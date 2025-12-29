Furtunile au lovit sudul și estul Spaniei: trei morți. Dubă luată de ape, în Malaga. Au căzut 230 de litri pe metru pătrat în 12 ore

12:20

Pensiile speciale au revenit în atenția publică după ce unii judecători CCR au făcut tot posibilul ca legea pe care care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea să nu fie examinată. Procesul în care ar fi trebuit să existe un verdict a tot fost pasat. În ultimă instanță, patru dintre cei nouă judecători nici măcar nu s-au prezentat la ședința în care ar fi trebuit să se discute subiectul. Cu această ocazie, o nouă ședință a fost stabilită pentru mijlocul lunii ianuarie. Dincolo de amânarea amânării, România se confruntă cu o problemă mai mare din cauza situației create. Eliminarea pensiilor speciale este un jalon din PNRR. Digi24.ro explică mai jos traseul acestui jalon și câți bani riscă să piardă țara noastră din cauza neîndeplinirii acestuia.