Chivu, primul în Italia și la atac: „Nu mă interesează ce spune”
National.ro, 29 decembrie 2025 17:50
Interul lui Cristi Chivu, a încheiat 2026 pe primul loc în Serie A. Duminică seară a învins-o pe Atalanta, la Bergamo, cu 1-0. La conferința de presă ce a urmat partidei de la Bergamo, jurnaliștii italieni l-au confruntat pe Cristi Chivu cu o afirmație făcută de Antonio Conte. Antrenorul campioanei Napoli sugerase că anumite echipe […] The post Chivu, primul în Italia și la atac: „Nu mă interesează ce spune” first appeared on Ziarul National.
• • •
Alte ştiri de National.ro
Acum 10 minute
18:10
Trenurile de noapte au fost salutate ca un pilon al viitorului mobilității ecologice a UE, însă renașterea promisă s-a blocat. Giganții feroviari naționali, cei mai bine plasați pentru a investi, consideră serviciile de noapte drept pierderi financiare, în timp ce noii veniți, dornici să le exploateze, nu pot finanța echipamentele scumpe, relatează Politico. „Cererea există. […] The post De ce a deraiat renașterea trenurilor de noapte în Europa first appeared on Ziarul National.
Acum 30 minute
17:50
Radu Drăgușin (23 de ani) este din nou în centrul atenției pe piața transferurilor. La doar câteva ore după revenirea pe teren, presa din Italia scrie că fundașul român și-a dat acordul pentru o mutare la Juventus, club la care a mai evoluat în trecut. Revenire după 11 luni și interes crescut Duminică seară, Drăgușin […] The post Drăgușin a spus DA transferului! first appeared on Ziarul National.
17:50
Interul lui Cristi Chivu, a încheiat 2026 pe primul loc în Serie A. Duminică seară a învins-o pe Atalanta, la Bergamo, cu 1-0. La conferința de presă ce a urmat partidei de la Bergamo, jurnaliștii italieni l-au confruntat pe Cristi Chivu cu o afirmație făcută de Antonio Conte. Antrenorul campioanei Napoli sugerase că anumite echipe […] The post Chivu, primul în Italia și la atac: „Nu mă interesează ce spune” first appeared on Ziarul National.
Acum o oră
17:30
Cât ar putea să coste masa festivă de Revelion. Românii care respectă tradiția și includ peștele în meniu ajung să plătească mai mult # National.ro
A trecut Crăciunul, dar se apropie tot mai mult Revelionul, așa că nu e de mirare că românii au început deja să se gândească la ce vor pune pe masa festivă, de Anul Nou. Astfel că, având o listă și un buget atent planificat, mulți dintre ei aruncând un ochi la ofertele din magazine și […] The post Cât ar putea să coste masa festivă de Revelion. Românii care respectă tradiția și includ peștele în meniu ajung să plătească mai mult first appeared on Ziarul National.
Acum 2 ore
17:10
Experții în energie nu reușesc să afle cauza blackout-ului din Spania. Fotovoltaicele și eolienele au dispărut, subit, din rețea # National.ro
Concluziile finale oficiale ale blackout-ului din Spania întârzie exagerat de mult. În fapt, rezultatele vor fi prezentate abia la un an de la producerea incidentului. Motivul este că experții în energie din UE nu au reușit să înțeleagă nici acum mecanismul care a provocat dezastrul, singurele date concrete fiind legate de faptul că fotovoltaicele și […] The post Experții în energie nu reușesc să afle cauza blackout-ului din Spania. Fotovoltaicele și eolienele au dispărut, subit, din rețea first appeared on Ziarul National.
16:40
Ce diferență poate face un an. Creșterea economiei Rusiei, alimentată de cheltuielile excesive în industria de apărare, s-a evaporat practic. Câștigurile din petrol, care reprezintă o cincime din veniturile guvernului, au scăzut cu aproape un sfert din cauza prețurilor globale mai mici și a sancțiunilor. În decembrie 2024, Vladimir Putin s-a lăudat cu creșterea economică […] The post Nu va fi un An Nou fericit în Rusia lui Putin first appeared on Ziarul National.
16:30
Cum va fi vremea de Revelion și în primele zile din 2026. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni # National.ro
Cum vor fi temperaturile în România pe finalul acestui an și în primele zile din 2026? Meteorologii au anunțat prognoza pentru următoarele două săptămâni, cu detalii pentru fiecare regiune, inclusiv pentru zona montană. Vremea rămâne rece până la finalul anului în aproape toată țara, însă va intra într-un proces de încălzire în primele zile din […] The post Cum va fi vremea de Revelion și în primele zile din 2026. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni first appeared on Ziarul National.
Acum 4 ore
16:00
Marile companii din domeniul plăților se întrec în construirea infrastructurii pentru ceea ce consideră a fi următoarea evoluție a comerțului global: agenți de inteligență artificială care pot compara prețuri și face achiziții în numele consumatorilor. Tendința este denumită „agentic commerce” și reflectă dependența crescândă de chatboți pentru sarcinile de zi cu zi, inclusiv căutarea de […] The post “Agentic commerce”. Inteligența artificială cumpără în numele consumatorilor first appeared on Ziarul National.
15:50
Războiul din Ucraina va continua. Trump se dă mare, Putin își menține obiectivele, iar Zelenski nu obține nimic # National.ro
Pentru a patra oară în 2025, Volodimir Zelenski a călătorit în Statele Unite pentru a se întâlni cu Donald Trump. La fel ca în vizitele sale anterioare, Zelenski spera să obțină garanții de securitate din partea SUA și promisiuni de sprijin economic și militar postbelic pentru Ucraina. Din nou, întâlnirea sa cu partea americană a […] The post Războiul din Ucraina va continua. Trump se dă mare, Putin își menține obiectivele, iar Zelenski nu obține nimic first appeared on Ziarul National.
15:50
Proiectul care schimbă totul. Asigurarea obligatorie pentru locuințe va include și exploziile din locuințe # National.ro
Asigurarea obligatorie a locuințelor, celebra PAID, este pe cale să devină una digerabilă. Parlamentarii au depus un proiect de lege la Senat prin care introduc la evenimentele nefaste asigurate și ceva concret, și anume explozia accidentală de gaze, dat fiind ultimele dezastre petrecute în țară. În forma actuală, PAID este, cel puțin pentru locuitorii din […] The post Proiectul care schimbă totul. Asigurarea obligatorie pentru locuințe va include și exploziile din locuințe first appeared on Ziarul National.
14:20
Urmărit de o haită de câini, un bărbat a căzut într-un lac dintr-un parc din Craiova. Cine a intervenit în ajutorul său – VIDEO # National.ro
Momente de spaimă pentru un bărbat care, în încercarea de a scăpa de mai mulți câini aflați pe urmele sale, a ajuns să cadă în apa rece a unui lac dintr-un parc din Craiova. Omul a avut nevoie de ajutor pentru a ieși din apă, jandarmii fiind cei care au intervenit pentru a-l salva din […] The post Urmărit de o haită de câini, un bărbat a căzut într-un lac dintr-un parc din Craiova. Cine a intervenit în ajutorul său – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Acum 6 ore
13:50
O mașină a luat foc pe una dintre cele mai aglomerate artere din Capitală: traficul rutier în zonă, afectat – FOTO # National.ro
Un incident ce a avut loc luni, 29 decembrie, în traficul din Capitală a făcut necesară intervenția de urgență a pompierilor. Totul, după ce o mașină a fost cuprinsă de flăcări. Incidentul a avut loc pe una dintre cele mai circulate artere bucureștene, perturbând atât traficul rutier, cât și circulația transportului în comun. Din primele […] The post O mașină a luat foc pe una dintre cele mai aglomerate artere din Capitală: traficul rutier în zonă, afectat – FOTO first appeared on Ziarul National.
13:40
Pe cine bârfim la mesele de sărbători? Că suntem toți aici. Să așteptăm să plece primul! # National.ro
1. Masa de Crăciun sau de revelion între prieteni e o capodoperă. Funcționează pe schema ”pe cine bârfim? Că suntem toți aici. Să așteptăm să plece primul! Îl înjurăm zece minute și pe urmă ascultăm un colind, ca să ne emoționăm în grup!” Luați individual, suntem răi. Ne-am înrăit după revoluție. Funcționăm pe principiul ”urăște-ți […] The post Pe cine bârfim la mesele de sărbători? Că suntem toți aici. Să așteptăm să plece primul! first appeared on Ziarul National.
13:10
Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României și Moș Crăciun au ajuns, în prag de sărbători, în casa supercampionului României la aritmetică mentală, Karlos Tănăsucă # National.ro
Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României și Moș Crăciun au ajuns, în prag de sărbători, în casa supercampionului României la aritmetică mentală, Karlos Tănăsucă – unul dintre tinerii remarcabili ai campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ediția 2024. Vizita a fost una plină de emoție și bucurie, iar darurile au fost pe măsura performanțelor […] The post Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României și Moș Crăciun au ajuns, în prag de sărbători, în casa supercampionului României la aritmetică mentală, Karlos Tănăsucă first appeared on Ziarul National.
Acum 8 ore
12:00
Fostul mare handbalist Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani, după un divorț cu scandal # National.ro
Legendarul handbalist Cristian Gațu s-a recăsătorit, în același an în care a divorțat de Tamara, femeia care i-a fost soție vreme de 53 de ani și care l-a acuzat că l-a înșelat cu menajera. Acum, Gațu s-a căsătorit civil cu Mariana Oprea, iar imaginile au fost publicate pe internet. Cristian Gațu a divorțat în 2024, […] The post Fostul mare handbalist Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani, după un divorț cu scandal first appeared on Ziarul National.
11:30
Vom avea primul Revelion fără petarde! Românii s-au speriat de amenzile uriașe și de închisoare # National.ro
Legea adoptată în vară în România, care interzice vânzarea petardelor periculoase și limitează folosirea articolelor pirotehnice la produse cu risc foarte scăzut, pare să dea primele rezultate. Amenzi uriașe și închisoare pentru cei care vând petarde Pentru persoanele fizice nu mai este permisă deținerea, folosirea, importul sau comercializarea petardelor clasice şi a altor articole pirotehnice […] The post Vom avea primul Revelion fără petarde! Românii s-au speriat de amenzile uriașe și de închisoare first appeared on Ziarul National.
11:10
Cumpărătorii sunt avertizați să fie vigilenți, deoarece numărul escrocheriilor care implică carduri cadou este în creștere. Potrivit experților, escrocii vizează cardurile online și din magazine pentru a le stoarce banii sau pentru a păcăli oamenii să le cumpere pentru a transfera bani fără a lăsa urmă. Noua metodă de fraudă, cunoscută sub numele de „gift […] The post Cum funcționează frauda „gift card draining” și ce să faci ca să te protejezi first appeared on Ziarul National.
11:00
Val de intervenții ale echipelor Salvamont: 28 de oameni salvați de pe munte în ultimele 24 de ore. Șase dintre ei au fost duși la spital # National.ro
Salvatorii montani au avut numeroase apeluri de la turiști, în ultimele 24 de ore, intervenind în ajutorul mai multor persoane care aveau nevoie de ajutor. Unii turiști aflați în vacanță în zona montană, pe finalul acestui an, au avut nevoie de ajutorul specialiștilor de la Salvamont. Așa se face că au fost zeci de apeluri […] The post Val de intervenții ale echipelor Salvamont: 28 de oameni salvați de pe munte în ultimele 24 de ore. Șase dintre ei au fost duși la spital first appeared on Ziarul National.
10:30
Tragedie în Indonezia, în urma unui incendiu ce a afectat o clădire a unui cămin de bătrâni. Bilanțul victimelor e cutremurător. Un incendiu ce a izbucnit duminică seară la un azil de bătrâni din Indonezia a ucis 16 vârstnici, a anunțat poliția, potrivit AP. În momentul în care a pornit incendiul, multe dintre persoanele în […] The post Cumplit! Incendiu la un azil de bătrâni din Indonezia: 16 oameni au murit first appeared on Ziarul National.
10:30
Tragedie feroviară în Mexic! 13 oameni au murit și alți 98 au fost răniți după ce un tren a deraiat # National.ro
O tragedie fără margini a lovit Mexicul, chiar de Sărbători! Cel puțin 13 persoane au murit după ce un tren de pasageri inaugurat în 2023 a deraiat în statul Oaxaca, din sudul țării. Alte 98 de persoane au fost rănite, iar cinci se află în stare critică, au anunțat autoritățile. 13 persoane au decedat, alte […] The post Tragedie feroviară în Mexic! 13 oameni au murit și alți 98 au fost răniți după ce un tren a deraiat first appeared on Ziarul National.
Acum 12 ore
10:10
Numele Vlăduței Lupău apare într-un dosar penal cu implicații internaționale, care a pus pe jar autoritățile române și pe cele sârbești. Artista nu este cercetată pentru vreo infracțiune, ci este parte într-o procedură procedurală legată de un litigiu civil privind drepturi de autor, aflat în derulare. Artista de muzică populară este vizată într-o cerere de […] The post Autoritățile sârbe, pe urmele Vlăduței Lupău! Artista e de negăsit first appeared on Ziarul National.
10:00
CCR, aşteptată să ia o decizie astăzi în cazul Legii privind pensiile magistraţilor, după două amânări # National.ro
Curtea Constituțională (CCR) a amânat din nou luarea unei decizii privind reforma pensiilor magistraților. Amânarea a fost de doar o zi, astfel că noua ședință este programată să aibă loc luni, 29 decembrie, de la ora 10:00. Motivul invocat pentru cea mai recentă amânare a fost lipsa de cvorum. Pentru un verdict este nevoie de […] The post CCR, aşteptată să ia o decizie astăzi în cazul Legii privind pensiile magistraţilor, după două amânări first appeared on Ziarul National.
09:40
Viscolul puternic s-a dezlănțuit în mai multe zone din țară și a lăsat în urmă dezastru VIDEO # National.ro
România a fost înghițită de viscol năprasnic! Vântul puternic a făcut ravagii în mai multe zone din țară, punând în dificultate turiștii dar și localnicii. Vreme extremă în mai multe regiuni Circulația rutieră pe DN 67C Transalpina, pe tronsonul cuprins între Novaci și Rânca, este închisă de aseară, de la ora 18:00, din cauza condițiilor […] The post Viscolul puternic s-a dezlănțuit în mai multe zone din țară și a lăsat în urmă dezastru VIDEO first appeared on Ziarul National.
09:00
A murit colonelul Ion Vasile Banu, singurul veteran de război decorat de președintele Nicușor Dan de Ziua Națională # National.ro
Colonelul în rezervă Ion Vasile Banu, veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial și singura persoană decorată de președintele Nicușor Dan cu ocazia Zilei Naționale din acest an, a încetat din viață la vârsta de 107 ani. Anunțul decesului său a fost făcut de nepoata sa, pe pagina de Facebook a acesteia. Decesul colonelului Banu […] The post A murit colonelul Ion Vasile Banu, singurul veteran de război decorat de președintele Nicușor Dan de Ziua Națională first appeared on Ziarul National.
08:40
Pacea din Ucraina, tot mai aproape?! Trump: „Am făcut multe progrese”/Negocierile continuă și în ianuarie 2026 # National.ro
Președintele american Donald Trump l-a primit duminică pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la reședința sa privată din Florida, unde au discutat despre eforturile de încheiere a conflictului dintre Rusia și Ucraina. La finalul întâlnirii, Donald Trump a declarat că un acord de pace între Rusia și Ucraina este „foarte aproape”. Totuși, liderul american a precizat […] The post Pacea din Ucraina, tot mai aproape?! Trump: „Am făcut multe progrese”/Negocierile continuă și în ianuarie 2026 first appeared on Ziarul National.
07:20
Acum 24 ore
21:10
20:10
Creșterea averii și puterii de cumpărare a persoanelor cu vârsta peste 50 de ani este pe cale să accelereze o serie de oportunități de investiții în mai multe sectoare din Marea Britanie și nu numai. Această grupă de vârstă – numită Silver Spenders sau Grey Pound – se identifică cu noii „bogați inactivi”, potrivit CNBC. […] The post Silver Spenders își deschid portofelele pentru consum first appeared on Ziarul National.
19:40
2026 se anunță a fi un an teribil din punct de vedere economic. Nu e deloc întâmplător că tot mai mulți analiști folosesc cuvântul „supraviețuire” atunci când vorbesc despre ce ne așteaptă. Nu știm exact ce va fi, dar putem anticipa. Semnalele vin din toate direcțiile, iar puse cap la cap conturează un tablou sumbru: […] The post 2026 – Tot pe sărăcie, tot cu „slava” în gând first appeared on Ziarul National.
19:10
Cifre zguduitoare. Ratele tulburărilor de autism la copiii vaccinați, cu 549% mai mari decât la nevaccinați # National.ro
Reanalizarea studiului Henry Ford Health din 2020, cel mai mare studiu al copiilor vaccinați și nevaccinați din SUA, a dezvăluit lucruri cutremurătoare. Astfel, ratele de cancer la copiii vaccinați erau cu 54% mai mari, iar cele de tulburări de autism, cu 549% mai mari decât la nevaccinați. Cercetătorii implicați în reanalizarea studiului au criticat faptul […] The post Cifre zguduitoare. Ratele tulburărilor de autism la copiii vaccinați, cu 549% mai mari decât la nevaccinați first appeared on Ziarul National.
18:40
Silicon Valley adoră „momentele”. A existat „momentul iPhone”, în 2007. „Momentul ChatGPT” a marcat apariția inteligenței artificiale, în 2022. Acum, se așteaptă „momentul roboților”. Robotica umanoidă suscită un entuziasm crescând în domeniul tehnologic californian, alimentat de profețiile șefului Tesla, relatează Le Monde. Elon Musk a afirmat că roboții săi Optimus cu formă umanoidă ar fi […] The post Silicon Valley se pregătește pentru revoluția roboților first appeared on Ziarul National.
Ieri
18:10
Generația Z declanșează un val de proteste care zguduie guvernele din întreaga lume. Liderii au căzut deja în Nepal, Madagascar și Bulgaria. Administrațiile din Indonezia, Peru și Serbia înfruntă tulburări provocate de tineri, alimentate de rețelele sociale și inspirate de jocurile video și anime, relatează Bloomberg. Carnegie Protest Tracker a înregistrat 53 de demonstrații cu […] The post Protestele Generației Z. Ce țări s-ar putea confrunta cu tulburări sociale în 2026 first appeared on Ziarul National.
17:40
Dezvoltarea incredibilă a inteligenței artificiale, o tehnologie extrem de consumatoare de electricitate, apă și metale rare, ridică semne de întrebare într-un moment în care companiile din acest sector se angajează într-o cursă a gigantismului. În spatele răspunsurilor ChatGPT, videoclipurilor Sora sau imaginilor sintetice uimitoare ale Grok sau Gemini, inteligența artificială are o amprentă foarte reală […] The post Inteligența artificială devorează planeta? Cursa gigantismului first appeared on Ziarul National.
17:20
Marius Marin traversează o perioadă complicată în Italia. Pisa a pierdut acasă cu Juventus (1-2), iar mijlocașul român a fost folosit doar din minutul 79. La final, La Gazzetta dello Sport i-a acordat nota 5,5, a doua cea mai mică din echipa gazdă. Astfel, moșul îi aduce o veste proastă lui Mircea Lucescu de Crăciun: […] The post România nu mai are niciun titular în Serie A! first appeared on Ziarul National.
17:10
Comisia Europeană a decis să prelungească scutirea de taxe rutiere pentru camioanele electrice până în 2031, dat fiind că numărul acestora nu dă semne de creștere. Birocrații de la Bruxelles recunosc că prețurile acestora sunt foarte mari și au decis să stimuleze companiile să le achiziționeze prin reducerea cheltuielilor operaționate, în care intră și vignetele. […] The post Măsuri disperate la Bruxelles. Cum vor să forțeze achiziția camioanelor electrice? first appeared on Ziarul National.
17:00
Inter pregătește o schimbare majoră de generație la finalul sezonului. Presa italiană anunță că cinci jucători trecuți de 30 de ani nu vor primi prelungirea contractelor scadente în vară: Henrikh Mkhitaryan (36), Francesco Acerbi (37), Yann Sommer (37), Stefan de Vrij (33) și Matteo Darmian (36). Echipa pregătită de Cristi Chivu are cea mai ridicată […] The post Chivu face curățenie generală la Inter. Veteranii, OUT! first appeared on Ziarul National.
16:10
Lunga poveste de dragoste a președintelui Trump cu propriul nume și propria imagine atinge apogeul în al doilea mandat al său. Acum există Institutul Donald J. Trump pentru Pace și Centrul Trump-Kennedy. Conturi Trump pentru nou-născuți și carduri Trump Gold pentru persoanele bogate care doresc să obțină rezidența în SUA. Portrete mari ale lui Trump […] The post Trump însetat de auto-glorificare first appeared on Ziarul National.
15:00
Vladimir Putin este încrezător, chiar arogant. Nu că ar fi obținut mari succese pe câmpul de luptă. Trupele ruse au reușit, cu dificultate, să ocupe o parte din Donbas, dar ar trebui să mărim harta pentru a vedea aceste câștiguri – reprezintă 1% din teritoriul ucrainean (acum distrus iremediabil) – plătite cu sute de mii […] The post Cum s-a schimbat războiul din Ucraina în 2025 first appeared on Ziarul National.
14:40
Spania a scăpat de sub control pesta porcină africană, care s-a extins la mistreți într-un ritm fără precedent. În fapt, toată Europa are focare la mistreți, cu toate măsurile draconice luate, prin masacrarea acestora în multe state ale UE. Reprezentanții ANSVSA suspectează că ar fi un act terorist lansat asupra continentului, având în vederea contaminările […] The post Europa, sub atac terorist? Pesta porcină africană s-a extins în toate țările first appeared on Ziarul National.
14:00
Microcipurile sunt adesea descrise drept „petrolul secolului XXI” deoarece au devenit resursa strategică fundamentală a economiei globale contemporane, jucând un rol comparabil cu cel pe care hidrocarburile l-au avut în secolul XX. Dacă petrolul a alimentat industrializarea, transporturile, mecanizarea armatelor și creșterea economică globală, microcipurile stau astăzi la baza digitalizării, a inteligenței artificiale, a infrastructurii […] The post Războaiele tăcute ale secolului XXI: controlul microcipurilor first appeared on Ziarul National.
13:10
1. Să fim sănătoși! E mare lucru că am prins și sărbătorile astea cu USR la guvernare. Ca să le iasă lucrarea cum vor ei, trotinetarii ar trebui să militeze în 2026 pentru interzicerea reacționarului Moș Crăciun. USR este cea mai mare nenorocire a României de la Stalin încoace. 2. Nu l-am suportat pe Ceaușescu. […] The post Inevitabila paralelă Bolojan – Ceaușescu first appeared on Ziarul National.
12:20
Actrița franceză Brigitte Bardot a murit la vârsta de 91 de ani, a anunțat duminică Fundația care-i poartă numele. În luna octombrie, Bardot a suferit “o intervenţie chirurgicală uşoară” care a necesitat spitalizarea sa la Toulon, în sud-estul Franţei. În luna mai ea spunea, într-un interviu, că trăieşte “ca o fermieră”, înconjurată de oi, porci, […] The post Actrița franceză Brigitte Bardot a murit la 91 de ani first appeared on Ziarul National.
12:00
Crimă la comandă pentru moștenire? O româncă ar fi angajat o asistentă medicală ca să-i ucidă mama # National.ro
Crimă șocantă la Sibiu! O femeie în vârstă de 38 de ani este acuzată că și-a ucis mama, cu ajutorul unei asistente medicale, pentru a intra în posesia moștenirii. Tragedia ar fi avut loc anul trecut, în vară. În luna iunie 2024, femeia ar fi pus la cale uciderea mamei sale, cu ajutorul unei asistente […] The post Crimă la comandă pentru moștenire? O româncă ar fi angajat o asistentă medicală ca să-i ucidă mama first appeared on Ziarul National.
11:20
Vreme extremă în România! ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ # National.ro
Meteorologii ANM au emis noi alerte, duminică dimineață. O nouă avertizare de vreme extremă este valabilă începând de astăzi, de la ora 10.00, până luni, 29 decembrie, ora 10.00, pentru zone din 11 județe. Totodată, prognoza meteo a fost actualizată, aproape întreaga țară fiind vizată de alerte meteo. Codul roșul de ninsori viscolite vizează zonele […] The post Vreme extremă în România! ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ first appeared on Ziarul National.
11:00
Creatorii clipurilor generate cu AI câştigă munţi de bani de pe urma noilor utilizatori YouTube. Feed-urile, “inundate” cu filmuleţe dintr-o realitate paralelă # National.ro
Conform unei analize oficiale care a cuprins 15.000 dintre cele mai populare canale YouTube din lume şi primele 100 din fiecare țară, 278 dintre clipurile video conțin exclusiv astfel de „AI slop”. În total, aceste canale au adunat peste 63 de miliarde de vizualizări și 221 de milioane de abonați, generând venituri anuale estimate la […] The post Creatorii clipurilor generate cu AI câştigă munţi de bani de pe urma noilor utilizatori YouTube. Feed-urile, “inundate” cu filmuleţe dintr-o realitate paralelă first appeared on Ziarul National.
10:30
De ce avertizează medicii să nu atingem smartphone-ul în primele 60 de minute după trezire. Cum este afectat creierul # National.ro
Într-o eră în care smartphone-urile, tabletele, laptopurile sau computerele desktop nu fac parte doar din munca noastră, ci și din timpul nostru liber, fiind baza relațiilor noastre sociale actuale datorită rețelelor sociale, specialiştii atrag atenţia că şi creierul nostru este afectat. Utilizarea regulată a telefoanelor mobile de dimineața devreme poate fi contraproductivă. De exemplu, apare […] The post De ce avertizează medicii să nu atingem smartphone-ul în primele 60 de minute după trezire. Cum este afectat creierul first appeared on Ziarul National.
10:00
Unităţile de Primiri Urgenţe, pline de Sărbători! Românii au acuzat stări gripale grave. Spitalele încep să rămână fără locuri libere! # National.ro
“Super-gripa” din 2025 face ravagii în România! Noua tulpină foarte agresivă a cauzat un deces la Cluj-Napoca, unde o femeie a murit din cauza complicaţiilor. Pe fondul creșterii îmbolnăvirilor cu gripă în România, este, în momentul de față, stare de alertă epidemiologică. Asta înseamnă că suntem la un pas de epidemie de gripă. În ultima […] The post Unităţile de Primiri Urgenţe, pline de Sărbători! Românii au acuzat stări gripale grave. Spitalele încep să rămână fără locuri libere! first appeared on Ziarul National.
09:50
Pentru că tot este la modă subiectul pensiilor așa-zise speciale, adică un fel de ciorbă cu de toate din care se servește marelui public cu găleata, haideți să lămurim zona pensiilor personalului aeronavigant din România. Oricine își dorește un venit decent, dar majoritatea uităm că acesta are la bază câteva criterii majore, precum: importanța economică […] The post Pensia piloților, între adevăr și minciună! first appeared on Ziarul National.
09:30
Târgurile de Crăciun 2025, din Bucureşti, se închid duminică. Ce vânzări au avut comercianţii anul acesta # National.ro
Comercianţii “pun lacătul” pe Târgurile de Crăciun 2025 din Bucureşti. Totuşi, multe dintre târgurile din țară rămân deschise și după Anul Nou. Târgul de Crăciun din Piața Constituției se închide duminică, 28 decembrie, la fel şi târgul din Piața Operei, cel din Piața Universității și cel din Parcul Drumul Taberei, din sectorul 6 al Capitalei. […] The post Târgurile de Crăciun 2025, din Bucureşti, se închid duminică. Ce vânzări au avut comercianţii anul acesta first appeared on Ziarul National.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.