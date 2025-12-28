Revista presei internaționale, 29 decembrie 2025
Rador, 29 decembrie 2025 00:20
Întâlnirea dintre președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președintele SUA, Donald Trump, la reședința acestuia din urmă de la Mar-a-Lago, ține capul de afiș al presei internaționale. ”Negocierile privind încheierea razboiului Rusiei în Ucraina se află în etapa finală”, a susținut Donald Trump duminică, la momentul primirii lui Zelenski, refuzând totuși să spună dacă se așteaptă […]
Preşedintele SUA a acuzat ONU de inerţie în răspunsul la conflictele globale, inclusiv la războiul din Ucraina # Rador
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a acuzat ONU de inerţie în răspunsul la conflictele globale, inclusiv la războiul din Ucraina, informează agenţia ucraineană de ştiri Ukrinform, citând postul american CNN. Donald Trump a criticat ONU, spunând că organizația „nu a fost de mare ajutor” în rezolvarea diverselor conflicte globale, „inclusiv dezastrul care are loc în […]
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit duminică la clubul Mar-a-Lago al președintelui american Donald Trump din Palm Beach, în statul american Florida, pentru discuții de pace cu miză mare. Liderul ucrainean a intrat în club și l-a salutat pe Donald Trump cu o strângere de mână. Anterior, Donald Trump a declarat că discuțiile vor avea […]
19:40
Este în continuare avertizare locală cu cod roșu de vânt puternic în zona montană înaltă a județului Alba,. Meteorologii atrag atenția că cel puțin până la ora 23:00, la peste 1800 de metri înălțime, rafalele vor trece de 120 de km pe oră, astfel că zăpada depusă este viscolită și troienită. În aceste condiții, vizibilitatea […]
Ministerul Sănătății s-a angajat să ia măsuri compensatorii pentru a susține majorarea punctului de plată pentru serviciile medicale din ambulatoriu # Rador
Ministerul Sănătății s-a angajat să ia măsuri compensatorii pentru a susține majorarea punctului de plată pentru serviciile medicale din ambulatoriu de la 5 lei în prezent, la 6 lei și 50 de bani în 2026. Această creștere înseamnă un plus de un miliard de lei, iar ministrul Alexandru Rogobete consideră că aceste fonduri pot fi […]
În perioada sărbătorilor de iarnă, autoritățile estimează o creștere semnificativă a traficului de persoane și vehicule la punctele de trecere a frontierei, pe ambele sensuri. În aceste condiții, echipa Poliției de frontieră și vameșii vor lucra în regim intensiv pentru a evita aglomerația și a asigura un control eficient. Ministerul Afacerilor Interne a anunțat astăzi […]
18:30
Vicepremierul Oana Gheorghiu își propune ca 2026 să fie cu adevărat anul reformei în aparatul de stat # Rador
Vicepremierul Oana Gheorghiu își propune ca 2026 să fie cu adevărat anul reformei în aparatul de stat. Ea precizează că, de la începutul mandatului său, adică de la finalul lunii octombrie, a avut peste 100 de întâlniri pe această temă, iar demersul pe care l-a început este în etapa de bază cea mai dificilă, în […]
Volodimir Zelenski și Donald Trump vor avea o convorbire telefonică cu liderii europeni, a anunțat un oficial de la Kiev # Rador
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și omologul său american, Donald Trump, vor avea o convorbire telefonică cu liderii europeni în timpul întâlnirii lor din Florida, a declarat duminică un purtător de cuvânt al dlui Zelenski./opopescu/geftene REUTERS – 28 decembrie
Mesaj RO-Alert, emis pentru locuitorii din Sectoarele 5 și 6 ale Capitalei, în urma incendiului puternic produs la un depozit # Rador
Un nou mesaj RO-Alert a fost emis în această după-amiază pentru locuitorii din Sectoarele 5 și 6 ale Capitalei, în urma incendiului puternic cu degajări mari de fum, produs la un depozit din zona Bulevardului Iuliu Maniu. Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, le-a recomandat celor care stau în zonă să evite locul unde acționează pompierii și […]
Expirarea schemei de plafonare a prețului la gazele naturale, anul viitor, ar putea duce la creșterea facturilor, dacă autoritățile nu iau măsuri # Rador
Expirarea schemei de plafonare a prețului la gazele naturale la sfârșitul lunii martie, anul viitor, ar putea duce la creșterea facturilor, dacă autoritățile nu iau măsuri, au atras atenția specialiștii. Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, crede că, dacă se întârzie foarte mult cu luarea unei decizii legate de ce se va întâmpla după momentul […]
Duminică, președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina face tot posibilul pentru a pune capăt războiului cu Rusia, dar că, în cele din urmă, asigurarea păcii va depinde de partenerii săi. „Acestea sunt unele dintre cele mai active zile diplomatice ale anului și multe pot fi rezolvate înainte de Anul Nou, iar noi facem totul […]
Actrița Brigitte Bardot a devenit faimoasă la nivel internațional dansând mambo desculță în filmul „Și Dumnezeu a creat femeia”, părul ei ciufulit și energia ei aprigă radiind un magnetism sexual rar întâlnit în cinematografia mainstream. Se născuse un simbol global. La doar 21 de ani, a scandalizat cenzorii și a captivat publicul. Interpretarea sa liberă […]
Pompierii intervin cu 16 autospeciale pentru stingerea unui incendiu produs la un spațiu de depozitare, situat pe Bulevardul Iuliu Maniu din Sectorul 6 al Capitalei. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum, iar autoritățile au emis un mesaj RO-Alert. Ard materiale sanitare, mase plastice și alte materiale combustibile – a precizat Inspectoratul pentru Situații […]
Meteorologii au emis cod roșu de ninsori și vânt foarte puternic în zona montană din 11 județe # Rador
Meteorologii au emis cod roșu de ninsori și vânt foarte puternic în zona montană din 11 județe până luni dimineața la altitudini de peste 1.700 de metri. Avertizarea de viscol vizează Carpații Meridionali și de Curbură. În același timp, sunt în vigoare un cod portocaliu de viscol pentru cea mai mare parte a Moldovei și […]
Câțiva turiști cazați în cabanele aflate la Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine în Munții Făgăraș nu pot pleca deocamdată din zonă, după ce a fost oprit transportul pe cablu din cauza codului roșu de vânt. Accesul la cabanele de la Bâlea Lac se poate face doar cu telecabina, după ce traficul pe […]
Legendara actriță franceză Brigitte Bardot a încetat din viață la 91 de ani, transmite France Presse. Brigitte Bardot a jucat în aproape 50 de filme de-a lungul unei cariere care a durat circa 20 de ani, ea alegând să se retragă în 1973. A fost considerată un sex-simbol al cinematografiei franceze, cel mai cunoscut rol […]
O avertizare cod portocaliu este în vigoare până mâine dimineață în Moldova și local în Transilvania, regiuni unde vântul va sufla cu rafale care vor depăși 90 km/h. Va ninge viscolit în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și la munte. Vânt puternic va fi și în Oltenia, Banat și local în Muntenia. Pentru toate aceste zone […]
Călătoriile cu avionul vor suferi schimbări semnificative în 2026, relevă previziunile Going # Rador
După un an plin de surprize și tulburări, industria aeronautică speră că 2026 va aduce schimbări semnificative, de la modernizările tip premium promise de mult timp, care vor fi în sfârșit implementate la scară largă, până la aeroporturi care vor deveni locuri mai plăcute în care să-ți petreci timpul și la o consolidare suplimentară care […]
O puternică furtună de zăpadă traversează ţările din nordul Europei, provocând perturbări ale traficului şi întreruperi ale alimentării cu energie electrică în zone extinse din Suedia, Norvegia şi Finlanda. Cel puţin două persoane şi-au pierdut viaţa în Suedia din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, ambele fiind ucise de copaci smulşi din rădăcină de furtuna puternică. În […]
Președintele Donald Trump va avea duminică o întrevedere la Florida cu Volodimir Zelenski pe fondul continuării încercărilor de a se ajunge la un acord de pace cu Rusia. Se așteaptă ca în cadrul întâlnirii de la Mar-a-Lago să se discute despre dezacordurile privind teritoriile și despre posibilele garanții de securitate. Cei doi lideri se așteaptă […]
Fiica lui Jimmy Lai, miliardar și activisti pentru democrație din Hong Kong care riscă pedeapsa cu închisoare pe viață, declară că se teme că tatăl său va deveni un martir. Jimmy Lai, cetățean britanic în vârstă de 78 de ani, a fost găsit vinovat luna aceasta în privința acuzațiilor că ar fi conspirat cu forțe […]
Activitatea Complexului Energetic Oltenia a fost parțial afectată în urma unui atac informatic # Rador
Activitatea Complexului Energetic Oltenia a fost parțial afectată în urma unui atac informatic, fără a fi pusă în pericol funcționarea sistemului energetic național, a informat compania. În urma atacului, unele documente și fișiere au fost criptate, iar mai multe aplicații informatice au devenit indisponibile. Situația a fost raportată Directoratului Național de Securitate Cibernetică, Ministerului Energiei […]
Curtea Constituțională urmează să analizeze sesizarea cu privire la cel de-al doilea proiect privind pensionarea magistraților # Rador
Curtea Constituțională analizează astăzi sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la pensiile speciale ale magistraților. Actul normativ adoptat prin asumarea răspunderii Guvernului prevede creșterea treptată, în următorii 15 ani, a vârstei de pensionare a judecătorilor și procurorilor până la cea standard de 65 de ani. De asemenea, cuantumul pensiei nu poate depăși 70% […]
Pe Facebook circulă de câteva săptămâni o postare prezentând o imagine cu o „floare de colţ roşie”, care ar creşte în Munţii Retezat. O astfel de floare nu există, iar imaginea este generată cu ajutorul inteligenţei artificiale. CONTEXT O serie de conturi şi de grupuri Facebook distribuie o postare intitulată „Floarea de colț roșie – […]
Depuis plusieurs semaines sur Facebook circule l’image d’un « edelweiss rouge » censé pousser dans les monts Retezat de Roumanie. Cette fleur n’existe pas et l’image est générée par intelligence artificielle. CONTEXTE Plusieurs comptes et groupes Facebook partagent une publication intitulée « L’edelweiss rouge : le miracle silencieux des monts Retezat », accompagnée d’une photo d’une fleur ressemblant à l’edelweiss, […]
Circulația rutieră pe Podul Prieteniei se va desfășura în ambele sensuri până în 8 ianuarie 2026 # Rador
Circulația rutieră pe Podul Prieteniei, care leagă România de Bulgaria, se va desfășura în ambele sensuri până în 8 ianuarie 2026. Autoritățile bulgare au decis ca pe perioada sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou toate categoriile de vehicule să poată traversa podul care leagă Giurgiu de Ruse. Podul este în reparație capitală pe partea bulgară […]
China a emis un proiect de pachet de reglementări pentru serviciile de inteligenţă artificială (AI) care simulează comportamentul uman. Reglementările propuse prevăd ca furnizorii de servicii AI să explice foarte clar utilizatorilor că interacţionează cu AI, şi nu cu o persoană. De asemenea, furnizorii de servicii AI trebuie să avertizeze imediat dacă cineva utilizează excesiv […]
Procurorii din Italia au arestat mai mulţi suspecţi de finanţare a grupării palestiniene Hamas # Rador
Procurorii italieni au declarat sâmbătă că au arestat nouă persoane suspectate de finanțarea grupării palestiniene Hamas prin intermediul unor organizații caritabile cu sediul în Italia, într-o operațiune coordonată de unitățile antimafia și antiterorism. Suspecții sunt acuzați de „apartenență la și finanțarea” grupării palestiniene, pe care Uniunea Europeană o desemnează drept organizație teroristă, au declarat procurorii […]
Ucraina caută pacea, în timp ce dictatorul rus Vladimir Putin dorește continuarea războiului (Volodimir Zelenski) # Rador
Ucraina caută pacea, în timp ce dictatorul rus Vladimir Putin dorește continuarea războiului, informează sâmbătă agenţia ucraineană de ştiri Ukrinform, care îl citează pe preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Preşedintele Zelenski a făcut declaraţia în cadrul unei întâlniri la Halifax, în Canada, cu premierul canadian Mark Carney. „Acest lucru arată cu adevărat că Putin nu dorește […]
Este importantă menţinerea presiunilor asupra Rusiei pentru a se ajunge la încetarea conflictului în Ucraina (Canada) # Rador
Premierul Canadei, Mark Carney, a subliniat necesitatea continuării presiunilor asupra Rusiei pentru a facilita negocierile menite să pună capăt războiului, informează agenţia ucraineană de ştiri Ukrinform. Premierul Carney a făcut declaraţiile după discuţiile avute sâmbăta la Halifax, în Canada, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Premierul Mark Carney a reafirmat angajamentul Canadei de a sprijini Ucraina […]
Ministrul de externe, Oana Țoiu, a transmis sâmbătă un mesaj de solidaritate față de Ucraina, în contextul atacurilor lansate noaptea trecută de forțele ruse asupra Kievului, pe care le-a descris drept o campanie de teroare împotriva populației civile. Într-o postare pe platforma X, Oana Țoiu a reafirmat susținerea pentru integritatea teritorială, independența și suveranitatea Ucrainei. […]
Realizator: Mira Gomboș – Un amestec de zăpadă și gheață a lovit astăzi nord-estul Statelor Unite, perturbând traficul aerian de după Crăciun și determinând oficialii din New York și New Jersey să emită declarații de urgență meteorologică, chiar dacă furtuna s-a mai potolit. În sudul Californiei, o furtună produsă de sărbători a inundat bazinul metropolitan […]
Ministerul Mediului îi va implica pe operatori în acțiuni de informare și protejare a turiștilor aflați la munte # Rador
Realizator: Mira Gomboș – În contextul prognozelor meteorologice care anunță vânt puternic, viscol și ger, sâmbătă a fost convocat la Ministerul Mediului un comitet pentru situații de urgență. Cei prezenți au hotărât, printre altele, să îi implice inclusiv pe operatorii din turism în acțiuni de informare și de protejare a celor aflați în vacanță la […]
Catedrala Națională va primi vizitatori zilnic până pe 8 ianuarie, între orele 9:00-17:00 – anunță Patriarhia Română. În această perioadă, în lăcașul de cult nu vor avea loc slujbe. Începând cu 9 ianuarie, Catedrala Națională va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare./abranescu/ilapadat (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI – 27 decembrie)
Specialiștii de la INSP susțin că se poate vorbi despre o alertă epidemiologică în urma creșterii cazurilor de gripă # Rador
Realizator: Mira Gomboș – Cu cele peste 11.000 de cazuri de gripă înregistrate în intervalul 15-21 decembrie, în România se poate vorbi despre o alertă epidemiologică – susțin specialiștii de la Institutul Național pentru Sănătate Publică. În ultimele trei săptămâni, numărul cazurilor a crescut considerabil, fiind înregistrate de cinci ori mai multe decât în perioada […]
Prim-ministrul canadian a anunțat un ajutor economic suplimentar în sumă de 2,5 miliarde de dolari pentru Ucraina # Rador
Prim-ministrul canadian Mark Carney a anunțat sâmbătă un ajutor economic suplimentar de 2,5 miliarde de dolari pentru Ucraina. Aceste fonduri vor ajuta Ucraina să deblocheze finanțări de la Fondul Monetar Internațional (FMI), a declarat Carney în timpul unei apariții alături de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, care a purtat o discuție sumară cu reporterii./cstoica/dstanesc (REUTERS – […]
Discuţii între reprezentanţii ministerelor Educaţiei din Republica Moldova şi Ucraina privind integrarea refugiaților din Ucraina în sistemul educațional al Republicii Moldova # Rador
Integrarea refugiaților din Ucraina în sistemul educațional al Republicii Moldova a fost discutată de către reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării (MEC) și cei ai Ministerului Educației și Științei al Ucrainei în contextul consolidării cooperării bilaterale și al identificării unor acțiuni comune pentru sprijinirea copiilor refugiați. La discuții au participat și reprezentanți ai autorităților publice centrale, […]
Sute de imobile din Bucureşti nu au apă caldă şi căldură, din cauza unei avarii în incinta CET Sud # Rador
În Bucureşti, sute de imobile, majoritatea din sectoarele 2,3 şi 4, nu au apă caldă şi căldură, potrivit site-ului Termoenergetica. Instituția precizează că problemele sunt cauzate de o avarie în incinta CET Sud și promite că ele vor fi soluționate până la miezul nopții./dstanesc/amirea (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI – 27 decembrie)
Fostul premier Vlad Filat vine cu o primă reacție după ce a fost dat în căutare internațională prin Interpol # Rador
Fostul premier Vlad Filat vine cu o primă reacție după ce a fost dat în căutare internațională prin Interpol. Într-un mesaj pe Facebook, acesta a decis să facă câteva clarificări, menționând că hotărârea nu este definitivă, fiind contestată prin apel. „În contextul informațiilor apărute în spațiul public cu privire la o hotărâre pronunțată de o […]
Rusia anunță că antiaeriana sa a interceptat și doborât 111 drone ucrainene în decurs de trei ore # Rador
Ministerul rus al Apărării a transmis că sistemele sale de apărare aeriană au interceptat și distrus 111 drone ucrainene în decurs de trei ore deasupra a șase regiuni rusești, inclusiv opt drone deasupra Moscovei. Primarul capitalei, Serghei Sobyanin, a declarat că un alt lot de 11 drone care se îndrepta spre oraș a fost, de […]
Un cutremur cu magnitudinea de 7,0 s-a produs la aproximativ 32 km de orașul Yilan, situat pe coasta nord-estică a Taiwanului, sâmbătă seară, a anunțat administrația meteorologică a insulei. Seismul, care a zguduit clădiri din capitala Taipei, s-a produs la o adâncime de 73 km, se precizează în anunț. Evaluarea pagubelor este în curs de […]
Angajatul Şcolii de agenți de poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina, cercetat pentru tentativă de viol, a fost arestat preventiv # Rador
Angajatul Şcolii de agenți de poliție ”Vasile Lascăr” din Câmpina, cercetat pentru tentativă de viol asupra unui elev al unității de învățământ, a fost arestat preventiv. Bărbatul, în vârstă de 49 de ani, fusese anterior reținut pentru 24 de ore. Surse judiciare precizază că acesta era angajat ca personal de serviciu al școlii. Ancheta este […]
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a convocat un comitet ministerial pentru situații de urgență, în contextul prognozelor meteorologice # Rador
Un comitet ministerial pentru situații de urgență a fost convocat astăzi de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, în contextul prognozelor meteorologice care anunță vânt puternic, viscol și ger. Autoritățile și operatorii din turism au fost sfătuiți să se informeze despre evoluția vremii și să recomande turiștilor prudență, ținând cont că mulți oameni sunt în vacanță la […]
Atacul masiv al Rusiei de vineri noapte arată că Moscova nu dorește să înceteze războiul, declară Volodimir Zelenski # Rador
Președintele Zelenski a declarat că atacul masiv nocturn al Rusiei asupra Kievului și a altor părți din Ucraina arată că Moscova nu dorește să înceteze războiul. Atacurile cu drone și rachete au ucis cel puțin o persoană la Kiev și au rănit alte zeci. Ofensiva rusă a durat zece ore, Kievul fiind ținta principală. Mai […]
Un atac informatic denumit „Gentleman” a afectat o parte din infrastructura IT a societății Complexul Energetic Oltenia # Rador
Un atac informatic de tip răscumpărare, denumit „Gentleman”, a afectat noaptea trecută o parte din infrastructura IT a societății Complexul Energetic Oltenia. În urma atacului, unele documente și fișiere au fost criptate, iar mai multe aplicații informatice au devenit temporar indisponibile, inclusiv unele aplicații de management al documentelor, serviciul de e-mail și site-ul societății. Activitatea […]
Cel puțin 15 persoane au fost ucise și 19 rănite după ce un autobuz de pasageri a căzut într-o râpă pe autostrada Interamericană din vestul Guatemalei, au anunțat sâmbătă autoritățile locale. „Cincisprezece persoane au murit în acest accident rutier – 11 bărbați, trei femei și un minor”, a declarat reporterilor Leandro Amado, purtător de cuvânt […]
Mandat internațional de arestare emis pe numele fostului premier al Republicii Moldova, Vlad Filat # Rador
Un mandat internațional de arestare a fost emis pe numele fostului premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, după ce o instanță din Franța l-a condamnat în lipsă la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare de bani, potrivit Radio Chişinău. După ce decizia instanței franceze a devenit […]
Amplă anchetă a autorităților italiene privind deturnări și finanțări ilicite a grupării Hamas (Euronews) # Rador
Autoritățile italiene au desfășurat o amplă operațiune, coordonată de Direcția Districtuală Antimafia din Genova, împotriva unei presupuse celule teroriste având legături cu Hamas. Poliția Națională și Guardia di Finanza au aplicat măsuri preventive împotriva a nouă suspecți, toți urmând a fi arestați preventiv, și au dispus confiscarea unor active în valoare de peste opt milioane […]
Agenția anticorupție din Ucraina anunță că ofițerii săi sunt împiedicați să facă o razie în Parlament (TimesofIsrael) # Rador
Agenția anticorupție din Ucraina declară că serviciile de securitate îi împiedică ofițerii săi să facă razii în Parlament, în contextul în care anchetatorii anticorupție susțin că unii parlamentari au fost implicați într-o nouă anchetă privind crima organizată. „NABU și SAPO au demascat, în urma unei operațiuni sub acoperire, un grup infracțional organizat care include actuali […]
22 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova, în ultimele 24 de ore # Rador
Peste 55.000 de traversări au fost înregistrate în ultimele 24 de ore la frontiera Republicii Moldova, iar Poliția de Frontieră raportează refuzuri de intrare, cazuri de utilizare a documentelor false și recomandă rute alternative pentru evitarea aglomerației. Potrivit datelor oficiale, în intervalul de referință, prin punctele de trecere a frontierei au fost înregistrate 55.341 de […]
