelenski anunță că se va întâlni cu Donald Trump în weekend, în Florida. Discuția, despre care se așteaptă să aibă loc duminică, va fi axată pe planul de pace în 20 de puncte și pe un acord economic. # Biziday.ro
În timpul unei discuții cu jurnaliștii, președintele Ucrainei a declarat că planul de pace în 20 de puncte este finalizat în proporție de 90% și că se așteaptă ca, în timpul întâlnirii cu omologul american, să fie ridicată problema teritoriilor. Zelenski a precizat că nu a primit niciun răspuns oficial din partea Rusiei, precizând că […]
17:30
Olt. Carambol cu zece autoturisme pe DEX 12, sensul spre Craiova, la kilometrul 80. Din primele informații, trei persoane au nevoie de îngrijiri medicale, însă a fost activat Planul Roșu de Intervenție, având în vedere că în mașini se află 27 de persoane. Circulația este oprită. # Biziday.ro
ISU Olt anunță că accidentul s-a produs la kilometrul 80 al drumului expres, în dreptul localității Optași Măgura. Având în vedere numărul persoanelor implicate, pentru gestionarea optimă a misiunii de răspuns, la nivelul județului Olt a fost activat Planul Roșu de Intervenție. Centrul Infotrafic explică faptul că, inițial, s-au ciocnit două autoturisme, iar apoi alte […]
15:00
Secretarul general al NATO respinge ideea unei separări totale a UE de SUA în domeniul apărării. Subliniază că NATO depășește cadrul UE și include state-cheie, precum SUA și UK, care contribuie masiv la puterea economică a alianței. # Biziday.ro
Într-un interviu pentru agenția de presă dpa, Mark Rutte a subliniat că SUA rămân pe deplin angajate față de NATO, deși se așteaptă, în continuare, ca Europa să își asume mai multă responsabilitate și să aloce mai multe fonduri pentru apărare. “Sunt absolut convins că SUA sunt complet implicate în NATO. Nu există nicio îndoială […]
13:50
Vladimir Putin lasă să se înţeleagă că Rusia este deschisă unui acord de pace pentru Ucraina, care să prevadă cedarea unor teritorii controlate de ruși, cu condiția ca Donbasul să revină Moscovei. # Biziday.ro
Președintele Vladimir Putin le-a spus unora dintre cei mai importanți oameni de afaceri din Rusia că ar putea fi deschis să cedeze unele teritorii controlate de forțele ruse în Ucraina, dar că-și dorește întregul Donbas, a relatat ziarul Kommersant, citat de Reuters. Conform Kommersant, unul dintre cele mai importante ziare din Rusia, Vladimir Putin i-a […]
11:00
Cod Galben de intensificări ale vântului și zăpadă viscolită la munte, începând cu ora 14, în județele din Moldova, pe litoral și în Carpații Meridionali. De duminică, avertizarea de vânt se va extinde în cea mai mare parte a țării, iar în zona înaltă a Carpaților Meridionali va ninge viscolit. # Biziday.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare Cod Galben de intensificări ale vântului și zăpadă viscolită la munte, valabilă de la ora 14. În Moldova, pe litoral și în vestul Olteniei, vântul va sufla cu 50 – 70 km/h, iar la munte vor fi rafale de 70 – 80 km/h. În schimb, în zona […]
09:30
Tulcea. Armata Română a ridicat preventiv două avioane F-16, noaptea trecută, din cauza atacurilor rusești cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Nicio dronă nu a pătruns în spațiul aerian românesc. # Biziday.ro
Ministerul Apărării informează că noaptea trecută două aeronave de lupta F-16 din Baza 86 Aeriană de la Fetești au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situația aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea, la ora 1:05. ”Sistemul de supraveghere aeriană al Ministerului Apărării Naționale a identificat grupuri de drone lansate […]
08:40
Război în Ucraina. Mișcări importante ale frontului, pe final de an. Contraatac puternic al ucrainenilor la Kupiansk, pe Frontul de Est. Rușii avansează însă la Pokrovsk și Huliaipole, unde par a fi capturat intact un centru de comandă al Armatei Ucrainene. # Biziday.ro
Mișcările frontului din ultimele zile sugerează o posibilă epuizare a rezervelor ambelor armate, sau cel puțin dificultăți de mobilitate ale acestora. Faptul că Rusia a pierdut Kupiansk, pe care însuși Vladimir Putin a pretins în repetate rânduri că l-ar fi cucerit, a devenit o certitudine, dar bloggerii militari ruși descriu situația ca fiind catastrofală, semnalând […]
07:00
SUA au efectuat atacuri aeriene asupra unor ținte ale ISIS din Nigeria, în seara de Crăciun, cu acordul guvernului nigerian. Donald Trump a susținut că a dat ordinul pentru a-i proteja pe creștini, iar apoi le-a urat “Crăciun fericit tuturor, inclusiv teroriștilor morți!” # Biziday.ro
“În această seară, la ordinul meu în calitate de Comandant Suprem, Statele Unite au lansat un atac puternic și mortal împotriva grupării teroriste ISIS din nord-vestul Nigeriei, care vizează și ucide cu brutalitate, în principal, creștini nevinovați, la niveluri nemaivăzute de mulți ani și chiar de secole! I-am avertizat anterior pe acești teroriști că, dacă […]
25 decembrie 2025
17:10
Risc moderat de avalanșă la altitudini de peste 1.800 de metri în munții Bucegi, Făgăraș, Parâng-Șureanu, Țarcu-Godeanu, joi, de la ora 20 și până sâmbătă. # Biziday.ro
ANM a emis o avertizare de risc moderat (2 din 5) de avalanșă, valabilă la altitudini de peste 1.800 de m, pentru Carpații Meridionali (munții Bucegi, Făgăraș, Parâng-Șureanu, Țarcu-Godeanu), începând de joi seara și până sâmbătă, 27 decembrie. ANM detaliiază că, în ultimele 36 de ore, la altitudini de peste 1.800 de metri, s-au semnalat […]
15:50
Turcia. Poliția anunță că a dejucat mai multe atacuri teroriste care ar fi urmat să aibă loc la evenimente organizate de Crăciun și de Revelion. Peste o sută de suspecți, membri ai grupării teroriste Stat Islamic, au fost arestați. # Biziday.ro
Autoritățile din Turcia anunță că au arestat 115 susținători ai grupări teroriste Stat Islamic, care planificau atacuri la evenimente organizate de Crăciun și Revelion. Poliția a efectuat percheziții la 124 de adrese din Istanbul, în urma cărora au confiscat arme, muniție și planuri pentru atentate. Oficialii au declarat că susținătorii ISIS plănuiau activ atacuri în […]
15:10
Război Rusia-Ucraina. Lovituri în serie ale ucrainenilor, în ziua de Crăciun, asupra infrastructurii petroliere rusești. Cea mai mare rafinărie din sudul Rusiei, dar și două rezervoare petroliere de la Marea Azov au fost atacate cu rachete britanice Storm Shadow. Dimineață devreme, a fost lovită uzina rusească de procesare a gazelor din regiunea Orenburg, care procesează gaze din Kazahstan. # Biziday.ro
Ucraina anunță că dronele sale au lovit cea mai mare uzina rusească de procesare a gazelor din regiunea Orenburg (la circa 1.400 km SE de Moscova), care este alimentată din câmpul de petrol și gaze Karaceaganak din Kazahstan. Ucrainenii au mai lovit uzina în octombrie, iar rușii abia reușiseră să o repare. Oficialii ruși au […]
13:30
China acuză SUA că escaladează tensiunile “către o soluție de război” în Strâmtoarea Taiwan. Recent, administrația americană a autorizat vânzări de arme în valoare de 11 miliarde de dolari către guvernul de la Taipei. # Biziday.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez al Apărării a criticat în termeni duri legea prin care SUA autorizează vânzări de arme, muniții și alte forme de asistență militară pentru Taiwan, în valoare totală de 11 miliarde de dolari. Oficialul chinez spune că legea transmite un semnal grav și eronat forțelor separatiste care militează pentru independența Taiwanului […]
13:10
Netflix a prezentat primul teaser al filmului “Peaky Blinders: The Immortal Man”, cu Cillian Murphy în rol principal. Va fi disponibil pe platformă din 20 martie 2026. # Biziday.ro
În clipul de 70 de secunde, personajul jucat de Murphy poate fi văzut punându-și la îndoială identitatea de gangster celebru. Acesta revine dintr-un exil autoimpus, în mijlocul haosului celui de-al Doilea Război Mondial. Alături de Murphy, poate fi văzut și Barry Keoghan, o altă vedetă a cinematografiei irlandeze, scrie The Guardian. Personajul acestuia poartă un […]
11:30
Liderii europeni acuză Washingtonul de ”coerciție și intimidare”, după ce SUA au impus interdicții împotriva a cinci personalități europene angajate în reglementarea strictă a industriei tehnologice și combaterii dezinformării online. # Biziday.ro
Germania, Spania, Regatul Unit și mai mulți oficiali ai UE s-au alăturat președintelui francez Emmanuel Macron și au condamnat sancțiunile impuse de SUA împotriva a cinci personalități europene angajate în reglementarea strictă a industriei tehnologice și combaterii dezinformării online, printre care fostul comisar european Thierry Breton. Bruxelles-ul a semnalat că ar putea ”răspunde rapid și decisiv” […]
08:40
Ucraina. Ultimul sondaj de opinie arată (pentru prima dată) că Volodimir Zelenski ar pierde alegerile prezidențiale, dacă acestea s-ar organiza. Deși rămâne politicianul cu cea mai mare susținere populară, actualul președinte ar intra în turul II, dar l-ar pierde. În urmă cu două săptămâni, el a admis posibilitatea organizării alegerilor, dar numai dacă se ajunge la o încetare a focului. # Biziday.ro
Deși anterior Zelenski a spus că, dacă s-ar ajunge la alegeri, probabil nu ar încerca să obțină un al doilea mandat, sociologii arată că el ar obține 22%, dacă un scrutin prezidențial s-ar organiza în perioada următoare. Generalul Valeri Zalujnîi, fostul șef al Armatei Ucrainene, acum ambasador în UK, și Kirilo Budanov, șeful spionajului militar […]
07:30
Poliția informează că, joi dimineața, se circulă pe toate drumurile naționale și autostrăzile. Ninge slab în jumătatea de sud a țării, cu intensificări ale vântului, iar carosabilul este umed. Se acționează cu utilaje și material antiderapant, pentru a preveni apariția poleiului. # Biziday.ro
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu traficul oprit din cauza vreunui accident sau a condițiilor meteorologice nefavorabile. În jumătatea de sud a țării (în județele aflate sub atenționare Cod Galben), sunt în general precipitații sub formă de ninsoare ușoară, cu intensificări ale vântului, traficul […]
24 decembrie 2025
22:20
FBI a identificat peste un milion de documente care ar putea avea legătură cu prădătorul sexual Jeffrey Epstein. Intenționează să le facă publice în săptămânile următoare. # Biziday.ro
FBI și procurorii din New York a descoperit și a predat peste un milion de documente care ar putea avea legătură cu Epstein, a anunțat Departamentul de Justiție într-o postare pe rețelele sociale. Echipele DoJ lucrează în acest moment la cenzurarea informațiilor referitoare la victimele lui Epstein, iar documentele vor fi făcute publice în zilele […]
21:50
Investigație Reuters. Companiile din sectorul militar-industrial al Rusiei sunt sub presiune constantă de a îndeplini comenzi într-un ritm rapid, la prețuri fixate de Kremlin. Șefii companiilor ajung să fie persecutați pentru neîndeplinirea contractelor. # Biziday.ro
Vladimir Arsenyev are 75 de ani și conduce Institutul de Cercetare Științifică Volna, o firmă din Moscova care produce componente pentru un sistem de comunicații folosit de tanchiști. După ce Rusia și-a lansat invazia în Ucraina, la începutul lui 2022, firma lui “a fost inundată” cu comenzi, însă acestea au fost “un cadou otrăvit”, a […]
21:50
Garda americană de Coastă așteaptă suplimentarea trupelor, înainte de a încerca să rețină un petrolier pe care-l urmărește de duminică, în largul coastei Venezuelei. # Biziday.ro
Informația a fost dezvăluită pentru Reuters de către un oficial american și de către o sursă familiarizată cu planurile. Nava de transport, identificată ca fiind Bella 1, a refuzat accesul personalului Gărzii americane de Coastă, astfel că sarcina ar putea reveni unei echipe de specialiști care acționează în condiții speciale, inclusiv prin coborârea din elicopter, […]
20:00
Analiză. Sancțiunile Administrației Trump asupra oficialilor implicați în reglementarea conținutului online dăunător, inclusiv Thierry Breton (fost comisar european) reprezintă un atac direct asupra legislației europene. Marchează escaladarea tensiunilor dintre SUA și Europa, în ceea ce privește libertatea de exprimare. # Biziday.ro
O analiză realizată de The Guardian relevă că Administrația Trump, dominată de politicieni MAGA, a impus interdicții de viză unor cetățeni europeni implicați în combaterea conținutului online dăunător, ca reacție la reglementările tehnologice europene. Printre cei sancționați se află Thierry Breton, fost comisar european, considerat artizanul Digital Service Act, “un semn clar de avertizare adresat […]
16:20
București. Compania Națională de Investiții a dat ordinul de începere a lucrărilor pentru noul stadion Dinamo, din 19 ianuarie 2026. Noua arenă, cu 25 de mii de locuri, va costa peste 170 de milioane de euro și va fi gata în trei ani. # Biziday.ro
“Din 19 ianuarie 2026, șantierul va prinde viață, iar fiecare zi de lucru va însemna un pas mai aproape de o arenă modernă, demnă de performanță, de suporteri și de tradiția lui Dinamo”, a precizat Compania Națională de Investiții, în anunțul privind emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Arena va fi construită de asocierea formată […]
14:10
Trafic oprit între Focșani și Bacău (DN 6), la Haret (Vrancea), în urma unui accident între două mașini. Două persoane sunt rănite. # Biziday.ro
Poliția Română informează că traficul rutier este oprit pe DN 2 Focșani – Bacău, în apropierea localității Haret, județul Vrancea, după ce a avut loc o coliziune între două autoturisme. În urma accidentului au rezultat două persoane care necesită îngrijiri medicale. Se estimează reluarea circulației rutiere după ora 14:30.
11:40
Volodimir Zelenski a prezentat proiectul de pace negociat cu SUA, care urmează să fie propus Rusiei. Prevede garanții de securitate pentru Kiev, însă două aspecte majore nu au fost lămurite – controlul asupra regiunii Donbas și asupra centralei nucleare Zaporojie. # Biziday.ro
Președintele Volodimir Zelenski a prezentat public draftul de plan în 20 de puncte pentru încheierea războiului, pe care l-a numit un ”document de bază” între Ucraina, Statele Unite, Europa și Rusia. Proiectul revizuit conține câteva variante ale celor 28 de puncte inițiale – precum o limitare a forțelor ucrainene pe timp de pace – în […]
