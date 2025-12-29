Ce ne spune execuția bugetară pe primele 11 luni: deficitul rămâne mare, dar direcția este mai bună decât anul trecut
HotNews.ro, 29 decembrie 2025 15:50
Datele publicate luni de Ministerul Finanțelor arată cum au intrat și cum au fost cheltuiți banii statului în primele 11 luni din 2025. Este, practic, radiografia finanțelor publice înainte de finalul de an care confirmă…
• • •
Acum 30 minute
15:50
15:50
„PSD sabotează din interior coaliția. Va trebui dat afară de la guvernare”, spune fostul consilier al lui Nicușor Dan # HotNews.ro
Decizia celor patru judecători CCR de a boicota, duminică și luni, ședințele Curții Constituționale „arată clar că s-a conturat o opinie majoritară în favoarea constituționalității legii pensiilor magistraților”, afirmă liderul Forţa Dreptei, Ludovic Orban. Fostul…
15:50
Pentru Valentin Ţicu (25 ani), copilul Petrolului, jucătorul care a parcurs toate etapele în club, de la juniori şi până la stadiul de căpitan al echipei, a sosit momentul unei schimbări în carieră, a anunţat…
15:40
Israelul și două țări UE își sporesc cooperarea militară în aer și pe mare în Mediterană # HotNews.ro
Israelul, Grecia și Ciprul își vor intensifica exercițiile aeriene și navale comune în estul Mării Mediterane în 2026, aprofundându-și cooperarea în domeniul apărării, au declarat luni oficiali militari greci și o sursă de rang înalt…
15:40
Rusia nu va mai pune în aplicare nicio hotărâre emisă de tribunale străine. Putin a promulgat legea # HotNews.ro
Preşedintele Vladimir Putin a promulgat o lege care interzice punerea în executare în Rusia a unor hotărâri emise de tribunale penale străine şi internaţionale, relatează luni mass-media locală, potrivit Agerpres. Noua lege stipulează că Rusia…
Acum o oră
15:30
Taxe și impozite locale 2026 Timișoara. Cu cât cresc taxele și impozitele pe clădiri și mașini la anul # HotNews.ro
Municipalitatea timişoreană va majora taxele şi impozitele locale în anul 2026, în conformitate cu propunerea Consiliului Local, iar creşterile vizează atât clădirile rezidenţiale, cât şi mijloacele de transport, scrie Agerpres. Municipalitatea a propus, totodată, măsuri…
15:20
Doi foști directori ai ELCEN București, trimiși în judecată de DNA pentru luare de mită # HotNews.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au trimis în judecată doi foști directori ai Electrocentrale București S.A. (ELCEN), acuzați de luare de mită, potrivit unui comunicat transmis marți de instituție. Este vorba despre Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț, director…
15:20
Un cercetător avertizează că Rusia și-a pierdut sistemul de sateliți care monitorizează lansările de rachete nucleare # HotNews.ro
Doi dintre cei trei sateliți ai proiectului „Tundra”, destinat urmăririi lansărilor de rachete balistice cu capacitate de a purta focoase nucleare, au ieșit din funcțiune, afirmă Pavel Podvig, cercetător principal la Institutul ONU pentru Arme…
15:10
„Un joc periculos”. Doi lideri din coaliție reacționează dur după blocarea la CCR a pensiilor magistraților # HotNews.ro
Președintele USR Dominic Fritz spune că „joculețele pe care le vedem la Curtea Constituțională nu o să țină”, în contextul în care pronunțarea pe legea pensiilor magistraților a fost amânată pentru a treia oară de…
15:10
„Să fie dați afară. Depun cerere”. Una dintre cele mai virulente propuneri la adresa judecătorilor care au boicat discutarea legii pensiilor magistraților vine din partea unui deputat al Puterii # HotNews.ro
Deputatul USR Alexandru Dimitriu anunţă luni că judecătorii PSD de la CCR trebuie să fie daţi afară, astfel că o să depună cerere de încetare a mandatelor acestora. El arată că legea este foarte clară…
Acum 2 ore
15:00
Cum și-a salvat un texan fiica de 15 ani după aceasta fusese răpită de pe stradă. Abia apoi a intervenit poliția # HotNews.ro
Un tată din Texas a folosit funcția de control parental de pe telefonul mobil al fiicei sale adolescente pentru a o găsi și a o ajuta să se salveze după ce aceasta a fost răpită…
14:40
Conflict deschis în CCR. Prima reacție a celor 4 judecători propuși de PSD care au blocat decizia pe pensiile magistraților # HotNews.ro
Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc, cei patru judecători CCR care au boicotat, duminică și luni, ședințele în care Curtea urma să decidă asupra pensiilor magistraților, au transmis un comunicat comun în…
14:40
Un lider PSD răbufnește după boicotul judecătorilor numiți din partea propriului partid pe tema legii pensiilor magistraților: „Din punctul meu de vedere este o tâmpenie. Lumea s-a săturat de tertipuri” # HotNews.ro
Deputatul PSD Adrian Câciu a declarat, luni, că Guvernul ar trebui să solicite Curţii Constituţionale să se întâlnească cu celeritate, imediat după Revelion şi să ia o decizie pe pensiile magistraţilor, el precizând călLumea s-a…
14:30
Prima reacție a Rusiei după ultima întâlnire dintre Trump și Zelenski. „Desigur”, a răspuns Peskov la o întrebare a jurnaliștilor # HotNews.ro
Kremlinul a transmis luni, după discuția de duminică dintre Donald Trump și Volodmir Zelenski, că Ucraina ar trebui să-și retragă trupele din partea din Donbas pe care o controlează încă dacă dorește pacea. Întâlnirea de…
14:30
Pentru noaptea dintre ani, sunt anunțate măsuri speciale de transport public în București, în contextul evenimentului „Revelionul 2025-2026”, organizat în zona Pieței Alba Iulia. Programul transportului public în București a fost anunțat luni de Asociația…
14:20
Deep fake cu Raed Arafat, care spune că s-ar fi vindecat de diabet cu un produs „minune”. Avertismentul MAI # HotNews.ro
Ministerul Afacerilor Interne atrage atenţia că în ultima perioadă s-a răspândit pe internet un clip fals care folosește imaginea șefului DSU, Raed Arafat, susţinând că a fost bolnav de diabet şi s-a vindecat datorită unei…
14:20
Depășirea limitei de viteză de peste 50 de kilometri pe oră în Franța nu se mai pedepsește doar cu o amendă, ci a devenit o infracțiune care poate duce chiar și la închisoare, informează luni…
14:20
FOTO. Primăria Craiova anunță că prelungește Târgul de Crăciun până aproape de jumătatea lui ianuarie. Ce se întâmplă cu „rivalul” de la Sibiu și cum arată cele două târguri. Care credeți că e mai frumos? # HotNews.ro
Asaltată de cereri din partea agențiilor de turism, primăria condusă de Olguța Vailescu, anunță că a decis prelungirea Târgului de Crăciun până pe 11 ianuarie 2026. Celălalt târg-magnet pentru turiști străini, cel de la Sibiu,…
14:10
Grupul FutureLife se extinde în România prin achiziția strategică a clinicii de fertilitate Atentica din Iași # HotNews.ro
FutureLife, unul dintre principalii furnizori pan-europeni de servicii de fertilitate, FIV și genetică, care realizează anual peste 77.000 de cicluri FIV și este susținut de CVC Capital Partners („CVC”) și Hartenberg Holding („Hartenberg”), anunță cu…
14:10
„Acesta va fi un job stresant”: Postul pentru care OpenAI oferă un salariu de peste jumătate de milion de dolari # HotNews.ro
„Acesta va fi un job stresant și vei intra direct în pâine aproape imediat”, a scris Sam Altman, CEO-ul OpenAI, într-un mesaj în care a anunțat pe rețelele de socializare că firma care a creat…
Acum 4 ore
14:00
Cum își explică un lider PNL amânările de la CCR: PSD forțează plecarea lui Ilie Bolojan pentru a guverna cu „extremiștii de la AUR” # HotNews.ro
După ce colegul său de partid, președintele Senatului, Mircea Abrudean, a vorbit despre „presiuni” asupra premierului Ilie Bolojan și a PNL, vicepreședintele și deputatul PNL Alexandru Muraru numește clar „sursa” presupuselor presiuni: PSD. Muraru susține…
14:00
Legea lui Bolojan amânată de CCR pentru 16 ianuarie are termen de intrare în vigoare 1 ianuarie. Ce spune despre asta un fost ministru al Justiției # HotNews.ro
Proiectul Guvernului Ilie Bolojan privind pensiile magistraților „este momentan compromis” deoarece în text se prevede intrarea acestuia în vigoare de la 1 ianuarie 2026, iar CCR a amânat luni luarea unei decizii până pe 16…
13:50
Construiți pentru performanță – Rigorile din spatele succesului: cum e programată dezvoltarea fizică a viitorilor fotbaliști din Academia Hagi # HotNews.ro
Seriozitatea pregătirii fizice este unul dintre pilonii pe care se construiește performanța la Academia Hagi.Dincolo de talent, drumul unui copil spre fotbalul mare este atent planificat, etapizat și adaptat fiecărei vârste. Robert Pîslaru, preparator fizic…
13:40
Ministrul PSD al Justiției, după boicotul de la CCR: „Cele mai bune lămuriri ar trebui să vină de la Curte” # HotNews.ro
Ministrul PSD al Justiției, Radu Marinescu, a evitat să comenteze „blocajul” de la Curtea Constituțională, după ce instanța a amânat din nou o decizie pe pensiile magistraților din cauza lipsei de cvorum, susținând că nu știe…
13:30
Trupă rock la 11 ani. Povestea gemenilor din Târgoviște care au trecut de la repetiții în sufragerie la concerte pe mari scene de festival # HotNews.ro
Când spui „viață de familie cu gemeni” ești tentat să te gândești la cărucioare duble, costumașe identice și muzică de bebeluși. Însă, după ce au devenit părinți, pentru Raluca (46 de ani) și Mircea Anghelinu…
13:30
„Un vagon costă două milioane de euro” – De ce a eșuat promisa revoluție a trenurilor europene de noapte # HotNews.ro
În ultimii ani s-a scris mult despre dezvoltarea trenurilor de noapte în Europa, despre rute mai lungi de 1.000 km în vagoane confortabile și la prețuri foarte bune. Publicația Politico explică însă într-o analiză de…
13:20
Putin și Zelenski ar putea vorbi la telefon, pentru prima dată în mai bine de cinci ani, după discuțiile din Florida # HotNews.ro
Întâlnirea de duminică din Florida dintre președintele amerian Donald Trump și liderul ucrainean Volodimir Zelenski ar putea deschide calea pentru primul apel telefonic dintre Zelenski și Vladimir Putin din 2020, a declarat pentru Fox News…
13:00
Acordul comercial UE-Mercosur, care a provocat îngrijorări inclusiv în România, e criticat și de șeful unei bănci centrale: „Pur și simplu nu ne permitem” # HotNews.ro
Austria ar trebui să-și regândească opoziția față de un acord comercial între Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur, a declarat luni șeful băncii centrale a țării, Martin Kocher, citat de Reuters. „Ca țară mică, orientată…
13:00
Președintele AUR, George Simion, a reacționat după ce judecătorii CCR nu au luat nici luni o decizie pe legea privind pensiile magistraților, pentru că cei patru judecători propuși de PSD nu s-au prezentat la ședință.…
12:50
VIDEO Un bărbat a rămas blocat într-un lac din Craiova în timp ce era urmărit de o haită de câini. A fost salvat de jandarmi # HotNews.ro
Jandarmii doljeni au salvat un bărbat care a căzut într-un lac când încerca să scape de mai mulţi câini care îl urmăreau. Bărbatul a rămas blocat în nămol şi în crengile de pe fundul lacului…
12:40
Un deputat USR vrea ca cei patru judecători CCR care au boicotat ultimele două ședințe să fie excluși / El explică și ce prevede legea de funcționare a Curții # HotNews.ro
Deputatul USR Alexandru Dimitriu spune că va depune luni o cerere la CCR de încetare a mandatelor de judecători constituționali pentru cei patru membri ai Curții care au boicotat ultimele două ședințe: Cristian Deliorga, Gheorghe…
12:30
Boicotul de la CCR: Ce spune un fost judecător constituţional, întrebat dacă între magistraţii Curții este „război” # HotNews.ro
Fostul judecător constituţional Petre Lăzăroiu susține luni că, deşi discuţia pe legea pensiilor magistraților este de aproape un an, în toată această perioadă „Guvernul şi alte entităţi au pus tunurile pe magistraţi şi au mers într-un…
12:30
Zelenski a dezvăluit câți ani de garanții de securitate a oferit Trump pentru Ucraina: „Am vrut să fie pe termen mai lung” # HotNews.ro
Statele Unite au oferit Ucrainei garanții de securitate „solide” față de Rusia pentru o perioadă de 15 ani, cu posibilitate de prelungire, a dezvăluit luni președintele ucrainean Volodimir Zelenski, adăugând că i-a cerut duminică lui…
12:10
Prima reacție din PNL după amânările repetate pe pensiile magistraților: „Premierul Bolojan nu va ceda în fața presiunilor” # HotNews.ro
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, o voce importantă în PNL de când conducerea partidului a fost preluată de premierul Ilie Bolojan, a avut luni o primă reacție după ce judecătorii de la CCR au amânat, pentru…
Acum 6 ore
12:00
STUDIU: Atenție la depresia de la mijlocul vieții! Simptome care pot crește riscul de demență cu până la 50% # HotNews.ro
Depresia și stresul nu afectează doar starea de spirit. La mijlocul vieții, anumite simptome precum pierderea încrederii în sine și dificultatea de a face față problemelor sunt asociate cu o creștere de aproape 50% a…
12:00
VIDEO Momentul când o mașină condusă de un tânăr de 24 de ani se izbește puternic în peretele din Pasajul Unirii din Bucureşti # HotNews.ro
Un accident grav a avut loc duminică în Pasajul Unirii din Capitală, unde un șofer a intrat cu maşina în peretele despărţitor și apoi s-a răstunat. În urma impactului, șoferul a fost rănit, fiind transportat…
12:00
„Visul american este mort”. O propunere de a le taxa averile i-a înfuriat pe miliardarii din Silicon Valley # HotNews.ro
O propunere de taxă pe averea miliardarilor nu a reușit încă să îndeplinească toate criteriile pentru a fi supusă unui referendum în statul american California, centrul industriei tehnologice din Statele Unite, dar a stârnit deja…
11:50
Reacție dură din partea unui vicepremier după ce s-a întâmplat luni la CCR: „Vă cam bateți joc” # HotNews.ro
Radu Miruță, vicepremier și ministru al Apărării din partea USR a reacționat dur luni dimineață la adresa celor patru judecători ai Curții Constituționale care au boicotat pentru a doua zi la rând ședința CCR în…
11:30
Decizie a instanței în cazul unui susținător al lui Călin Georgescu care a chemat foşti deţinuţi şi rezervişti să ia cu asalt Guvernul # HotNews.ro
Un bărbat din Bucureşti, susţinător al lui Călin Georgescu, a fost condamnat de Judecătoria Sectorului 6 la plata unei amenzi penale de 8.400 lei pentru instigare publică. Decizia vine după ce, în luna mai, bărbatul…
11:30
Premieră în medicina privată: MedLife introduce vNOTES, cel mai nou standard în chirurgia ginecologică minim invazivă # HotNews.ro
MedLife anunță realizarea, în premieră în medicina privată din România, a unei intervenții ginecologice oncologice prin tehnica vNOTES (Video-assisted Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery), considerată cel mai nou standard în chirurgia ginecologică minim invazivă, cu…
11:20
Filmul electrizant care a convins-o pe Gwyneth Paltrow să se întoarcă la actorie a confirmat așteptările la box office și e deja în cursa pentru premii # HotNews.ro
Filmul „Avatar: Foc și cenușă” al lui James Cameron s-a menținut confortabil pe prima poziție în clasamentul filmelor cu cele mai mari încasări în cinematografe, însă „Marty Supreme”, un nou lungmetraj în care Timothee Chalamet…
11:10
Președinta CCR, anunț după a treia amânare a Curții privind o decizie pe pensiile magistraților. Cine sunt judecătorii care au blocat două zile la rând o hotărâre # HotNews.ro
Ședința de luni a CCR a fost amânată, la fel ca duminică, tot din cauza lipsei de cvorum, după ce patru judecători ai Curții au boicotat ședința pentru a doua zi la rând. Este vorba…
11:10
Copilul refuză să poarte haine groase deși afară este frig? Când acest comportament este normal și când poate ascunde o problemă # HotNews.ro
Unii copii ies iarna afară fără geacă, alții refuză puloverele sau straturile groase, deși temperaturile sunt scăzute. Pentru părinți, situația poate deveni rapid o sursă de îngrijorare. Este doar o preferință, o etapă de vârstă…
11:00
„Oricine poate deveni dezvoltator” – Unul dintre cele mai de succes startup-uri europene de AI a ajuns să valoreze peste șase miliarde de dolari # HotNews.ro
Un startup suedez fondat în 2023 a ajuns să fie evaluat la 6,6 miliarde dolari pe baza unei promisiuni care sună bine: programarea unei aplicații poate deveni un proces la fel de simplu precum scrierea…
10:50
Doar patru partide ar intra acum în Parlament dacă ar avea loc alegeri. Ce procente au acestea, potrivit unui sondaj IRES # HotNews.ro
AUR ar fi pe primul loc în preferințele electorale ale românilor, dacă acum ar avea loc alegeri parlamentare, și doar patru partide ar intra în total în Legislativ, potrivit unui sondaj IRES publicat luni. Cele…
10:20
SuperLiga: Cum arată echipa ideală, potrivit lui Victor Angelescu, care a ales cinci jucători de la U Craiova # HotNews.ro
Prezent în studioul emisiunii Fotbal Show, Victor Angelescu a fost provocat să realizeze un prim 11 al celor mai buni jucători din SuperLigă. Preşedintele Rapidului nu a putut alege jucători ai formaţiei pe care o reprezintă,…
10:20
Site-ul de specialitate Transfermarkt a actualizat cotele de piață la final de an, iar un jucător de la FCSB a înregistrat o creștere spectaculoasă, remarcă sport.ro. Este vorba despre Adrian Stoian (18 ani), tânărul atacant care a început să primească…
10:20
Avertizări de viscol și vânt puternic în România. ANM a actualizat prognoza pentru ultimele zile din an / Cum va fi vremea la București # HotNews.ro
Meteorologii au emis luni dimineață noi atenționări cod galben de vânt puternic pentru numeroase județe și ninsori viscolite în zona de munte, valabile până marți seară, 30 decembrie. Primul cod galben de vreme rea este valabil…
10:20
Ca urmare a trecerii la euro, BNR va elimina Leva bulgară din lista cursurilor pieței valutare. Principalele etape ale introducerii euro de Bulgaria # HotNews.ro
Ca urmare a aderării Bulgariei la zona euro și a adoptării monedei euro ca monedă oficială începând cu 1 ianuarie 2026, Banca Națională a României va înceta să publice, din 5 ianuarie 2026, cursul levei…
Acum 8 ore
10:00
Persistența unui parfum poate transforma modul în care te simți pe parcursul unei zile. Nu e vorba doar despre a mirosi bine la ora 9 dimineața, ci despre încrederea pe care ți-o dă să știi…
