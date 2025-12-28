Vreme extremă în România! ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ
National.ro, 28 decembrie 2025 11:20
Meteorologii ANM au emis noi alerte, duminică dimineață. O nouă avertizare de vreme extremă este valabilă începând de astăzi, de la ora 10.00, până luni, 29 decembrie, ora 10.00, pentru zone din 11 județe. Totodată, prognoza meteo a fost actualizată, aproape întreaga țară fiind vizată de alerte meteo. Codul roșul de ninsori viscolite vizează zonele […] The post Vreme extremă în România! ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ first appeared on Ziarul National.
• • •
Alte ştiri de National.ro
Acum 30 minute
11:20
Vreme extremă în România! ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ # National.ro
Meteorologii ANM au emis noi alerte, duminică dimineață. O nouă avertizare de vreme extremă este valabilă începând de astăzi, de la ora 10.00, până luni, 29 decembrie, ora 10.00, pentru zone din 11 județe. Totodată, prognoza meteo a fost actualizată, aproape întreaga țară fiind vizată de alerte meteo. Codul roșul de ninsori viscolite vizează zonele […] The post Vreme extremă în România! ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ first appeared on Ziarul National.
Acum o oră
11:00
Creatorii clipurilor generate cu AI câştigă munţi de bani de pe urma noilor utilizatori YouTube. Feed-urile, “inundate” cu filmuleţe dintr-o realitate paralelă # National.ro
Conform unei analize oficiale care a cuprins 15.000 dintre cele mai populare canale YouTube din lume şi primele 100 din fiecare țară, 278 dintre clipurile video conțin exclusiv astfel de „AI slop”. În total, aceste canale au adunat peste 63 de miliarde de vizualizări și 221 de milioane de abonați, generând venituri anuale estimate la […] The post Creatorii clipurilor generate cu AI câştigă munţi de bani de pe urma noilor utilizatori YouTube. Feed-urile, “inundate” cu filmuleţe dintr-o realitate paralelă first appeared on Ziarul National.
Acum 2 ore
10:30
De ce avertizează medicii să nu atingem smartphone-ul în primele 60 de minute după trezire. Cum este afectat creierul # National.ro
Într-o eră în care smartphone-urile, tabletele, laptopurile sau computerele desktop nu fac parte doar din munca noastră, ci și din timpul nostru liber, fiind baza relațiilor noastre sociale actuale datorită rețelelor sociale, specialiştii atrag atenţia că şi creierul nostru este afectat. Utilizarea regulată a telefoanelor mobile de dimineața devreme poate fi contraproductivă. De exemplu, apare […] The post De ce avertizează medicii să nu atingem smartphone-ul în primele 60 de minute după trezire. Cum este afectat creierul first appeared on Ziarul National.
10:00
Unităţile de Primiri Urgenţe, pline de Sărbători! Românii au acuzat stări gripale grave. Spitalele încep să rămână fără locuri libere! # National.ro
“Super-gripa” din 2025 face ravagii în România! Noua tulpină foarte agresivă a cauzat un deces la Cluj-Napoca, unde o femeie a murit din cauza complicaţiilor. Pe fondul creșterii îmbolnăvirilor cu gripă în România, este, în momentul de față, stare de alertă epidemiologică. Asta înseamnă că suntem la un pas de epidemie de gripă. În ultima […] The post Unităţile de Primiri Urgenţe, pline de Sărbători! Românii au acuzat stări gripale grave. Spitalele încep să rămână fără locuri libere! first appeared on Ziarul National.
09:50
Pentru că tot este la modă subiectul pensiilor așa-zise speciale, adică un fel de ciorbă cu de toate din care se servește marelui public cu găleata, haideți să lămurim zona pensiilor personalului aeronavigant din România. Oricine își dorește un venit decent, dar majoritatea uităm că acesta are la bază câteva criterii majore, precum: importanța economică […] The post Pensia piloților, între adevăr și minciună! first appeared on Ziarul National.
Acum 4 ore
09:30
Târgurile de Crăciun 2025, din Bucureşti, se închid duminică. Ce vânzări au avut comercianţii anul acesta # National.ro
Comercianţii “pun lacătul” pe Târgurile de Crăciun 2025 din Bucureşti. Totuşi, multe dintre târgurile din țară rămân deschise și după Anul Nou. Târgul de Crăciun din Piața Constituției se închide duminică, 28 decembrie, la fel şi târgul din Piața Operei, cel din Piața Universității și cel din Parcul Drumul Taberei, din sectorul 6 al Capitalei. […] The post Târgurile de Crăciun 2025, din Bucureşti, se închid duminică. Ce vânzări au avut comercianţii anul acesta first appeared on Ziarul National.
09:00
Cât costă masa pentru Revelion 2026 la restaurant. Românii nu s-au mai înghesuit să petreacă în localuri din cauza preţurilor ridicate # National.ro
Petrecerea de Revelion 2026 se apropie cu paşi repezi, dar restaurantele încă mai au locuri libere. Patronii de localuri încearcă să vândă bilete, pe ultima sută de metri. Dacă de obicei locurile erau deja ocupate, acum încă mai sunt bilete la cele mai multe evenimente. Scumpirile, inflaţia şi costurile operaționale mai mari din ultimele luni […] The post Cât costă masa pentru Revelion 2026 la restaurant. Românii nu s-au mai înghesuit să petreacă în localuri din cauza preţurilor ridicate first appeared on Ziarul National.
08:30
Ce prevede proiectul de reformă a pensiilor speciale asupra căruia CCR trebuie să se pronunţe duminică, 28 decembrie # National.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) dezbate duminică, 28 decembrie, proiectul ce prevede reforma pensiilor magistraţilor, care au respins orice propunere de reformă înaintată de Guvernul Ilie Bolojan și și-au suspendat activitatea. CCR a amânat, pe 10 decembrie, luarea unei decizii, stabilind un nou termen. Reamintim că proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte […] The post Ce prevede proiectul de reformă a pensiilor speciale asupra căruia CCR trebuie să se pronunţe duminică, 28 decembrie first appeared on Ziarul National.
Acum 24 ore
16:00
S-a aflat! Vlad Filat, fostul premier al Republicii Moldova, dat în urmărire internațională de Interpol # National.ro
S-a aflat! Informația îl vizează pe fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat. Și a fost confirmată de către purtătorul de cuvânt al Inspectoratului General al Poliției. Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost dat în urmărire internațională de Interpol, în baza unei notificări emise de Biroul Central Interpol Paris, transmite sâmbătă Moldpres, […] The post S-a aflat! Vlad Filat, fostul premier al Republicii Moldova, dat în urmărire internațională de Interpol first appeared on Ziarul National.
15:10
Complexul Energetic Oltenia, vizat de un atac cibernetic de tip ransomware. Activitatea companiei, parțial afectată # National.ro
Un atac informatic de tip ransomware, sub denumirea „Gentlemen”, a afectat infrastructura IT de business a Complexului Energetic Oltenia. Informații oficiale despre acest incident de securitate cibernetică au fost făcute publice sâmbătă, 27 decembrie. Așa s-a aflat că, în urma atacului, unele documente și fișiere au fost criptate, iar mai multe aplicații informatice au devenit […] The post Complexul Energetic Oltenia, vizat de un atac cibernetic de tip ransomware. Activitatea companiei, parțial afectată first appeared on Ziarul National.
14:00
Patru bărbați au jucat șah pe o saltea gonflabilă, în apa Mării Negre, în a doua zi de Crăciun – VIDEO # National.ro
Imagini ieșite din tipare, pe litoral, în a doua zi de Crăciun. Patru bărbați au intrat în apa rece a Mării Negre pentru a juca șah. În timp ce mulți au ales căldura casei și o activitate cât mai comodă de Crăciun, patru bărbați temerari au găsit o altă îndeletnicire în cea de-a doua zi […] The post Patru bărbați au jucat șah pe o saltea gonflabilă, în apa Mării Negre, în a doua zi de Crăciun – VIDEO first appeared on Ziarul National.
13:00
ANM, noi avertizări COD GALBEN și PORTOCALIU: vânt puternic, ninsori viscolite în mai multe zone – HARTA/Cum va fi vremea în București # National.ro
Specialiștii ANM au actualizat prognoza meteo. Meteorologii au emis sâmbătă, 27 decembrie, noi avertizări de vreme rea. Sunt anunțate intensificări ale vântului, precipitații predominant sub formă de ninsoare, viscol, dar și ghețuș și polei. Avertizările meteo vizează mai multe zone din țară. Astfel, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică de intensificări […] The post ANM, noi avertizări COD GALBEN și PORTOCALIU: vânt puternic, ninsori viscolite în mai multe zone – HARTA/Cum va fi vremea în București first appeared on Ziarul National.
11:50
Știai că mersul pe jos timp de 20 de minute reduce inflamația din corp? – Sportul ca antiinflamator natural # National.ro
Inflamația este un răspuns natural al organismului atunci când se confruntă cu o infecție, o rană sau un stres. Pe termen scurt, ne protejează. Însă atunci când devine cronică, poate contribui la apariția unor afecțiuni grave precum boli cardiovasculare, diabet de tip 2, artrită sau chiar depresie. Vestea bună? Nu e nevoie să alergi maratoane […] The post Știai că mersul pe jos timp de 20 de minute reduce inflamația din corp? – Sportul ca antiinflamator natural first appeared on Ziarul National.
11:40
Imagini înfiorătoare! Accident grav pe o autostradă din Japonia: un mort și 26 de răniți, peste 50 de vehicule implicate – VIDEO # National.ro
Imagini cutremurătoare au fost surprinse pe o autostradă din Japonia, după producerea unui carambol de proporții, în care au fost implicate peste 50 de autovehicule. Un grav accident ce s-a produs în condiții de ninsoare a provocat moartea unei persoane și rănirea altor 26 pe o autostradă din Japonia, vineri seara. Coliziunea rutieră a avut […] The post Imagini înfiorătoare! Accident grav pe o autostradă din Japonia: un mort și 26 de răniți, peste 50 de vehicule implicate – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Ieri
11:00
Trump, avertisment pentru Zelenski înainte de întâlnirea de duminică: „Nu are nimic până nu îmi dau acordul” # National.ro
Donald Trump îi taie avântul lui Volodimir Zelenski cu o declarație categorică, făcută vineri, în contextul în care cei doi lideri ar urma să se întâlnească, în ultima zi a acestei săptămâni, în Florida. Înainte de a se întâlni duminică cu Volodimir Zelenski, care va fi înarmat cu noi propuneri pentru a pune capăt războiului […] The post Trump, avertisment pentru Zelenski înainte de întâlnirea de duminică: „Nu are nimic până nu îmi dau acordul” first appeared on Ziarul National.
10:30
Bătrân suspectat că și-a omorât în bătaie soția, de Crăciun, apoi a chemat o asistentă medicală. Femeia a sunat la Poliție/Bărbatul din Dolj, reținut # National.ro
Un caz cumplit de violență, soldat cu moartea unei femei, a șocat o comunitate din județul Dolj, cu atât mai mult cu cât nenorocirea a avut loc chiar de Crăciun. Alerta la Poliție a fost dată de o asistentă medicală pe care chiar bărbatul suspectat de uciderea soției sale o chemase pentru a o îngriji […] The post Bătrân suspectat că și-a omorât în bătaie soția, de Crăciun, apoi a chemat o asistentă medicală. Femeia a sunat la Poliție/Bărbatul din Dolj, reținut first appeared on Ziarul National.
10:00
Sfântul Ștefan, prăznuit pe 27 decembrie. Tradiții și obiceiuri. Preot: „Această zi reprezintă un prilej de reflecție” # National.ro
Sfântul Ștefan este prăznuit de creștinii ortodocși pe 27 decembrie, în a treia zi de Crăciun. În această zi de sărbătoare, credincioșii respectă o serie de tradiții și obiceiuri moștenite din bătrâni. Pe 27 decembrie, este prăznuit Sfântul Apostol, Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan, sărbătoarea fiind marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox. Încă de […] The post Sfântul Ștefan, prăznuit pe 27 decembrie. Tradiții și obiceiuri. Preot: „Această zi reprezintă un prilej de reflecție” first appeared on Ziarul National.
26 decembrie 2025
17:00
FOTO. Pompierii din Giurgiu au salvat un cățeluș dintr-un apartament în care izbucnise un incendiu. „Toto este acum în siguranță” # National.ro
Un caz la care au fost chemați să intervină pompierii din Giurgiu a impresionat, în a doua zi de Crăciun. A fost alertă în rândul locatarilor unui bloc din municipiu, care au pus mâna pe telefon și au sunat la pompieri, după ce au simțit miros de fum într-un apartament de la primul etaj. Între […] The post FOTO. Pompierii din Giurgiu au salvat un cățeluș dintr-un apartament în care izbucnise un incendiu. „Toto este acum în siguranță” first appeared on Ziarul National.
15:40
Zeci de turiști salvați de pe munte în ultimele 24 de ore. Unde au fost cele mai multe intervenții ale salvamontiștilor # National.ro
Salvamontiștii sunt la datorie și de Crăciun. Câteva zeci de persoane din rândul celor aflați în această perioadă la munte au avut nevoie de ajutor, drept urmare au apelat la cei de la Salvamont. Douăzeci şi două de persoane au fost salvate în ultimele 24 de ore, în urma unor intervenţii ale salvamontiştilor, cele mai […] The post Zeci de turiști salvați de pe munte în ultimele 24 de ore. Unde au fost cele mai multe intervenții ale salvamontiștilor first appeared on Ziarul National.
14:10
A murit scriitorul Radu F. Alexandru. „Cultura română pierde una din personalitățile sale de excepție” # National.ro
Radu F. Alexandru a murit, vineri, 26 decembrie, a anunţat Teatrul Naţional „I. L. Caragiale” Bucureşti. Cunoscutul scriitor și dramaturg avea 82 de ani. „Teatrul Naţional “I. L. Caragiale” Bucureşti deplânge dispariția dramaturgului RADU F. ALEXANDRU. În dimineața zilei de 26 decembrie 2025 s-a stins din viață, după o lungă suferință, scriitorul Radu F. Alexandru. […] The post A murit scriitorul Radu F. Alexandru. „Cultura română pierde una din personalitățile sale de excepție” first appeared on Ziarul National.
12:00
VIDEO. Scandal la primele ore ale dimineții, la intrarea în Mamaia. Șase tineri au ajuns la Poliție după o încăierare # National.ro
A fost scandal, vineri dimineață, 26 decembrie, în a doua zi de Crăciun, la intrarea în Mamaia. Jandarmii constănțeni au fost nevoiți să intervină de urgență pentru a aplana conflictul izbucnit între mai mulți tineri. Din primele informații, șase tineri s-ar fi luat la bătaie în fața Pavilionului Expozițional de la intrarea în Mamaia. A […] The post VIDEO. Scandal la primele ore ale dimineții, la intrarea în Mamaia. Șase tineri au ajuns la Poliție după o încăierare first appeared on Ziarul National.
11:50
Cele mai grave greşeli pe care le fac oamenii când folosesc un cuptor cu microunde. Unele pot pune locuinţa în pericol! # National.ro
Specialiştii electricieni avertizează că există o serie de greşeli frecvente pe care oamenii le fac atunci când folosesc un cuptor cu microunde. Trebuie să le evitaţi pentru a pune casa în pericol. De exemplu, Unii oameni folosesc partea de sus a cuptorului cu microunde ca spațiu de depozitare pentru diverse obiecte, fructe, prosoape de hârtie […] The post Cele mai grave greşeli pe care le fac oamenii când folosesc un cuptor cu microunde. Unele pot pune locuinţa în pericol! first appeared on Ziarul National.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Miliardarul rus care a fondat Telegram vrea să lase cât mai mulţi moştenitori. Oferta lui pentru femeile care acceptă să-i nască un copil # National.ro
Pavel Durov, miliardarul rus care a fondat Telegram, a anunțat că este dispus să achite procedura de fertilizare in vitro (FIV) pentru femei sub 38 de ani care doresc să folosească materialul său genetic. Bărbatul de 41 de ani anunţase deja că are peste 100 de copii biologici pe care nu i-a cunoscut niciodată, concepuți […] The post Miliardarul rus care a fondat Telegram vrea să lase cât mai mulţi moştenitori. Oferta lui pentru femeile care acceptă să-i nască un copil first appeared on Ziarul National.
11:10
Tragedie de proporţii în a doua zi de Crăciun! Doi tineri au murit după ce două maşini s-au ciocnit violent într-o comună din Bistrița-Năsăud # National.ro
O tragedie de proporţii a avut loc vineri dimineaţă, în a doua zi de Crăciun! Doi tineri au murit, iar un al treilea se zbate între viață și moarte, după ce două maşini s-au ciocnit violent într-o comună din Bistrița-Năsăud. Impactul a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă. Înregistrarea arată momentul în […] The post Tragedie de proporţii în a doua zi de Crăciun! Doi tineri au murit după ce două maşini s-au ciocnit violent într-o comună din Bistrița-Năsăud first appeared on Ziarul National.
10:50
Ce se întâmplă cu vremea după valul de frig de Crăciun. Prognoza meteo până spre final de ianuarie/Informațiile vin de la ANM # National.ro
Cum va fi vremea în ultimele zile din acest an și în primele săptămâni ale lunii ianuarie 2026? Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a făcut publice vineri, 26 decembrie, estimări meteorologice pentru perioada 29 decembrie 2025 – 26 ianuarie 2026. Aflăm, așadar, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, valabilă începând cu data de 29 decembrie, […] The post Ce se întâmplă cu vremea după valul de frig de Crăciun. Prognoza meteo până spre final de ianuarie/Informațiile vin de la ANM first appeared on Ziarul National.
10:30
Locuri de muncă în Bucureşti. Românii care vor să muncească în Capitală pot alege dintre 7.000 de joburi disponibile # National.ro
Oamenii aflaţi în căutarea unui loc de muncă primesc o veste bună de Sărbători. Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București oferă 7.000 de joburi în Bucureşti, în diverse domenii. Conform informațiilor furnizate de agenții economici aflați în evidența AMOFM București, un număr total de 6.995 de locuri de muncă sunt vacante în intervalul […] The post Locuri de muncă în Bucureşti. Românii care vor să muncească în Capitală pot alege dintre 7.000 de joburi disponibile first appeared on Ziarul National.
10:10
Muncitorii au găsit o casetă metalică sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce se ascundea înăuntru # National.ro
Castelul Corvinilor din Hunedoara anunță o nouă descoperire în timpul lucrărilor de restaurare. După demontarea cavalerului de pe acoperișul unui turn, sub talpa sa a fost găsită o casetă metalică. Muncitorii care lucrau la restaurarea Castelului Corvinilor din Hunedoara au descoperit o casetă istorică cu documente din 1873, ascunsă sub statuia unui cavaler. Caseta ascundea […] The post Muncitorii au găsit o casetă metalică sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce se ascundea înăuntru first appeared on Ziarul National.
10:00
VIDEO. Furtuni și inundații devastatoare în California. Trei persoane și-au pierdut viața # National.ro
Manifestările de vreme rea ce au avut loc în California au provocat trei decese, dar și numeroase pagube materiale. Salvatorii au fost în alertă și au intervenit în ajutorul oamenilor aflați în situații dificile provocate de inundații. Furtunile şi ploile abundente care s-au abătut asupra unor zone întinse din California au provocat inundaţii şi alunecări […] The post VIDEO. Furtuni și inundații devastatoare în California. Trei persoane și-au pierdut viața first appeared on Ziarul National.
09:30
Locul de muncă plătit cu 30.000 de euro pentru 6 luni. Ce criterii de angajare trebuie să îndeplineşti # National.ro
Un loc de muncă plătit cu 30.000 de euro pentru un contract oferit pe 6 luni este râvnit de mulţi europeni. Postul este disponibil pentru o perioadă de şase luni, între martie şi septembrie 2026, iar condiţiile de lucru sunt departe de cele obişnuite. Este vorba despre un loc de muncă de ranger (pădurar), oferit […] The post Locul de muncă plătit cu 30.000 de euro pentru 6 luni. Ce criterii de angajare trebuie să îndeplineşti first appeared on Ziarul National.
09:20
Casă din Botoșani, distrusă de flăcări: proprietarul a suferit un atac de panică. De la ce a pornit incendiul puternic – VIDEO # National.ro
Situație dramatică vineri dimineață, a doua zi de Crăciun, într-o comună din județul Botoșani. Pompierii au intervenit de urgență, alertați fiind despre izbucnirea unui incendiu la o casă din localitatea Stânești. Din primele informații, a fost vorba despre un incendiu puternic ce s-a produs, vineri dimineață, în localitatea Stânești, comuna Lunca. O casă a fost […] The post Casă din Botoșani, distrusă de flăcări: proprietarul a suferit un atac de panică. De la ce a pornit incendiul puternic – VIDEO first appeared on Ziarul National.
09:00
Fostul candidat la alegerile prezidențiale de anul trecut, Călin Georgescu, a ales să transmită un mesaj cu ocazia marii sărbători a Nașterii Domnului, Crăciunul. În prima zi de Crăciun, Georgescu a postat pe Facebook câteva gânduri, făcând referire la credință și cu trimitere la virtuțile strămoșilor și la cuvintele lui Petru Rareș, care a fost […] The post Călin Georgescu, mesaj de Crăciun: „Să avem credință, orice s-ar întâmpla” first appeared on Ziarul National.
09:00
Criza din buzunarele românilor s-a văzut şi în pensiunile de la munte. Micii antreprenori au rămas fără turişti, iar hotelurile negociază tarifele cu clienţii # National.ro
Proprietarii de pensiuni de pe Valea Prahovei se plâng că au rămas cu locuri libere, de Crăciun 2025, o situaţie care nu era întâlnită în alţi ani. Lipsa zăpezii, dar mai ales lipsa banilor, afectează serios afacerile din zonă, spun operatorii din turism. Nici măcar preţurile mici – în unele situaţii sub 300 de lei […] The post Criza din buzunarele românilor s-a văzut şi în pensiunile de la munte. Micii antreprenori au rămas fără turişti, iar hotelurile negociază tarifele cu clienţii first appeared on Ziarul National.
08:30
Românii au dat fuga la fast-food chiar şi pe 25 decembrie. Cum te poţi distra în marile oraşe din România, în zilele de Crăciun # National.ro
Frigul de afară şi dorinţa de a socializa cu prietenii, nu doar cu membrii familiei, acasă, i-au determinat pe mulţi români să dea o fugă la mall, în prima zi de Crăciun. Oamenii care s-au săturat de mâncărurile autohtone au căutat preparatele tip fast-food. În singurul mall deschis pe 25 decembrie a fost aglomeraţie. S-au […] The post Românii au dat fuga la fast-food chiar şi pe 25 decembrie. Cum te poţi distra în marile oraşe din România, în zilele de Crăciun first appeared on Ziarul National.
25 decembrie 2025
07:40
Pentru a oferi o experiență cât mai plăcută, noi și partenerii noștri folosim tehnologii precum cookie-urile pentru a stoca și / sau a accesa informații despre dispozitivul tău. Consimțământul față de aceste tehnologii ne va permite nouă și partenerilor noștri să procesăm date cu caracter personal, cum ar fi comportamentul de navigare sau ID-uri unice pe acest site și să afișăm reclame (ne)personalizate. Neacordarea sau retragerea consimțământului poate afecta negativ anumite caracteristici și f...
24 decembrie 2025
17:30
Microprocesoarele au rămas mult timp componente indispensabile, care puteau fi produse sau asamblate departe, dar consumate peste tot. O serie de schimbări recente au modificat această percepție. Pandemia de Covid, prin crearea unor întreruperi în aprovizionare, a scos la iveală fragilitatea celor care nu controlau lanțul de producție. Tensiunile sino-americane și apariția inteligenței artificiale au […] The post Geopolitica microprocesoarelor, lecție dură pentru Europa first appeared on Ziarul National.
16:50
Compania Tarom a rămas fără director. Costin Iordache și-a dat demisia, vinerea trecută, din funcția de director general, conform unui anunț făcut miercuri de companie. Costin Iordache, directorul general al companie TAROM, și-a depus mandatul, la 19 decembrie 2025, din motive personale, după ce, alături de echipa sa executivă, a reușit să deruleze cea mai […] The post Directorul general al TAROM și-a dat demisia first appeared on Ziarul National.
15:20
Criză în reciclarea plasticului: UE strânge șurubul importurilor ieftine după închiderea fabricilor # National.ro
Uniunea Europeană pregătește controale asupra plasticului importat și alte măsuri pentru a susține industria de reciclare, după o serie de închideri de fabrici din cauza cererii scăzute și importurilor ieftine, inclusiv din China. Jessika Roswall, comisarul UE pentru mediu, a declarat pentru Financial Times că industria se află într-o „criză profundă”. Zece fabrici s-au închis […] The post Criză în reciclarea plasticului: UE strânge șurubul importurilor ieftine după închiderea fabricilor first appeared on Ziarul National.
14:20
Concert de Crăciun la Suceava: glasurile copiilor au unit generațiile, într-un eveniment susținut de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României # National.ro
La Suceava, spiritul Crăciunului a prins glas prin cântecele copiilor. Zeci de tineri artiști au urcat pe scenă la Concertul de Crăciun, unde au colindat, au cântat și au adus bucurie unei săli pline, formate din părinți, bunici și profesori. Evenimentul a transformat seara într-o adevărată sărbătoare a emoției și a tradiției, în care vocile […] The post Concert de Crăciun la Suceava: glasurile copiilor au unit generațiile, într-un eveniment susținut de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României first appeared on Ziarul National.
12:00
Inteligenţa Artificială, încă o enigmă pentru mulţi români, deşi ţara noastră se află în topul european al conectivităţii la Internet # National.ro
Potrivit unui studiu realizat de Eurostat, românii sunt printre europenii care folosesc cel mai puțin aplicații de Inteligență Artificială și se clasează pe ultimul loc în UE în ceea ce privește utilizarea identității electronice. De asemenea, România continuă să înregistreze cea mai mică rată la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește interacțiunea digitală a […] The post Inteligenţa Artificială, încă o enigmă pentru mulţi români, deşi ţara noastră se află în topul european al conectivităţii la Internet first appeared on Ziarul National.
11:30
Spargere dată ca-n filme, la Cluj-Napoca: s-a deghizat în livrator de mâncare şi a folosit o “cheie mincinoasă”. A furat 41.000 de euro # National.ro
Un bărbat din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv, după ce a furat un seif cu bani dintr-o locuință. Hoţul a pus la cale un plan ingenios, inspirat parcă din filmele de acţiune. Infractorul s-a deghizat în livrator de mâncare și a intrat în casă cu ajutorul unei așa-numite „chei mincinoase”, reușind să sustragă un seif […] The post Spargere dată ca-n filme, la Cluj-Napoca: s-a deghizat în livrator de mâncare şi a folosit o “cheie mincinoasă”. A furat 41.000 de euro first appeared on Ziarul National.
11:00
Programul supermarketurilor de Crăciun 2025. Ce orar vor avea magazinele Kaufland, Lidl, Carrefour, Mega Image, Auchan şi Penny # National.ro
Majoritatea magazinelor vor fi închise în prima zi de Crăciun, iar Lidl chiar şi în a doua, în timp ce supermarketul Auchan din AFI Cotroceni va fi deschis în 25 decembrie, între 14:00-22:00. De la Lidl, Mega Image și Carrefour, până la Kaufland, Penny sau Auchan, iată programul oficial de Crăciun! Program Lidl de Crăciun […] The post Programul supermarketurilor de Crăciun 2025. Ce orar vor avea magazinele Kaufland, Lidl, Carrefour, Mega Image, Auchan şi Penny first appeared on Ziarul National.
10:30
Catedrala Mântuirii Neamului se redeschide pentru credincioşi cu ocazia Sărbătorilor de iarnă. Patriarhia Română a anunţat şi programul # National.ro
Catedrala Mântuirii Neamului este deschisă de miercuri, 24 decembrie, până pe 8 ianuarie 2026, conform unei informări transmise de Biroul de Presă al Patriarhiei Române. Oamenii care doresc să viziteze Catedrala Mântuirii Neamului o pot face zilnic, în intervalul orar 9:00 – 17:00, în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026. Din 9 ianuarie […] The post Catedrala Mântuirii Neamului se redeschide pentru credincioşi cu ocazia Sărbătorilor de iarnă. Patriarhia Română a anunţat şi programul first appeared on Ziarul National.
10:10
Primele imagini de la locul în care s-a prăbuşit avionul care îl transporta pe Șeful Statului Major al Libiei. Oficialul a murit când pleca din Turcia # National.ro
Șeful Statului Major al forțelor libiene a murit într-un „accident” de avion în timp ce pleca de la Ankara, în Turcia, unde s-a aflat într-o vizită, a anunțat marți seara prim-ministrul libian Abdelhamid Dbeibah. Epava avionului transportându-l pe generalul libian, care a dispărut la scurt timp după decolarea din Ankara, a fost găsită, a anunțat […] The post Primele imagini de la locul în care s-a prăbuşit avionul care îl transporta pe Șeful Statului Major al Libiei. Oficialul a murit când pleca din Turcia first appeared on Ziarul National.
09:30
Ce tradiţii respectă creştin ortodocşii în Ajunul Crăciunului 2025. Datini şi obiceiuri populare # National.ro
Ajunul Crăciunului, ziua de 24 decembrie, aduce o serie de credințe populare și obiceiuri moştenite de români de sute de ani. Se spune că în Ajunul Crăciunului cerurile se deschid şi de acest moment se pot bucura oamenii buni. Cetele îngereşti pot fi auzite doar de cei curaţi la suflete. Deschiderea cerului permite oricărui creştin […] The post Ce tradiţii respectă creştin ortodocşii în Ajunul Crăciunului 2025. Datini şi obiceiuri populare first appeared on Ziarul National.
09:00
Reforma din Sănătate înseamnă dispariţia reţetei de la medicul de familie. Cum va ajunge prescripția medicală direct la farmacist # National.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a afirmat, marţi seară, că rețeta electronică, scrisoarea medicală, trimiterea și toate documentele practic dispar și se vor muta în noua platformă din Sănătate, care va funcționa din august 2026. Viitoarea platformă este într-un grad de execuție tehnică de peste 65% în momentul de față. Cum va funcţiona noua platformă din […] The post Reforma din Sănătate înseamnă dispariţia reţetei de la medicul de familie. Cum va ajunge prescripția medicală direct la farmacist first appeared on Ziarul National.
08:30
Guvernul a adoptat, marţi seară, noua “Ordonanță trenuleț”. Ce măsuri fiscale și sociale prevede # National.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat, marţi seară, adoptarea “Ordonanței Trenuleţ”, precizând că aceasta vizează mai multe direcții, de la consolidarea bugetară până la stimularea economiei. Printre măsuri se numără reducerea impozitului pe cifra de afaceri la 0,5% în 2026, așa cum a anunțat Alexandru Nazare. De asemenea, impozitul va fi eliminat din 2027. Potrivit […] The post Guvernul a adoptat, marţi seară, noua “Ordonanță trenuleț”. Ce măsuri fiscale și sociale prevede first appeared on Ziarul National.
07:40
Pentru a oferi o experiență cât mai plăcută, noi și partenerii noștri folosim tehnologii precum cookie-urile pentru a stoca și / sau a accesa informații despre dispozitivul tău. Consimțământul față de aceste tehnologii ne va permite nouă și partenerilor noștri să procesăm date cu caracter personal, cum ar fi comportamentul de navigare sau ID-uri unice pe acest site și să afișăm reclame (ne)personalizate. Neacordarea sau retragerea consimțământului poate afecta negativ anumite caracteristici și f...
23 decembrie 2025
20:50
Investitorii globali își măresc pariurile pe companiile chineze de inteligență artificială. China a accelerat listarea pe bursă a unor producători de cipuri de succes, în special Moore Threads și MetaX. Reduce decalajul tehnologic față de SUA, pe măsură ce intensifică sprijinul acordat producătorilor de cipuri IA. Potrivit Reuters, administratorul de active britanic Ruffer a […] The post Investitorii globali se îndreaptă către inteligența artificială chineză first appeared on Ziarul National.
18:40
Criza profundă din industria auto europeană pare să se îndepărteze, în timp ce înmatriculările de mașini noi în UE au înregistrat o creștere pentru a cincea lună consecutivă, susținute de modelele hibride și de ponderea vehiculelor electrice, potrivit cifrelor publicate de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). În luna noiembrie, în cele 27 de țări […] The post Piața auto europeană își revine first appeared on Ziarul National.
18:10
Tot ce e frumos și bun, zice poezia. În proza guvernamentală, nu-i așa? Ordonanța trenuleț a guvernului Bolojan numai frumos și bun nu ne aduce. Bolojan tocmai a declarat că nu îi scrie lui Moș Crăciun. Știe el ce-i mai bine pentru noi. Și se substituie el Moșului, că a primit o scrisoare de la […] The post Ce ne aduce Moș Crăciun? first appeared on Ziarul National.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.