În Teheran, pentru a doua zi consecutiv, mii de oameni ies în stradă la proteste
Gândul, 29 decembrie 2025 18:50
În capitala iraniană, comercianții și proprietarii de magazine au blocat străzile pentru a protesta. Astăzi, ei și-au închis și magazinele și au cerut tuturor iranienilor să se alăture protestelor, spun martori pentru Associated Press. Iranul trece prin proteste de amploare pentru prima oară din 2022, după protestele declanșate din cauza uciderii lui Mahsa Amini. Vara […]
• • •
Acum 15 minute
19:00
Cum va funcționa sistemul de plată a alocațiilor pentru copiii din România, în 2026. Ce trebuie să știe părinții # Gândul
Alocațiile pentru copii reprezintă un drept social esențial, care e virat în fiecare lună către un număr constant de beneficiari. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) administrează acest sistem, care acoperă în prezent peste 3,5 milioane de copii la nivel național. Conform raportărilor aferente lunii noiembrie 2025, statul român a alocat aproximativ 1,19 […]
Acum 30 minute
18:50
Acum o oră
18:40
Ion Cristoiu îi face bilanțul lui Nicușor Dan: „Este incompatibil cu funcția de președinte” # Gândul
Într-o ediție specială a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre lipsa unei schimbări clare în România și despre rolul „sistemului” în alegerile prezidențiale. Acesta susține că anul 2025 este un an pregătitor, iar adevăratele schimbări vor avea loc abia în 2026. Provocat de moderatorul Ionuț Cristache să […]
Acum 2 ore
18:00
Supărată că reforma lui Bolojan s-a blocat în haosul din CCR, Raluca Turcan are idei exotice de schimbare a legii: judecătorii să treacă sub Parlament # Gândul
Deputata PNL Raluca Turcan anunță că va iniția un proiect prin care să fie modificată legea de funcționare a Curții Constituționale a României, după ce a treia ședință a CCR care trebuia să decidă soarta pensiilor speciale ale magistraților a fost amânată. „Modul în care 4 judecători CCR sfidează o țară întreagă mă determină să […]
18:00
După negocierile de pace, Rusia spune că Zelenski a vrut să-l omoare pe Putin. Kievul neagă # Gândul
Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a anunțat luni că Ucraina a încercat să-i atace reședința președintelui rus Vladimir Putin din regiunea Novgorod, chiar în timp ce poziția Moscovei la negocierile de pace era în curs de revizuire. Nu se știe încă dacă președintele rus era în reședința sa la momentul atacului. Nu au existat rapoarte […]
17:40
Șoferii care vor să înmatriculeze un autoturism în România, în 2026, trebuie să știe exact unde se plătește taxa RAR, ce verificări face Registrul Auto Român și care sunt pașii obligatorii. RAR este instituția aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care analizează tehnic vehiculele, eliberează documente oficiale și permite circulația legală pe drumurile publice. Instituția are […]
Acum 4 ore
17:00
Pugilistul Anthony Joshua a fost rănit după ce a fost implicat într-un accident rutier soldat cu doi morți pe autostrada Lagos-Ibadan. Victorios recent în demonstrativul cu Jake Paul, boxerul de la categoria grea se află în această perioadă a sărbătorilor în Nigeria. Anthony Joshua a fost rănit ușor după ce a fost implicat într-un accident rutier în care doi oameni și-au pierdut viața pe autostrada […]
16:50
Ministerul Finanțelor spune că deficitul bugetar al României a scăzut la 6,4% din PIB după primele 11 luni din 2025 # Gândul
România a închieat primele 11 luni ale anului 2025 cu un deficit bugetar ceva mai mic față de aceeași perioadă din anul precedent, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor. Deficitul bugetar s-a situat la 121,77 miliarde de lei, echivalentul a 6,40% din PIB, în scădere cu 0,74% față de nivelul înregistrat în 2024, echivalent a […]
16:50
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 30 decembrie, de la ora 15:00, pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu # Gândul
Invitatul emisiunii este Doru Bușcu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
16:50
Când nu-i dă dreptate, Dominic Fritz (USR) cere ca judecătorii CCR să nu mai răspundă „comenzilor de partid”. Surse: șefa CCR este susținută și de USR # Gândul
Președintele USR, Dominic Fritz, critică modul prin care se amână decizia pe reforma pensiilor speciale ale magistraților. Acesta a precizat, într-o postare pe rețelele de socializare, că „Joculețele tactice pe care le vedem la Curtea Constituțională nu o să țină”. „Sunt convins că nu poate fi blocat la infinit ce este susținut aproape în unanimitate […]
16:40
Adina Anghelescu: Jocul de-a alba neagra din CCR are o miză. Dincolo de politică… e tot politică! # Gândul
Era de așteptat ca în interiorul Curții Constituționale, politicul să își facă simțită prezența, pentru că e la mintea cocoșului ca atunci când numirile la CCR sunt făcute de politicieni să existe astfel de scurt-circuite. Iar după anularea alegerilor din decembrie 2024 chiar nu mă mai surprinde nimic când vine vorba de judecata celor nouă […]
16:40
Cele trei lucruri care trebuie verificate la pește, pentru a fi proaspăt. Ce trebuie evitat, încă de la început # Gândul
Comisarul-șef adjunct al Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor Sălaj, Dorel Fechete, îi avertizează pe consumatorii să fie atenți la calitatea alimentelor, în special a peștelui și a cărnii, mai ales în perioada sărbătorilor. Acesta recomandă evitarea peștelui care prezintă solzi ce se desprind ușor, mucus cu miros neplăcut sau branhii de culoare cenușie ori brună, semne […]
16:40
Retragerea din Donbas este „inacceptabilă“ pentru ucraineni. Zelenski: „85% sunt împotrivă. Referendumul nu va avea rezultate pozitive“ # Gândul
Președintele Volodymyr Zelenski a declarat, luni, în cadrul unui interviu pentru emisiunea „Special Report” de la Fox News, că majoritatea ucrainenilor doresc pacea, dar că retragerea din Donbas ar fi inacceptabilă. „85% dintre ucraineni vor pace; în același timp, 85% sunt împotriva retragerii din Donbas. Toată lumea vrea pace, dar o pace justă.“, i-a transmis […]
16:40
Ucrainenii și-au furat singuri și energia electrică. Ce au descoperit procurorii de la Kiev # Gândul
În Ucraina, trei angajați de la compania de energie electrică Ukrenergo sunt bănuiți că s-au implicat într-un furt. Aceștia primeau energie electrică gratuit printr-o schemă frauduloasă. PSJC ”NEC” Ukrenergo a suferit pagube în valoare de 168 de milioane de grivne, a comunicat Biroul Procurorului General. Cei trei inculpați au consumat o cantitate de peste 82.000 […]
16:30
Această iluzie optică este concepută pentru a testa cât de atent observi detaliile. Un papagal ascuns este camuflat într-un copac și doar mințile ascuțite îl pot găsi rapid. Iată provocarea ta: găsește papagalul în mai puțin de 15 secunde și devii un adevărat maestru al puzzle-urilor. Iluziile optice sunt trucuri vizuale fascinante care ne înșeală […]
16:20
Neti Sandu și Andreea Marinescu aduc horoscopul pentru perioada 21 decembrie 2025 – 20 ianuarie 2026, subliniind principalele influențe astrologice care pot modela evenimentele, deciziile și stările emoționale din această perioadă. Se schimbă atmosfera. Am avut mult timp planete grupate în semne de foc, iar asta s-a simțit și a fost accentuat și de […]
15:50
„Trompetistul” lui Clotilde Armand a fost numit consilier la Achizițiile Publice, unde Ilie Bolojan a instalat-o recent pe Raluca Rogoz, la presiunea șefului USR, Dominic Fritz. Cine este Ionel Stoica și ce hram poartă actuala șefă ANAP # Gândul
Fostul jurnalist Ionel Stoica a fost numit consilier al Ralucăi Rogoz, cea care a fost „unsă” zilele trecute de către Ilie Bolojan ca șefă la Agenția Națională de Achiziții Publice (ANAP). În ultimii ani, Stoica, ziaristul preferat al Laurei Codruța Kovesi, s-a tot plimbat prin mai multe funcții publice, cea mai controversată fiind cea de […]
15:40
Niculina Stoican face dezvăluiri din trecutul său. ”Nu am fost niciodată curioasă să aflu de tatăl meu, pentru că aveam viața mea” # Gândul
Interpreta de muzică populară Niculina Stoican, în vârstă de 55 de ani, a făcut dezvăluiri din trecutul său și a vorbit despre tatăl său. Niculina Stoican este una dintre cele mai îndrăgite artiste de folclor din zona Mehedinți. Este fiica celebrei interprete de muzică populară Angelica Stoican. De asemenea, Niculina Stoican a fost și […]
15:40
Oamenii se lasă de băut. Conform cercetătorilor, GENERAȚIA Z este vinovată de scăderea consumului de alcool pe Pământ # Gândul
Un sondaj Gallup recent a constatat că numărul adulților care consumă alcool a scăzut la cel mai scăzut nivel din ultimii 90 de ani. Puțin peste jumătate (54%) mai spun că beau. Această scădere este de la 58% în 2024 și 62% în 2023. Același sondaj a constatat, de asemenea, că și consumul săptămânal de […]
15:40
(P) Salubrizare 5 rămâne la dispoziția locuitorilor Sectorului 5 pentru întrebări și sesizări # Gândul
Operatul de salubrizare ce menține sectorul 5 la standarde înalte în materie de curățenie transmite că rămâne la dispoziția locuitorilor pentru întrebări și sesizări. Societatea pune la dispoziție datele de contact ale instituției, pentru ca locuitorii sectorului sa poată adresa întrebări. LOCAŢIA BIROULUI PRINCIPAL CALEA RAHOVEL NR 266-268, ELECTROMAGNETICA BUSINESS PARK, CORPC 61, ANEXE A-B, […]
15:30
Britanicii se pregătesc pentru ce e mai rău. Scenarii catastrofale în cazul încălzirii globale. Cât teritoriu ar putea pierde Imperiul # Gândul
Un raport științific oficial pentru guvernul britanic arată pentru ce scenarii trebuie să se pregătească Marea Britanie în ceea ce privește schimbările climatice. Acesta afirmă că măsurile de adaptare de până în prezent sunt inadecvate, acoperind doar scenarii de încălzire de până la două grade Celsius. Dar sunt posibile evoluții și mai extreme. Oamenii de […]
15:20
DESCOPERĂ.ro a fost cel mai citit site de știri din Știință și Tehnologie în ziua de duminică, 28 decembrie 2025, astfel demonstrând încă o dată, la final de an, că românii sunt pasionați de tot ce înseamnă inovație și că vor să știe cât mai multe despre lumea în care trăim. Astfel, conform datelor înregistrate […]
15:20
(P) Infrastructură 5: Intervenție de modernizare la Grădinița nr. 268: curtea și trotuarele au fost reamenajate pentru siguranța copiilor # Gândul
Infrastructură Sector 5 continuă seria acțiunilor dedicate îmbunătățirii spațiilor din comunitate. Recent, societatea a desfășurat o intervenție la Grădinița nr. 268, unde au fost efectuate lucrări de reparații și reamenajare a curții interioare și a trotuarelor. În cadrul proiectului, au fost montate borduri noi, a fost pregătit terasamentul și a fost turnat asfalt proaspăt, pentru […]
Acum 6 ore
15:10
Ai încredere în intuiția ta. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 30 decembrie 2025. Berbec Astăzi vei putea găsi o legătură mai puternică cu sufletul tău interior. Vei descoperi, de asemenea, că ești mai sensibil decât de obicei. Ai încredere în intuiția ta. Cu cât te concentrezi mai mult asupra sinelui interior, […]
15:10
O kendamă marca Louis Vuitton se vinde cu peste 1300 de dolari. Este sau nu cea mai scumpă kendamă din lume # Gândul
O kendamă Louis Vuitton a fost listată zilele trecute pe eBay la prețul de 1.300 de dolari, însă este sau nu cea mai scumpă de pe piață? O kendamă Louis Vuitton aurie a apărut pe platformele de revânzare și este prezentată ca fiind „cea mai scumpă kendamă din lume”. Totuși, în lipsa certificatului de autenticitate […]
15:00
Barajul Paltinu a revenit la funcționarea normală, anunță Apele Române. Sunt însă necesare intervenții majore pe termen mediu # Gândul
Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) a transmis, printr-un comunicat de presă, că barajul Paltinu funcționează din nou în parametri normali, după intervențiile tehnice realizate în ultimele săptămâni. Instituția precizează că nivelul actual al acumulării este suficient pentru alimentarea județului Prahova, însă avertizează că lucrările trebuie să continue, fiind inevitabilă o intervenție majoră în perioada următoare. […]
15:00
„De ce nu m-am născut în China, Doamne?”. Cât cheltuie pe mâncare o studentă româncă în China # Gândul
O studentă româncă a uimit internetul după ce a arătat cât de ieftină este viața de student în China. Ea reușește să trăiască cu doar 28 de lei pe zi, informație care a declanșat comentarii pline de ironie și comparații cu prețurile din România, preia Adevărul. Tânăra și-a început ziua mergând la facultate cu bicicleta, […]
14:50
Ministrul Transporturilor anunță că în 2025 s-a stabilit un nou record în materie de absorbție de fonduri europene pentru proiectele de infrastructură # Gândul
Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, precizează că 2025 a fost un an de referință pentru proiectele de infrastructură gestionate de minister. În 2025 s-au deschis în total 146 de km de autostradă și drum expres și s-a stabilit un nou record în materie de absorbție de fonduri europene, 27,8 mld lei. „2025 a fost […]
14:50
(P) Îți dorești „Dantură Fixă în 24 de ore”? Vezi dacă procedura ți se potrivește cu adevărat # Gândul
Tot mai mulți pacienți caută soluții rapide și stabile pentru refacerea danturii, iar procedura „Dantură Fixă în 24 de ore” a devenit una dintre cele mai căutate opțiuni. Ideea de a pleca acasă, în aceeași zi, cu o dantură fixă și complet funcțională este, pe bună dreptate, extrem de atractivă. Dar, înainte de entuziasm, apare […]
14:40
Ce va face Luca Zvaleni cu banii de la ”Chefi la cuțite”. A câștigat sezonul 16 al show-ului culinar # Gândul
Luca Zvaleni a dezvăluit ce are de gând să facă cu banii pe care i-a câștigat după ce a luat premiul cel mare la show-ul culinar ”Chefi la cuțite”, sezonul 16. Sezonul 16 al show-ului culinar ”Chefi la cuțite”, prezentat de Irina Fodor la Antena 1, s-a încheiat. Câștigătorul premiului în valoare de 30.000 de […]
14:40
Autostrada A8: CNSC a respins contestația la proiectarea și execuția tronsonului Moțca – Târgu Frumos # Gândul
Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) a respins, pe fond, contestația depusă în cadrul procedurii de atribuire a contractului pentru proiectarea și construcția tronsonului 1 al Autostrăzii Unirii A8, între Târgu Neamț (Moțca) și Târgu Frumos. Decizia confirmă rezultatul stabilit anterior de Comisia de Evaluare a Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR). Contestația a fost […]
14:40
Zalujnîi, un ambasador cu bagajele pregătite: Principalul rival a lui Zelenski se pregătește să-și părăsească postul din UK și să se întoarcă la Kiev # Gândul
Fostul comandant al forțelor armate ale Ucrainei și actualul ambasador al Ucrainei în Marea Britanie, Valerii Zalujnîi, se pregătește să-și părăsească postul și să se întoarcă la Kiev, scrie Radio NV, citând patru surse din cercurile politice și diplomatice. Conform acestora, cu câteva săptămâni în urmă, în timpul unei vizite la Kiev, Zalujnîi i-a comunicat […]
14:30
Ion Cristoiu: Conflictul din CCR dă seamă de conflictul din interiorul Puterii dintre PSD și USR- PNL # Gândul
Jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit în cea mai recentă pastilă a sa despre conflictul din cadrul CCR. A fost amânată pentru a treia oară decizia Curții privind pensiile magistraților, motivul a fost același cu cel de duminică, lipsa de cvorum. „Așadar CCR a amânat pentru 16 ianuarie 2026 luarea unei decizii în chestiunea legii pensiilor […]
14:30
În atenția șoferilor români. Țara europeană în care depășirea vitezei legale cu peste 50km/h este înfrațiune # Gândul
Depășirea limitei de viteză cu mai mult de 50 de kilometri pe oră nu mai este doar o contravenție, ci a devenit infracțiune în Franța, putând atrage pedepse de până la trei luni de închisoare și amenzi de 3.750 de euro. Franța a înăsprit legislația rutieră. Depășirea limitei de viteză cu mai mult de 50 […]
14:30
30 decembrie, Sfânta Muceniţă Anisia. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox. Marți, 30 decembrie 2025, este prăznuită Sfânta Muceniță Anisia, sfântă cu care românii, în general, nu sunt foarte familiarizați. 30 decembrie, Sfânta Muceniţă Anisia Sfânta Muceniță Anisia s-a născut la Tesalonic, din părinți nobili și bogați, care au crescut-o cu mare evlavie pentru credința creștină, […]
14:30
Fotoreporterul Lucian Ciobanu a încetat din viață în ziua de Crăciun. Acesta se lupta cu o boală dureroasă # Gândul
Fotoreporterul Lucian Ciobanu a murit în noaptea de Crăciun la vârsta de 60 de ani, el suferea de o boală gravă, iar de-a lungul anilor a fost foarte apreciat în Arad pentru munca pe care o depunea. Presa din România este în doliu după moartea lui Lucian Ciobanu, fotoreporter de renume și coleg cu Mălina […]
14:20
Cei 4 judecători CCR care nu au venit la ședința pe pensiile magistraților o atacă pe președinta CCR, Simina Tănăsescu: „Conducerea CCR refuză să aplice legea” # Gândul
Judecătorii CCR, Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc, afirmă într-o declarație de presă separată că președintele CCR, Simina Tănăsescu, refuză să aplice prevederile legale în cadrul instanței constituționale. Judecătorii lansează o serie de acuzații grave la adresa președintei CCR, explicând cum Simina Tănăsescu ignoră o serie de obligații legale. „Sesizarea privind obiecția de […]
14:10
13:40
Cum a ajuns Andreea Bănică să nu mai facă parte din trupa Exotic. ”Aveam lacrimile șiroaie” # Gândul
Cântăreața Andreea Bănică, în vârstă de 47 de ani, a povestit cum a ajuns să nu mai facă parte din trupa Exotic, alături de care a cunoscut succesul cu ani în urmă. Andreea Bănică este astăzi una dintre cele mai cunoscute artiste din industria muzicală din România. De-a lungul anilor, aceasta a cântat în […]
13:40
Netanyahu și Trump vor discuta a doua fază a armistițiului din Gaza, în Florida. Cum vrea republicanul să restabilească legea și ordinea în enclavă # Gândul
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și președintele american Donald Trump se vor întâlni, luni sera, în Florida pentru a discuta următoarea etapă a planului de pace din Gaza, relatează France 24. Conform celei de-a doua faze a armistițiului, Israelul urmează să se retragă de pe pozițiile din Gaza, în timp ce Hamas ar trebui să depună […]
13:30
Anul 2025, unul fără precedent în Europa. Incendii devastatoare și inundații catastrofale în Spania. Ne vom obișnui cu dezastrele climatice? # Gândul
Spania a fost puternic afectată de schimbările climatice în 2025. În august anul trecut, cel mai grav val de incendii al secolului a devastat aproape 400.000 de hectare, mai mult decât suprafața statului Mallorca, în timp ce temperaturile extreme au făcut ca această vară să fie cea mai fierbinte de când au început înregistrările și […]
13:20
Valentin Țicu s-a despărțit de Petrolul Ploiești. El a debutat la prima echipă în martie 2018, într-un meci cu Flacăra, în Liga 3. Ultimul meci la „lupi” a fost în iulie 2024, în derby-ul cu Rapid. În acest meci din Superliga s-a accidentat grav, în minutul 85, leziunea la genunchi ținându-l departe de teren un […]
Acum 8 ore
13:10
Cum afectează lipsa luminii calitatea somnului și bunăstarea. Medicii vin cu recomandări despre cum să treci de perioada întunecată a anul # Gândul
Lumina joacă un rol important în viața noastră, iar lipsa ei este motivul pentru care ne simțim mai obosiți și somnoroși pe timp de iarnă. Creierul primește semnale de la ochi În luna decembrie, mulți au observat faptul că, cu cât ziua este mai scurtă, cu atât ne este mai greu să ne trezim dimineața. […]
13:00
Rezoluții în medicină pentru anul 2026. Medicamentele fabricate în Lituania vor fi testate anul viitor în spațiu # Gândul
Chiar dacă startup-ul lituanian în domeniul științelor vieții are numai cinci ani, Delta Biosciences, deja desfășoară proiecte la care alții doar visează. Compania se pregătește pentru o misiune unică, în cadrul ei, medicamentele dezvoltate în Lituania pentru astronauți vor fi trimise în spațiu timp de trei ani. Printre partenerii companiei se numără agenții spațiale precum […]
13:00
Președintele FRF a tras concluzia despre jocul naționalei. Ce spune despre calificarea la Mondial # Gândul
Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a anunțat că Mircea Lucescu are toată susținerea federalilor, în încercarea naționalei de a se califica la CM 2026. Dar, șeful federație recunoaște că naționala ar fi putut avea rezultate mai bune în acest an, în care a terminat grupa din preliminariile CM 2026 pe locul trei, după Austria și Bosnia-Herțegovina. […]
12:50
Investiție majoră în Armata Română: Northrop Grumman vrea să implice ROMARM și Aerostar în producția de radare mobile # Gândul
Compania americană Northrop Grumman, unul dintre liderii mondiali în tehnologie aerospațială și de apărare, intenționează să colaboreze cu ROMARM și Aerostar pentru producția sistemelor radar mobile G/ATOR, menite să consolideze protecția spațiului aerian național și flancul estic al NATO, anunță Profit.ro. Colaborare strategică între companiile românești și gigantul american Craig Doty, Manager of Business Development […]
12:40
Daniela Gyofi, în vârstă de 57 de ani, a mărturisit care ete unul dintre marile sale regrete. ”Prieteni de atâția ani de zile m-au dezamăgit” , a afirmat artista. Daniela Gyorfi a vorbit despre regrete într-un interviu pentru spynews.ro. Artista a afirmat că regrete sale se leagă de persoane care s-au dovedit a nu […]
12:20
„Hai libertate!” George Simion comentează dur amânarea deciziei CCR pe pensiile magistraților # Gândul
George Simion a reacționat pe pagina sa de Facebook, după ce ședința Curții Constituționale privind pensiile speciale ale magistraților a fost amânată din nou. Liderul AUR a criticat întârzierea deciziei și modul în care funcționează instituția. Ședința CCR, care urma să decidă soarta pensiilor speciale ale magistraților, a fost amânată din cauza lipsei cvorumului. Din cei nouă judecători, […]
12:00
Zelenski dezvăluie ce i-a cerut lui Trump pentru pacea din Ucraina: „Trump a discutat cu Putin toate cele 20 de puncte ale planului” # Gândul
„Ucraina va primi garanții de securitate“, acesta este condiția pe care Volodimir Zelenski i-a pus-o, duminică, președintelui american Donald Trump pentru a ajunge la un acord de pace. În cadrul unei întâlniri cu presa de luni dimineață, președintele Ucrainei a mărturisit că i-a cerut lui Trump garanții de până la 50 de ani, însă planul […]
11:50
Ministrul USR, Radu Miruță, supărat că reforma lui Bolojan s-a blocat în haosul din CCR: ”Vă cam bateți joc” # Gândul
Radu Miruță a reacționat pe rețelele de socializare după ce ședința Curții Constituționale a României (CCR) privind legea pensiilor magistraților a fost din nou amânată. Ministrul economiei a acuzat o lipsă de responsabilitate din partea judecătorilor. Ședința CCR s-a încheiat fără rezultat, după ce plenul nu a reușit să atingă cvorumul necesar. Inițial, doar cinci dintre […]
