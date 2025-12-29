MAI, avertisment privind un clip deep fake care circulă pe internet, în care Raed Arafat spune că s-ar fi vindecat de diabet datorită unei presupuse „descoperiri personale revoluţionare”
News.ro, 29 decembrie 2025 13:20
Ministerul Afacerilor Interne atrage atenţia că în ultima perioadă circulă pe internet un clip deep fake în care Dr. Raed Arafat apare prezentându-şi cazul personal, susţinând că ar fi fost bolnav de diabet şi s-ar fi vindecat datorită unei presupuse „descoperiri personale revoluţionare”.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
13:40
Guvernul precizează că, prin Ordonanţa ”trenuleţ”, nu taie alocaţiile lunare de hrană pentru copiii cu HIV/SIDA, calificând drept false informaţiile pe acest subiect.
13:40
Brigitte Bardot „va fi înmormântată în grădina ei de lângă mare”, a declarat Wendy Bouchard, prietenă apropiată, pentru FranceInfo. Ea va odihni în Saint-Tropez, înconjurată de câinii ei. „Aşa a dorit ea şi dorinţa ei va fi respectată. „Să fie îngropată lângă cei pe care i-a iubit, animalele sale”, a precizat Bouchard.
Acum 30 minute
13:20
MAI, avertisment privind un clip deep fake care circulă pe internet, în care Raed Arafat spune că s-ar fi vindecat de diabet datorită unei presupuse „descoperiri personale revoluţionare” # News.ro
Ministerul Afacerilor Interne atrage atenţia că în ultima perioadă circulă pe internet un clip deep fake în care Dr. Raed Arafat apare prezentându-şi cazul personal, susţinând că ar fi fost bolnav de diabet şi s-ar fi vindecat datorită unei presupuse „descoperiri personale revoluţionare”.
13:20
Antrenorul Pep Guardiola consideră că „ceaţa” s-a ridicat la Manchester City, dar insistă că nu a găsit o formulă magică pentru a revigora echipa, informează BBC.
13:10
Sfârşitul unei epoci. Danemarca pune capăt serviciilor de livrare a scrisorilor în cutiile poştale # News.ro
În încercarea de a-şi rezolva problemele financiare, compania poştală naţională din Danemarca va livra ultimele scrisori pe 30 decembrie, punând capăt unui serviciu care datează de 401 ani, relatează POLITICO.
Acum o oră
13:00
Fostul preşedinte CCR Augustin Zegrean, întrebat de ce nu au venit la şedinţa de luni patru judecători: Pentru că nu vor să voteze această lege/ Ce spune despre studiul de impact şi despre pensii în general # News.ro
Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale Augustin Zegrean a răspuns tranşant, întrebat de ce patru judecători nu au venit la şedinţa de luni a CCR, în care era aşteptată o decizie în privinţa pensiilor magistraţilor, au făcut acest lucru pentru că „nu vor să voteze această lege”. Pe de altă parte, Zegrean a spus că justiţie socială ar fi creşterea pensiilor. „Dar nu a acestor pensii, ci a celor mici, că acolo-i problema, să crească pensiile de stat. Să tot spui că poporul aşteaptă să le taie pensiile judecătorilor... Asta aşteaptă poporul oare?”, a completat Zegrean. Fostul judecător CCR a mai spus, în legătură cu studiul de impact cerut de cei patru judecători, că este nevoie „întotdeauna” de un asemenea studiu, pentru a se vedea impactul financiar al adoptării legii.
13:00
ANUL 2025/ Doina Ruşti: „Un an de jaf isteric, dominat de persoane care ţipă şi insultă pe toată lumea” # News.ro
Scriitoarea Doina Ruşti caracterizează anul 2025 ca unul „de jaf isteric, dominat de de persoane care ţipă şi insultă pe toată lumea. Un an populat de autorităţi care ignoră cu ifos nedreptăţile, uitând promisiunile esenţiale. Nimeni nu plăteşte, nimeni nu este pedepsit. Până la urmă, poate că suntem totuşi în lumea tuturor posibilităţilor”.
12:50
Chindia Târgovişte şi Alexandru Albu au ajuns la un acord de reziliere cu efect imediat, a anunţat gruparea din Liga 2.
Acum 2 ore
12:40
BNR: Depozitele în lei ale rezidenţilor au crescut în noiembrie cu 1,7% faţă de luna octombrie, până la 441,863 miliarde lei # News.ro
Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna noiembrie 2025 cu 1,5% faţă de luna anterioară, până la 649,111 miliarde lei, iar faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior s-au majorat cu 5,6% (-3,8% în termeni reali). Din această sumă, depozitele în lei ale rezidenţilor au crescut cu 1,7% faţă de luna octombrie 2025, până la 441,863 miliarde lei, arată datele Băncii Central a României (BNR).
12:30
Jandarmii au salvat un bărbat care a căzut într-un lac din Craiova în timp ce era urmărit de o haită de câini - VIDEO # News.ro
Jandarmii au salvat un bărbat care a căzut într-un lac din Craiova când încerca să scape de mai mulţi câini care îl urmăreau. Bărbatul a rămas blocat în nămol şi în crengile de pe fundul lacului. El a sunat la 112 şi a cerut ajutor.
12:30
„Circ”, „farsă”, „o pierdere colosală de timp”: Critici după „Bătălia Sexelor” câştigată de Kyrgios în faţa Arinei Sabalenka # News.ro
„Bătălia sexelor” câştigată duminică la Dubai de australianul Nick Kyrgios împotriva belarusei Arina Sabalenka a provocat un val de critici în presa mondială, care a denunţat în cor „o farsă”.
12:30
Pericol pe traseele montane, după ce vântul puternic a afectat stabilitatea unor copaci. Recomandările salvamontiştilor - FOTO, VIDEO # News.ro
Rafalele de vânt din ultimele zile au făcut ca, pe traseele montane, unii copaci să fie instabili, riscând să se prăbuşească pe traseele turistice, iar alţii au trunchiurile fisurate, reprezentând de asemenea un pericol pentru cei care trec pe lângă ei. Salvamontiştii braşoveni le recomandă turiştilor care urcă pe mute să fie prudenţi şi să nu oprească lângă arbori care par instabili.
12:20
Mircea Abrudean: Amânările repetate ale deciziei CCR privind reforma pensiilor nu pot deveni o strategie de blocaj / Reforma pensiilor înseamnă sfârşitul privilegiilor, iar asta probabil deranjează / Premierul nu va ceda în faţa presiunilor # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, declară luni că amânările repetate ale deciziei CCR privind reforma pensiilor nu pot deveni o strategie de blocaj. El precizează că reforma pensiilor înseamnă sfârşitul privilegiilor, iar asta probabil deranjează şi nu pot permite jocuri politice, mai ales cu o miză atât de importantă. Abrudean mai spune că premierul Ilie Bolojan nu va ceda în faţa presiunilor şi nici Partidul Naţional Liberal nu o va face.
12:20
Kremlinul anunţă că Putin şi Trump vor avea în curând o convorbire telefonică şi reafirmă că Ucraina ar trebui să-şi retragă trupele din Donbas # News.ro
Kremlinul a anunţat luni că foarte curând va avea loc o convorbire telefonică între liderul rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump şi a reafirmat că Ucraina ar trebui să-şi retragă trupele din partea din Donbas pe care încă o controlează, relatează Reuters.
12:10
Ministrul Apărării, Radu Miruţă: CCR, vă cam bateţi joc şi duceţi în derizoriu importanţa instituţiei! # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, critică luni judecătorii Curţii Constituţionale, după o nouă amânare a deciziei pe legea pensiilor magistraţilor. Miruţă îi acuză pe judecătorii care au boicotat şedinţa că îşi bat joc şi duc în derizoriu importanţa instituţiei.
12:10
Washingtonul a propus Kievului „garanţii de securitate” pentru o perioadă de 15 ani. Zelenski solicită o perioadă mai lungă. El vrea ca planul de pace să fie supus unui referendum. Când va ridica legea marţială # News.ro
Statele Unite au propus Ucrainei garanţii de securitate „solide” pentru o perioadă de 15 ani, care poate fi prelungită, a declarat luni preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, adăugând că în cadrul întâlnirii sale de duminică pe care a avut-o cu Donald Trump în Florida, a cerut Washingtonului ca aceste garanţii să se aplice pe o perioadă mai lungă, relatează Le Figaro şi Sky News.
12:00
Petre Lăzăroiu, întrebat dacă între magistraţii CCR este „război”: „Probabil că da. De aproape un an, Guvernul şi alte entităţi au pus tunurile pe magistraţi şi au mers într-un război care pe care. Acum asistăm la ceea ce s-a vrut, la o răzmeriţă # News.ro
Fostul judecător constituţional Petre Lăzăroiu a afirmat, luni, întrebat dacă între magistraţii CCR este acum „un război”, că „probabil că da”. Lăzăroiu a mai spus că, deşi discuţia pe această lege este de aproape uin an, în toată această perioadă „Guvernul şi alte entităţi au pus tunurile pe magistraţi şi au mers într-un război care pe care”.„Şi, bineînţeles, acum asistăm la ceea ce s-a vrut. Adică la o răzmeriţă. Şi este o răzmeriţă. Societatea este fracturată. Ce să mai discutăm?”, a adăugat Lăzăroiu.
Acum 4 ore
11:40
ANAR - Coeficientul de umplere în acumularea Paltinu este de 53,94% ceea ce echivalează cu un volum de 27,781 milioane metri cubi, fiind suficient să asigure necesarul de apă brută pe termen mediu şi lung # News.ro
Coeficientul de umplere în acumularea Paltinu este de 53,94% ceea ce echivalează cu un volum de 27,781 milioane metri cubi, fiind suficient să asigure necesarul de apă brută pe termen mediu şi lung, anunţă luni Administraţia Naţională ”Apele Române”. Instituţia precizează că duminică au fost realizate noi intervenţii tehnice la baraj, fiind repornite ambele hidroagregate de la joasă adâncime ale Hidroelectrica, în condiţii strict controlate. Totodată, afirmă că, pe termen mediu, este inevitabilă o intervenţie majoră la barajul Paltinu, care va include repunerea în funcţiune a echipamentelor golirii de fund, precum şi alte proceduri necesare pentru utilizarea sigură şi sustenabilă a acestei surse de apă pe termen lung.
11:40
Anchetă a poliţiştilor după ce un şofer a intrat cu maşina în peretele despărţitor al Pasajului Unirii /Bărbatul a fost transportat la spital # News.ro
Poliţiştii au deschis o anchetă după ce un şofer a intrat cu maşina în peretele despărţitor al Pasajului Unirii, iar în urma impactului a fost rănit, fiind transportat la spital. Poliţiştii au stabilit că şoferul nu consumase băuturi alcoolice.
11:30
Fotbalistul Christian Pulisic dezminte că ar avea o relaţie cu actriţa Sydney Sweeney: Nu mai răspândiţi poveşti inventate despre viaţa mea # News.ro
Fotbalistul american Christian Pulisic ar avea o relaţie cu celebra actriţă Sydney Sweeney, a scris La Gazzetta dello Dello Sport.
11:30
Pentru Valentin Ţicu (25 ani), copilul Petrolului, jucătorul care a parcurs toate etapele în club, de la juniori şi până la stadiul de căpitan al echipei, a sosit momentul unei schimbări în carieră, a anunţat clubul prahovean.
11:30
Sky News: Momentul în care Volodimir Zelenski şi-a pierdut mimica impenetrabilă în timpul conferinţei de presă comune cu Donald Trump # News.ro
Donald Trump a declarat duminică, în conferinţa de presă comună cu Volodimir Zelenski, că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind”. A fost un moment în care, potrivit lui Mark Stone, corespondentul Sky News la Washington, preşedintele ucrainean „şi-a pierdut faţa de jucător de poker” şi a lăsat să se întrevadă o reacţie.
11:20
Cele mai mari jafuri de opere de artă în 2025 - Artefactele româneşti din aur de la Muzeul Drents, bijuteriile coroanei de la Luvru şi lucrări de Matisse din São Paulo # News.ro
Lumea artei a înregistrat în 2025 unele dintre cele mai spectaculoase furturi. Ştirea care a înfuriat România a fost că patru artefacte din patrimoniul naţional au fost furate de la Muzeul Drents din Ţările de Jos. Era vorba de Coiful din aur de la Coţefeneşti şi de trei bărţări dacice. Acestea fuseseră împrumutate de MNIR pentru expoziţia „Dacia! Kingdom of Gold and Silver”. Obiectele nu au fost găsite. Spre finalul anului, o altă spargere a avut loc în cel mai vizitat muzeu din lume, Luvru. Bijuterii în voaloare de peste 100 de milioane de dolari au fost sustrase în mai puţin de patru minute.
11:10
UPDATE - Preşedintele CCR, referitor la decizia privind Legea pensiilor magistraţilor: Am constatat şi astăzi, ca şi ieri, că nu a fost întrunit cvorumul / Următorul termen, vineri 16 ianuarie # News.ro
Preşedintele Curţii Constituţionale Simina Tănăsescu a declarat că nici luni nu a putut fi întrunit cvorumul de şedinţă pentru a fi luată decizia cu privire la sesizarea ICCJ vizând Legea referitoare la pensiile magistraţilor. Următorul termen a fost stabilit pentru vineri 16 ianuarie, ora 10.00, acesta fiind a treia amânare a discuţiilor privind legea care schimbă condiţiile de pensionare pentru magistraţi.
11:10
Meteorologii anunţă că luni va fi vânt în Moldova, Dobrogea, sudul şi vestul Olteniei şi sud-estul Transilvaniei / Marţi noaptea va fi vânt în Carpaţii Meridionali şi de Curbură / O nouă atenţionare de vânt marţi, pentru mai multe regiuni - HARTA # News.ro
Meteorologii anunţă că luni va fi vânt cu viteze de 50 - 70 km/h în Moldova, Dobrogea, sudul şi vestul Olteniei şi sud-estul Transilvaniei. Marţi noaptea va fi vânt în Carpaţii Meridionali şi de Curbură. O nouă atenţionare de vânt a fost emisă pentru marţi, în vestul şi sudul Olteniei şi în sud-vestul Munteniei.
10:50
Preşedintele CCR, referitor la decizia privind Legea pensiilor magistraţilor: Am constatat şi astăzi, ca şi ieri, că nu a fost întrunit cvorumul / Următorul termen, vineri 16 ianuarie # News.ro
Preşedintele Curţii Constituţionale Simina Tănăsescu a declarat că nici luni nu a putut fi întrunit cvorumul de şedinţă pentru a fi luată decizia cu privire la Legea referitoare la pensiile magistraţilor. Următorul termen a fost stabilit pentru vineri 16 ianuarie, ora 10.00.
10:50
Banca Naţională a României anunţă că nu va mai publica cursul levei bulgăreşti, ca urmare a aderării Bulgariei la zona euro # News.ro
Banca Naţională a României (BNR) anunţă că va înceta să publice, din 5 ianuarie 2026, cursul levei bulgăreşti (BGN) în raport cu leul (RON), ca urmare a aderării Bulgariei la zona euro.
10:40
Garanţii de securitate pentru Ucraina. Emmanuel Macron anunţă o reuniune a aliaţilor Kievului la începutul lunii ianuarie, la Paris # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat luni că o reuniune a aliaţilor Kievului va avea loc la Paris la începutul lunii ianuarie centrată pe tema garanţiilor de securitate pentru Ucraina în cadrul unui acord de pace cu Rusia, relatează AFP.
10:20
Dolj: Un tânăr de 21 de ani a refuzat să oprească la semnalul poliţiştilor, a sărit din maşină în mers şi a încercat să se ascundă într-un grajd de animale / El nu avea permis de conducere şi a fost reţinut pentru 24 de ore # News.ro
Un tânăr de 21 de ani a refuzat să oprească la semnalul poliţiştilor din Dolj şi şi-a continuat drumul. El a fost urmărit, iar la un moment dat a sărit din maşină în mers şi a intrat într-o gospodărie, încercând să se ascundă într-un grajd de animale, acolo unde a fost găsit de poliţişti. El nu avea permis de conducerea pentru nicio categorie de vehicule şi a fost reţinut de poliţişti pentru fapta sa.
10:20
Radu Drăguşin a revenit pe teren după aproape un an: A fost cea mai mare provocare a vieţii mele, dar ştiam că voi vedea lumina la capătul drumului - VIDEO # News.ro
Fundaşul Radu Drăguşin şi-a exprimat satisfacţia pentru că a reuşit să revină pe teren după o absenţă de aproape un an la Tottenham, din cauza unei accidentări.
10:10
CRONOLOGIE - Julieta Szönyi, Ioana Bulcă, Helmut Stürmer, Mircea Tiberian, Horia Moculescu şi Adrian 'Artan' Pleşca, între personalităţile din România care au decedat în 2025 # News.ro
Actriţele Julieta Szönyi, Cristina Deleanu, Ioana Bulcă, scenograful Helmut Stürmer, muzicienii Mircea Tiberian, Horia Moculescu şi Adrian 'Artan' Pleşca se numără între personalităţile din România care au decedat în 2025.
10:00
Financial Times: Discuţiile dintre Trump şi Zelenski nu au reuşit să deblocheze drumul către pace în Ucraina. Preşedintele SUA afirmă că rămân probleme „spinoase”, dar dă asigurări că Putin vrea să vadă Ucraina că „reuşeşte” # News.ro
După întâlnirea cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la reşedinţa Mar-a-Lago din Florida, preşedintele Donald Trump a declarat că un moment decisiv pentru încheierea războiului din Ucraina este „din ce în ce mai aproape”, dar, potrivit Financial Times, discuţiile nu au dus la progrese tangibile în ceea ce priveşte acordul de pace.
09:50
Timiş - Cinci persoane rănite, inclusiv un copil, după ce maşina în care se aflau s-a răsturnat într-un canal de colectare a apelor pluviale / Şoferul consumase alcool - FOTO # News.ro
Poiliţiştii din Timiş au deschis dosar penal după ce o maşină condusă de un şofer care consumase alcool s-a răsturnat într-un canal de colectare a apelor pluviale, cinci persoane, inclusiv un copil de 6 ani, fiind rănite.
09:50
INS: 35,2% dintre managerii din comerţul cu amănuntul şi 40,3% din construcţii consideră că preţurile vor creşte, până în februarie # News.ro
Managerii din industrie şi comerţul cu amănuntul estimează pentru perioada decembrie 2025 - februarie 2026 scădere moderată a activităţii economice, potrivit Institutului Naţional de Statitică (INS). 17,5% dintre managerii din construcţii şi 10,3% din industria prelucrătoare estimează că în perioada decembrie 2025 - februarie 2026 numărul de salariaţi va scădea, în timp ce 35,2% din managerii din comerţul cu amănuntul şi 40,3% din construcţii consideră că preţurile vor creşte.
09:50
Drumul naţional 67C – Transalpina, închis duminică seară între Novaci şi Rânca din cauza viscolului, a fost redeschis # News.ro
Circulaţia rutieră pe DN 67C - Transalpina, între Novaci şi Rânca, din judeţul Gorj, s-a redeschis luni dimineaţă, de la ora 9.15, după ce duminică seară a fost închisă din cauza viscolului foarte puternic şi a ninsorii viscolite, au anunţat autorităţile locale. Acestea solicită şoferilor să circule cu atenţie şi să aibă maşinile echipate de iarnă
Acum 6 ore
09:40
Zeci de turişti ajutaţi de salvamontiştii din toată ţara în ultimele 24 de ore/ Şase dintre aceştia au fost transportaţi la spital/ Cele mai multe apeluri au fost primite de Salvamont Lupeni # News.ro
Aproape 30 de persoane au fost salvate de salvamontişti, iar şase dintre acestea au fost transportate la spital, în ultimele 24 de ore, informează Dispeceratul Naţional Salvamont. De asemenea, salvatorii montani din toată ţara au primit, în aceeaşi perioadă, zeci de apeluri prin care li se cereau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zonele de munte. Cele mai multe apeluri au fost primite de Salvamont Lupeni, urmat de Braşov şi Neamţ.
09:30
Magnus Carlsen a câştigat, duminică, al şaselea titlu mondial la şah rapid, în cadrul Campionatului Mondial de Şah Rapid şi Blitz al FIDE, desfăşurat în Qatar.
09:20
ISU Braşov - 16 intervenţii în ultimele 24 de ore, ca urmare a vântului puternic, majoritatea în cazul unor copaci căzuţi sau a unor elemente de construcţie desprinse - FOTO # News.ro
ISU Braşov intervenit, în ultimele 24 de ore, în 16 situaţii ca urmare a vântului puternic, 7 având loc în cazul unor unor copaci căzuţi sau în pericol de prăbuşire, 8fiins în cazul unor elemente de construcţie desprinse. O intervenţie a avut loc în cazul unui scurtcircuit.
09:00
Box office - „Avatar 3” s-a menţinut pe primul loc cu încasări de 88 de milioane de dolari/ „Marty Supreme” a înregistrat al doilea cel mai profitabil debut al A24/ VIDEO # News.ro
Cea de-a treia parte a seriei SF a lui James Cameron, „Avatar: Fire and Ash”, s-a menţinut confortabil în fruntea box-office-ului nord-american pe perioada Crăciunului. Trei noi filme lansate de sărbători, comedia dramatică „Marty Supreme” a A24, musicalul „Song Sung Blue” al Focus Features şi comedia de acţiune „Anaconda” a Sony, au contribuit la menţinerea agitaţiei în cinematografe dar nu au fost suficiente pentru a respinge sequelul animat al Disney „Zootopia 2”, care a revenit pe locul doi, în al cincilea weekend de la lansare, potrivit Variety.
09:00
RETROSPECTIVĂ: Chelsea a câştigat Cupa Mondială a Cluburilor, dar Donald Trump a „furat” spectacolul de la finală # News.ro
Chelsea a câştigat Cupa Mondială a Cluburilor prima în format extins, dar preşedintele american Donald Trump a „furat” spectacolul de la finală.
08:40
Calea către pace între Rusia şi Ucraina rămâne incertă după întâlnirea dintre Donald Trump şi Volodimir Zelenski. Preţul petrolului creşte pe măsură ce investitorii evaluează rezultatul # News.ro
Preţurile petrolului au crescut luni, pe fondul evaluării de către investitori a rezultatelor discuţiilor dintre preşedinţii SUA şi Ucrainei despre un potenţial acord pentru încheierea războiului din Ucraina, precum şi a tensiunilor din Orientul Mijlociu care ar putea perturba aprovizionarea, relatează Reuters.
08:30
Relaţiile dintre Statele Unite şi Europa au traversat în 2025 poate cel mai tensionat an din ultimele decenii, pe fondul revenirii lui Donald Trump la Casa Albă şi al unei serii de decizii şi episoade care au pus sub presiune parteneriatul transatlantic. Pe parcursul anului, declaraţii politice, poziţionări strategice şi conflicte economice şi diplomatice au contribuit la erodarea încrederii dintre cele două părţi, iar Ucraina a fost unul dintre principalele subiecte care au arătat că vechii aliaţi transatlantici s-au îndepărtat.
08:20
RETROSPECTIVĂ: David Popovici a intrat în istorie. La 21 de ani, el a devenit singurul înotător care a câştigat aurul la 100 m liber şi la 200 m liber la două ediţii ale CM # News.ro
David Popovici a devenit, la 31 iulie, în Singapore, singurul înotător din istorie care a reuşit să câştige aurul la 100 m liber şi la 200 m liber la două ediţii ale Campionatului Mondial.
08:20
Cristiano Ronaldo despre pragul simbolic de 1.000 de goluri: „Dacă nu mă accidentez, sunt sigur că îl voi atinge” # News.ro
Cristiano Ronaldo a fost desemnat cel mai bun jucător din Orientul Mijlociu la ceremonia Globe Soccer Awards, desfăşurată la Dubai, iar portughezul în vârstă de 40 de ani a reamintit pe scenă unul dintre ultimele sale mari obiective: pragul simbolic de 1000 de goluri în carieră.
08:00
RETROSPECTIVĂ: David Popovici a intrat în istorie. La 21 de ani, el a devenit înotător din istorie care a câştigat aurul la 100 m liber şi la 200 m liber la două ediţii ale CM # News.ro
David Popovici a devenit, la 31 iulie, în Singapore, singurul înotător din istorie care a reuşit să câştige aurul la 100 m liber şi la 200 m liber la două ediţii ale Campionatului Mondial.
07:50
Sectorul tech din Israel avertizează că tot mai mulţi angajaţi cer relocarea în străinătate # News.ro
Solicitările de relocare în afara ţării din partea angajaţilor israelieni care lucrează pentru companii multinaţionale din Israel au crescut în ultimul an, pe fondul războiului de aproape doi ani purtat de Israel împotriva grupării militante palestiniene Hamas, potrivit unui raport publicat duminică, citat de Reuters.
07:50
Şapte poliţişti turci au fost răniţi în timpul unei ciocniri cu militanţi suspectaţi de apartenenţă la Statul Islamic în provincia Yalova, din nord-vestul Turciei, a anunţat luni postul public de televiziune TRT Haber.
Acum 8 ore
07:40
China organizează exerciţii militare în jurul Taiwanului pentru a avertiza „forţele externe” după tensiunile cu SUA şi Japonia # News.ro
Armata Chinei a trimis luni trupe aeriene, navale şi de rachete pentru a efectua exerciţii militare comune în jurul insulei Taiwan, o mişcare pe care Beijingul a numit-o „avertisment sever” împotriva forţelor separatiste şi „interferenţelor externe”. Taiwanul a declarat că îşi pune forţele în stare de alertă şi a numit guvernul chinez „cel mai mare distrugător al păcii”, relatează AP.
07:30
DECIZIA CCR PRIVIND PENSIILE MAGISTRAŢILOR, AMÂNATĂ - Turcan: Faptul că toţi cei patru judecători numiţi de PSD au lăsat Curtea Constituţională fără cvorum e o coincidenţă?/ O CCR blocată nu e un accident, ci un semnal politic extrem de grav # News.ro
Deputatul PNL Raluca Turcan, membră în Biroul Executiv al partidului, se întreabă dacă faptul că toţi cei patru judecători numiţi de PSD au lăsat Curtea Constituţională fără cvorum duminică, la dezbaterea sesozării vizând legea privind pensiile magistraţilor, e o coincidenţă şi îşi exprimă speranţa că nu vom asista la o CCR blocată pe termen nedefinit.
07:20
Procuror: Fosta primă doamnă a Coreei de Sud, Kim Keon Hee, a primit mită şi s-a amestecat în afacerile statului # News.ro
Soţia fostului preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol s-a amestecat în afacerile statului în schimbul unor obiecte de valoare şi bani, a declarat luni un procuror special, potrivit Reuters.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.