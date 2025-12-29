Vladimir Putin i-a spus lui Donald Trump că poziția Rusiei se va schimba după atacul ucrainean cu drone împotriva reşedinţei sale

09:10

Președintele Donald Trump va avea duminică o întrevedere la Florida cu Volodimir Zelenski pe fondul continuării încercărilor de a se ajunge la un acord de pace cu Rusia. Se așteaptă ca în cadrul întâlnirii de la Mar-a-Lago să se discute despre dezacordurile privind teritoriile și despre posibilele garanții de securitate. Cei doi lideri se așteaptă […]