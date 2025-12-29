Șoferii care vor încălca limita de viteză de 50 km/h vor risca închisoarea în Franța
HotNews.ro, 29 decembrie 2025 14:20
Depășirea limitei de viteză de peste 50 de kilometri pe oră în Franța nu se mai pedepsește doar cu o amendă, ci a devenit o infracțiune care poate duce chiar și la închisoare, informează luni…
Acum 10 minute
14:30
Prima reacție a Rusiei după ultima întâlnire dintre Trump și Zelenski. „Desigur”, a răspuns Peskov la o întrebare a jurnaliștilor # HotNews.ro
Kremlinul a transmis luni, după discuția de duminică dintre Donald Trump și Volodmir Zelenski, că Ucraina ar trebui să-și retragă trupele din partea din Donbas pe care o controlează încă dacă dorește pacea. Întâlnirea de…
14:30
Pentru noaptea dintre ani, sunt anunțate măsuri speciale de transport public în București, în contextul evenimentului „Revelionul 2025-2026”, organizat în zona Pieței Alba Iulia. Programul transportului public în București a fost anunțat luni de Asociația…
Acum 30 minute
14:20
Deep fake cu Raed Arafat, care spune că s-ar fi vindecat de diabet cu un produs „minune”. Avertismentul MAI # HotNews.ro
Ministerul Afacerilor Interne atrage atenţia că în ultima perioadă s-a răspândit pe internet un clip fals care folosește imaginea șefului DSU, Raed Arafat, susţinând că a fost bolnav de diabet şi s-a vindecat datorită unei…
14:20
Depășirea limitei de viteză de peste 50 de kilometri pe oră în Franța nu se mai pedepsește doar cu o amendă, ci a devenit o infracțiune care poate duce chiar și la închisoare, informează luni…
14:20
FOTO. Primăria Craiova anunță că prelungește Târgul de Crăciun până aproape de jumătatea lui ianuarie. Ce se întâmplă cu „rivalul” de la Sibiu și cum arată cele două târguri. Care credeți că e mai frumos? # HotNews.ro
Asaltată de cereri din partea agențiilor de turism, primăria condusă de Olguța Vailescu, anunță că a decis prelungirea Târgului de Crăciun până pe 11 ianuarie 2026. Celălalt târg-magnet pentru turiști străini, cel de la Sibiu,…
14:10
Grupul FutureLife se extinde în România prin achiziția strategică a clinicii de fertilitate Atentica din Iași # HotNews.ro
FutureLife, unul dintre principalii furnizori pan-europeni de servicii de fertilitate, FIV și genetică, care realizează anual peste 77.000 de cicluri FIV și este susținut de CVC Capital Partners („CVC”) și Hartenberg Holding („Hartenberg”), anunță cu…
14:10
„Acesta va fi un job stresant”: Postul pentru care OpenAI oferă un salariu de peste jumătate de milion de dolari # HotNews.ro
„Acesta va fi un job stresant și vei intra direct în pâine aproape imediat”, a scris Sam Altman, CEO-ul OpenAI, într-un mesaj în care a anunțat pe rețelele de socializare că firma care a creat…
Acum o oră
14:00
Cum își explică un lider PNL amânările de la CCR: PSD forțează plecarea lui Ilie Bolojan pentru a guverna cu „extremiștii de la AUR” # HotNews.ro
După ce colegul său de partid, președintele Senatului, Mircea Abrudean, a vorbit despre „presiuni” asupra premierului Ilie Bolojan și a PNL, vicepreședintele și deputatul PNL Alexandru Muraru numește clar „sursa” presupuselor presiuni: PSD. Muraru susține…
14:00
Legea lui Bolojan amânată de CCR pentru 16 ianuarie are termen de intrare în vigoare 1 ianuarie. Ce spune despre asta un fost ministru al Justiției # HotNews.ro
Proiectul Guvernului Ilie Bolojan privind pensiile magistraților „este momentan compromis” deoarece în text se prevede intrarea acestuia în vigoare de la 1 ianuarie 2026, iar CCR a amânat luni luarea unei decizii până pe 16…
13:50
Construiți pentru performanță – Rigorile din spatele succesului: cum e programată dezvoltarea fizică a viitorilor fotbaliști din Academia Hagi # HotNews.ro
Seriozitatea pregătirii fizice este unul dintre pilonii pe care se construiește performanța la Academia Hagi.Dincolo de talent, drumul unui copil spre fotbalul mare este atent planificat, etapizat și adaptat fiecărei vârste. Robert Pîslaru, preparator fizic…
13:40
Ministrul PSD al Justiției, după boicotul de la CCR: „Cele mai bune lămuriri ar trebui să vină de la Curte” # HotNews.ro
Ministrul PSD al Justiției, Radu Marinescu, a evitat să comenteze „blocajul” de la Curtea Constituțională, după ce instanța a amânat din nou o decizie pe pensiile magistraților din cauza lipsei de cvorum, susținând că nu știe…
Acum 2 ore
13:30
Trupă rock la 11 ani. Povestea gemenilor din Târgoviște care au trecut de la repetiții în sufragerie la concerte pe mari scene de festival # HotNews.ro
Când spui „viață de familie cu gemeni” ești tentat să te gândești la cărucioare duble, costumașe identice și muzică de bebeluși. Însă, după ce au devenit părinți, pentru Raluca (46 de ani) și Mircea Anghelinu…
13:30
„Un vagon costă două milioane de euro” – De ce a eșuat promisa revoluție a trenurilor europene de noapte # HotNews.ro
În ultimii ani s-a scris mult despre dezvoltarea trenurilor de noapte în Europa, despre rute mai lungi de 1.000 km în vagoane confortabile și la prețuri foarte bune. Publicația Politico explică însă într-o analiză de…
13:20
Putin și Zelenski ar putea vorbi la telefon, pentru prima dată în mai bine de cinci ani, după discuțiile din Florida # HotNews.ro
Întâlnirea de duminică din Florida dintre președintele amerian Donald Trump și liderul ucrainean Volodimir Zelenski ar putea deschide calea pentru primul apel telefonic dintre Zelenski și Vladimir Putin din 2020, a declarat pentru Fox News…
13:00
Acordul comercial UE-Mercosur, care a provocat îngrijorări inclusiv în România, e criticat și de șeful unei bănci centrale: „Pur și simplu nu ne permitem” # HotNews.ro
Austria ar trebui să-și regândească opoziția față de un acord comercial între Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur, a declarat luni șeful băncii centrale a țării, Martin Kocher, citat de Reuters. „Ca țară mică, orientată…
13:00
Președintele AUR, George Simion, a reacționat după ce judecătorii CCR nu au luat nici luni o decizie pe legea privind pensiile magistraților, pentru că cei patru judecători propuși de PSD nu s-au prezentat la ședință.…
12:50
VIDEO Un bărbat a rămas blocat într-un lac din Craiova în timp ce era urmărit de o haită de câini. A fost salvat de jandarmi # HotNews.ro
Jandarmii doljeni au salvat un bărbat care a căzut într-un lac când încerca să scape de mai mulţi câini care îl urmăreau. Bărbatul a rămas blocat în nămol şi în crengile de pe fundul lacului…
12:40
Un deputat USR vrea ca cei patru judecători CCR care au boicotat ultimele două ședințe să fie excluși / El explică și ce prevede legea de funcționare a Curții # HotNews.ro
Deputatul USR Alexandru Dimitriu spune că va depune luni o cerere la CCR de încetare a mandatelor de judecători constituționali pentru cei patru membri ai Curții care au boicotat ultimele două ședințe: Cristian Deliorga, Gheorghe…
Acum 4 ore
12:30
Boicotul de la CCR: Ce spune un fost judecător constituţional, întrebat dacă între magistraţii Curții este „război” # HotNews.ro
Fostul judecător constituţional Petre Lăzăroiu susține luni că, deşi discuţia pe legea pensiilor magistraților este de aproape un an, în toată această perioadă „Guvernul şi alte entităţi au pus tunurile pe magistraţi şi au mers într-un…
12:30
Zelenski a dezvăluit câți ani de garanții de securitate a oferit Trump pentru Ucraina: „Am vrut să fie pe termen mai lung” # HotNews.ro
Statele Unite au oferit Ucrainei garanții de securitate „solide” față de Rusia pentru o perioadă de 15 ani, cu posibilitate de prelungire, a dezvăluit luni președintele ucrainean Volodimir Zelenski, adăugând că i-a cerut duminică lui…
12:10
Prima reacție din PNL după amânările repetate pe pensiile magistraților: „Premierul Bolojan nu va ceda în fața presiunilor” # HotNews.ro
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, o voce importantă în PNL de când conducerea partidului a fost preluată de premierul Ilie Bolojan, a avut luni o primă reacție după ce judecătorii de la CCR au amânat, pentru…
12:00
STUDIU: Atenție la depresia de la mijlocul vieții! Simptome care pot crește riscul de demență cu până la 50% # HotNews.ro
Depresia și stresul nu afectează doar starea de spirit. La mijlocul vieții, anumite simptome precum pierderea încrederii în sine și dificultatea de a face față problemelor sunt asociate cu o creștere de aproape 50% a…
12:00
VIDEO Momentul când o mașină condusă de un tânăr de 24 de ani se izbește puternic în peretele din Pasajul Unirii din Bucureşti # HotNews.ro
Un accident grav a avut loc duminică în Pasajul Unirii din Capitală, unde un șofer a intrat cu maşina în peretele despărţitor și apoi s-a răstunat. În urma impactului, șoferul a fost rănit, fiind transportat…
12:00
„Visul american este mort”. O propunere de a le taxa averile i-a înfuriat pe miliardarii din Silicon Valley # HotNews.ro
O propunere de taxă pe averea miliardarilor nu a reușit încă să îndeplinească toate criteriile pentru a fi supusă unui referendum în statul american California, centrul industriei tehnologice din Statele Unite, dar a stârnit deja…
11:50
Reacție dură din partea unui vicepremier după ce s-a întâmplat luni la CCR: „Vă cam bateți joc” # HotNews.ro
Radu Miruță, vicepremier și ministru al Apărării din partea USR a reacționat dur luni dimineață la adresa celor patru judecători ai Curții Constituționale care au boicotat pentru a doua zi la rând ședința CCR în…
11:30
Decizie a instanței în cazul unui susținător al lui Călin Georgescu care a chemat foşti deţinuţi şi rezervişti să ia cu asalt Guvernul # HotNews.ro
Un bărbat din Bucureşti, susţinător al lui Călin Georgescu, a fost condamnat de Judecătoria Sectorului 6 la plata unei amenzi penale de 8.400 lei pentru instigare publică. Decizia vine după ce, în luna mai, bărbatul…
11:30
Premieră în medicina privată: MedLife introduce vNOTES, cel mai nou standard în chirurgia ginecologică minim invazivă # HotNews.ro
MedLife anunță realizarea, în premieră în medicina privată din România, a unei intervenții ginecologice oncologice prin tehnica vNOTES (Video-assisted Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery), considerată cel mai nou standard în chirurgia ginecologică minim invazivă, cu…
11:20
Filmul electrizant care a convins-o pe Gwyneth Paltrow să se întoarcă la actorie a confirmat așteptările la box office și e deja în cursa pentru premii # HotNews.ro
Filmul „Avatar: Foc și cenușă” al lui James Cameron s-a menținut confortabil pe prima poziție în clasamentul filmelor cu cele mai mari încasări în cinematografe, însă „Marty Supreme”, un nou lungmetraj în care Timothee Chalamet…
11:10
Președinta CCR, anunț după a treia amânare a Curții privind o decizie pe pensiile magistraților. Cine sunt judecătorii care au blocat două zile la rând o hotărâre # HotNews.ro
Ședința de luni a CCR a fost amânată, la fel ca duminică, tot din cauza lipsei de cvorum, după ce patru judecători ai Curții au boicotat ședința pentru a doua zi la rând. Este vorba…
11:10
Copilul refuză să poarte haine groase deși afară este frig? Când acest comportament este normal și când poate ascunde o problemă # HotNews.ro
Unii copii ies iarna afară fără geacă, alții refuză puloverele sau straturile groase, deși temperaturile sunt scăzute. Pentru părinți, situația poate deveni rapid o sursă de îngrijorare. Este doar o preferință, o etapă de vârstă…
11:00
„Oricine poate deveni dezvoltator” – Unul dintre cele mai de succes startup-uri europene de AI a ajuns să valoreze peste șase miliarde de dolari # HotNews.ro
Un startup suedez fondat în 2023 a ajuns să fie evaluat la 6,6 miliarde dolari pe baza unei promisiuni care sună bine: programarea unei aplicații poate deveni un proces la fel de simplu precum scrierea…
10:50
Doar patru partide ar intra acum în Parlament dacă ar avea loc alegeri. Ce procente au acestea, potrivit unui sondaj IRES # HotNews.ro
AUR ar fi pe primul loc în preferințele electorale ale românilor, dacă acum ar avea loc alegeri parlamentare, și doar patru partide ar intra în total în Legislativ, potrivit unui sondaj IRES publicat luni. Cele…
Acum 6 ore
10:20
SuperLiga: Cum arată echipa ideală, potrivit lui Victor Angelescu, care a ales cinci jucători de la U Craiova # HotNews.ro
Prezent în studioul emisiunii Fotbal Show, Victor Angelescu a fost provocat să realizeze un prim 11 al celor mai buni jucători din SuperLigă. Preşedintele Rapidului nu a putut alege jucători ai formaţiei pe care o reprezintă,…
10:20
Site-ul de specialitate Transfermarkt a actualizat cotele de piață la final de an, iar un jucător de la FCSB a înregistrat o creștere spectaculoasă, remarcă sport.ro. Este vorba despre Adrian Stoian (18 ani), tânărul atacant care a început să primească…
10:20
Avertizări de viscol și vânt puternic în România. ANM a actualizat prognoza pentru ultimele zile din an / Cum va fi vremea la București # HotNews.ro
Meteorologii au emis luni dimineață noi atenționări cod galben de vânt puternic pentru numeroase județe și ninsori viscolite în zona de munte, valabile până marți seară, 30 decembrie. Primul cod galben de vreme rea este valabil…
10:20
Ca urmare a trecerii la euro, BNR va elimina Leva bulgară din lista cursurilor pieței valutare. Principalele etape ale introducerii euro de Bulgaria # HotNews.ro
Ca urmare a aderării Bulgariei la zona euro și a adoptării monedei euro ca monedă oficială începând cu 1 ianuarie 2026, Banca Națională a României va înceta să publice, din 5 ianuarie 2026, cursul levei…
10:00
Persistența unui parfum poate transforma modul în care te simți pe parcursul unei zile. Nu e vorba doar despre a mirosi bine la ora 9 dimineața, ci despre încrederea pe care ți-o dă să știi…
10:00
Șapte polițiști turci au fost răniți luni într-o ciocnire cu militanți suspectați de apartenență la Statul Islamic în nord-vestul Turciei, iar operațiunea poliției împotriva acestora era luni dimineață încă în curs de desfășurare, potrivit presei…
10:00
Lumea are un nou „cel mai mare oraș”. Ce ne spune, de fapt, clasamentul ONU despre viitorul urbanizării # HotNews.ro
Pentru Alfiyan Elfatah, un tânăr de 31 de ani din Indonezia, titlul de „cel mai mare oraș din lume” nu este o abstracție statistică, ci înseamnă patru ore de navetă zilnică între periferia Jakartei și…
09:50
După retragerea de duminică a judecătorilor CCR propuși de PSD, luni este o nouă zi de suspans. Miza nu este doar dacă legea privind pensiile magistraților este constituțională sau nu. Miza este și dacă o…
09:50
Regizorul care a adus unei țări vecine primul Oscar din istorie își explică după 43 de ani capodopera uitată. „Colaboraționismul nu necesită neapărat o dictatură” # HotNews.ro
La cea de-a 54-a gală a Premiilor Oscar, din 1982, filmul Chariots of Fire a dominat competiția, iar actrița Katharine Hepburn a doborât recorduri. Aproape uitat astăzi este însă un film european strălucit despre un…
09:30
Zeci de școli și grădinițe au făcut achiziții directe de peste 11 milioane de lei de la firme și ONG-uri legate de actualul inspector școlar general al Bucureștiului, Florian Lixandru # HotNews.ro
Zeci de școli și grădinițe din București au atribuit, prin achiziții directe, contracte în valoare de peste 11 milioane de lei, în perioada 2022–2025, către firme și asociații în care actualul inspector școlar general al…
09:30
INS confirmă: România intră în 2026 cu frâna trasă- joburi mai puține, prețuri mai mari și încredere în scădere puternică # HotNews.ro
Economia României intră în iarna 2025–2026 sub semnul prudenței. Datele din ancheta de conjunctură realizată de Institutul Național de Statistică arată că managerii din industrie, construcții și comerțul cu amănuntul se așteaptă, în următoarele luni,…
09:20
Anul 2026 aduce 17 zile libere legale pentru angajații români. Dintre acestea, 12 pică în cursul săptămânii, ceea ce oferă oportunități în planificarea mai ușoară a concediului. Ianuarie 2026 este luna cu cele mai multe zile…
09:10
Ion Vasile Banu a murit. Veteranul de război fusese recent decorat de președintele Nicușor Dan # HotNews.ro
Veteranul de război Ion Vasile Banu, singura persoană decorată de președintele Nicușor Dan de Ziua Națională, a murit la vârsta de 107 de ani, a anunțat Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”. Informația a fost…
09:00
Donald Trump şi Netanyahu se întâlnesc astăzi în Florida. Mizele discuțiilor celor doi lideri # HotNews.ro
Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu se vor întâlni luni seară la Mar-a-Lago din Florida, proprietate a președintelui american, pe fondul temerilor crescânde că Israelul ar putea lansa noi ofensive împotriva inamicilor regionali, relatează…
09:00
Coreea de Nord a testat rachete de croazieră strategice, Kim Jong Un și-a exprimat „marea satisfacție” pentru rezultate # HotNews.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat duminică lansarea unor rachete de croazieră strategice cu rază lungă de acțiune, care au confirmat integritatea puterii sale nucleare, a transmis luni agenția de presă oficială KCNA, preluată…
Acum 8 ore
08:20
Ioana Apetrii și-a dat demisia din departamentul de resurse umane al unei companii de tehnologie în 2024. Lucrase acolo timp de patru ani și își iubea meseria. Dar odată cu achiziția companiei, atmosfera s-a schimbat…
08:10
China înconjoară Taiwanul cu exerciţii militare majore, cu foc real. „Avertisment serios” împotriva independenței insulei # HotNews.ro
Armata chineză a anunțat luni că a mobilizat trupe aeriene, navale şi de rachete pentru a înconjura Taiwanul în exerciții militare menite să trimită un „avertisment serios” împotriva oricărei încercări de independență a Taiwanului și a…
08:10
„Poate foarte aproape de pace”. Ce știm despre rezultatele întâlnirii dintre Trump și Zelenski # HotNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică că el și președintele ucrainean Volodimir Zelenski sunt „din ce în ce mai aproape, poate foarte aproape” de un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina, un…
