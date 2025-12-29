Bulgaria introduce vigneta de o zi din februarie 2026

18:30

Odată cu scăderea temperaturilor, multe femei observă un fenomen frustrant legat de rutina lor de frumusețe. Parfumul preferat, cel care vara rezista ore în șir și atrăgea complimente, pare să dispară la scurt timp după ce ai ieșit din casă în diminețile de decembrie. Prima tendință este să dăm vina pe calitatea produsului sau să credem că pH-ul pielii noastre s-a schimbat brusc.