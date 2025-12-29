Regula U21. Cum au încheiat anul tinerii din SuperLigă
News.ro, 29 decembrie 2025 14:50
Din acest sezon s-a făcut schimbul de generaţii U21 în SuperLigă: echipele trebuie să aibă în permanenţă pe teren cel puţin un jucător născut începând cu 1 ianuarie 2004.
• • •
Acum 5 minute
15:10
Alexandru Rogobete: Ministerul Sănătăţii a plătit 4,45 miliarde de lei, reprezentând aproximativ 68.7% din bugetul total alocat Sănătăţii prin PNRR. Sunt investiţii reale, vizibile şi incontestabile, care schimbă concret sistemul de sănătate # News.ro
Alexandru Rogobete anunţă, luni, că Ministerul Sănătăţii a plătit 4,45 miliarde de lei, reprezentând aproximativ 68.7% din bugetul total alocat Sănătăţii prin PNRR, el arătând că sunt investiţii reale, vizibile şi incontestabile, care schimbă concret sistemul de sănătate.
15:10
Doi directori din cadrul ELCEN Bucureşti, trimişi în judecată pentru luare de mită. Alte două persoane, inculpate în acelaşi dosar pentru dare de mită # News.ro
Fostul director general al Societăţii Comerciale Electrocentrale Bucureşti S.A. (ELCEN) şi un fost director comercial al companiei au fost trimişi în judecată de procurorii DNA pentru luare de mită, fiind acuzaţi că au pretins şi primit zeci de mii de lei de la oameni de afaceri ale căror firme aveau contrate cu ELCEN. Un administrator de firmă care a dat bani şi altul, suspectat că a promis mită şefilor din ELCCEN, au fost deferiţi justiţiei în acelaşi dosar.
15:10
Precizările celor patru judecători CCR care au lipsit de la şedinţa privind pensiile magistraţilor. Judecătorii vor ca Guvernul să clarifice public că legea „nu modifică aspecte ale pensiei de serviciu, ci abrogă efectiv acest drept al magistraţilor” # News.ro
Judecătorii CCR Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu şi Mihai Busuioc au dat publicităţii luni un comunicat în care explică motivele pentru care au lipsit de la şedinţa CCR în care urma să se dezbată sesizarea privind pensiile magistraţilor. Potrivit acestora, în şedinţa de duminică, un judecător a cerut amânarea pronunţării şi alţi trei s-au raliat cererii sale, motivul fiind solicitarea unui punct de vedere prin care Guvernul să clarifice public că legea „nu modifică aspecte ale pensiei de serviciu, ci abrogă efectiv acest drept al magistraţilor, consolidat de-a lungul timpului printr-o bogată jurisprudenţă a Curţii Constituţionale”. Judecătorii au mai cerut judecătorului-raportor clarificarea soluţiilor propuse pentru fiecare critică de neconstituţionalitate formulată, solicitare „ignorată de conducerea Curţii”.
15:10
Băncile, companiile şi cumpărătorii bulgari se pregătesc săptămâna aceasta să-şi ia rămas bun de la moneda leva înainte de adoptarea euro, de la 1 ianuarie, un moment important, mult aşteptat, întâmpinat cu entuziasm, dar şi cu scepticism şi, în unele cercuri, chiar cu furie, relatează Reuters.
Acum 15 minute
15:00
Premieră în medicina privată: MedLife introduce vNOTES, cel mai nou standard în chirurgia ginecologică minim invazivă # News.ro
MedLife anunţă realizarea, în premieră în medicina privată din România, a unei intervenţii ginecologice oncologice prin tehnica vNOTES (Video-assisted Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery), considerată cel mai nou standard în chirurgia ginecologică minim invazivă, cu beneficii semnificative pentru pacientele cu risc operator crescut. Intervenţia marchează un pas important în extinderea accesului la soluţii chirurgicale avansate pentru cazuri complexe, în condiţii de siguranţă sporită.
15:00
Glad Varga (PNL): Reforma pensiilor nu este un moft politic. Costurile blocajului sunt reale: risc de pierdere a fondurilor PNRR, frânarea dezvoltării României şi compromiterea modernizării sistemului de pensii # News.ro
Senatorul Glad Varga (PNL) declară, luni, după o nouî amânare a decizie pe legea pensiilor magistraţilor, la CCR, că reforma pensiilor nu este un moft politic iar costurile blocajului sunt reale: risc de pierdere a fondurilor PNRR, frânarea dezvoltării României şi compromiterea modernizării sistemului de pensii.
Acum 30 minute
14:50
Acum o oră
14:40
Preşedintele USR, Dominic Fritz: E mai evident ca niciodată că este o urgenţă reală reforma Curţii Constituţionale, că se impune deconectarea judecătorilor CCR de la interesele de grup şi comenzile de partid # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, afirmă că este mai evident ca niciodată că este o urgenţă reală reforma Curţii Constituţionale, că se impune deconectarea judecătorilor CCR de la interesele de grup şi comenzile de partid. Liderul USR precizează că pentru cei care refuză să-şi facă treaba, există procedura încetării mandatului, chiar şi pentru judecători ai CCR. Potrivit lui Fritz, joculeţele tactice pe care le vedem la Curtea Constituţională nu o să ţină iar ”miza pare să fie protejarea unor reţele de interese în interiorul justiţiei şi a privilegiilor lor”.
14:40
Vijelia din ultimele zile a deteriorat pârtiile din Poiana Braşov, acoperite în mare parte cu un strat de zăpadă artificială # News.ro
Vijelia din ultimele zile a deteriorat pârtiile din Poiana Braşov, care fuseseră parţial amenajate, fiind acoperite în mare parte cu un strat de zăpadă artificială. Acum, în multe zone, zăpada este spulberată. Administratorii domeniului schiabil din Poiana Braşov anunţă că vor repune în funcţiune tunurile de zăpadă artificială, pentru refacerea stratului de zăpadă pe pârtii.
14:30
Trei poliţişti au fost ucişi luni în timpul unei operaţiuni împotriva grupării Statul Islamic în Ialova, în nord-vestul Turciei, a anunţat ministrul turc de interne Ali Yerlikaya, relatează AFP.
14:30
Verificări ale Direcţiei de Sănătate Publică Sibiu, la Spitalul Cisnădie, după ce o asistentă a fost arestată, sub acuzaţia că a fost implicată într-o crimă în care s-au folosit benzodiazepine # News.ro
Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Sibiu anunţă că face verificări la Spitalul Cisnădie, după ce o asistentă a fost reţinută şi apoi arestată preventiv, sub acuzaţia că a fost implicată într-o crimă. Asistenta ar fi ajutat o femeie să îşi omoare mama, pentru a intra mai repede în posesia moştenirii, victima fiind întâi adormită cu ajutorul medicamentelor şi apoi omorâtă prin injectarea de medicamente.
14:20
Păcăleală de ziua Sfinţilor Inocenţi la Boca Juniors: Edinson Cavani s-ar fi retras din activitate / „El Matador” mai are contract cu Boca încă un an # News.ro
În 28 decembrie, ziua Sfinţilor Inocenţi, echivalentul zilei de 1 aprilie în lumea hispanică, fanii au profitat de ocazie pentru a anunţa că fostul jucător al echipei Paris Saint-Germain, Edinson Cavani, s-a retras din fotbal.
14:20
Deputat USR: Judecătorii PSD de la CCR să fie daţi afară! O să depun cerere de încetare a mandatelor acestora # News.ro
Deputatul USR Alexandru Dimitriu anunţă luni că judecătorii PSD de la CCR trebuie să fie daţi afară, astfel că o să depună cerere de încetare a mandatelor acestora. El arată că legea este foarte clară şi spune că judecătorii Curţii Constituţionale au obligaţia să participe la şedinţele de judecată şi la deliberări şi să adopte deciziile cu da sau nu, mandatul lor fiind unul activ, nu opţional.
Acum 2 ore
14:00
Adrian Câciu (PSD): Guvernul ar trebui să solicite CCR să se întrunească în şedinţă, cu celeritate, imediat după Revelion şi să ia o decizie pe pensiile magistraţilor / Lumea s-a săturat de aceste tertipuri ale magistraţilor # News.ro
Deputatul PSD Adrian Câciu a declarat, luni, că Guvernul ar trebui să solicite Curţii Constituţionale să se întâlnească cu celeritate, imediat după Revelion şi să ia o decizie pe pensiile magistraţilor, el precizând călLumea s-a săturat de aceste tertipuri ale magistraţilor, fie ei în viaţa civilă, fie ei pensionaţi, dar mai ales cei de la CCR.
13:50
Studenţii sârbi, care demonstrează de un an împotriva guvernului şi a corupţiei, au lansat duminică o amplă campanie pentru a-şi număra susţinătorii din ţară şi a-şi evalua şansele de a obţine alegeri anticipate, relatează AFP.
13:50
Radu Marinescu afirmă că nu a primit nicio solicitare pentru vreun studiu de impact şi că judecătorii CCR au toate instrumentele necesare pentru a se pronunţa asupra constituţionalităţii legii # News.ro
Ministrul Judtiţiei, Radu Marinescu, a declarat, luni, după ce Curtea Constituţională a amânat din nou decizia în cazul pensiilor magistraţilor, că nu a primit nicio solicitare pentru vreun studiu de impact şi a precizat că judecătorii CCR au „toate instrumentele necesare” pentru a se pronunţa asupra constituţionalităţii legii.
13:40
Guvernul precizează că, prin Ordonanţa ”trenuleţ”, nu taie alocaţiile lunare de hrană pentru copiii cu HIV/SIDA, calificând drept false informaţiile pe acest subiect.
13:40
Brigitte Bardot „va fi înmormântată în grădina ei de lângă mare”, a declarat Wendy Bouchard, prietenă apropiată, pentru FranceInfo. Ea va odihni în Saint-Tropez, înconjurată de câinii ei. „Aşa a dorit ea şi dorinţa ei va fi respectată. „Să fie îngropată lângă cei pe care i-a iubit, animalele sale”, a precizat Bouchard.
13:20
MAI, avertisment privind un clip deep fake care circulă pe internet, în care Raed Arafat spune că s-ar fi vindecat de diabet datorită unei presupuse „descoperiri personale revoluţionare” # News.ro
Ministerul Afacerilor Interne atrage atenţia că în ultima perioadă circulă pe internet un clip deep fake în care Dr. Raed Arafat apare prezentându-şi cazul personal, susţinând că ar fi fost bolnav de diabet şi s-ar fi vindecat datorită unei presupuse „descoperiri personale revoluţionare”.
13:20
Antrenorul Pep Guardiola consideră că „ceaţa” s-a ridicat la Manchester City, dar insistă că nu a găsit o formulă magică pentru a revigora echipa, informează BBC.
Acum 4 ore
13:10
Sfârşitul unei epoci. Danemarca pune capăt serviciilor de livrare a scrisorilor în cutiile poştale # News.ro
În încercarea de a-şi rezolva problemele financiare, compania poştală naţională din Danemarca va livra ultimele scrisori pe 30 decembrie, punând capăt unui serviciu care datează de 401 ani, relatează POLITICO.
13:00
Fostul preşedinte CCR Augustin Zegrean, întrebat de ce nu au venit la şedinţa de luni patru judecători: Pentru că nu vor să voteze această lege/ Ce spune despre studiul de impact şi despre pensii în general # News.ro
Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale Augustin Zegrean a răspuns tranşant, întrebat de ce patru judecători nu au venit la şedinţa de luni a CCR, în care era aşteptată o decizie în privinţa pensiilor magistraţilor, au făcut acest lucru pentru că „nu vor să voteze această lege”. Pe de altă parte, Zegrean a spus că justiţie socială ar fi creşterea pensiilor. „Dar nu a acestor pensii, ci a celor mici, că acolo-i problema, să crească pensiile de stat. Să tot spui că poporul aşteaptă să le taie pensiile judecătorilor... Asta aşteaptă poporul oare?”, a completat Zegrean. Fostul judecător CCR a mai spus, în legătură cu studiul de impact cerut de cei patru judecători, că este nevoie „întotdeauna” de un asemenea studiu, pentru a se vedea impactul financiar al adoptării legii.
13:00
ANUL 2025/ Doina Ruşti: „Un an de jaf isteric, dominat de persoane care ţipă şi insultă pe toată lumea” # News.ro
Scriitoarea Doina Ruşti caracterizează anul 2025 ca unul „de jaf isteric, dominat de de persoane care ţipă şi insultă pe toată lumea. Un an populat de autorităţi care ignoră cu ifos nedreptăţile, uitând promisiunile esenţiale. Nimeni nu plăteşte, nimeni nu este pedepsit. Până la urmă, poate că suntem totuşi în lumea tuturor posibilităţilor”.
12:50
Chindia Târgovişte şi Alexandru Albu au ajuns la un acord de reziliere cu efect imediat, a anunţat gruparea din Liga 2.
12:40
BNR: Depozitele în lei ale rezidenţilor au crescut în noiembrie cu 1,7% faţă de luna octombrie, până la 441,863 miliarde lei # News.ro
Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna noiembrie 2025 cu 1,5% faţă de luna anterioară, până la 649,111 miliarde lei, iar faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior s-au majorat cu 5,6% (-3,8% în termeni reali). Din această sumă, depozitele în lei ale rezidenţilor au crescut cu 1,7% faţă de luna octombrie 2025, până la 441,863 miliarde lei, arată datele Băncii Central a României (BNR).
12:30
Jandarmii au salvat un bărbat care a căzut într-un lac din Craiova în timp ce era urmărit de o haită de câini - VIDEO # News.ro
Jandarmii au salvat un bărbat care a căzut într-un lac din Craiova când încerca să scape de mai mulţi câini care îl urmăreau. Bărbatul a rămas blocat în nămol şi în crengile de pe fundul lacului. El a sunat la 112 şi a cerut ajutor.
12:30
„Circ”, „farsă”, „o pierdere colosală de timp”: Critici după „Bătălia Sexelor” câştigată de Kyrgios în faţa Arinei Sabalenka # News.ro
„Bătălia sexelor” câştigată duminică la Dubai de australianul Nick Kyrgios împotriva belarusei Arina Sabalenka a provocat un val de critici în presa mondială, care a denunţat în cor „o farsă”.
12:30
Pericol pe traseele montane, după ce vântul puternic a afectat stabilitatea unor copaci. Recomandările salvamontiştilor - FOTO, VIDEO # News.ro
Rafalele de vânt din ultimele zile au făcut ca, pe traseele montane, unii copaci să fie instabili, riscând să se prăbuşească pe traseele turistice, iar alţii au trunchiurile fisurate, reprezentând de asemenea un pericol pentru cei care trec pe lângă ei. Salvamontiştii braşoveni le recomandă turiştilor care urcă pe mute să fie prudenţi şi să nu oprească lângă arbori care par instabili.
12:20
Mircea Abrudean: Amânările repetate ale deciziei CCR privind reforma pensiilor nu pot deveni o strategie de blocaj / Reforma pensiilor înseamnă sfârşitul privilegiilor, iar asta probabil deranjează / Premierul nu va ceda în faţa presiunilor # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, declară luni că amânările repetate ale deciziei CCR privind reforma pensiilor nu pot deveni o strategie de blocaj. El precizează că reforma pensiilor înseamnă sfârşitul privilegiilor, iar asta probabil deranjează şi nu pot permite jocuri politice, mai ales cu o miză atât de importantă. Abrudean mai spune că premierul Ilie Bolojan nu va ceda în faţa presiunilor şi nici Partidul Naţional Liberal nu o va face.
12:20
Kremlinul anunţă că Putin şi Trump vor avea în curând o convorbire telefonică şi reafirmă că Ucraina ar trebui să-şi retragă trupele din Donbas # News.ro
Kremlinul a anunţat luni că foarte curând va avea loc o convorbire telefonică între liderul rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump şi a reafirmat că Ucraina ar trebui să-şi retragă trupele din partea din Donbas pe care încă o controlează, relatează Reuters.
12:10
Ministrul Apărării, Radu Miruţă: CCR, vă cam bateţi joc şi duceţi în derizoriu importanţa instituţiei! # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, critică luni judecătorii Curţii Constituţionale, după o nouă amânare a deciziei pe legea pensiilor magistraţilor. Miruţă îi acuză pe judecătorii care au boicotat şedinţa că îşi bat joc şi duc în derizoriu importanţa instituţiei.
12:10
Washingtonul a propus Kievului „garanţii de securitate” pentru o perioadă de 15 ani. Zelenski solicită o perioadă mai lungă. El vrea ca planul de pace să fie supus unui referendum. Când va ridica legea marţială # News.ro
Statele Unite au propus Ucrainei garanţii de securitate „solide” pentru o perioadă de 15 ani, care poate fi prelungită, a declarat luni preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, adăugând că în cadrul întâlnirii sale de duminică pe care a avut-o cu Donald Trump în Florida, a cerut Washingtonului ca aceste garanţii să se aplice pe o perioadă mai lungă, relatează Le Figaro şi Sky News.
12:00
Petre Lăzăroiu, întrebat dacă între magistraţii CCR este „război”: „Probabil că da. De aproape un an, Guvernul şi alte entităţi au pus tunurile pe magistraţi şi au mers într-un război care pe care. Acum asistăm la ceea ce s-a vrut, la o răzmeriţă # News.ro
Fostul judecător constituţional Petre Lăzăroiu a afirmat, luni, întrebat dacă între magistraţii CCR este acum „un război”, că „probabil că da”. Lăzăroiu a mai spus că, deşi discuţia pe această lege este de aproape uin an, în toată această perioadă „Guvernul şi alte entităţi au pus tunurile pe magistraţi şi au mers într-un război care pe care”.„Şi, bineînţeles, acum asistăm la ceea ce s-a vrut. Adică la o răzmeriţă. Şi este o răzmeriţă. Societatea este fracturată. Ce să mai discutăm?”, a adăugat Lăzăroiu.
11:40
ANAR - Coeficientul de umplere în acumularea Paltinu este de 53,94% ceea ce echivalează cu un volum de 27,781 milioane metri cubi, fiind suficient să asigure necesarul de apă brută pe termen mediu şi lung # News.ro
Coeficientul de umplere în acumularea Paltinu este de 53,94% ceea ce echivalează cu un volum de 27,781 milioane metri cubi, fiind suficient să asigure necesarul de apă brută pe termen mediu şi lung, anunţă luni Administraţia Naţională ”Apele Române”. Instituţia precizează că duminică au fost realizate noi intervenţii tehnice la baraj, fiind repornite ambele hidroagregate de la joasă adâncime ale Hidroelectrica, în condiţii strict controlate. Totodată, afirmă că, pe termen mediu, este inevitabilă o intervenţie majoră la barajul Paltinu, care va include repunerea în funcţiune a echipamentelor golirii de fund, precum şi alte proceduri necesare pentru utilizarea sigură şi sustenabilă a acestei surse de apă pe termen lung.
11:40
Anchetă a poliţiştilor după ce un şofer a intrat cu maşina în peretele despărţitor al Pasajului Unirii /Bărbatul a fost transportat la spital # News.ro
Poliţiştii au deschis o anchetă după ce un şofer a intrat cu maşina în peretele despărţitor al Pasajului Unirii, iar în urma impactului a fost rănit, fiind transportat la spital. Poliţiştii au stabilit că şoferul nu consumase băuturi alcoolice.
11:30
Fotbalistul Christian Pulisic dezminte că ar avea o relaţie cu actriţa Sydney Sweeney: Nu mai răspândiţi poveşti inventate despre viaţa mea # News.ro
Fotbalistul american Christian Pulisic ar avea o relaţie cu celebra actriţă Sydney Sweeney, a scris La Gazzetta dello Dello Sport.
11:30
Pentru Valentin Ţicu (25 ani), copilul Petrolului, jucătorul care a parcurs toate etapele în club, de la juniori şi până la stadiul de căpitan al echipei, a sosit momentul unei schimbări în carieră, a anunţat clubul prahovean.
11:30
Sky News: Momentul în care Volodimir Zelenski şi-a pierdut mimica impenetrabilă în timpul conferinţei de presă comune cu Donald Trump # News.ro
Donald Trump a declarat duminică, în conferinţa de presă comună cu Volodimir Zelenski, că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind”. A fost un moment în care, potrivit lui Mark Stone, corespondentul Sky News la Washington, preşedintele ucrainean „şi-a pierdut faţa de jucător de poker” şi a lăsat să se întrevadă o reacţie.
11:20
Cele mai mari jafuri de opere de artă în 2025 - Artefactele româneşti din aur de la Muzeul Drents, bijuteriile coroanei de la Luvru şi lucrări de Matisse din São Paulo # News.ro
Lumea artei a înregistrat în 2025 unele dintre cele mai spectaculoase furturi. Ştirea care a înfuriat România a fost că patru artefacte din patrimoniul naţional au fost furate de la Muzeul Drents din Ţările de Jos. Era vorba de Coiful din aur de la Coţefeneşti şi de trei bărţări dacice. Acestea fuseseră împrumutate de MNIR pentru expoziţia „Dacia! Kingdom of Gold and Silver”. Obiectele nu au fost găsite. Spre finalul anului, o altă spargere a avut loc în cel mai vizitat muzeu din lume, Luvru. Bijuterii în voaloare de peste 100 de milioane de dolari au fost sustrase în mai puţin de patru minute.
Acum 6 ore
11:10
11:10
Meteorologii anunţă că luni va fi vânt în Moldova, Dobrogea, sudul şi vestul Olteniei şi sud-estul Transilvaniei / Marţi noaptea va fi vânt în Carpaţii Meridionali şi de Curbură / O nouă atenţionare de vânt marţi, pentru mai multe regiuni - HARTA # News.ro
Meteorologii anunţă că luni va fi vânt cu viteze de 50 - 70 km/h în Moldova, Dobrogea, sudul şi vestul Olteniei şi sud-estul Transilvaniei. Marţi noaptea va fi vânt în Carpaţii Meridionali şi de Curbură. O nouă atenţionare de vânt a fost emisă pentru marţi, în vestul şi sudul Olteniei şi în sud-vestul Munteniei.
10:50
Preşedintele CCR, referitor la decizia privind Legea pensiilor magistraţilor: Am constatat şi astăzi, ca şi ieri, că nu a fost întrunit cvorumul / Următorul termen, vineri 16 ianuarie # News.ro
Preşedintele Curţii Constituţionale Simina Tănăsescu a declarat că nici luni nu a putut fi întrunit cvorumul de şedinţă pentru a fi luată decizia cu privire la Legea referitoare la pensiile magistraţilor. Următorul termen a fost stabilit pentru vineri 16 ianuarie, ora 10.00.
10:50
Banca Naţională a României anunţă că nu va mai publica cursul levei bulgăreşti, ca urmare a aderării Bulgariei la zona euro # News.ro
Banca Naţională a României (BNR) anunţă că va înceta să publice, din 5 ianuarie 2026, cursul levei bulgăreşti (BGN) în raport cu leul (RON), ca urmare a aderării Bulgariei la zona euro.
10:40
Garanţii de securitate pentru Ucraina. Emmanuel Macron anunţă o reuniune a aliaţilor Kievului la începutul lunii ianuarie, la Paris # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat luni că o reuniune a aliaţilor Kievului va avea loc la Paris la începutul lunii ianuarie centrată pe tema garanţiilor de securitate pentru Ucraina în cadrul unui acord de pace cu Rusia, relatează AFP.
10:20
Dolj: Un tânăr de 21 de ani a refuzat să oprească la semnalul poliţiştilor, a sărit din maşină în mers şi a încercat să se ascundă într-un grajd de animale / El nu avea permis de conducere şi a fost reţinut pentru 24 de ore # News.ro
Un tânăr de 21 de ani a refuzat să oprească la semnalul poliţiştilor din Dolj şi şi-a continuat drumul. El a fost urmărit, iar la un moment dat a sărit din maşină în mers şi a intrat într-o gospodărie, încercând să se ascundă într-un grajd de animale, acolo unde a fost găsit de poliţişti. El nu avea permis de conducerea pentru nicio categorie de vehicule şi a fost reţinut de poliţişti pentru fapta sa.
10:20
Radu Drăguşin a revenit pe teren după aproape un an: A fost cea mai mare provocare a vieţii mele, dar ştiam că voi vedea lumina la capătul drumului - VIDEO # News.ro
Fundaşul Radu Drăguşin şi-a exprimat satisfacţia pentru că a reuşit să revină pe teren după o absenţă de aproape un an la Tottenham, din cauza unei accidentări.
10:10
CRONOLOGIE - Julieta Szönyi, Ioana Bulcă, Helmut Stürmer, Mircea Tiberian, Horia Moculescu şi Adrian 'Artan' Pleşca, între personalităţile din România care au decedat în 2025 # News.ro
Actriţele Julieta Szönyi, Cristina Deleanu, Ioana Bulcă, scenograful Helmut Stürmer, muzicienii Mircea Tiberian, Horia Moculescu şi Adrian 'Artan' Pleşca se numără între personalităţile din România care au decedat în 2025.
10:00
Financial Times: Discuţiile dintre Trump şi Zelenski nu au reuşit să deblocheze drumul către pace în Ucraina. Preşedintele SUA afirmă că rămân probleme „spinoase”, dar dă asigurări că Putin vrea să vadă Ucraina că „reuşeşte” # News.ro
După întâlnirea cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la reşedinţa Mar-a-Lago din Florida, preşedintele Donald Trump a declarat că un moment decisiv pentru încheierea războiului din Ucraina este „din ce în ce mai aproape”, dar, potrivit Financial Times, discuţiile nu au dus la progrese tangibile în ceea ce priveşte acordul de pace.
09:50
Timiş - Cinci persoane rănite, inclusiv un copil, după ce maşina în care se aflau s-a răsturnat într-un canal de colectare a apelor pluviale / Şoferul consumase alcool - FOTO # News.ro
Poiliţiştii din Timiş au deschis dosar penal după ce o maşină condusă de un şofer care consumase alcool s-a răsturnat într-un canal de colectare a apelor pluviale, cinci persoane, inclusiv un copil de 6 ani, fiind rănite.
09:50
INS: 35,2% dintre managerii din comerţul cu amănuntul şi 40,3% din construcţii consideră că preţurile vor creşte, până în februarie # News.ro
Managerii din industrie şi comerţul cu amănuntul estimează pentru perioada decembrie 2025 - februarie 2026 scădere moderată a activităţii economice, potrivit Institutului Naţional de Statitică (INS). 17,5% dintre managerii din construcţii şi 10,3% din industria prelucrătoare estimează că în perioada decembrie 2025 - februarie 2026 numărul de salariaţi va scădea, în timp ce 35,2% din managerii din comerţul cu amănuntul şi 40,3% din construcţii consideră că preţurile vor creşte.
